Описание тура
Тур по самым красивым местам Киргизии вокруг озера Иссык-Куль за 7 дней
Путешествие в сердце Киргизии — это встреча с природой в её первозданной, почти нетронутой форме. Здесь пейзажи меняются от дня к дню: от огненно-красных каньонов, напоминающих марсианские ландшафты, до прохладных горных ущелий и бескрайних панорам Тянь-Шаня. Вы побываете в местах, где воздух наполнен ароматами степных трав, где шум водопадов и тишина гор создают особое состояние — спокойное, глубокое, почти медитативное. Термальные источники, неспешные переезды среди величественных пейзажей, простая и насыщенная вкусами национальная кухня — всё это складывается в цельное и гармоничное путешествие. Это неделя, в которой важно не только то, что вы увидите, но и то, что почувствуете. Вдали от суеты и привычного ритма, среди гор и открытых пространств, приходит ощущение настоящей перезагрузки — к которому хочется возвращаться снова.
Маршрут тура:
Бишкек — Кок-Мойнок — Чолпон-Ата — Каракол — Джети-Огуз — каньон Сказка — каньон Марс — Бишкек
Тур в Киргизию пройдет в группе до 14 человек с проживанием в комфортных отелях с перемещением на микроавтобусе.
Этот тур подойдет Вам, если:
Хотите увидеть природу без толп и суеты. Там, где горы не перегружены туристами, а пейзажи остаются такими, какими их задумала сама природа.
Вам близки путешествия с ощущением простора. Где взгляд уходит за горизонт, дороги проходят через долины и перевалы, а каждый день открывает новые виды.
Цените комфорт, но не хотите терять атмосферу. Когда всё продумано и организовано, но при этом сохраняется ощущение настоящего, живого путешествия.
Хотите перезагрузиться и сменить ритм. Уехать от привычной спешки, замедлиться и позволить себе просто быть — среди гор, воды и тишины
Вам важны не только локации, но и состояние. Когда поездка запоминается не количеством посещённых мест, а тем, что вы почувствовали
Программа тура по дням
Бишкек Кок-Мойнок Чолпон-Ата
В 10-00 сбор участников тура в г. Бишкек у отеля Damas 4. Сегодня начинается ваше путешествие вокруг Иссык-Куля, приготовьтесь к большому количеству впечатлений и эмоций, и конечно же не забудьте зарядить свои смартфоны и фотоаппараты. Задерживаться в душном Бишкеке мы не будем, а сразу возьмем курс в направлении озера.
Первой остановкой сегодня станет знакомство с Башней Бурана и садом камней — архитектурным памятником Х века расположенном на Шелковом пути. Обед и знакомство с группой. Подкрепившись вы отправитесь исследовать Каньон Кок-Мойнок. Дорога к ним погрузит вас в ассоциации с героями вестерна Золота Маккены. Пройдя по пустынному руслу реки в окружении гор вы окажетесь среди огромного количества скал красного цвета. Фотографии из этих мест поразят ваших друзей и знакомых. Главное взять с собой побольше воды. Продолжительность прогулки составит около 1 часа. Возвращение к стоянке авто.
Переезд до берега озера Иссык-Куль, где будет возможность искупаться. Также будет возможность посетить горячие источники (по желанию). Трансфер в отель поселка Чолпон-Ата. Заселение. Ночь в отеле.
Чолпон-Ата - Каракол
Завтрак. Сегодняшний день будет посвящен осмотру двух самых известных и красивых ущелий северного берега Иссык-Куля — Семеновского и Григорьевского. Постепенно вы подниметесь до высоты в 2300 метров, где расположены джайлоо — высокогорные пастбища, которые устраивают коренные народы Киргизии. Белоснежные юрты на фоне ярко зеленой травы и гор на 360 градусов. Фотосъемка с соколами и катание на лошадях (по желанию).
Обед в юрте. Дегустация приготовленной на костре свеже-пойманной форели. После обеда продолжаем наш путь и делаем остановки в самых красивых местах. Также вы сможете приобрести очень вкусный и разнообразный мед прямо у пасечников. Далее вы посетите термальные источники и по желанию искупаетесь в Иссык-Куле. Релакс в завершении дня всегда приятен и нежен. Прибытие в Каракол, заселение в отель.
