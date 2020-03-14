1 отзыв оставили туристы

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Салам, Бишкек!

Осмотреть знаковые места столицы Киргизии и услышать о ключевых событиях в жизни страны

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — на улице Адбрахманова
  • Заказать экскурсию

70 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Анастасия
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
Анастасия – представитель в Бишкеке
На экскурсии вы познакомитесь с главными достопримечательностями 🏛️ нашего города.

Мы пройдем по площадям и Дубовому парку, посетим дом-музей Фрунзе и художественную галерею, полюбуемся памятниками дореволюционной и советской архитектуры.

Вы узнаете о жизни Бишкека в периоды Кокандского ханства, Российской Империи, СССР и, наконец, Независимого Кыргызстана.
Салам, Бишкек!
Салам, Бишкек!

Что вас ожидает

Бишкек от древности до наших дней
Мы поговорим об истории места, где сегодня расположен город Бишкек — люди здесь селились всегда. Я покажу карту, на которой отмечены древние городища, и план Кокандской крепости. Вы услышите о Великом Шёлковом пути, узнаете о городе в дореволюционный и советский период, а с помощью фотографий сможете представить, как раньше выглядели его достопримечательности.
Кроме того, поговорим и о наших знаменитых земляках: о Байтик-Баатыре, возглавившем восстания против кокандских завоевателей, легендарной «Алтайской царице» Курманжан-датке, киргизском «Пушкине» Аалы Токомбаеве и других.

Центр Бишкека вдоль и поперёк
Мы начнём экскурсию с Театра оперы и балета. В Музее изобразительного искусства вы познакомитесь с работами национальных художников и скульпторов. После прогуляемся по Дубовому парку, разглядывая главные исторические здания. Также в программе посещение дома-музея Фрунзе: я расскажу о военачальнике, имя которого носил наш город в советское время, и покажу, где жил нарком в детстве.

Пройдём по одной площади — Старой — и попадём на самую главную площадь в городе: Ала-Тоо. Здесь вы посмотрите развод караула, наш «белый дом» — здание Правительства, которое пережило две революции. Через парк Панфилова подойдём к галерее под открытом небом, где можно полюбоваться творениями местных мастеров. А завершится прогулка у нулевого километра, который подскажет расстояние до ближайших соседей.

После экскурсии вы можете посетить кафе «Ыр Кесе» и попробовать блюда национальной кыргызской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей профессиональной команды. Рассказ будет сопровождаться иллюстрациями.
  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь.
  • Отдельно оплачивается вход в Национальную галерею и дом-музей Фрунзе: суммарно 200 сом/чел. (180 рублей) для иностранных граждан.
Салам, Бишкек!
Салам, Бишкек!
Салам, Бишкек!
Салам, Бишкек!
Салам, Бишкек!
Салам, Бишкек!
Салам, Бишкек!
Салам, Бишкек!
Салам, Бишкек!
Салам, Бишкек!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — на улице Адбрахманова.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Мы — команда профессионалов по подбору нестандартных экскурсий по городу Бишкек и авторских маршрутов по Кыргызстану. Занимаемся организацией групповых и индивидуальных туров с 2015 года. Для нас важно помочь вам окунуться в атмосферу нашей уникальной страны, понять, полюбить ее и захотеть вернуться ещё не один раз. Наши гиды особенные! Это люди, которые по-настоящему любят свое дело, расскажут о том, чего нет в стандартных путеводителях. Подарим вам яркие эмоции от пребывания в Кыргызстане!
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1 отзыв оставили туристы

14 марта 2020
Были в Бишкеке в начале марта 2020 года. Анастасия организовала трансфер в гостиницу и провела экскурсию. Дальше Мы приобрели еще несколько поездок у Нее. Были на Иссык-Куле, ездили в ущелье. По итогам Киргизстан понравился, внутри стали любить эту страну. Отдельное спасибо экскурсоводу Бакыту, за глубокое познание ситуации в стране и мире и Киргизстан глазами киргиза. Рекомендую организовывают отдых, ценник приемлемый. Спасибо Анастасия.

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70 за экскурсию
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