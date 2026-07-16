Описание тура
Откройте для себя Киргизию — небольшую, но очень горную страну! Мы едем на самые снежные склоны Тянь-Шаня, горнолыжную базу Каракол. Будем жить на берегу Иссык-куля, кататься на высоте 3000 метров над уровнем моря, летать по искрящемуся на солнце снегу по широким полям фрирайда.
В перерывах — познакомимся с самобытной культурой кочевников и историей этих мест, погуляем по марсианским каньонам, искупаемся в горячих источниках.
Благодаря тёплому климату и рекордному количеству солнечных дней мы сможем кататься и загорать одновременно. Если вы ещё сомневаетесь, ехать ли с нами в Киргизию, вот три главных аргумента: бешбармак, лагман, плов!
- Горнолыжный курорт Каракол. Живописные трассы среди хвойных лесов, фрирайд мирового уровня и аутентичная атмосфера восточных гор
- Каньон Сказка. Природное чудо на берегу озера Иссык-Куль. Идеальное место для лёгкого хайкинга, ярких фото
- Озеро Иссык-Куль. Высокогорное озеро с кристально чистой водой, окружённое снежными вершинами Тянь-Шаня
Программа тура по дням
Прибытие в Бишкек и трансфер в Каракол
Рано утром прилетаем в Бишкек, столицу Кыргызстана. Наша цель на сегодня — добраться до города Каракол, который лежит в предгорьях Тянь-Шаня. Путь на трансфере займёт около 7 часов, но пролетят они незаметно, мы поедем вдоль живописного озера Иссык-куль. По пути заедем в Центр кочевой цивилизации, где познакомимся с историей и культурой старинного азиатского государства. По приезду в Каракол заселяемся в гостевой дом, отдыхаем, знакомимся и готовимся к катанию.
7 часов едем
Центр кочевой цивилизации
Первый день катания и национальный ужин
Подъём, плотный завтрак — силы нам сегодня понадобятся! Встаём на лыжи и сноуборды и бежим знакомиться с главным горнолыжным курортом страны — базой Каракол. Горнолыжный курорт расположен недалеко от незамерзающего озера Иссык-куль, поэтому температура здесь редко опускается ниже отметки -5, хотя база находится достаточно высоко — на 2300 м. над уровнем моря. Высшая точка курорта — 3040 м. с панорамным видом на пятитысячники Тянь-Шаня и озеро Иссык-куль. Разнообразие трасс порадует райдеров любого уровня подготовки, а совсем новички смогут воспользоваться услугами инструктора. Вечером отдыхаем после первого активного дня и знакомимся с местной культурой. Нас ждёт ужин в дунганской семье — каждый приготовит свой собственный Хого (горячий котёл), добавляя любимые ингредиенты в бульон с ароматными специями.
катание на курорте Каракол
ужин в дунганской семье
Второй день катания и горячие источники
Сегодня — второй день катания. Встаём пораньше, чтобы успеть на вельвет — только что подготовленный ратраком склон. Раскатываем новые спуски, но съезд с трассы рекомендован только в сопровождении местного инструктора. Если душа просит фрирайда, можно организовать заброску на ратраке выше в горы, где вас ждут просторные спуски по целине. Протяженность некоторых трасс курорта — более 3,5 км., почти все они проходят через хвойный лес. После катания ужинаем в местном кафе. Закончим день в Ак-суу, горячих источниках под открытым небом — отмокнем в тёплой воде, расслабим забившиеся мышцы. Важно! Источники могут быть закрыты по независящим от нас причинам, в этом случае отдых в отеле, ужин, общение.
катание на курорте Каракол
горячие источники
Отдых и прогулка по каньонам
День отдыха от катания. Сегодня переключимся с активного отдыха на гастрономический туризм и знакомство с местной архитектурой. После завтрака отправляемся с экскурсоводом по главным достопримечательностям города Каракол и начнём с исторического музея. На обед попробуем Ашлян-фу, блюдо, которое привезли уже знакомые нам дунгане — переселенцы из Китая. После еды отправимся на прогулку в каньон Джеты-Огуз, что в переводе означает каньон семи быков. Здесь совершим небольшое восхождение, чтобы полюбоваться красными скалами. Следующая остановка — мемориальный музей Н. М. Пржевальского, знаменитого географа, изучавшего Центральную и Восточную Азию в 19 веке. Уставшие и наполненные новыми знаниями, возвращаемся домой. Делимся впечатлениями, готовимся к завтрашнему катанию.
день отдыха
трекинг в каньоне семи быков Джеты-Огуз
музей Пржевальского
Третий день катания
Продолжаем катание на главном склоне Каракольского ущелья. Сегодняшний день можно разнообразить фрирайдом с опытным инструктором. Ещё одно интересное местное развлечение — полёт на параплане с головокружительными видами на горы прямо над катающимися лыжниками и сноубордистами. Вечером традиционно вкусный ужин и тёплые посиделки.
катание на курорте Каракол
полет на параплане по желанию
Завершающий день на склонах и хорс-бэккантри
Сегодня завершающий день на склонах Тянь-Шаня. Можно пойти кататься на любимые солнечные склоны Каракола, а можно попробовать что-то новенькое. Уникальный вид бэккантри, существующий только в Киргизии — хорс-бэккантри или заброска в горы на лошадях. Совместим прогулку в горы с фрирайдом по нетронутым снегам. Вечером прощальный ужин, подведение итогов и сбор вещей в дорогу.
