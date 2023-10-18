Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту

Пройтись над ущельем и прикоснуться к первозданной природе горного национального парка

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В этом маршруте мы объединили две самые популярные достопримечательности, доступные в любое время года и расположенные недалеко от города — горный парк Ала-Арча с его уникальной природой и очень контактными обитателями и щекочущий нервы «парящий» подвесной мост над ущельем Чункурчак. Такая поездка запомнится надолго!
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Национальный парк Ала-Арча

Обычно сюда едут насладиться потрясающими горными пейзажами. Я подскажу несколько удивительных мест, чтобы разнообразить поездку. Сначала мы совершим прогулку по оборудованной части парка до центральной зоны, где открывается захватывающий вид на ущелье. По пути покормим белок и синичек – они с удовольствием сядут к вам на руки. Хотите больше приключений? Можем пройти по треккинговому маршруту вдоль реки в долину ущелья Ала-Арча. Будем любоваться бурлящими водами реки, рассматривать валуны и дышать ароматами хвои.

Мост Sky Bridge

Живописная дорога вдоль ущелья Чункурчак приведёт нас к подвесному мосту – популярному аттракциону среди посетителей парка. Это отличная точка, чтобы вдохновиться обзором горных хребтов и испытать себя на смелость, прогулявшись по переправе над 100-метровой высоте (по желанию, за дополнительную плату).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Patrol или Renault Duster
  • В стоимость входит:
    — Плата за въезд в парк
    — Травяной чай и печенье
    — Корма для белочек и птиц
    — Бутилированная вода, без ограничений
    — Детское кресло для путешественников с ребёнком
    — Плотные дождевики от дождя и ветра в горах
  • Дополнительно оплачивается проход по мосту (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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