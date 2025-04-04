1 отзыв оставили туристы

«Салам» или «Саламатсызбы» — именно так вас встретят в Кыргызстане, и с этих слов начнётся наше знакомство с Бишкеком.На прогулке вы увидите город через его архитектуру, людей и истории, которые

не найти в путеводителях. Мы поговорим о Великом шёлковом пути, крепости Пишпек и о том, как молодой город стал столицей независимого Кыргызстана. А ещё я покажу место, о существовании которого знают далеко не все жители Бишкека. После экскурсии город откроется вам с совершенно новой стороны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Поговорим об истории города

Вы узнаете, как появился Бишкек, какие события повлияли на его развитие и почему история этих мест началась задолго до основания современного города.

Знаковые места столицы

Мы пройдём от Театра оперы и балета через Театральный и Дубовый парки, увидим Старую площадь, площадь Ала-Тоо, Национальный исторический музей, Дом правительства, памятники выдающимся личностям и другие знаковые места центра города.

Город, который умеет удивлять

Я расскажу городские легенды, малоизвестные факты, обращу ваше внимание на архитектурные детали и поделюсь историями о знаменитых жителях Бишкека.

После прогулки

Вы будете лучше ориентироваться в центре города, получите рекомендации, куда отправиться дальше, и, возможно, полюбите Бишкек так же, как любим его мы.

Организационные детали