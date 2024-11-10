Описание тура
За 7 дней мы проедем вокруг Иссык-Куля — жемчужины Кыргызстана. Увидим марсианские каньоны Сказка, красные скалы Джеты-Огуз, горные ущелья с водопадами и белоснежные вершины Тянь-Шаня. А ещё переночуем в юрте под звёздами, попробуем охоту с беркутом и стрельбу из лука.
Важно: мы берём участников от 10 до 60 лет — программа очень насыщенная. В редких случаях (примерно 1%) из-за погоды мы можем скорректировать маршрут. Это делается для вашей безопасности. Это редко, но такое бывает — мы говорим честно.
Этот тур для тебя, если ты:
Любишь активные путешествия За 7 дней ты увидишь все топовые места региона — по 2-3 локации в день. Горы, озеро, каньоны, водопады — никакой скуки.
Хочешь ярких эмоций каждый день Ночь в юрте, стрельба из лука, шоу с беркутами, горячие источники, каяки и настоящая национальная кухня. Каждый день — новое приключение.
Мечтаешь о красивых фото Бирюзовый Иссык-Куль на закате, красные скалы Джеты-Огуз, марсианские пейзажи каньона Сказка и звёзды над юртой!
Почему выбрать нас:
Мы работаем 10 лет. Более 7200 туристов уже съездили с нами. Мы дорожим каждым.
Своя команда гидов. Никаких случайных людей. Только те, кому мы доверяем.
С нами за границей спокойно. С 2021 года возим в Кыргызстан, Марокко, Армению, Турцию, Шри-Ланку. Организуем так, чтобы ты наслаждался, а не переживал.
Программа тура по дням
Экскурсия по Бишкеку - знакомство с Киргизией
Место встречи (на выбор, где вам удобнее):
аэропорт Бишкека Манас с 13:30 до 14:00
в гостинице, где мы будем проживать в 17:00. Вы можете приехать в гостиницу с 14:00 и заселиться самостоятельно.
Если ваш самолет прибывает в другое время, сообщите нам об этом, мы поможем найти лучшее решение или помочь с выбором отеля, если прилетаете раньше. На трансфере едем в гостиницу Бишкека.
Оставляем вещи и идем на обзорную вечернюю экскурсию по старому центру с экскурсоводом. Мы пройдем цирк, музей Фрунзе, Администрацию президента, можно увидеть, где работает глава государства, и познакомиться с архитектурой этого исторического места. Увидим исторический музей, площадь Ала-Тоо. Рядом найдем нулевой километр, символический центр города. В завершении погуляем по площади Победы. Увидим русский театр драмы и оперный театр.
После вкусно поужинаем в одном из ресторанов города и познакомимся друг с другом в более уютной атмосфере.
Погружение в культуру. Башня Бурана, беркуты, юрты
Сегодня мы отправимся в путешествие к жемчужине Киргизии — озеру Иссык-Куль. Озеро находится в горах Тянь-Шаня на высоте 1600 метров. Это одно из крупнейших озер, которое видно даже из космоса! По пути будут остановки, чтобы полюбоваться красивейшими видами и сделать фотографии.
По пути нас ждёт остановка у Башни Бурана — молчаливого стража Ix века. Поднимемся по её винтовой лестнице на высоту 21 метр, и перед нами откроется вид на бескрайние просторы, где когда-то проходили караваны Великого Шёлкового пути.
После у нас будет обед, а по дороге мы сделаем остановку, чтобы вы могли приобрести сезонные фрукты и ягоды. Киргизия изобилует клубникой, яблоками, персиками и сливами! Настоящий рай для любителей фруктов.
Далее — беркут-шоу, где могучие орлы с размахом крыльев до 2,3 метров продемонстрируют свою грацию и силу. Вы услышите древние легенды о соколиной охоте и даже почувствуете вес птицы на своей руке. А после — мастер-класс по стрельбе из лука, где можно проверить, смогли бы вы стать воином кочевых племён.
