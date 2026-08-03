В непосредственной близости от столицы Киргизии, Бишкека, раскинулось живописное Аламединское ущелье.
Это место, где вы можете насладиться неповторимыми горными пейзажами, чистым горным воздухом и уникальной флорой и фауной.
Во время экскурсии вы
Это место, где вы можете насладиться неповторимыми горными пейзажами, чистым горным воздухом и уникальной флорой и фауной.
Во время экскурсии вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горные пейзажи
- 🍃 Чистый воздух и природа
- 🚗 Удобный транспорт включен
- 🌲 Хвойные леса и березовые рощи
- 🥪 Возможность пикника у реки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В это время ущелье особенно живописно, а температура приятная для прогулок. В апреле и октябре также можно насладиться красотой, но может быть прохладнее. Зимой ущелье покрыто снегом, что создает уникальную атмосферу, но требует теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Аламединское ущелье
- Горные склоны
- Река с изумрудной водой
Описание экскурсии
Отдых в окружении горной природы
Расположенное на высоте 1800-2000 метров, Аламединское ущелье запомнится вам пасторальными пейзажами, кристально чистым воздухом, хвойными лесами и березовыми рощами. Я предложу вам на выбор два варианта. Можно неспешно прогуляться до моста с красивым видом на реку и горы. По пути я не дам вам заскучать и расскажу о флоре и фауне ущелья.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Транспорт включен в стоимость
- В ущелье есть возможность пообедать в кафе у реки. Также можно взять с собой ланч-бокс и устроить пикник.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дияз — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 325 туристов
Мы с командой гидов организуем экскурсии, конные прогулки и горные треки в Кыргызстане. С радостью покажем вам любимую страну!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
К сожалению, совсем не можем порекомендовать эту экскурсию, если хотите поехать сейчас. На обещанном живописном месте сейчас строится гидростанция, и весь пейзаж представляет из себя стройку, перекопы, трубы. Невозможно подойти
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Все прошло здорово!!
Экскурсия индивидуальная,проведут как для группы,так и для одного человека. Организаторы подстроятся под вас и по времени и по маршруту,покажут самые красивые места для фотографирования.
Рекомендую!!
Экскурсия индивидуальная,проведут как для группы,так и для одного человека. Организаторы подстроятся под вас и по времени и по маршруту,покажут самые красивые места для фотографирования.
Рекомендую!!
Дияз
Ответ организатора:
Спасибо большое! За хороший отзыв.
Вам был полезен этот отзыв?
спасибо огромное! получили большое удовольствие от прогулки! горы прекрасны! поездка на комфортабельном авто от отеля, чаем с сладостями угостили
Вам был полезен этот отзыв?
Была очень красивая экскурсия в Аламединское ущелье с гидом Дауреном. Приятный молодой человек, прекрасно знающий историю своей страны, рассказал много интересных моментов о прошлом и о настоящем Кыргыстана. Я увидела
Вам был полезен этот отзыв?
О
Мне понравилось! Виды завораживают 😍 Гид Евгения много чего интересного рассказала и ответила на все вопросы)
Вам был полезен этот отзыв?
Были очень довольны данной экскурсией. Красивые виды, не сложный (но нужно учитывать, достаточно ёмкий по длине - 11 км в обе стороны, до водопада) маршрут. Отдельная наша большая признательность экскурсоводу Евгении.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии на «Из Бишкека - в Аламединское ущелье»
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная симфония Кыргызстана
Центр отдыха «Архар», ущелье Чункурчак, Небесный мост и Аламединское ущелье - из Бишкека
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Салам, Бишкек
Идеальная первая экскурсия для тех, кто хочет не просто увидеть Бишкек, а понять его
Начало: на улице Адбрахманова
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к ущелью Сокулук из Бишкека
Увлекательная поездка к живописному ущелью Сокулук с посещением водопада и пикником у горной реки. Подходит для семейного отдыха и любителей природы
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Бишкека - в горы! Национальный парк Ала-Арча + ущелье Чункурчак + Аламединское ущелье
Открыть для себя заповедные места в окружении горных вершин
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
от €223 за всё до 4 чел.
от €95 за экскурсию