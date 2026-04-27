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Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту

Погрузитесь в природное великолепие и адреналиновые приключения с экскурсией из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge
Представьте себе день, наполненный впечатлениями от величественных гор, чистого воздуха и уникальной флоры и фауны. Экскурсия из Бишкека в национальный парк Ала-Арча и по мосту Sky Bridge предлагает именно это.

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своё приключение с прогулки по живописным тропам Ала-Арча, где вы сможете покормить ручных белок и синичек, насладиться захватывающими видами ущелья и ощутить спокойствие природы.

Затем, наполненные энергией и вдохновением, отправляйтесь к мосту Sky Bridge, где вас ждёт испытание собственной смелости на высоте 100 метров над ущельем Чункурчак.

Экскурсия обещает не только эстетическое наслаждение от красот природы, но и адреналиновые эмоции от преодоления высоты.

В стоимость включены все необходимые удобства, включая комфортабельный транспорт, плата за въезд в парк, лёгкий перекус и корм для животных, что делает этот маршрут идеальным выбором для любителей природы и приключений

5
12 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа национального парка Ала-Арча
  • 🌉 Захватывающий подвесной мост Sky Bridge
  • 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
  • 🐿️ Возможность покормить белок и птиц
  • 🍵 Включены травяной чай и печенье
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с января по декабрь. Природа парка Ала-Арча и мост Sky Bridge доступны в любое время года, предлагая уникальные впечатления в каждом сезоне.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту
Из Бишкека - на природу! Прогулка по национальному парку Ала-Арча и «парящему» мосту

Что можно увидеть

  • Национальный парк Ала-Арча
  • Подвесной мост Sky Bridge
  • Ущелье Чункурчак

Описание экскурсии

Национальный парк Ала-Арча

Обычно сюда едут насладиться потрясающими горными пейзажами. Я подскажу несколько удивительных мест, чтобы разнообразить поездку. Сначала мы совершим прогулку по оборудованной части парка до центральной зоны, где открывается захватывающий вид на ущелье. По пути покормим белок и синичек – они с удовольствием сядут к вам на руки. Хотите больше приключений? Можем пройти по треккинговому маршруту вдоль реки в долину ущелья Ала-Арча. Будем любоваться бурлящими водами реки, рассматривать валуны и дышать ароматами хвои.

Мост Sky Bridge

Живописная дорога вдоль ущелья Чункурчак приведёт нас к подвесному мосту – популярному аттракциону среди посетителей парка. Это отличная точка, чтобы вдохновиться обзором горных хребтов и испытать себя на смелость, прогулявшись по переправе над 100-метровой высоте (по желанию, за дополнительную плату).

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Patrol, Toyota Sequoia или Jeep Cherokee
  • В стоимость входит:
    — Плата за въезд в парк
    — Травяной чай и печенье
    — Корма для белочек и птиц
    — Бутилированная вода, без ограничений
    — Детское кресло для путешественников с ребёнком
    — Плотные дождевики от дождя и ветра в горах
  • Дополнительно оплачивается проход по мосту (по желанию)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Бишкек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 535 туристов
Меня зовут Станислав, я родился и вырос в Кыргызстане, это моя родина и по совместительству одно из самых красивых мест на земле. С детства увлекаюсь путешествиями и исследованием неизведанных и
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труднодоступных уголков нашей страны. В прошлом году я доработал себе автомобиль, который теперь позволяет мне делать это с комфортом, и нашёл команду единомышленников, разделяющих мои стремления к изучению нового. Мы очень хотим поделиться с вами своими открытиями, маршрутами и потрясающими впечатлениями от нашей страны. Массу потрясающих эмоций вам гарантируем!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Е
Спасибо гиду Азату за отлично проведенный день. Было красиво, интересно и насыщено. Азат не только интересный собеседник (много рассказал про Бишкек и Кыргызстан), но и внимательный попутчик, когда нужно может
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и помолчать, просто сопровождая.
Парк Ала-Арча вызвал у меня неоднозначные эмоции. Если вы цените природу в ее диком виде, нужно идти вглубь, туда, куда лень идти туристам и нет следов "облагораживания". Можно сделать красивые фото, достойные нэшнел джиографик и насладиться видами и тишиной гор.
Но на входе очень много народу, по асфальтированной тропе помимо туристов постоянно проезжают машины, включая большие камазы со стройматериалами(в парке ведутся работы по облагораживанию территории), поднимая пыль и шум, это раздражает и мешает наслаждаться видами.
Этот небольшой нюанс не помешал совсем, он перекрылся впечатлениями от прекрасных видов.
"Парящий" мост тоже впечатлил, думала, что будет страшно, но совсем нет. Оплатила съемку с дрона, на видео это выглядит впечатляющее.
В целом очень рекомендую именно такое комбо (Ала-Арча+ мост), здесь хороший набор впечатлений по оптимальной стоимости. Ну и, конечно, рекомендую гида Азата)

Спасибо гиду Азату за отлично проведенный день. Было красиво, интересно и насыщено. Азат не только интересный
Спасибо гиду Азату за отлично проведенный день. Было красиво, интересно и насыщено. Азат не только интересный
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Максим
Отличная прогулка в горах. Забрали, вернули, завезли поесть. Все кратко рассказали о маршруте, ответили на все вопросы.

Это не совсем прям экскурсионная поездка с глубокими историческими справками о местности и событиях, скорее сопровождение с знающим местность гидом, который проведет, кратко изложит информацию и ответит на вопросы. Но этого вполне достаточно, чтобы не перегружаться информацией и насладиться мпейзажем.
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Екатерина
Отличная экскурсия! Большое спасибо гиду Азату за внимательный и неравнодушный подход, интересный рассказ и прекрасные фото:)
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Ирина
Возможно стоит начинать с моста, чтобы в очереди не стоять, но это так, в качестве варианта.
А так поездка понравилась. Виды чудесные.
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Т
Спасибо гиду Ивану за интересную экскурсию и хорошо проведенный день в красивых местах)))
Спасибо гиду Ивану за интересную экскурсию и хорошо проведенный день в красивых местах)))
Спасибо гиду Ивану за интересную экскурсию и хорошо проведенный день в красивых местах)))
Спасибо гиду Ивану за интересную экскурсию и хорошо проведенный день в красивых местах)))
Спасибо гиду Ивану за интересную экскурсию и хорошо проведенный день в красивых местах)))
Спасибо гиду Ивану за интересную экскурсию и хорошо проведенный день в красивых местах)))
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Т
Прекрасная экскурсия. Впервые в Бишкеке.
Очень красивый парк.
Прекрасная экскурсия. Впервые в Бишкеке.
Прекрасная экскурсия. Впервые в Бишкеке.
Прекрасная экскурсия. Впервые в Бишкеке.
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