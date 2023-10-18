В этом маршруте мы объединили две самые популярные достопримечательности, доступные в любое время года и расположенные недалеко от города — горный парк Ала-Арча с его уникальной природой и очень контактными обитателями и щекочущий нервы «парящий» подвесной мост над ущельем Чункурчак. Такая поездка запомнится надолго!

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Описание

Что вас ожидает

Национальный парк Ала-Арча

Обычно сюда едут насладиться потрясающими горными пейзажами. Я подскажу несколько удивительных мест, чтобы разнообразить поездку. Сначала мы совершим прогулку по оборудованной части парка до центральной зоны, где открывается захватывающий вид на ущелье. По пути покормим белок и синичек – они с удовольствием сядут к вам на руки. Хотите больше приключений? Можем пройти по треккинговому маршруту вдоль реки в долину ущелья Ала-Арча. Будем любоваться бурлящими водами реки, рассматривать валуны и дышать ароматами хвои.

Мост Sky Bridge

Живописная дорога вдоль ущелья Чункурчак приведёт нас к подвесному мосту – популярному аттракциону среди посетителей парка. Это отличная точка, чтобы вдохновиться обзором горных хребтов и испытать себя на смелость, прогулявшись по переправе над 100-метровой высоте (по желанию, за дополнительную плату).

Организационные детали