Однодневные – экскурсии в Бишкеке

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Бишкеке на русском языке, цены от €108, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Бишкека - на Тянь-Шань
На машине
32 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Тянь-Шань из Бишкека: природа, культура и релакс
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Бишкека в сердце Тянь-Шаня. Откройте для себя красоту гор, национальную кухню и целебные источники
Завтра в 17:30
6 авг в 09:00
159 за всё до 4 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
На машине
скидка
10%
25 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек: индивидуальная экскурсия
Идеальная программа для знакомства с природой Кыргызстана без лишних исторических фактов. Увидите каньоны Конорчек и озеро Иссык-Куль
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
270243 за всё до 3 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
На машине
21 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
2 дня на озере Иссык-Куль: приключение с каньонами, горами и ледниками
Проведите два дня, исследуя чудеса Иссык-Куля: от каньонов и гор до ледников. Вас ждут захватывающие пейзажи и теплые воспоминания
Начало: Ваш отель
Сегодня в 20:00
Завтра в 07:00
520 за всё до 6 чел.
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай и кофе в облаках
На машине
скидка
40%
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай и кофе в облаках
Пройти по живописной местности с видами на ущелье и горные вершины
6 авг в 08:00
10 авг в 08:00
180108 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    23 июля 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж
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    тем более неинтересным! Маршрут построен вдумчиво и максимально разнообразно 👌 Зеленые горы сменяются рыжими каньонами, термальные источники - водопадами, широкие плато - узкими ущельями, а пустынные пляжи - шумными кафешками Дмитрий и Людмила стали для нас не просто «туроператором»! Они были хозяевами, влюбленными в свой дом и искренне желающими влюбить в него гостей Спасибо за путешествие! Вашими усилиями мы вернулись домой чуть здоровее и счастливее, чем были до поездки в Кыргызстан 🙏🏻 Искренне желаю ребятам удачи! А будущим гостям Иссык Куля - радости от встречи с его бесчисленными красотами! С уважением, Марина и Дмитрий

    Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!Наше путешествие вокруг Иссык Куля заняло 4 дня и ни один из них не был лишним или утомительным и уж тем более неинтересным!
  • А
    Анастасия
    20 июля 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Экскурсия очень понравилась, гид Денис был максимально доброжелателен и интересно рассказывал. Погода подкачала и не на все локации удалось попасть,
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    но мы и без того остались под большим впечатлением от мест, которые посетили. Надеюсь удастся в дальнейшем посетить и другие экскурсии. Рекомендуем всем!

  • А
    Артём
    8 июля 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Экскурсию проводил Алексей. В общей сложности она заняла 11 часов, но все прошло как на одном дыхании. Детям (8-мь и 13 лет) очень понравился каньон.
  • О
    Оксана
    25 июня 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Экскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост над пропастью, горные серпантины и
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    вкуснейшая еда)) Гид Денис ответил на миллион наших вопросов, показал кучу красивых мест, помогал делать фотографии. Также очень понравилось, что экскурсия индивидуальная, машина проходимая и комфортная, наших чувствительных деток ни капли не укачивало.

    Экскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост надЭкскурсия нам очень понравилась. Величественные горы, снежные вершины, красивейшие ущелья, бурные реки и водопады, мост над
  • А
    Алексей
    24 июня 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Интересная и увлекательная экскурсия. Дмитрий (местный житель) отличный рассказчик, позитивный человек, знает интересные места. Благодаря таким гидам и влюбляешься в новую страну! Рекомендую! Еще вернемся в Киргизию за новыми впечатлениями.
  • Н
    Наталья
    18 июня 2024
    Из Бишкека - на Тянь-Шань
    Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный гид. Показал нам красоты
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    заповедника Ала-Арча, ущелье Чункурчак. Обедали мы в этно комплексе Супара, где Константин порекомендовал выбрать блюда национальной кухни. Обед прошёл в колоритной обстановке с вкусными блюдами. После обеда путешествие продолжилось на Небесный (подвесной) мост. Константин предложил более комфортный путь до моста. Во время экскурсии мы много беседовали с гидом на разносторонние темы. А на следующий день Константин прислал замечательный фильм о нашем путешествие. Что было очень приятно.

    Пригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевныйПригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевныйПригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевныйПригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевныйПригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевныйПригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевныйПригласили Константина в качестве гида по маршруту Бишкек-Тянь- Шань. Ни сколько не пожалели. Константин очень душевный
  • Ю
    Юлия
    15 июня 2024
    2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
    Прекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. Внимательный гид Айбек. Очень рекомендую и взрослым и детям!
    Прекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. ВнимательныйПрекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. ВнимательныйПрекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. ВнимательныйПрекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. ВнимательныйПрекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. ВнимательныйПрекрасные и насыщенные 2 дня. Интересный маршрут. Посетили много локаций, минимум людей - максимум природы. Внимательный
  • В
    Владислав
    4 июня 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут так себе, а оказалось,
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    что дорога к ним и сама точка назначения были топ! Озеро красивое, можно даже купаться, если ехать в сезон. Люди местные очень душевный народ. В солнечную погоду рекомендую головной убор и ветровку/толстовку - ветер в каньонах неслабый. Гид Александр помимо знающего профессионала оказался просто хорошим человеком и собеседником. Атмосфера была расслабленная, без напрягов. Во время дороги были как и интересные рассказы, так и спокойная поездка с музыкой домой, когда немного хотелось спать после прогулок. По желанию, может остановиться, если заметили хороший кадр. Одним словом, комфорт. Дополнительно заезжали попробовать местную кухню: перед каньонами заехали перекусить в кафе каттаму, а после озера иссыккульскую форель - кайф! Рекомендую брать на покушать около 2000 сом на двоих. В общем, экскурсию рекомендуем!

    Спасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будутСпасибо большое за экскурсию, получили массу прекрасных впечатлений! Маршрут отличный. Ожидали с женой, что каньоны будут
  • В
    Виталий
    19 мая 2024
    Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий чай в каньоне, за отличную компанию и интересную экскурсию! Отдельное спасибо за дождевики во время небольшого дождика! Все предусмотрено ☺️ Однозначно рекомендую экскурсию!
    Экскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячийЭкскурсия нам очень понравилась! Фотографии получились чудесные, впечатления только положительные. Спасибо гиду Александру за вкусный горячий

Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бишкеке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Бишкека - на Тянь-Шань
  2. Озеро Иссык-Куль + каньоны Конорчек
  3. 2 дня на озере Иссык-Куль: каньоны, горы и ледники
  4. Бодрый день! Прогулка в ущелье Оруу-Сай и кофе в облаках
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Иссык-Куль
  3. Парк Ала-Арча
  4. Набережная
  5. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в августе 2024
Сейчас в Бишкеке в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 108 до 520 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Бишкеке (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 78 ⭐ отзывов, цены от €108. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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