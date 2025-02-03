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рассказ о местах, которые мы посещали, давал много времени на осмотр каждой локации, а также дал несколько рекомендаций, куда можно будет съездить в следующий раз, что мы обязательно сделаем!



Что же касается самих мест - даже пасмурная и туманная погода не помешали нам, а словно только добавляла большей загадочности всему, что мы видели.

Белки и птицы, берущие еду с рук, затем скрывающиеся в заснеженном пейзаже, величественные горы и захватывающий дух подвесной мост, безумно вкусная местная кухня, и всё это в рамках одной поездки. Получилось очень насыщенно и увлекательно и уже хочется вернуться снова.