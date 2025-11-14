Однодневная экскурсия в живописные ущелья Кегети и Ак-Тюз предлагает уникальную возможность насладиться природой Кыргызстана. Туристы смогут прогуляться по хвойным лесам, услышать шум Кегетинского водопада и полюбоваться альпийскими видами. В завершение дня предлагается обед с традиционными блюдами восточной кухни, такими как курдак и бешбармак. Это отличный способ провести день на свежем воздухе и получить заряд энергии

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Однодневная Поездка в Ущелья Кегети и Ак-Тюз

Недалеко от Бишкека вас ждёт удивительное горное приключение! Однодневная поездка в живописные ущелья Кегети и Ак-Тюз — это отличный способ провести время на природе и восстановить силы.

Природа и Пейзажи

Вы сможете насладиться:

Прогулками по хвойным лесам, наполненным свежим воздухом;

Шумом Кегетинского водопада, который добавит атмосферности вашему путешествию;

Восхитительными альпийскими видами ущелья Ак-Тюз, где царят спокойствие и тишина.

Кулинарные Наслаждения

Не упустите возможность насладиться обедом с ароматной восточной кухней. Вас ждет множество вкусных блюд:

Курдак

Бешбармак

Самсы

Чай и другие угощения

Это замечательный способ отвлечься от повседневных забот и насладиться красотой природы. Проведите день активно и весело!