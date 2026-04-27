Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
Представьте себе день, наполненный впечатлениями от величественных гор, чистого воздуха и уникальной флоры и фауны. Экскурсия из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge предлагает именно это.
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своё приключение с прогулки по живописным тропам Ала-Арча, где вы сможете покормить ручных белок и синичек, насладиться захватывающими видами ущелья и ощутить спокойствие природы.
Затем, наполненные энергией и вдохновением, отправляйтесь к мосту Sky Bridge, где вас ждёт испытание собственной смелости на высоте 100 метров над ущельем Чункурчак.
Экскурсия обещает не только эстетическое наслаждение от красот природы, но и адреналиновые эмоции от преодоления высоты.
В стоимость включены все необходимые удобства, включая комфортабельный транспорт, плата за въезд в парк, лёгкий перекус и корм для животных, что делает этот маршрут идеальным выбором для любителей природы и приключений
Лучшие месяцы для экскурсии - с января по декабрь. Природа парка Ала-Арча и мост Sky Bridge доступны в любое время года, предлагая уникальные впечатления в каждом сезоне.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Национальный парк Ала-Арча
Подвесной мост Sky Bridge
Ущелье Чункурчак
Описание экскурсии
Национальный парк Ала-Арча
Обычно сюда едут насладиться потрясающими горными пейзажами. Я подскажу несколько удивительных мест, чтобы разнообразить поездку. Сначала мы совершим прогулку по оборудованной части парка до центральной зоны, где открывается захватывающий вид на ущелье. По пути покормим белок и синичек – они с удовольствием сядут к вам на руки. Хотите больше приключений? Можем пройти по треккинговому маршруту вдоль реки в долину ущелья Ала-Арча. Будем любоваться бурлящими водами реки, рассматривать валуны и дышать ароматами хвои.
Мост Sky Bridge
Живописная дорога вдоль ущелья Чункурчак приведёт нас к подвесному мосту – популярному аттракциону среди посетителей парка. Это отличная точка, чтобы вдохновиться обзором горных хребтов и испытать себя на смелость, прогулявшись по переправе над 100-метровой высоте (по желанию, за дополнительную плату).
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Patrol, Toyota Sequoia или Jeep Cherokee
В стоимость входит: — Плата за въезд в парк — Травяной чай и печенье — Корма для белочек и птиц — Бутилированная вода, без ограничений — Детское кресло для путешественников с ребёнком — Плотные дождевики от дождя и ветра в горах
Дополнительно оплачивается проход по мосту (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Бишкек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 535 туристов
Меня зовут Станислав, я родился и вырос в Кыргызстане, это моя родина и по совместительству одно из самых красивых мест на земле. С детства увлекаюсь путешествиями и исследованием неизведанных и читать дальшеуменьшить
труднодоступных уголков нашей страны. В прошлом году я доработал себе автомобиль, который теперь позволяет мне делать это с комфортом, и нашёл команду единомышленников, разделяющих мои стремления к изучению нового. Мы очень хотим поделиться с вами своими открытиями, маршрутами и потрясающими впечатлениями от нашей страны. Массу потрясающих эмоций вам гарантируем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Елена
Спасибо гиду Азату за отлично проведенный день. Было красиво, интересно и насыщено. Азат не только интересный собеседник (много рассказал про Бишкек и Кыргызстан), но и внимательный попутчик, когда нужно может читать дальшеуменьшить
и помолчать, просто сопровождая. Парк Ала-Арча вызвал у меня неоднозначные эмоции. Если вы цените природу в ее диком виде, нужно идти вглубь, туда, куда лень идти туристам и нет следов "облагораживания". Можно сделать красивые фото, достойные нэшнел джиографик и насладиться видами и тишиной гор. Но на входе очень много народу, по асфальтированной тропе помимо туристов постоянно проезжают машины, включая большие камазы со стройматериалами(в парке ведутся работы по облагораживанию территории), поднимая пыль и шум, это раздражает и мешает наслаждаться видами. Этот небольшой нюанс не помешал совсем, он перекрылся впечатлениями от прекрасных видов. "Парящий" мост тоже впечатлил, думала, что будет страшно, но совсем нет. Оплатила съемку с дрона, на видео это выглядит впечатляющее. В целом очень рекомендую именно такое комбо (Ала-Арча+ мост), здесь хороший набор впечатлений по оптимальной стоимости. Ну и, конечно, рекомендую гида Азата)
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Максим
Отличная прогулка в горах. Забрали, вернули, завезли поесть. Все кратко рассказали о маршруте, ответили на все вопросы.
Это не совсем прям экскурсионная поездка с глубокими историческими справками о местности и событиях, скорее сопровождение с знающим местность гидом, который проведет, кратко изложит информацию и ответит на вопросы. Но этого вполне достаточно, чтобы не перегружаться информацией и насладиться мпейзажем.
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Екатерина
Отличная экскурсия! Большое спасибо гиду Азату за внимательный и неравнодушный подход, интересный рассказ и прекрасные фото:)
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Ирина
Возможно стоит начинать с моста, чтобы в очереди не стоять, но это так, в качестве варианта. А так поездка понравилась. Виды чудесные.
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Т
Токарева
Спасибо гиду Ивану за интересную экскурсию и хорошо проведенный день в красивых местах)))
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Т
Татьяна
Прекрасная экскурсия. Впервые в Бишкеке. Очень красивый парк.
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