Пройтись над ущельем и прикоснуться к первозданной природе горного национального парка
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даты
Описание
Что вас ожидает
Национальный парк Ала-Арча
Обычно сюда едут насладиться потрясающими горными пейзажами. Я подскажу несколько удивительных мест, чтобы разнообразить поездку. Сначала мы совершим прогулку по оборудованной части парка до центральной зоны, где открывается захватывающий вид на ущелье. По пути покормим белок и синичек – они с удовольствием сядут к вам на руки. Хотите больше приключений? Можем пройти по треккинговому маршруту вдоль реки в долину ущелья Ала-Арча. Будем любоваться бурлящими водами реки, рассматривать валуны и дышать ароматами хвои.
Мост Sky Bridge
Живописная дорога вдоль ущелья Чункурчак приведёт нас к подвесному мосту – популярному аттракциону среди посетителей парка. Это отличная точка, чтобы вдохновиться обзором горных хребтов и испытать себя на смелость, прогулявшись по переправе над 100-метровой высоте (по желанию, за дополнительную плату).
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Patrol или Renault Duster
- В стоимость входит:
— Плата за въезд в парк
— Травяной чай и печенье
— Корма для белочек и птиц
— Бутилированная вода, без ограничений
— Детское кресло для путешественников с ребёнком
— Плотные дождевики от дождя и ветра в горах
- Дополнительно оплачивается проход по мосту (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.