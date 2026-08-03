В непосредственной близости от столицы Киргизии, Бишкека, раскинулось живописное Аламединское ущелье.Это место, где вы можете насладиться неповторимыми горными пейзажами, чистым горным воздухом и уникальной флорой и фауной.Во время экскурсии вы

увидите изумрудные воды горной реки, величественные хвойные леса и березовые рощи, а также сможете наблюдать за мирно пасущимися лошадьми на зеленых лугах. Ваш личный гид проведет вас по самым живописным местам ущелья, рассказывая интересные факты о местной природе. Выбор маршрута остается за вами: можно пройти до моста с великолепным видом на горы или углубиться в ущелье. Для вашего удобства в стоимость экскурсии включен транспорт от Бишкека и обратно. А если захотите, вы сможете пообедать в уютном кафе у реки или устроить пикник на свежем воздухе. Эта экскурсия станет одним из самых запоминающихся моментов вашего путешествия по Киргизии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В это время ущелье особенно живописно, а температура приятная для прогулок. В апреле и октябре также можно насладиться красотой, но может быть прохладнее. Зимой ущелье покрыто снегом, что создает уникальную атмосферу, но требует теплой одежды.

Сейчас август — это идеальное время.