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Горнолыжный тур в Киргизию

Откройте для себя Киргизию - небольшую
Горнолыжный тур в КиргизиюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Горнолыжный тур в КиргизиюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Горнолыжный тур в КиргизиюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Откройте для себя Киргизию — небольшую, но очень горную страну! Мы едем на самые снежные склоны Тянь-Шаня, горнолыжную базу Каракол. Будем жить на берегу Иссык-куля, кататься на высоте 3000 метров над уровнем моря, летать по искрящемуся на солнце снегу по широким полям фрирайда.

В перерывах — познакомимся с самобытной культурой кочевников и историей этих мест, погуляем по марсианским каньонам, искупаемся в горячих источниках.

Благодаря тёплому климату и рекордному количеству солнечных дней мы сможем кататься и загорать одновременно. Если вы ещё сомневаетесь, ехать ли с нами в Киргизию, вот три главных аргумента: бешбармак, лагман, плов!

  • Горнолыжный курорт Каракол. Живописные трассы среди хвойных лесов, фрирайд мирового уровня и аутентичная атмосфера восточных гор
  • Каньон Сказка. Природное чудо на берегу озера Иссык-Куль. Идеальное место для лёгкого хайкинга, ярких фото
  • Озеро Иссык-Куль. Высокогорное озеро с кристально чистой водой, окружённое снежными вершинами Тянь-Шаня

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Бишкек и трансфер в Каракол

Рано утром прилетаем в Бишкек, столицу Кыргызстана. Наша цель на сегодня — добраться до города Каракол, который лежит в предгорьях Тянь-Шаня. Путь на трансфере займёт около 7 часов, но пролетят они незаметно, мы поедем вдоль живописного озера Иссык-куль. По пути заедем в Центр кочевой цивилизации, где познакомимся с историей и культурой старинного азиатского государства. По приезду в Каракол заселяемся в гостевой дом, отдыхаем, знакомимся и готовимся к катанию.

  • 7 часов едем

  • Центр кочевой цивилизации

Прибытие в Бишкек и трансфер в КараколПрибытие в Бишкек и трансфер в КараколПрибытие в Бишкек и трансфер в Каракол
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Первый день катания и национальный ужин

Подъём, плотный завтрак — силы нам сегодня понадобятся! Встаём на лыжи и сноуборды и бежим знакомиться с главным горнолыжным курортом страны — базой Каракол. Горнолыжный курорт расположен недалеко от незамерзающего озера Иссык-куль, поэтому температура здесь редко опускается ниже отметки -5, хотя база находится достаточно высоко — на 2300 м. над уровнем моря. Высшая точка курорта — 3040 м. с панорамным видом на пятитысячники Тянь-Шаня и озеро Иссык-куль. Разнообразие трасс порадует райдеров любого уровня подготовки, а совсем новички смогут воспользоваться услугами инструктора. Вечером отдыхаем после первого активного дня и знакомимся с местной культурой. Нас ждёт ужин в дунганской семье — каждый приготовит свой собственный Хого (горячий котёл), добавляя любимые ингредиенты в бульон с ароматными специями.

  • катание на курорте Каракол

  • ужин в дунганской семье

Первый день катания и национальный ужинПервый день катания и национальный ужинПервый день катания и национальный ужин
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Второй день катания и горячие источники

Сегодня — второй день катания. Встаём пораньше, чтобы успеть на вельвет — только что подготовленный ратраком склон. Раскатываем новые спуски, но съезд с трассы рекомендован только в сопровождении местного инструктора. Если душа просит фрирайда, можно организовать заброску на ратраке выше в горы, где вас ждут просторные спуски по целине. Протяженность некоторых трасс курорта — более 3,5 км., почти все они проходят через хвойный лес. После катания ужинаем в местном кафе. Закончим день в Ак-суу, горячих источниках под открытым небом — отмокнем в тёплой воде, расслабим забившиеся мышцы. Важно! Источники могут быть закрыты по независящим от нас причинам, в этом случае отдых в отеле, ужин, общение.

