Представьте себе день, наполненный впечатлениями от величественных гор, чистого воздуха и уникальной флоры и фауны. Экскурсия из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge предлагает именно это.Начните

своё приключение с прогулки по живописным тропам Ала-Арча, где вы сможете покормить ручных белок и синичек, насладиться захватывающими видами ущелья и ощутить спокойствие природы. Затем, наполненные энергией и вдохновением, отправляйтесь к мосту Sky Bridge, где вас ждёт испытание собственной смелости на высоте 100 метров над ущельем Чункурчак. Экскурсия обещает не только эстетическое наслаждение от красот природы, но и адреналиновые эмоции от преодоления высоты. В стоимость включены все необходимые удобства, включая комфортабельный транспорт, плата за въезд в парк, лёгкий перекус и корм для животных, что делает этот маршрут идеальным выбором для любителей природы и приключений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с января по декабрь. Природа парка Ала-Арча и мост Sky Bridge доступны в любое время года, предлагая уникальные впечатления в каждом сезоне.

Сейчас август — это идеальное время.