Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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Гулять, любоваться, купаться: авто-прогулка по фантастическим красотам города и окрестностей

Ирина
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Ирина – представитель гидов
Приглашаю вас на автомобильную прогулку по моему любимому городу Айя-Напе.

Мы отправимся непроторенными тропами и увидим самые потрясающие места города и его окрестностей, где будем останавливаться, гулять, фотографироваться и любоваться фантастическими морскими красотами.
143 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное

Что вас ожидает

Я проведу экскурс в историю Айя-Напы, расскажу о традициях и быте местных жителей и постараюсь передать вам частичку моего восхищения этим местом!

За 3-3,5 часа мы посетим:

  • Церковь Святых целителей Козьмы и Дамиана + пещерную церковь;
  • Смотровую площадку Айя-Напы, церковь Святого Епифания и миниголгофу;
  • Мост влюблённых и мост «грешников»;
  • Пиратские пещеры, «Сквозную» пещеру и пещеру Циклопа;
  • Церковь пророка Ильи. Смотровую площадку с панорамным видом на Протарас. Дерево желаний;
  • Пещерную церковь 40 Севастийских мучеников;
  • На выбор: посещение парка скульптур в Айя-Напе или посещение площадки с видом на «город-призрак» Фамагусту (Варошу).

Организационные детали

Обязательно надевайте удобную обувь. Не забудьте взять с собой фотоаппараты и головные уборы (с июня по сентябрь).

Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное
Айя-Напа, Протарас и мыс Греко: самое интересное

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я и наша небольшая команда гидов с радостью познакомит вас с красотами Кипра. Все мы живем здесь не меньше 14 лет, знаем не только историю острова, но и его обычаи, традиции и законы (некоторые из них весьма необычны). Наши друзья и родственники сами творили эту историю — можно сказать, что мы получаем информацию «из первых рук». Мы любим Кипр и его жителей и стараемся, чтобы наши путешественники также полюбили этот благословенный остров, чтоб у них остались сладкие воспоминания от поездок и желание возвращаться сюда снова и снова. До встречи!
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Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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