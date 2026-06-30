Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Приглашаю вас на автомобильную прогулку по моему любимому городу Айя-Напе. Мы отправимся непроторенными тропами и увидим самые потрясающие места города и его окрестностей, где будем останавливаться, гулять, фотографироваться и любоваться фантастическими морскими красотами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €320 за экскурсию

Ваш гид в Протарасе

Описание экскурсии

Визитные карточки

Я проведу экскурс в историю Айя-Напы, расскажу о традициях и быте местных жителей и постараюсь передать вам частичку моего восхищения этим местом! За 7 часов мы посетим:

Церковь Святых целителей Козьмы и Дамиана + пещерную церковь

Смотровую площадку Айя-Напы, церковь Святого Епифания и миниголгофу

Мост влюблённых и мост «грешников»

Пиратские пещеры

Смотровую площадку на мысе Греко

Средневековую крепость Фамагусты

Квартал-призрак Варошу

И, по желанию, искупаемся на знаменитом Золотом пляже Фамагусты.

Организационные детали

Обязательно надевайте удобную обувь

Не забудьте взять с собой фотоаппараты, головные уборы (с июня по сентябрь), купальные принадлежности, паспорт или другое удостоверение личности

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 7). Доплата за каждого последующего составит €30

Трансфер