Каракол - Джети-Огуз
автрак. Далее вы отправитесь на вездеходном транспорте в каньон Джети-Огуз. Здесь вы осмотрите с разных ракурсов природную достопримечательность красные скалы Семь быков. Обед на природе. Трекинг к водопаду Девичьи косы. Возвращение в Каракол. Ночь в отеле.
Каракол Иссык-Куль
Завтрак. Посещение музея Пржевальского и Дунганской мечети. Переезд до отеля или юртового лагеря (в зависимости от сезона) на берегу озера Иссык-Куль. Обед мантами по дороге. Заселение. Сегодня день менее активный, поэтому вы сможете покупаться в озере.
Иссык-Куль - каньон Марс - каньон Сказка
Завтрак. В первой половине отдых на озере Иссык-Куль. В 11-00 вы посетите каньон Марс. Грандиозность и величественность творений природы надо увидеть собственными глазами. Обед самостоятельно в кафе. После обеда вы будете изучать рельеф и оттенки каньона Сказка. Замки красного цвета и разноцветные изгибы скал будут погружать ваше воображение в тематику инопланетного происхождения. Исследуйте разнообразные видовые точки, заберитесь на самые интересные возвышения, почувствуйте размах и грандиозность картины вокруг вас! Возвращение и ночь в отеле.
Иссык-Куль - Бишкек
Завтрак. Выселение из отеля. Большую часть сегодняшнего дня займет дорога в Бишкек. Расставаться с Иссык-Кулем будем не просто, магия его прозрачных вод и белоснежных пиков в отражении — навсегда останутся в вашем сердце. Обед в ресторане национальной кухни. Прибытие и заселение в отель Damas International ориентировочно в 16-00. Отдыхаем, делимся впечатлениями, покупаем сувениры. Ночь в отеле Damas.
Бишкек
Выселение из отеля. Самостоятельный трансфер в аэропорт (в городе отлично работает Яндекс-такси). Окончание программы.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе на микроавтобусе
- Заброска в горы на Газ-66
- Проживание в отелях и гостиницах
- Питание: 1 день - без питания, 2 день - завтрак, обед, 3 день - завтрак, обед, 4 день - завтрак, обед, 5 день - завтрак, 6 день - завтрак, обед, 7 день - завтрак
- Рекреационные сборы в природные парки
- Входные билеты
- Работа сопровождающих и водителей на маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бишкека и обратно - от 40 000 руб
- Обеды в 1,5 и 7 дни, ужины - от 2000 руб. /день
- Питание в придорожных кафе, по желанию - от 700 руб
- Расходы личного характера (сувениры, алкоголь, дополнительное питание)
- Страховка - от 500 руб
- Демонстрация охоты с беркутом, по желанию - 12 000 руб. за группу
- Такси из и в аэропорт (Яндекс такси) - 800 руб
О чём нужно знать до поездки
Важно! Организаторы имеют право для обеспечения безопасности участников группы в зависимости от погодных условий:
менять очередность дней по программе тура
исключать отдельные локации из программы в случае риска возникновения Чс (сильные ливни, сели, обвалы на дорогах)
заменять локации по программе в случае ухудшения самочувствия участников группы (горная болезнь, повышение давления, ухудшение общего самочувствия и тд)
Пожелания к путешественнику
Тур подходит всем людям в обычной физической форме. В отдельные дни запланированы пешие прогулки продолжительностью до 2-3 часов. До всех основных достопримечательностей мы доставим вас на транспорте. Но где-то оптимально прогуляться пешком, ведь окружающие виды потрясают своей красотой. Наши путешествия это истории про красоту, природу и дружеское общение. Темы политики, негатива и бесконечного ворчания крайне не приветствуются и запрещены. Алкодемонам и алкольвицам просьба также не беспокоить. Спасибо за понимание!)
Визы
Виза для граждан Рф не требуется. Возможен въезд по паспорту Рф.