К вечеру мы доберёмся до юрточного лагеря у подножия гор. Здесь вас ждёт: - ужин в юрте с блюдами киргизской кухни - прогулка к озеру Иссык-Куль, чьи бирюзовые воды в лунном свете кажутся волшебными - ночь в юрте под шёпот горного ветра и мерцание звёзд - теплый вечер у костра, где мы поделимся своими впечатлениями, а так же услышим местные сказки и поиграем в киргизские настольные игры
Представьте: вы лежите в юрте, слушая, как трещит костёр. За стеной — бирюзовое озеро и горы, видевшие тысячу восходов. А завтра будет новый день приключений!
Каньон Сказка, ущелье Джеты-Огуз и водопад
Просыпаемся в объятиях гор и отправляемся в каньон Сказка место, где природа стала художником. Огненные скалы, будто высеченные рукой великана, превращаются в замки, драконов и мифических существ. Ветер и солнце веками вытачивали здесь Китайскую стену исполинский хребет, напоминающий древнюю крепость. Поднимемся по тропе наверх и перед нами откроется панорама, от которой захватывает дух: бескрайние просторы, переливающиеся всеми оттенками охры, багрянца и золота.
Дальше нас ждет ущелье Джеты-Огуз Семь быков. Его кирпично-красные скалы, похожие на могучих исполинов, веками вдохновляли поэтов и влюбленных. У входа нас встретит утес Разбитое сердце каменный исполин, расколотый надвое, словно в память о страстной легенде. Важная информация: экскурсии в ущелья Джеты-Огуз зависят от погодных условий. В крейне редких случаях, например, при селевых потоках, проезд может быть временно закрыт. Такие ситуации случаются крайне редко.
А затем водопад Девичьи слезы, серебряной лентой падающий с высоты 50 метров. Дорога к нему словно путешествие: альпийские луга, вековые Тянь-Шанские ели, чистейший горный воздух. Хотите ощутить себя настоящим кочевником? Можно проехать весь путь верхом на лошади (по желанию, за дополнительную плату), чтобы почувствовать ритм этих древних земель!
К вечеру нас ждет уютный Каракол, где после дня, наполненного чудесами, нас встретят теплом и настоящей киргизской кухней! Рекомендуем на ужин попробовать: - Бешбармак пять пальцев, главное блюдо кочевников: нежнейшая баранина с домашней лапшой, приправленная ароматным бульоном. - Лагман густой суп с тянущейся лапшой, яркими овощами и пряными специями. - Чай с мёдом и лепёшками завершим вечер теплыми беседами под мерцание звёзд. P.S. Если вы мечтали о путешествии, где природа говорит с вами, а каждый день это новое открытие, этот тур создан для вас. Осталось только сказать да.
В горы - долина Алтын-Арашан с горячими источникам
Сегодня вас ждёт путешествие в настоящую горную сказку! Мы отправимся на внедорожниках (уютная буханка или брутальная вахтовка) по живописному ущелью к сердцу Тянь-Шаня — долине Алтын-Арашан, где высокие пики касаются неба, а воздух наполнен ароматом горных трав. Обратите внимание: в марте и апреле, если дороги засыпаны снегом, мы оседлаем лошадей и поедем верхом, как настоящие кочевники в соседнее более безопасное ущелье. Вы увидите альпийские луга, где свободно пасутся табуны киргизских лошадей — сильных, грациозных, с развевающимися гривами.
Над головой будут кружить орлы, будто следя за вашим путём, а вдали, на склонах, даже летом сверкают шапки вечного снега! Этот день вам запомниться надолго.
Главное сокровище долины — горячие серные источники, бьющие прямо из горных недр. Погружение в их целебные воды — как купание в жидком золоте: тело расслабляется, кожа становится шелковистой, а душа наполняется спокойствием. Конечно же испытаем все это на себе!
На обед мы зайдём в настоящую кочевую юрту, где сквозь дымовое отверстие льётся солнечный свет, вас встретят ароматы домашней киргизской кухни. В меню могут быть: супы шорпо или мампар, на второе гюро лагман, босо лагман и еще тысячи блюд местной кухни. Посмотрим, что приготовила хозяйка юрты в этот день для нас! На десерт — свежеиспечённые боорсоки, золотистые пышки с хрустящей корочкой. Их подают со свежими сливками или с каймаком! Попробовав эти блюда однажды, вы будете вспоминать их вкус ещё очень долго. Ведь это не просто еда — это часть киргизской души.
