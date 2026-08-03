Мои заказы

Из Бишкека - в Аламединское ущелье

Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
В непосредственной близости от столицы Киргизии, Бишкека, раскинулось живописное Аламединское ущелье.

Это место, где вы можете насладиться неповторимыми горными пейзажами, чистым горным воздухом и уникальной флорой и фауной.

Во время экскурсии вы
читать дальшеуменьшить

увидите изумрудные воды горной реки, величественные хвойные леса и березовые рощи, а также сможете наблюдать за мирно пасущимися лошадьми на зеленых лугах.

Ваш личный гид проведет вас по самым живописным местам ущелья, рассказывая интересные факты о местной природе.

Выбор маршрута остается за вами: можно пройти до моста с великолепным видом на горы или углубиться в ущелье. Для вашего удобства в стоимость экскурсии включен транспорт от Бишкека и обратно. А если захотите, вы сможете пообедать в уютном кафе у реки или устроить пикник на свежем воздухе. Эта экскурсия станет одним из самых запоминающихся моментов вашего путешествия по Киргизии

4.8
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные горные пейзажи
  • 🍃 Чистый воздух и природа
  • 🚗 Удобный транспорт включен
  • 🌲 Хвойные леса и березовые рощи
  • 🥪 Возможность пикника у реки

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В это время ущелье особенно живописно, а температура приятная для прогулок. В апреле и октябре также можно насладиться красотой, но может быть прохладнее. Зимой ущелье покрыто снегом, что создает уникальную атмосферу, но требует теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
Из Бишкека - в Аламединское ущелье

Что можно увидеть

  • Аламединское ущелье
  • Горные склоны
  • Река с изумрудной водой

Описание экскурсии

Отдых в окружении горной природы

Расположенное на высоте 1800-2000 метров, Аламединское ущелье запомнится вам пасторальными пейзажами, кристально чистым воздухом, хвойными лесами и березовыми рощами. Я предложу вам на выбор два варианта. Можно неспешно прогуляться до моста с красивым видом на реку и горы. По пути я не дам вам заскучать и расскажу о флоре и фауне ущелья.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • В ущелье есть возможность пообедать в кафе у реки. Также можно взять с собой ланч-бокс и устроить пикник.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дияз
Дияз — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 325 туристов
Мы с командой гидов организуем экскурсии, конные прогулки и горные треки в Кыргызстане. С радостью покажем вам любимую страну!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
1
2
1
1
А
К сожалению, совсем не можем порекомендовать эту экскурсию, если хотите поехать сейчас. На обещанном живописном месте сейчас строится гидростанция, и весь пейзаж представляет из себя стройку, перекопы, трубы. Невозможно подойти
читать дальшеуменьшить

к реке, по обе стороны от строительной дороги рвы, поэтому свободное время, которое нам дали на прогулку, не могли использовать как хотели. Нас везли примерно час из Бишкека, мы перешли реку и дошли до места под деревом, это заняло 15 минут, далее полчаса свободного времени, и час обратно. В итоге на экскурсию потратили 3 часа вместо заявленных 4. Назвать это экскурсией сложно, скорее просто трансфер, так как экскурсовод не рассказывал об истории, культуре, месте, а просто вёл диалог о житейском. Там, куда мы приехали, нет водопадов, которые были на фото в экускурсии, это нельзя назвать трекингом или походом, просто прогулка по пыльной стройке, где тяжело дышать. Да, нет людей, это плюс. Но за такое короткое время и такую несодержательную экскурсию было очень жалко отдавать такие большие деньги. Подумайте 100 раз прежде чем поедете

К сожалению, совсем не можем порекомендовать эту экскурсию, если хотите поехать сейчас. На обещанном живописном месте
К сожалению, совсем не можем порекомендовать эту экскурсию, если хотите поехать сейчас. На обещанном живописном месте
К сожалению, совсем не можем порекомендовать эту экскурсию, если хотите поехать сейчас. На обещанном живописном месте
К сожалению, совсем не можем порекомендовать эту экскурсию, если хотите поехать сейчас. На обещанном живописном месте
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Все прошло здорово!!
Экскурсия индивидуальная,проведут как для группы,так и для одного человека. Организаторы подстроятся под вас и по времени и по маршруту,покажут самые красивые места для фотографирования.
Рекомендую!!
Дияз
Дияз
Ответ организатора:
Спасибо большое! За хороший отзыв.
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
спасибо огромное! получили большое удовольствие от прогулки! горы прекрасны! поездка на комфортабельном авто от отеля, чаем с сладостями угостили
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Была очень красивая экскурсия в Аламединское ущелье с гидом Дауреном. Приятный молодой человек, прекрасно знающий историю своей страны, рассказал много интересных моментов о прошлом и о настоящем Кыргыстана. Я увидела
читать дальшеуменьшить

