Однодневная экскурсия в живописные ущелья Кегети и Ак-Тюз предлагает уникальную возможность насладиться природой Кыргызстана.
Туристы смогут прогуляться по хвойным лесам, услышать шум Кегетинского водопада и полюбоваться альпийскими видами.
В завершение дня предлагается обед с традиционными блюдами восточной кухни, такими как курдак и бешбармак. Это отличный способ провести день на свежем воздухе и получить заряд энергии
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Прогулки по хвойным лесам
- 💦 Шум Кегетинского водопада
- 🏞 Захватывающие альпийские виды
- 🍽 Обед с восточной кухней
- 🌿 Возможность перезагрузиться на природе
Что можно увидеть
- Кегетинский водопад
- Ущелье Ак-Тюз
Описание экскурсии
Однодневная Поездка в Ущелья Кегети и Ак-Тюз
Недалеко от Бишкека вас ждёт удивительное горное приключение! Однодневная поездка в живописные ущелья Кегети и Ак-Тюз — это отличный способ провести время на природе и восстановить силы.
Природа и Пейзажи
Вы сможете насладиться:
- Прогулками по хвойным лесам, наполненным свежим воздухом;
- Шумом Кегетинского водопада, который добавит атмосферности вашему путешествию;
- Восхитительными альпийскими видами ущелья Ак-Тюз, где царят спокойствие и тишина.
Кулинарные Наслаждения
Не упустите возможность насладиться обедом с ароматной восточной кухней. Вас ждет множество вкусных блюд:
- Курдак
- Бешбармак
- Самсы
- Чай и другие угощения
Это замечательный способ отвлечься от повседневных забот и насладиться красотой природы. Проведите день активно и весело!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Город Бишкек в отеле гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
