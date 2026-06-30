Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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Знакомство с регионом: Айя-Напа, Фамагуста и мыс Греко из Протараса

Гулять, любоваться, купаться: авто-прогулка по фантастическим красотам города и окрестностей
Приглашаю вас на автомобильную прогулку по моему любимому городу Айя-Напе.

Мы отправимся непроторенными тропами и увидим самые потрясающие места города и его окрестностей, где будем останавливаться, гулять, фотографироваться и любоваться фантастическими морскими красотами.
4.9
9 отзывов
Знакомство с регионом: Айя-Напа, Фамагуста и мыс Греко из Протараса
Знакомство с регионом: Айя-Напа, Фамагуста и мыс Греко из Протараса
Знакомство с регионом: Айя-Напа, Фамагуста и мыс Греко из Протараса

Описание экскурсии

Визитные карточки

Я проведу экскурс в историю Айя-Напы, расскажу о традициях и быте местных жителей и постараюсь передать вам частичку моего восхищения этим местом! За 7 часов мы посетим:

  • Церковь Святых целителей Козьмы и Дамиана + пещерную церковь
  • Смотровую площадку Айя-Напы, церковь Святого Епифания и миниголгофу
  • Мост влюблённых и мост «грешников»
  • Пиратские пещеры
  • Смотровую площадку на мысе Греко
  • Средневековую крепость Фамагусты
  • Квартал-призрак Варошу

И, по желанию, искупаемся на знаменитом Золотом пляже Фамагусты.

Организационные детали

  • Обязательно надевайте удобную обувь
  • Не забудьте взять с собой фотоаппараты, головные уборы (с июня по сентябрь), купальные принадлежности, паспорт или другое удостоверение личности
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 7). Доплата за каждого последующего составит €30

Трансфер

  • Трансфер из Айа-Напы и Протараса включён в стоимость. Поедем на автомобиле Nissan Serena 2016 года с кондиционером
  • Также можем организовать трансфер из Ларнаки и близлежащих к ней населённых пунктов (Ороклини, Ормидья, Пила и т. д.), доплата составит €20
  • Из Лимассола, Пафоса и с Северного Кипра эта экскурсия не проводится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Протарасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1434 туристов
Я с радостью познакомлю вас с красотами Кипра, а также с историей и культурными особенностями этой замечательной страны. Живу здесь с 2005 года, экскурсии провожу с 2014 года. Знаю не
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только историю острова, но и его обычаи, традиции и законы. Люблю Кипр и его жителей и стараюсь, чтобы путешественники тоже полюбили этот благословенный остров, чтобы у них остались тёплые воспоминания от поездок и желание возвращаться сюда снова и снова. Жду вас на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Впечатления замечательные. Город Фамагуста, особенно ее часть- город-призрак, производят неизгладимое впечатление. Ирина прекрасно владеет материалом, и подает его творчески, с любовью к своему делу.
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Михаил
Отличная экскурсия! Было очень насыщенно и интересно
Отличная экскурсия! Было очень насыщенно и интересно
Отличная экскурсия! Было очень насыщенно и интересно
Отличная экскурсия! Было очень насыщенно и интересно
Отличная экскурсия! Было очень насыщенно и интересно
Отличная экскурсия! Было очень насыщенно и интересно
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Светлана
Очень интересная, познавательная экскурсия! Гид Ирина знающая, опытная, интересный собеседник с отличным чувством юмора! Понравилось очень, рекомендую!!!
Очень интересная, познавательная экскурсия! Гид Ирина знающая, опытная, интересный собеседник с отличным чувством юмора! Понравилось очень,
Очень интересная, познавательная экскурсия! Гид Ирина знающая, опытная, интересный собеседник с отличным чувством юмора! Понравилось очень,
Очень интересная, познавательная экскурсия! Гид Ирина знающая, опытная, интересный собеседник с отличным чувством юмора! Понравилось очень,
Очень интересная, познавательная экскурсия! Гид Ирина знающая, опытная, интересный собеседник с отличным чувством юмора! Понравилось очень,
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Ольга
Два года мечтала посетить эти необыкновенные места, куда автобусные экскурсии не возят туристов, и не просто добраться самому, тем более увидеть всё самое-самое оптимальным маршрутом, на хорошей машине, в утренние
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часы, когда ещё нет толп таких-же любителей красот. Всё прошло очень душевно. Встретились вовремя, посетили всё запланированное и даже успели отдохнуть в приятном пляжном кафе. Так как я путешествую одна, мне было очень ценно, что Юля пофотографировала меня на всех локациях. Очень советую любителям получить восторг от уникальных природных чудес, не перегружаясь историческими фактами.

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Мария
Вместо Ирины экскурсию проводила замечательная девушка Юлия. Очень доброжелательная и позитивная, много рассказала не об исторических фактах, а о жизни Киприотов, их быте, традициях. На протяжении всей экскурсии фотографировала нашу семью и снимала видео, потом прислала целый альбом о нашем путешествии)))) Особое «Вау», это кабриолет Юлии, впитали дух свободы и красоты Кипра. Спасибо огромное. Рекомендуем)))
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Э
Всё чудесно! Ещё раз окунулись в историю и познакомились с приятным человеком Это Ирина!!!
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