Описание тура
Кыргызстан — страна загадок и удивительных контрастов. Затерянная среди седых вершин Тянь-Шаня, она напоминает пещеру с сокровищами из восточной сказки.
Наша поездка это захватывающее этногастрономическое путешествие, которое превзойдет ваши ожидания. Мы увидим достопримечательности и погрузимся в культуру местного региона.
Здесь скалы цвета рубинов, а альпийские луга отливают изумрудом. Тысячи горных цветов рассыпаны по земле, а ночью на небе зажигаются яркие крупные звёзды. А так, как блестит вода в Иссык-Куле солнечным днем, не блестит ни один бриллиант.
Мы приглашаем вас отправиться на поиски этих богатств. Нас ждёт кругосветное путешествие вокруг жемчужины Тянь-Шаньских гор, озера Иссык-Куль: пешком, на канатной дороге, на велосипедах, на байдарках и даже верхом на лошадях. Мы послушаем легенды этих мест от лучших рассказчиков и попробуем пищу, которой питались кочевые народы ещё тысячу лет назад.
И хоть все эти несметные богатства не увезти на самолёте, вы увезёте их в фотографиях, памятных историях и в незабываемых впечатлениях. Всего за одну поездку мы не только исследуем самые красивые места Кыргызстана, но и погрузимся в историю и культуру этой страны (особенно гастрономическую), а также познакомимся с удивительными людьми.
Программа тура по дням
День прилета в Кыргызстан
Прилетаем в город Бишкек, столицу Кыргызстана. Сегодня свободный день, а значит у вас есть время заселиться в гостиницу (с 14:00), поменять деньги и не спеша познакомиться с городом и окрестностями. Побывать на площади Ала-Тоо, в Государственном историческом музее, поторговаться и поесть плов на Ошском базаре или просто погулять, любуясь снежными вершинами прямо с центральной улицы — выбирать вам.
Вечером — сбор группы, знакомство, бриф (обсуждение предстоящей программы). Питание сегодня за свой счёт. Ложимся спать пораньше, впереди насыщенный день.
День прилета
Ошский базар
Национальная кухня
Заселение в гостиницу
Озеро Иссык-Куль, сад камней и национальная кухня
Просыпаемся рано утром, завтракаем и на трансфере едем в город Каракол (400 км). Дорога займёт около 7 часов, но виды за окном не дадут заскучать. Мы поедем вдоль озера Иссык-Куль, настоящего местного моря, соленого и достигающего 668 м глубины. По пути посетим центр кочевых цивилизаций им. Курманжана Датки или музей петроглифов под открытым небом (Сад камней), где познакомимся с историей и культурой некогда богатого и крупного азиатского феодального государства.
Экскурсовод расскажет о жизни местных народов, культуре и обычаях.
После обеда проедем на берег к озеру Иссык-Куль, у нас будет время искупаться и полюбоваться живописными видами горячего горного моря.
По приезде в Каракол отправляемся на ужин, попробуем национальную кыргызскую кухню: рекомендуем заказать традиционный ганфан или лагман. После ужина заселяемся в гостевой дом, который станет нашей базой на несколько дней. Отдыхаем, набираемся сил перед завтрашним днем.
Переезд 420 км
Прогулка к озеру 2-3 км
Центр кочевых цивилизаций
Этно-кафе
Канатная дорога, источники, ужин в дунганской семье
На завтрак устроим блинную вечеринку и дегустацию сортов местного мёда. А чтобы растрясти набранные калории и адаптироваться к высоте, отправимся прогуляться в горы. Город Каракол расположен на восточной части озера Иссык-Куль, на высоте от 1690 до 1850 метров над уровнем моря, но мы пойдём выше — пешком до 2030 м, а на канатной дороге — на панораму 3040 м (в мае, октябре и ноябре трекинг к вершине). Виды отсюда открываются волшебные: пик Пржевальского (4273м) сверкает своей вершиной, озеро Иссык-Куль распростерлось как на ладони. Здесь, на обзорной площадке, устроим обед.
Насладившись горными видами, поедем расслабляться в горячих источниках. Как приятно полежать в горячей воде в конце длинного и активного дня! Природная минеральная вода расслабит мышцы, а холодные купели освежат голову.
Вечером нас снова ждёт погружение в местную культуру и традиционный ужин в дунганской семье — каждый приготовит себе хого (горячий котёл), добавляя любимые ингредиенты в бульон с ароматными специями.
Мы познакомимся с народностью дунган. Узнаем об уникальной культуре: их историю, обычаи, национальные костюмы и предметы быта.
Этот день объединит в себе природную красоту, физическую активность и глубокое погружение в местную культуру — настоящий калейдоскоп впечатлений!