  • катание на курорте Каракол

  • горячие источники

Второй день катания и горячие источникиВторой день катания и горячие источникиВторой день катания и горячие источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Отдых и прогулка по каньонам

День отдыха от катания. Сегодня переключимся с активного отдыха на гастрономический туризм и знакомство с местной архитектурой. После завтрака отправляемся с экскурсоводом по главным достопримечательностям города Каракол и начнём с исторического музея. На обед попробуем Ашлян-фу, блюдо, которое привезли уже знакомые нам дунгане — переселенцы из Китая. После еды отправимся на прогулку в каньон Джеты-Огуз, что в переводе означает каньон семи быков. Здесь совершим небольшое восхождение, чтобы полюбоваться красными скалами. Следующая остановка — мемориальный музей Н. М. Пржевальского, знаменитого географа, изучавшего Центральную и Восточную Азию в 19 веке. Уставшие и наполненные новыми знаниями, возвращаемся домой. Делимся впечатлениями, готовимся к завтрашнему катанию.

  • день отдыха

  • трекинг в каньоне семи быков Джеты-Огуз

  • музей Пржевальского

Отдых и прогулка по каньонамОтдых и прогулка по каньонамОтдых и прогулка по каньонам
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Третий день катания

Продолжаем катание на главном склоне Каракольского ущелья. Сегодняшний день можно разнообразить фрирайдом с опытным инструктором. Ещё одно интересное местное развлечение — полёт на параплане с головокружительными видами на горы прямо над катающимися лыжниками и сноубордистами. Вечером традиционно вкусный ужин и тёплые посиделки.

  • катание на курорте Каракол

  • полет на параплане по желанию

Третий день катанияТретий день катанияТретий день катания
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Завершающий день на склонах и хорс-бэккантри

Сегодня завершающий день на склонах Тянь-Шаня. Можно пойти кататься на любимые солнечные склоны Каракола, а можно попробовать что-то новенькое. Уникальный вид бэккантри, существующий только в Киргизии — хорс-бэккантри или заброска в горы на лошадях. Совместим прогулку в горы с фрирайдом по нетронутым снегам. Вечером прощальный ужин, подведение итогов и сбор вещей в дорогу.

  • катание на курорте Каракол

  • хорс-бэккантри по желанию

Завершающий день на склонах и хорс-бэккантриЗавершающий день на склонах и хорс-бэккантриЗавершающий день на склонах и хорс-бэккантри
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Возвращение в Бишкек и каньон Сказка

Прощаемся с Караколом. Выезжаем рано утром, нас ждёт ещё много интересного! Возвращаемся в Бишкек по южному берегу Иссык-Куля, по дороге заедем в каньон Сказка, место удивительной красоты с марсианскими пейзажами и остроконечными скалами. Все красоты расположены в одном месте, много ходить не нужно. Заедем на самый красивый пляж на Иссык-Куле и на Орто-Токойское водохранилище — первое водохранилище, построенное в Кыргызстане еще в 1956 году. Вечер встречаем в Бишкеке и заселяемся в гостевой дом, на следующий день возвращаемся домой. При желании можно остаться ещё на денёк и посетить достопримечательности, которыми богат Кыргызстан.

  • переезд в Бишкек 7 часов

  • каньон Сказка

Возвращение в Бишкек и каньон СказкаВозвращение в Бишкек и каньон СказкаВозвращение в Бишкек и каньон Сказка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Возвращение домой

Сегодня можно улетать домой, но в Кыргызстане еще много всего для самостоятельного изучения. Можно поехать в ущелье Ак-тюз с горячими источниками, замерзшим гейзером и красивыми зимними пейзажами. Или в мекку альпинистов, ущелье Ала-Арча. Можно посетить высокогорное озеро в ущелье Кель-Тор, ущелье Алтын-Арашан (Золотой источник) и перевал Тоо-Ашуу.

  • возвращение домой

Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы (Бишкек - Каракол и обратно)
  • Трансферы из Каракола на горнолыжный курорт
  • Проживание в отеле/гостевом доме в Караколе (2-3-4-местное размещение, 6 ночей)
  • Завтраки в Караколе (6 дней)
  • Ужин в дунганской семье
  • Поездка в ущелье Семи Быков и каньон Сказка
  • Проживание в Бишкеке в последний день (1 ночь)
  • Сопровождение инструктора (старшего группы)
  • Обеспечение групповым снаряжением (рациями, аптечкой, ремнабором)
  • Консультация по билетам и снаряжению
  • Предоставление полезной информации по выезду
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бишкека и обратно (от 23000 руб.)
  • Питание (кроме завтраков и 1 ужина)
  • Ски-пасс
  • Оплата фрирайд гида (по желанию, 100 долларов в день на 5 чел)
  • Дополнительные активности, такие как хорсбэккантри, заброска на ратраке, полет на параплане
  • Прокат лыж или сноубордов
  • Страховка горнолыжно-треккинговая (от 1500 рублей за 10 дней с покрытием горнолыжного катания и занятия горным трекингом, например, от Тинькофф)
О чём нужно знать до поездки

Входит ли еда в стоимость?

