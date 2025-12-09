Описание фото-прогулкиФотосессия в Бишкеке — это не просто набор красивых кадров, а настоящий способ сохранить эмоции, атмосферу и неповторимые моменты вашего путешествия или важного события. Этот вариант идеально подходит для пар, семей, друзей, блогеров или всех, кто хочет сделать фотографии высокого качества на фоне живописных уголков столицы Кыргызстана. За 2 часа профессиональный фотограф проведёт вас по самым интересным и фотогеничным местам города: уютные улочки старого центра, современные кварталы с яркой архитектурой, парки с зелёными аллеями и живописные набережные. Бишкек славится сочетанием истории и современности, и каждый кадр здесь можно сделать уникальным — будь то романтическая прогулка по тихим улочкам или динамичные фотографии на фоне городской жизни. Фотограф не только делает снимки, но и подсказывает удачные ракурсы, помогает с позированием, создаёт комфортную и непринуждённую атмосферу. Вы сможете свободно взаимодействовать с камерой, наслаждаться прогулкой и получать естественные, живые кадры, которые будут радовать долгие годы. По желанию, во время съёмки можно сменить несколько локаций, чтобы разнообразить кадры: от старинных зданий и памятников до уютных кафе и городских парков. Фотосессия позволяет зафиксировать не только красивые фоны, но и эмоции, характер и настроение каждого участника. После завершения прогулки все лучшие фотографии проходят профессиональную обработку: корректировка цвета, света, контраста и лёгкая ретушь при необходимости. Готовые снимки вы получите в течение 3 дней в удобном онлайн-формате, что позволит легко сохранить их, поделиться в социальных сетях или распечатать для личного архива. Фотосессия в Бишкеке — это возможность запечатлеть атмосферу города и сохранить память о поездке или особенном событии. Это не просто фотографии, а впечатления, эмоции и история, рассказанная через кадры. Каждый снимок станет частью вашего личного альбома или стильной фотогалереи, где оживает город и моменты, которые вы переживаете вместе с близкими людьми.
24/7 просто напишите нам на ватсап, даже выходя из самолета пока вы получите багаж или пройдете пастортный контроль наши сотрудники дежурят в аэропорту 24/7!!!! и всегда рады оказать вам отличный сервис!!!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы - Selexia Travel, организуем индивидуальные экскурсии в 12 городах мира. Маршрут создаём персонально под ваши пожелания - вы сами выбираете локации, время и формат
- После бронирования мы свяжемся с вами для уточнения деталей, и вы также можете написать нам в любое время, чтобы обсудить маршрут или задать вопросы
Что включено
- Профессиональная фотосессия продолжительностью 2 часа.
- Работа опытного фотографа с подсказками по позированию и ракурсам.
- Выбор нескольких живописных локаций в городе.
- Обработка всех удачных фотографий: цветокоррекция, свет, контраст, лёгкая ретушь.
- Отправка готовых фото в течение 3 дней в удобном онлайн-формате.
- Группа до 6 человек без дополнительной оплаты.
Что не входит в цену
- Аренда одежды, аксессуаров или реквизита.
- Макияж и услуги стилиста.
- Трансфер до мест съёмки между локациями (по запросу - за доплату).
- Печать фотографий (по желанию - за отдельную плату).
- Дополнительные часы съёмки сверх указанной длительности.
- Личные расходы участников.
Место начала и завершения?
Бишкек
Когда и сколько длится?
Когда: 24/7 просто напишите нам на ватсап, даже выходя из самолета пока вы получите багаж или пройдете пастортный контроль наши сотрудники дежурят в аэропорту 24/7!!!! и всегда рады оказать вам отличный сервис!!!
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Бишкека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Бишкек оживает ночью: от рюмочных до крафтовых баров, с наливками и закусками. Почувствуйте атмосферу мегаполиса
Начало: На площади Ала-Тоо
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
от €105 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Бишкек: Глубокое Погружение в Историю и Культуру Города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бишкека, где каждый шаг рассказывает историю. Вас ждет путешествие от древности до наших дней
Начало: на улице Адбрахманова
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за всё до 5 чел.