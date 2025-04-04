1 отзыв оставили туристы

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Салам, Бишкек

Идеальная первая экскурсия для тех, кто хочет не просто увидеть Бишкек, а понять его
«Салам» или «Саламатсызбы» — именно так вас встретят в Кыргызстане, и с этих слов начнётся наше знакомство с Бишкеком.

На прогулке вы увидите город через его архитектуру, людей и истории, которые
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не найти в путеводителях.

Мы поговорим о Великом шёлковом пути, крепости Пишпек и о том, как молодой город стал столицей независимого Кыргызстана. А ещё я покажу место, о существовании которого знают далеко не все жители Бишкека. После экскурсии город откроется вам с совершенно новой стороны.

4.7
22 отзыва
Салам, Бишкек
Салам, Бишкек
Салам, Бишкек

Описание экскурсии

Поговорим об истории города

Вы узнаете, как появился Бишкек, какие события повлияли на его развитие и почему история этих мест началась задолго до основания современного города.

Знаковые места столицы

Мы пройдём от Театра оперы и балета через Театральный и Дубовый парки, увидим Старую площадь, площадь Ала-Тоо, Национальный исторический музей, Дом правительства, памятники выдающимся личностям и другие знаковые места центра города.

Город, который умеет удивлять

Я расскажу городские легенды, малоизвестные факты, обращу ваше внимание на архитектурные детали и поделюсь историями о знаменитых жителях Бишкека.

После прогулки

Вы будете лучше ориентироваться в центре города, получите рекомендации, куда отправиться дальше, и, возможно, полюбите Бишкек так же, как любим его мы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей профессиональной команды
  • Входные билеты в Национальный исторический музей оплачиваются отдельно - 200 сом за чел.
  • По желанию и за дополнительную плату в музее можно организовать любительскую фото/видеосъёмку
  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Адбрахманова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 445 туристов
Мы — команда профессионалов по подбору нестандартных экскурсий по городу Бишкек и авторских маршрутов по Кыргызстану. Занимаемся организацией групповых и индивидуальных туров с 2015 года. Для нас важно помочь вам
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окунуться в атмосферу нашей уникальной страны, понять, полюбить её и захотеть вернуться ещё не один раз. Наши гиды особенные! Это люди, которые по-настоящему любят своё дело, расскажут о том, чего нет в стандартных путеводителях. Подарим вам яркие эмоции от пребывания в Кыргызстане!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полина
На экскурсии мои путешественники были 1 апреля 2025. Началось все с того, что они спутали место и Лизе (нашему гиду) пришлось их немного подождать… Хорошо, что у неё не было
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в этот день другой экскурсии и ничего не пришлось сокращать!
Лиза очень понравилась! Она столько знает, так интересно рассказывает! А когда выяснилось, что человек этим живёт (и образование соответствующее, и интерес к истории города искренний), то Бишкек заиграл новыми красками! Это здорово, когда попадается Гид, для которого экскурсия-не только работа!
У меня сын был в Бишкеке первый раз, наш дедушка бывал до этого несколько раз, но мало по времени и не на какие экскурсии по городу вообще не ходил! А тут им столько сразу всего рассказали и показали… Лиза ведь ещё и экскурсию по музею провела… Она просто молодец! 💐❤️ Сын остался в восхищении!

На экскурсии мои путешественники были 1 апреля 2025. Началось все с того, что они спутали место
На экскурсии мои путешественники были 1 апреля 2025. Началось все с того, что они спутали место
На экскурсии мои путешественники были 1 апреля 2025. Началось все с того, что они спутали место
На экскурсии мои путешественники были 1 апреля 2025. Началось все с того, что они спутали место
На экскурсии мои путешественники были 1 апреля 2025. Началось все с того, что они спутали место
На экскурсии мои путешественники были 1 апреля 2025. Началось все с того, что они спутали место
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Даниил
Прекрасная экскурсия от Анны, включавшая рассказы про культуру, историю, гордость и достояния Киргизии, а также о текущей ситуации. Большое спасибо!
Прекрасная экскурсия от Анны, включавшая рассказы про культуру, историю, гордость и достояния Киргизии, а также о текущей ситуации. Большое спасибо!
Прекрасная экскурсия от Анны, включавшая рассказы про культуру, историю, гордость и достояния Киргизии, а также о текущей ситуации. Большое спасибо!
Прекрасная экскурсия от Анны, включавшая рассказы про культуру, историю, гордость и достояния Киргизии, а также о текущей ситуации. Большое спасибо!
Прекрасная экскурсия от Анны, включавшая рассказы про культуру, историю, гордость и достояния Киргизии, а также о текущей ситуации. Большое спасибо!
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Светлана
Были на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчик Спасибо за интересную экскурсию!
Были на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчик Спасибо за интересную экскурсию!
Были на обзорной экскурсии с гидом Евгением, очень эрудированный, умный и интересный собеседник и рассказчик Спасибо за интересную экскурсию!
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Александр
Мы были с женой проездом в Бишкеке, хотели посмотреть основные достопримечательности города и узнать побольше про его историю, как до советской эпохи, так и после Советского Союза. Анастасия, как организатор,
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связалась с нами, утончила наш запрос на тему экскурсии и подобрала нам отличного гида - Нину.
Хочу сказать Нине отдельное спасибо, что она нас дождалась, мы не рассчитали время и сильно опоздали.
Экскурсия была очень интересной и увлекательной, мы получили как раз то, что мы искали. Нина показала нам старые фотографии города, провела по центру, познакомила с памятниками разных времен, рассказала много интересных фактов из истории и из современной жизни города и страны. Огромное спасибо! Всем рекомендую.

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Р
Спасибо организаторам такого приятного досуга! Отдельное спасибо Анне за проведение индивидуальной экскурсии по Бишкеку, т. е. его центральной части! Нам с коллегой все очень понравилось, и маршрут который подобран был
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исходя их наших дальнейший передвижений, и знание материала истории Бишкека, за высокую вовлеченность в то что делаете, за подарочки, которые способствуют чудесному настроению и добавляют доброты и радости! Желаю вам всем успехов и процветания!!! Вы делаете доброе и замечательное дело!

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А
Были в Бишкеке в начале марта 2020 года. Анастасия организовала трансфер в гостиницу и провела экскурсию. Дальше Мы приобрели еще несколько поездок у Нее. Были на Иссык-Куле, ездили в ущелье.
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По итогам Киргизстан понравился, внутри стали любить эту страну. Отдельное спасибо экскурсоводу Бакыту, за глубокое познание ситуации в стране и мире и Киргизстан глазами киргиза. Рекомендую организовывают отдых, ценник приемлемый. Спасибо Анастасия.

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