А по дороге обратно, когда солнце начнёт клониться к горам, вы ещё раз оглянетесь на эту долину-мечту — и поймёте, что таких мест на земле осталось совсем немного. Вечером — возвращение в отель, где можно делиться впечатлениями под киргизское вино или чай с ароматным мёдом и вареньем из горных ягод.
Каяки по Иссык-Кулю и горные ущелья
Утро начинается с путешествия во времени мы посетим музей Николая Пржевальского. Вы услышите короткую и захватывающую экскурсию о великих экспедициях, почувствуете дух первооткрывателей и, возможно, сами захотите внести свое имя в летопись путешественников!
А потом встреча с жемчужиной Тянь-Шаня озером Иссык-Куль. Его бирюзовая гладь, обрамленная заснеженными вершинами, манит как мираж. Мы возьмем каяки и отправимся в небольшое плавание, где единственными нашими спутниками будут крики чаек и плеск волн. По погодным причинам (шторм) поездка может быть отменена, случается крайне редко, но мы должны вас предупредить.
После обеда нас ждут два ущелья, ради которых стоит приехать в Киргизию. Григорьевское и Семёновское ущелья это места, где время замедляет ход. Здесь воздух напоен ароматом тянь-шанских елей, а горные реки, словно серебряные ленты, струятся между скал. В этих долинах пасутся стада яков могучих и спокойных, как сами горы. Иногда можно увидеть сурков, выходящих из нор, или орлов, парящих в вышине.
Завершим эту поезду в ущелья в уютной юрте, где можно попробовать свежепойманную форель, зажаренную на углях, с дымком и хрустящей корочкой. Важная информация: экскурсии в ущелья зависят от погодных условий. В редких случаях, например, при селевых потоках, проезд может быть временно закрыт. Такие ситуации случаются крайне редко.
Отдых на пляже, спа и катере после активного тура
После насыщенных дней тура нас ждёт день релакса. Чолпон-Ата — город-курорт, место спокойствия и умиротворения.
Начнём день с прогулки на катере по бирюзовым просторам. Прогулка займет около часа и подарит возможность взглянуть на горы и город с воды. Можно искупаться, берите купальники! По погодным причинам (шторм) поездка может быть отменена, случается крайне редко, но мы должны вас предупредить.
Затем перенесёмся на тысячи лет назад — в Музей петроглифов. Эти древние рисунки на камнях — каменная летопись кочевников: здесь и сцены охоты, и таинственные символы, и грациозные горные козлы, словно сошедшие со скал в окружающие долины.
После — отдых в термальных источниках Спа центра. А дальше — пляжный отдых под шепот волн. В летние месяцы (июль и август) на пляже доступна аренда Sup-досок — отличный способ провести время на воде, зарядиться впечатлениями и получить ровный загар. Оплачивается дополнительно.
Перед закатом заглянем на рынок — за душистым мёдом или войлочными сувенирами. А кульминацией дня станет музейный комплекс Рух Ордо, который включает:
- 5 часовен разных конфессий — символ единства культур;
- Галерею картин под открытым небом;
- Юрту-музей с историей кочевников.
Не прощаемся
Завтракаем и после трансфер увезет нас в аэропорт. По пути будет остановка на обед в местном кафе. Наполненные впечатлениями от путешествия, очарованием гор и величественной природы, колоритом традиций Киргизии возвращаемся домой.
Обратные билеты выбирайте на рейсы с вылетом позже 14:25.
