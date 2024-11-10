4 день

В горы - долина Алтын-Арашан с горячими источникам

Сегодня вас ждёт путешествие в настоящую горную сказку! Мы отправимся на внедорожниках (уютная буханка или брутальная вахтовка) по живописному ущелью к сердцу Тянь-Шаня — долине Алтын-Арашан, где высокие пики касаются неба, а воздух наполнен ароматом горных трав. Обратите внимание: в марте и апреле, если дороги засыпаны снегом, мы оседлаем лошадей и поедем верхом, как настоящие кочевники в соседнее более безопасное ущелье. Вы увидите альпийские луга, где свободно пасутся табуны киргизских лошадей — сильных, грациозных, с развевающимися гривами.

Над головой будут кружить орлы, будто следя за вашим путём, а вдали, на склонах, даже летом сверкают шапки вечного снега! Этот день вам запомниться надолго.

Главное сокровище долины — горячие серные источники, бьющие прямо из горных недр. Погружение в их целебные воды — как купание в жидком золоте: тело расслабляется, кожа становится шелковистой, а душа наполняется спокойствием. Конечно же испытаем все это на себе!

На обед мы зайдём в настоящую кочевую юрту, где сквозь дымовое отверстие льётся солнечный свет, вас встретят ароматы домашней киргизской кухни. В меню могут быть: супы шорпо или мампар, на второе гюро лагман, босо лагман и еще тысячи блюд местной кухни. Посмотрим, что приготовила хозяйка юрты в этот день для нас! На десерт — свежеиспечённые боорсоки, золотистые пышки с хрустящей корочкой. Их подают со свежими сливками или с каймаком! Попробовав эти блюда однажды, вы будете вспоминать их вкус ещё очень долго. Ведь это не просто еда — это часть киргизской души.

А по дороге обратно, когда солнце начнёт клониться к горам, вы ещё раз оглянетесь на эту долину-мечту — и поймёте, что таких мест на земле осталось совсем немного. Вечером — возвращение в отель, где можно делиться впечатлениями под киргизское вино или чай с ароматным мёдом и вареньем из горных ягод.

