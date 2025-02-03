Ала-Арча — одна из самых знаменитых достопримечательностей Кыргызстана.
Гуляя по тропам парка, вы соберёте целую коллекцию видов на горы, долины, луга, родники и еловые рощи. Прогуляетесь к реке, пройдёте по подвесному мосту, увидите Голубиный водопад и ущелье Чункурчак.
А в этнокомплексе пообедаете блюдами национальной кухни и узнаете больше о культуре и быте кыргызов.
Гуляя по тропам парка, вы соберёте целую коллекцию видов на горы, долины, луга, родники и еловые рощи. Прогуляетесь к реке, пройдёте по подвесному мосту, увидите Голубиный водопад и ущелье Чункурчак.
А в этнокомплексе пообедаете блюдами национальной кухни и узнаете больше о культуре и быте кыргызов.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Несложный поход к реке Ала-Арча. Вы пройдёте по живописной тропе, доступной в любое время года и для людей без специальной физической подготовки. Полюбуетесь видами на горы, заросли можжевельников и альпийские луга
- Небесный мост. Новые панорамы и эмоции подарит прогулка по подвесному мосту, протянутому над ущельем на высоте 90 метров. Пройти по мосту зимой возможно только в хорошую погоду
- Голубиный водопад. Рядом с мостом будет ещё одна местная достопримечательность — 30-метровый водопад
- Высокогорное ущелье Чункурчак. Заснеженные вершины, хвойные леса, зелёные луга и красноватый грунт — перед вами предстанут пейзажи одного из самых красивых уголков Чуйской области
- Этнокомплекс «Супара». На территории базы отдыха вы сможете пообедать, наслаждаясь видами на сказочные долины, величественные горы на горизонте и густые леса.
В путешествии мы поговорим об удивительной культуре, быте, природе и традиционной кухне Кыргызстана.
Организационные детали
- Трансфер к парку и обратно — на комфортабельном автомобиле Toyota Sequoia, по запросу предоставим детское кресло
- Дополнительные расходы: обед — примерно €10 с человека, въезд в парк Ала-Арча — €8 с человека, проход по Небесному мосту (если позволяют погодные условия) – около €5,5 (500 сом)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Бишкеке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Бишкеке
Привет, меня зовут Денис, я представитель команды гидов. Родом из Бишкека, я всегда восхищался природой, что привело меня к занятиям экскурсиями по Кыргызстану. В нашей команде работают опытные гиды, предоставляющиеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антонина
3 фев 2025
Были на экскурсии 01.02.2025 года, нам очень повезло с погодой. Экскурсия проходила в морозную, но очень солнечную погоду с прекрасным гидом, Денисом. Интересная, познавательная и комфортная экскурсия. Рекомендуем всем гостям г. Бишкек!
Anton
9 дек 2024
Спасибо гиду Денису за экскурсию!
Прогулки по серпантину сопровождали факты о местности и встречи с животными и птицами, которые сами садились нам на руки. Густой туман, сменяющийся крупными хлопьями снега, завораживал
Прогулки по серпантину сопровождали факты о местности и встречи с животными и птицами, которые сами садились нам на руки. Густой туман, сменяющийся крупными хлопьями снега, завораживал
О
Олег
4 дек 2024
Заказывал эту экскурсию у Дениса уже повторно (первый раз мы ездили по маршруту весной). Было интересно посмотреть, как меняется природа в зависимости от времени года. Остался доволен и в этот раз. Замечательные места, продуманный маршрут, непосредственный контакт с животными (белки, синицы), хороший гид, комфортная машина. Рекомендую!
Марьям
4 дек 2024
Экскурсия была выбрана в качестве подарка себе на день рождения, и лучше подарок сложно было бы придумать! Гид Денис комфортный водитель и отличный собеседник. Он с большим энтузиазмом вёл свой
Т
Тимур
2 дек 2024
Поездка очень понравилась, большое спасибо гиду. Отлично подойдет путешественникам, желающим познакомиться с горами и природой в окрестностях Бишкека. В программу входят как прогулки, так и комфортные поездки по красивым местам, а также обед в ресторане на горном курорте. Особенно впечатлили зимние пейзажи в тумане и снегу.
А
Акбота
2 дек 2024
Недавно побывали на экскурсии в Ала-Арча, и это было настоящее наслаждение! Наш гид Денис провёл всё на высшем уровне: он не только прекрасно знал маршрут, но и делился интереснейшими фактами
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