По желанию вы можете продлить путешествие по Киргизии и вылететь на несколько дней позже. Мы поделимся рекомендациями по интересным местам, которые стоит посетить, и поможем с организацией экскурсий и бронированием гостиницы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта и в аэропорт (в первый и последний день)
- Весь трансфер на комфортном микроавтобусе по программе
- Проживание в комфортных гостиницах
- Все завтраки, один обед и один ужин
- Сопровождение по всему маршруту, услуги гида
- Авторская экскурсия по Бишкеку от местных гидов беркут шоу и мастер-класс стрельбы из лука
- Входная плата в каньон Сказка
- Экскурсия на внедорожном транспорте в ущелье Алтын-Арашан (7-8 часов)
- Посещение термальных источников Алтын-Арашан
- Катание на каяках по Иссык-Кулю (1,5-2 часа, есть ограничение по весу - не более 95 кг/человека, при весе выше катание небезопасно)
- Входной билет с экскурсией в музей Н.М. Пржевальского в Караколе
- Входной билет в Музей петроглифов Чолпон-Аты
- Посещение термальных Спа в Чолпон-Ате
- Входные билеты в Дунганскую мечеть в Караколе
- Катание на катере по Иссык-Кулю
- Входная плата за въезд в ущелья: Джеты-Огуз, Алтын-Арашан, Григорьевское и Семёновское
- Информационное сопровождение до, во время и после путешествия
- Помощь в выборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно
- Индивидуальный трансфер от аэропорта (если время прилета отличается от времени группового трансфера)
- Обеды и ужины (средний чек - 500-1000 рублей), кроме обеда в ущелье Алтын-Арашан и ужина в юртах во второй день
- Дополнительные переезды, не включенные в программу
О чём нужно знать до поездки
Список вещей с собой
Документы:
Действующий внутренний или заграничный паспорт
Полис обязательного медицинского страхования
Свидетельство о рождении на ребенка, если путешествуете с детьми
Сумка:
Чемодан, большая сумка или рюкзак для всех вещей
Рюкзак для прогулок (небольшой), чтобы сложить термос, бутылку воды, перекусы и фотоаппарат, теплые вещи с собой
Одежда:
4 футболки
2 теплых кофты
Шорты и юбки
Штаны спортивные. Такие штаны лучше подойдут для прогулок, чем джинсы. Лучше выбирать штаны, которые не будут сковывать ваши движения
Куртка. Можно выбрать куртку, которая дополнительно защищает от ветра и влаги. В горах может быть прохладно, поэтому возьмите куртку или ветровку обязательно
Одежда для гостиницы. Удобный вариант одежды для отдыха вечером в общей зоне
Обувь:
Обувь удобная обувь для ходьбы или кроссовки
Сменная обувь для гостиницы. Сланцы, тапочки и пр. В некоторых гостиницах тапочки включены, гдето можно приобрести тапочки за доплату
Аксессуары:
Купальник мы отдыхаем на озере и горячих источниках. Возьмите купальник обязательно
Нижнее белье
Носки возьмите разные, полегче и потеплее
Перчатки. Не смотря на теплую весну они могут понадобиться утром, когда еще холодно, в горах и ущельях
Легкая шапка обязательно. Не смотря на теплую весну шапка может понадобиться утром, когда еще холодно, в горах и ущельях
Головной убор для защиты от солнца кепка, бандана, панама, платок
Дождевик не обязательный атрибут, но с ним будет комфортнее, если пойдет дождь во время прогулок. Дождевик может заменить хорошая влагозащитная куртка
Дополнения:
Солнцезащитные очки обязательно! Обратите внимание, что у очков обязательно должна быть защита от ультрафиолетовых лучей! Другими слова должна быть поляризационный слой на очках
Солнцезащитный крем обязательно
Личная аптечка с индивидуальными лекарствами. Основная аптечка будет собрана гидом
Средства личной гигиены зубная щетка, немного пасты, мыло и пр.
Повербанк или дополнительный аккумулятор для телефона и фотоаппарата. Не обязательно, но может пригодится. Так как доступа к электричеству для заряда телефона может не быть на протяжении всего дня
Визы
Нет, загранпаспорт и виза не нужен. Граждане рф, Казахстана и Беларуси могут путешествовать по Киргизии по внутреннему российскому паспорту, так и по загранпаспорту как вам удобнее. Срок пребывания до 90 дней.