Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Кыргызстан — страна загадок и удивительных контрастов. Затерянная среди седых вершин Тянь-Шаня, она напоминает пещеру с сокровищами из восточной сказки.

Наша поездка это захватывающее этногастрономическое путешествие, которое превзойдет ваши ожидания. Мы увидим достопримечательности и погрузимся в культуру местного региона.

Здесь скалы цвета рубинов, а альпийские луга отливают изумрудом. Тысячи горных цветов рассыпаны по земле, а ночью на небе зажигаются яркие крупные звёзды. А так, как блестит вода в Иссык-Куле солнечным днем, не блестит ни один бриллиант.

Мы приглашаем вас отправиться на поиски этих богатств. Нас ждёт кругосветное путешествие вокруг жемчужины Тянь-Шаньских гор, озера Иссык-Куль: пешком, на канатной дороге, на велосипедах, на байдарках и даже верхом на лошадях. Мы послушаем легенды этих мест от лучших рассказчиков и попробуем пищу, которой питались кочевые народы ещё тысячу лет назад.

И хоть все эти несметные богатства не увезти на самолёте, вы увезёте их в фотографиях, памятных историях и в незабываемых впечатлениях. Всего за одну поездку мы не только исследуем самые красивые места Кыргызстана, но и погрузимся в историю и культуру этой страны (особенно гастрономическую), а также познакомимся с удивительными людьми.