Трекинг 8-10 км
Подъем на канатной дороге
Горячие источники
Национальный ужин в дунганской семье
Велопрогулка: Иссык-Куль, музей, каньон Джети-Огуз
Сегодня нас ждёт захватывающее приключение — оседлаем железных коней, с ветерком прокатимся по живописному и несложному маршруту, чтобы увидеть горы и озеро Иссык-Куль в новом ракурсе.
Мы отправимся в путь налегке: с собой возьмём лишь лёгкий перекус и бутылку воды. Всё необходимое для дальнейшего путешествия будет ждать нас на финише. Наш маршрут пролегает через несколько горных кыргызских деревень без оживленного движения.
Дорога почти все время идёт вниз, а впереди нас ждет плавный подъём: преодолевая себя, мы будем крутить педали, взбираясь в горку. Как долгожданная награда: стремительный, радостный спуск с горы, когда ветер свистит в ушах, а пейзажи мелькают перед глазами.
По завершении велопрогулки, сдадим велосипеды и отправимся на обед. Нас ждёт ароматная, сочная самса — идеальный способ восстановить силы перед следующим этапом путешествия. После обеда мы посетим музей Николая Михайловича Пржевальского — знаменитого российского путешественника и географа. Где узнаем о жизни и экспедициях исследователя; познакомимся с особенностями местного региона через призму его открытий; погрузимся в атмосферу великих географических свершений.
С территории парка музея открывается потрясающий панорамный вид: водная гладь Иссык-Куля сливается с величественными вершинами Тянь-Шаня, создавая картину невероятной красоты.
Насладившись видами, мы отправляемся в каньон Джети-Огуз (каньон семи быков), поднимемся на обзорную площадку, чтобы сделать незабываемые фотографии.
Природа здесь поражает воображение: кирпичнокрасные горные породы и бурная река, прорезающая ущелье на фоне бархатистого ковра тёмнозелёного леса создают драматический контраст, а снежные шапки далёких вершин завершают эту живописную композицию.
Это место — настоящий гимн природной красоте, где каждый оттенок, каждая линия рельефа складываются в неповторимую симфонию цветов и форм.
На ужин рекомендуем попробовать местные манты — традиционное блюдо народов Центральной Азии, начинку можно выбрать на любой вкус: мелко нарубленное мясо, джусай (китайский лук), тыква или картошка, в жареном виде или приготовленные на пару в бамбуковой мантоварке.
Велосипеды 15 км
Переезд 25 км
Музей Н. М. Пржевальского
Каньон Джети Огуз
Байдарочный поход по оз. Иссык-Куль, песчаный пляж
Пора открыть для себя Кыргызстан с воды, отправляемся в водное путешествие по жемчужине Тянь-Шаня, озеру Иссык-Куль на байдарках. Управлять ими несложно, даже если вы никогда не делали этого раньше. В спокойной бухте научимся управлять байдаркой и в путь! Название Иссык-Куль переводится как горячее озеро. Хоть на ощупь оно может быть далеко не горячим, зимой озеро не замерзает даже в условиях высокогорья. Иссык-Куль занимает 7 место в списке самых глубоких озёр мира и первое — по красоте отражающегося в его водах Тянь-Шаня.
Остановимся в красивом месте на обед и немного отдохнём. После обеда продолжим свой путь по невероятно красивому зеркальному озеру.
Из залива выйдем в большой Иссык-Куль, насладимся бескрайними просторами этого высокогорного моря с кристально чистой водой.
Закончим наш байдарочный день отдыхом на песчаном пляже, где мы полюбуемся закатом, искупаемся и от души пофотографируемся.
Возвращаемся в Каракол. Сегодня на ужин рекомендуем куурдак — ароматное жаркое из мяса, картофеля и лука, приготовленное в казане или плов.
Каякинг 15 км
Переезд 30 км
Вечер на озере
Ужин на берегу
Конный поход по горным тропам и горячая баня
Позавтракав, отправляемся навстречу новым приключениям. Сегодня нам предстоит конный поход в царство могучих тянь-шанских елей, в ущелье Каракол. Наш караван будет неспешно идти вдоль берегов одноименной реки, тропа будет петлять среди зарослей облепихи, барбариса, шиповника и тала. Постепенно мы переместимся в зону альпийских лугов, где на фоне изумрудной травы цветут эдельвейсы, дикие тюльпаны и анемоны. Если повезёт, увидим косуль и пасущихся лошадей, впрочем, лошадей мы будем видеть прямо перед собой весь день, а выше нас будут парить только беркуты. Добравшись до вершины хребта, перекусим с видом на панораму горных вершин, отдохнём и разомнёмся.