В стоимость входят:

- завтраки

- один ужин в дунганской семье. Приготовим собственное «Хого» (горячий котел), добавляя любимые ингредиенты в бульон из ароматных специй и соусов, познакомимся с дунганской культурой

- новогодний стол, если даты тура попадают на 31 декабря

Остальные обеды и ужины в местных кафе и ресторанах не включены в стоимость.

Как организовано катание?

Как правило, утром, после завтрака мы едем к открытию подъемников, разминаемся и начинаем катание. В обед - промежуточная встреча в кафе или на склоне с бутерами и термосами, обсуждаем наши успехи, склоны и куда стоит заехать катнуть. В первый день инструктор присмотрится, кто и как катается, далее - кататься будем мини-группками по уровню и интересам 2-4 человека (не по одному).

Можно ли взять в прокат оборудование?

На курорте Каракол работает прокат, оборудование лучше бронировать заранее под вашу поездку. Забронировать поможет инструктор, для раннего бронирования необходима предоплата 50%.

Цены варьируются от 800 сом до 1500 сом за инвентарь за комплект в день.

Как организован досуг?

Кроме катания у нас будет:

- посещение центра кочевых цивилизаций

- купание в горячих источниках

- поездка в ущелье Семи Быков и каньон Сказка

- посещение башни Бурана

- 1 ужин с национальными блюдами

- экскурсия по городу Каракол

Пожелания к путешественнику

Вам нужна удобная одежда для катания, сноуборд или лыжи, шлем, защита. Также одежда для переездов, прогулок и домашняя одежда. Горные лыжи или сноуборд лучше всего арендовать в России, так как на Новый год подходящих комплектов может не быть в наличии. Насчет проката на месте можно уточнить у инструктора.

Необходимо взять с собой

Снаряжение

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров)

  • Фонарик налобный светодиодный

  • Горнолыжная маска/очки

  • Комплект горных лыж/ сноуборда

Одежда

  • Одежда для сна

  • Плавательный костюм (купальник, плавки)

  • Штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё)

  • Штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые)

  • Носки или термоноски

  • Шерстяные носки

  • Теплая флисовая кофта с горловиной

  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)

  • Пуховка (теплая куртка)

  • Варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex)

  • Шапка теплая

  • Балаклава

  • Зимняя обувь

  • Тапочки

  • Удобные штаны

Личные вещи

  • Страховка

  • Индивидуальная аптечка

  • Лёгкое полотенце

  • Заграничный паспорт

  • Пауэрбанк

Рекомендуем добавить

  • Термос

  • Химические грелки

Визы

Въезд в Киргизию для россиян осуществляется по внутреннему общегражданскому паспорту. Для поездки не нужно дополнительно оформлять разрешение на въезд (визу) или иметь загранпаспорт. Ограничений по срокам пребывания в стране нет, но те, кто хочет задержаться дольше 30 дней, должны зарегистрироваться.

Также можно заехать в Киргизию и по заграничному паспорту.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Валентин
Валентин — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Делаем путешествия, о которых говорят: «Это огонь!». Всё началось в 2008 году, когда группа друзей-студентов отправилась в поход по Кавказу. Тогда мы даже не думали, что это перерастет во что-то
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большее. Но людей, жаждущих приключений с нами, становилось только больше, и со временем студенческие походы превратились в масштабные экспедиции по всему миру, которые собирают тысячи участников каждый год. ✨Нам точно известно, что самое ценное в путешествиях — это эмоции. Именно поэтому мы тщательно продумываем маршруты, работаем только с опытными гидами и создаем атмосферу в которую хочется возвращаться. ✨Наша компания официально зарегистрирована в реестре туроператоров, а все наши гиды состоят в федеральном реестре инструкторов-проводников — с нами твоё путешествие будет не только ярким, но и безопасным. ✨Присоединяйся! Читай отзывы, выбирай маршрут, собирай рюкзак — и вперёд за впечатлениями!

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