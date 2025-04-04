1 отзыв оставили туристы

«Салам» или «Саламатсызбы» — именно так вас встретят в Кыргызстане, и с этих слов начнётся наше знакомство с Бишкеком.
На прогулке вы увидите город через его архитектуру, людей и истории, которые
На прогулке вы увидите город через его архитектуру, людей и истории, которые
Описание экскурсии
Поговорим об истории города
Вы узнаете, как появился Бишкек, какие события повлияли на его развитие и почему история этих мест началась задолго до основания современного города.
Знаковые места столицы
Мы пройдём от Театра оперы и балета через Театральный и Дубовый парки, увидим Старую площадь, площадь Ала-Тоо, Национальный исторический музей, Дом правительства, памятники выдающимся личностям и другие знаковые места центра города.
Город, который умеет удивлять
Я расскажу городские легенды, малоизвестные факты, обращу ваше внимание на архитектурные детали и поделюсь историями о знаменитых жителях Бишкека.
После прогулки
Вы будете лучше ориентироваться в центре города, получите рекомендации, куда отправиться дальше, и, возможно, полюбите Бишкек так же, как любим его мы.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет гид из нашей профессиональной команды
- Входные билеты в Национальный исторический музей оплачиваются отдельно - 200 сом за чел.
- По желанию и за дополнительную плату в музее можно организовать любительскую фото/видеосъёмку
- Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице Адбрахманова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 445 туристов
Мы — команда профессионалов по подбору нестандартных экскурсий по городу Бишкек и авторских маршрутов по Кыргызстану. Занимаемся организацией групповых и индивидуальных туров с 2015 года. Для нас важно помочь вам
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
На экскурсии мои путешественники были 1 апреля 2025. Началось все с того, что они спутали место и Лизе (нашему гиду) пришлось их немного подождать… Хорошо, что у неё не было
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия от Анны, включавшая рассказы про культуру, историю, гордость и достояния Киргизии, а также о текущей ситуации. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Были на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчик Спасибо за интересную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Мы были с женой проездом в Бишкеке, хотели посмотреть основные достопримечательности города и узнать побольше про его историю, как до советской эпохи, так и после Советского Союза. Анастасия, как организатор,
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам с коллегой все очень понравилось, и маршрут который подобран был
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были в Бишкеке в начале марта 2020 года. Анастасия организовала трансфер в гостиницу и провела экскурсию. Дальше Мы приобрели еще несколько поездок у Нее. Были на Иссык-Куле, ездили в ущелье.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бишкека
Похожие экскурсии на «Салам, Бишкек»
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСекреты Бишкека
Почувствовать ритм города, открыть тайные уголки, услышать истории и провести обряд древних кыргызов
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 18:00
13 авг в 08:00
от €46 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
13 авг в 09:00
от €95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Бишкек: неочевидный и невероятный
За 3 часа увидеть 30 ярких достопримечательностей столицы Кыргызстана
Начало: Рядом с центральной площадью
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от €63 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Бишкек оживает ночью: от рюмочных до крафтовых баров, с наливками и закусками. Почувствуйте атмосферу мегаполиса
Начало: На площади Ала-Тоо
Завтра в 20:00
13 авг в 20:00
от €105 за человека
от €90 за экскурсию