горы в снежных шапках, покрытые лесами из можжевельника. Чистый горный воздух,шумная горная река бирюзового цвета. Все как в передаче «Моя прекрасная планета». Много лошадей, видно, что им тут очень повезло- травы, воздух, солнце- их шерсть переливалась золотом. Вальяжные коровы с телятами мирно паслись рядом с лошадьми. Пейзажи просто потрясающие! Мы шли горными тропами, они относительно пологие, идти было легко. Панорамные виды стоя на огромных валунах получились фантастическими! Я подучила огромное удовольствие от сегодняшней экскурсии, благодарна команде: Айдане, гиду Даурену и спокойному, невозмутимому водителю.

Была очень красивая экскурсия в Аламединское ущелье с гидом Дауреном. Приятный молодой человек, прекрасно знающий историю
Была очень красивая экскурсия в Аламединское ущелье с гидом Дауреном. Приятный молодой человек, прекрасно знающий историю
Была очень красивая экскурсия в Аламединское ущелье с гидом Дауреном. Приятный молодой человек, прекрасно знающий историю
Была очень красивая экскурсия в Аламединское ущелье с гидом Дауреном. Приятный молодой человек, прекрасно знающий историю
Вам был полезен этот отзыв?
О
Мне понравилось! Виды завораживают 😍 Гид Евгения много чего интересного рассказала и ответила на все вопросы)
Мне понравилось! Виды завораживают 😍 Гид Евгения много чего интересного рассказала и ответила на все вопросы)
Мне понравилось! Виды завораживают 😍 Гид Евгения много чего интересного рассказала и ответила на все вопросы)
Мне понравилось! Виды завораживают 😍 Гид Евгения много чего интересного рассказала и ответила на все вопросы)
Мне понравилось! Виды завораживают 😍 Гид Евгения много чего интересного рассказала и ответила на все вопросы)
Мне понравилось! Виды завораживают 😍 Гид Евгения много чего интересного рассказала и ответила на все вопросы)
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Были очень довольны данной экскурсией. Красивые виды, не сложный (но нужно учитывать, достаточно ёмкий по длине - 11 км в обе стороны, до водопада) маршрут. Отдельная наша большая признательность экскурсоводу Евгении.
Были очень довольны данной экскурсией. Красивые виды, не сложный (но нужно учитывать, достаточно ёмкий по длине
Были очень довольны данной экскурсией. Красивые виды, не сложный (но нужно учитывать, достаточно ёмкий по длине
Были очень довольны данной экскурсией. Красивые виды, не сложный (но нужно учитывать, достаточно ёмкий по длине
Были очень довольны данной экскурсией. Красивые виды, не сложный (но нужно учитывать, достаточно ёмкий по длине
Были очень довольны данной экскурсией. Красивые виды, не сложный (но нужно учитывать, достаточно ёмкий по длине
Были очень довольны данной экскурсией. Красивые виды, не сложный (но нужно учитывать, достаточно ёмкий по длине
Были очень довольны данной экскурсией. Красивые виды, не сложный (но нужно учитывать, достаточно ёмкий по длине
Были очень довольны данной экскурсией. Красивые виды, не сложный (но нужно учитывать, достаточно ёмкий по длине+2
Были очень довольны данной экскурсией. Красивые виды, не сложный (но нужно учитывать, достаточно ёмкий по длине
Были очень довольны данной экскурсией. Красивые виды, не сложный (но нужно учитывать, достаточно ёмкий по длине
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Бишкека

Похожие экскурсии на «Из Бишкека - в Аламединское ущелье»

Горная симфония Кыргызстана
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная симфония Кыргызстана
Центр отдыха «Архар», ущелье Чункурчак, Небесный мост и Аламединское ущелье - из Бишкека
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Салам, Бишкек
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Салам, Бишкек
Идеальная первая экскурсия для тех, кто хочет не просто увидеть Бишкек, а понять его
Начало: на улице Адбрахманова
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €90 за всё до 10 чел.
Путешествие к ущелью Сокулук из Бишкека
На машине
Конные прогулки
6.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к ущелью Сокулук из Бишкека
Увлекательная поездка к живописному ущелью Сокулук с посещением водопада и пикником у горной реки. Подходит для семейного отдыха и любителей природы
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €185 за всё до 6 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
Открыть для себя заповедные места в окружении горных вершин
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
от €223 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бишкеке
от €95 за экскурсию