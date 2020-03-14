1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Бишкек от древности до наших дней

Мы поговорим об истории места, где сегодня расположен город Бишкек — люди здесь селились всегда. Я покажу карту, на которой отмечены древние городища, и план Кокандской крепости. Вы услышите о Великом Шёлковом пути, узнаете о городе в дореволюционный и советский период, а с помощью фотографий сможете представить, как раньше выглядели его достопримечательности.

Кроме того, поговорим и о наших знаменитых земляках: о Байтик-Баатыре, возглавившем восстания против кокандских завоевателей, легендарной «Алтайской царице» Курманжан-датке, киргизском «Пушкине» Аалы Токомбаеве и других.

Центр Бишкека вдоль и поперёк

Мы начнём экскурсию с Театра оперы и балета. В Музее изобразительного искусства вы познакомитесь с работами национальных художников и скульпторов. После прогуляемся по Дубовому парку, разглядывая главные исторические здания. Также в программе посещение дома-музея Фрунзе: я расскажу о военачальнике, имя которого носил наш город в советское время, и покажу, где жил нарком в детстве.

Пройдём по одной площади — Старой — и попадём на самую главную площадь в городе: Ала-Тоо. Здесь вы посмотрите развод караула, наш «белый дом» — здание Правительства, которое пережило две революции. Через парк Панфилова подойдём к галерее под открытом небом, где можно полюбоваться творениями местных мастеров. А завершится прогулка у нулевого километра, который подскажет расстояние до ближайших соседей.

После экскурсии вы можете посетить кафе «Ыр Кесе» и попробовать блюда национальной кыргызской кухни.