катание на курорте Каракол
хорс-бэккантри по желанию
Возвращение в Бишкек и каньон Сказка
Прощаемся с Караколом. Выезжаем рано утром, нас ждёт ещё много интересного! Возвращаемся в Бишкек по южному берегу Иссык-Куля, по дороге заедем в каньон Сказка, место удивительной красоты с марсианскими пейзажами и остроконечными скалами. Все красоты расположены в одном месте, много ходить не нужно. Заедем на самый красивый пляж на Иссык-Куле и на Орто-Токойское водохранилище — первое водохранилище, построенное в Кыргызстане еще в 1956 году. Вечер встречаем в Бишкеке и заселяемся в гостевой дом, на следующий день возвращаемся домой. При желании можно остаться ещё на денёк и посетить достопримечательности, которыми богат Кыргызстан.
переезд в Бишкек 7 часов
каньон Сказка
Возвращение домой
Сегодня можно улетать домой, но в Кыргызстане еще много всего для самостоятельного изучения. Можно поехать в ущелье Ак-тюз с горячими источниками, замерзшим гейзером и красивыми зимними пейзажами. Или в мекку альпинистов, ущелье Ала-Арча. Можно посетить высокогорное озеро в ущелье Кель-Тор, ущелье Алтын-Арашан (Золотой источник) и перевал Тоо-Ашуу.
возвращение домой
Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы (Бишкек - Каракол и обратно)
- Трансферы из Каракола на горнолыжный курорт
- Проживание в отеле/гостевом доме в Караколе (2-3-4-местное размещение, 6 ночей)
- Завтраки в Караколе (6 дней)
- Ужин в дунганской семье
- Поездка в ущелье Семи Быков и каньон Сказка
- Проживание в Бишкеке в последний день (1 ночь)
- Сопровождение инструктора (старшего группы)
- Обеспечение групповым снаряжением (рациями, аптечкой, ремнабором)
- Консультация по билетам и снаряжению
- Предоставление полезной информации по выезду
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно (от 23000 руб.)
- Питание (кроме завтраков и 1 ужина)
- Ски-пасс
- Оплата фрирайд гида (по желанию, 100 долларов в день на 5 чел)
- Дополнительные активности, такие как хорсбэккантри, заброска на ратраке, полет на параплане
- Прокат лыж или сноубордов
- Страховка горнолыжно-треккинговая (от 1500 рублей за 10 дней с покрытием горнолыжного катания и занятия горным трекингом, например, от Тинькофф)
О чём нужно знать до поездки
Входит ли еда в стоимость?
В стоимость входят:
- завтраки
- один ужин в дунганской семье. Приготовим собственное «Хого» (горячий котел), добавляя любимые ингредиенты в бульон из ароматных специй и соусов, познакомимся с дунганской культурой
- новогодний стол, если даты тура попадают на 31 декабря
Остальные обеды и ужины в местных кафе и ресторанах не включены в стоимость.
Как организовано катание?
Как правило, утром, после завтрака мы едем к открытию подъемников, разминаемся и начинаем катание. В обед - промежуточная встреча в кафе или на склоне с бутерами и термосами, обсуждаем наши успехи, склоны и куда стоит заехать катнуть. В первый день инструктор присмотрится, кто и как катается, далее - кататься будем мини-группками по уровню и интересам 2-4 человека (не по одному).
Можно ли взять в прокат оборудование?
На курорте Каракол работает прокат, оборудование лучше бронировать заранее под вашу поездку. Забронировать поможет инструктор, для раннего бронирования необходима предоплата 50%.
Цены варьируются от 800 сом до 1500 сом за инвентарь за комплект в день.
Как организован досуг?
Кроме катания у нас будет:
- посещение центра кочевых цивилизаций
- купание в горячих источниках
- поездка в ущелье Семи Быков и каньон Сказка
- посещение башни Бурана
- 1 ужин с национальными блюдами
- экскурсия по городу Каракол
Пожелания к путешественнику
Вам нужна удобная одежда для катания, сноуборд или лыжи, шлем, защита. Также одежда для переездов, прогулок и домашняя одежда. Горные лыжи или сноуборд лучше всего арендовать в России, так как на Новый год подходящих комплектов может не быть в наличии. Насчет проката на месте можно уточнить у инструктора.
Необходимо взять с собой
Снаряжение
Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
Фонарик налобный светодиодный
Горнолыжная маска/очки
Комплект горных лыж/ сноуборда
Одежда
Одежда для сна
Плавательный костюм (купальник, плавки)
Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё)
Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые)
Носки или термоноски
Шерстяные носки
Теплая флисовая кофта с горловиной
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Пуховка (теплая куртка)
Варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex)
Шапка теплая
Балаклава
Зимняя обувь
Тапочки
Удобные штаны
Личные вещи
Страховка
Индивидуальная аптечка
Лёгкое полотенце
Заграничный паспорт
Пауэрбанк
Рекомендуем добавить
Термос
Химические грелки
Визы
Въезд в Киргизию для россиян осуществляется по внутреннему общегражданскому паспорту. Для поездки не нужно дополнительно оформлять разрешение на въезд (визу) или иметь загранпаспорт. Ограничений по срокам пребывания в стране нет, но те, кто хочет задержаться дольше 30 дней, должны зарегистрироваться.
Также можно заехать в Киргизию и по заграничному паспорту.