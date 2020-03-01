Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Меня зовут Ирина. Я и наша небольшая команда гидов с радостью познакомит вас с красотами Кипра. Все мы живем здесь не меньше 14 лет, знаем не только историю острова, но и его обычаи, традиции и законы (некоторые из них весьма необычны). Наши друзья и родственники сами творили эту историю — можно сказать, что мы получаем информацию «из первых рук». Мы любим Кипр и его жителей и стараемся, чтобы наши путешественники также полюбили этот благословенный остров, чтоб у них остались сладкие воспоминания от поездок и желание возвращаться сюда снова и снова. До встречи!
Приключенческий тур на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра
Предлагаю вам приключенческий тур на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра. Если вы хотите увидеть самые красочные пейзажи, сделать самые яркие фотографии, побывать в пещерах, где когда-то прятались пираты, искупаться на одном из самых интересных и укромных пляжей Кипра, то вам сюда!
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
На этой экскурсии вы будете знакомиться с историей Кипра, путешествуя во времени: античные времена откроются в городе Саламин, средневековье — в крепости и старом городе Фамагусты, события 20 века — в квартале-призраке Вароша. Я расскажу о двух значимых городах в эволюции острова, об их расцветах и падениях, сражениях, культурах, их населявших, и конфликте жителей, который привел к разделению территории Кипра.
Дозорные башни, города-крепости, музей кораблекрушений и турецкий кофе
Экскурсия проходит по северным «турецким» территориям острова Кипра — вы проедете с севера на восток, посетите два крупных города, два древних порта-крепости Кирению и Фамагусту. Подниметесь в горы — в «замок ста ветров» Святого Иллариона, увидите заброшенный город-призрак Варошу, а также насладитесь ароматным турецким кофе и знаменитыми восточными сладостями.
За один день увидеть все известные и красивые места Кипра невозможно, но для того, чтобы получить объемное представление об острове, стоит отправиться в самые примечательные уголки страны. Вы побываете в горных деревушках, посетите семейную винодельню, пообедаете в настоящей деревенской таверне, осмотрите храмы и очаруетесь фантастическими панорамными видами.
Кипр это дверь в прошлое, во времена библейских событий. Вы и сами увидите: то, что происходило на Кипре столетия и даже тысячелетия назад, и сейчас и является обязательной составляющей жизни каждого киприота. Идея этого маршрута — познакомить вас с уникальными даже для Кипра и непохожими друг на друга храмами, а также сделать понятной для вас местную христианскую культуру
Однодневное путешествие в самую красивую часть Кипра
Вам предстоит увидеть самые живописные места горного Кипра. Вы поднимитесь на вершину Олимпус, погрузитесь в экзотику горных деревень, прогуляетесь по знаменитому триалу «Артемида». А также искупаетесь в дивном водопаде, надышитесь воздухом реликтовых хвойных лесов, побываете на минеральных и серных целебных источники. Узнаете историю региона и насладитесь чудесными панорамными видами.
Познавательное путешествие в таинственное прошлое острова
На экскурсии вы услышите самые интересные легенды Кипра античной эпохи и побываете в местах, где они возникли. Вы увидите памятники мирового культурного наследия; узнаете, с чего началась наша современная культура; научитесь находить античные корни в современном искусстве и мышлении; сможете разбираться в пантеонах античных божеств и узнаете о древних культах, среди которых самым эпатирующим, конечно, был культ богини любви Афродиты.