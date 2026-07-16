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Описание тура

Откройте для себя Киргизию — небольшую, но очень горную страну! Мы едем на самые снежные склоны Тянь-Шаня, горнолыжную базу Каракол. Будем жить на берегу Иссык-куля, кататься на высоте 3000 метров над уровнем моря, летать по искрящемуся на солнце снегу по широким полям фрирайда.

В перерывах — познакомимся с самобытной культурой кочевников и историей этих мест, погуляем по марсианским каньонам, искупаемся в горячих источниках.

Благодаря тёплому климату и рекордному количеству солнечных дней мы сможем кататься и загорать одновременно. Если вы ещё сомневаетесь, ехать ли с нами в Киргизию, вот три главных аргумента: бешбармак, лагман, плов!