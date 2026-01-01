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Описание тура

Тур по самым красивым местам Киргизии вокруг озера Иссык-Куль за 7 дней

Путешествие в сердце Киргизии — это встреча с природой в её первозданной, почти нетронутой форме. Здесь пейзажи меняются от дня к дню: от огненно-красных каньонов, напоминающих марсианские ландшафты, до прохладных горных ущелий и бескрайних панорам Тянь-Шаня. Вы побываете в местах, где воздух наполнен ароматами степных трав, где шум водопадов и тишина гор создают особое состояние — спокойное, глубокое, почти медитативное. Термальные источники, неспешные переезды среди величественных пейзажей, простая и насыщенная вкусами национальная кухня — всё это складывается в цельное и гармоничное путешествие. Это неделя, в которой важно не только то, что вы увидите, но и то, что почувствуете. Вдали от суеты и привычного ритма, среди гор и открытых пространств, приходит ощущение настоящей перезагрузки — к которому хочется возвращаться снова.

Маршрут тура:

Бишкек — Кок-Мойнок — Чолпон-Ата — Каракол — Джети-Огуз — каньон Сказка — каньон Марс — Бишкек

Тур в Киргизию пройдет в группе до 14 человек с проживанием в комфортных отелях с перемещением на микроавтобусе.

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