Обратный путь к дому откроет нам новые виды, а в завершение дня погреемся в местной бане. Вечером продолжим наш гастрономический тур. Сегодня можно попробовать местное Шорпо (или сорпо) — традиционный суп из мяса на прозрачном бульоне, с добавлением лука, моркови и картофеля. Шорпо традиционно варится из баранины на косточке, чаще всего это ребра или бедра. Также суп щедро приправляют свежей зеленью: петрушкой, укропом, базиликом, кинзой.
Конный маршрут 3-4 ч
Прогулка 2-3 км
Горячая баня
Ужин в национальном кафе
Треккинг по марсианским пейзажам каньона Сказка
Сегодня мы покидаем Каракол и возвращаемся в Бишкек. В этот раз наш путь пройдет по южному берегу Иссык-Куля, а по пути мы увидим ещё немало красивых мест. Выезжаем рано утром, так что рассвет встретим в марсианских пейзажах каньона Сказка. Этот каньон формировался миллионы лет под воздействием геологических процессов, воды и ветра. Природа, как терпеливый скульптор, создала в этом месте свой шедевр из разноцветной глины, песка и горных пород. В солнечную погоду это место производит особенное впечатление, так как красный цвет причудливых скал начинает гореть, придавая инопланетный вайб окружающему пейзажу. А ещё в этом районе самый красивый пляж на Иссык-Куле.
По пути продолжим знакомиться с гастрономическими особенностями Кыргызстана, полакомимся каттамой — традиционной слоёной лепешкой, которую подают с домашней сметаной, яйцом и чаем. Вечер встречаем в Бишкеке, заселяемся в гостевой дом, на следующий день вылет домой. При желании можно остаться ещё на денёк и посетить ущелье Ак-Тюз с горячими источниками, ледяным гейзером или прогуляться по центру Бишкека.
Трекинг 3 км, 1.5-2 ч
Переезд 420 км
Каньон Сказка
Национальное блюдо каттама
Бишкек
После завтрака если до вылета есть время, рекомендуем Флагшток с панорамой на Бишкек, место для тех, кто хочет увидеть город с высоты: отсюда открывается впечатляющий вид на Бишкек и окружающие горы. Отличный вариант для фото и созерцания пейзажей.
Пройтись по парку в центре города и Площади Ала-Тоо, осмотреть здания парламента, Киргизский государственный исторический музей и, конечно, насладиться блюдами местной кухни.
Прогулка по городу
Поездка в ущелье Ала-Арча
Ужин в кафе
Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Активные программы на маршруте: трекинг в Каракольском ущелье, канатная дорога на 3040м, велопоход к оз. Иссык-Куль, поход на лошадях по горным тропам, поход на каяках, экскурсионная программа
- Все трансферы на маршруте
- Все завтраки
- Обеды во время активных маршрутов (3, 4, 5, 6 день)
- 2 ужина с национальной кухней
- Проживание в гостевом доме в Караколе
- Проживание в отеле в г. Бишкек
- Посещение Дунганской мечети в Караколе
- Купание в горячих источниках
- Посещение бани
- Поездка в ущелье Семи Быков и каньон Сказка
- Вход в национальный парк Каракол и Каньон Сказка
- Сопровождение инструктора (старшего группы)
- Обеспечение групповым снаряжением (рациями, аптечкой, ремнабором)
- Консультация по билетам и снаряжению
- Предоставление полезной информации по выезду
Что не входит в цену
- Авиабилеты (около 30 тыс. руб.)
- Личные вещи по списку
- Питание в Караколе или на переездах: завтрак/обед, ужин в день приезда - 1 день, /обед/ужин - 2 день, ужин - 4 день, ужин - 5 день, ужин - 6 день, обед - 7 день, обед/ужин - 8 день (день отъезда)
- Прокат личного снаряжения: рюкзак и пр
- Страховка треккинговая (от 2000 рублей за 10 дней с покрытием горного трекинга, например, от Тинькофф)
- Любые расходы, вызванные чрезвычайной ситуацией, погодными условиями, форс-мажором
- Сувениры (по желанию)
- Любые дополнительные экскурсии, активности и развлечения
О чём нужно знать до поездки
С какими деньгами ехать в Кыргызстан?
Лучше всего приезжать с наличными рублями. Рубли охотно меняют на местную валюту Сом, цены на продукты и товары сопоставимы или немного дешевле, можно считать, что стоимость товаров и услуг 1:1.
Подготовьте с собой наличные рубли, не большую сумму на первый день можно поменять сразу в аэропорту 3000 - 5000 р.
Перед выездом в г. Каракол у нас запланирован заезд в обменный пункт в г. Бишкеке, там курс немного лучше, можно будет обменять наличные рубли на местную валюту Сом, в объеме, необходимом на весь период.
Также охотно меняют на Сом доллары и евро, с остальными валютами сложнее.
Снять наличные с карт Российских банков будет проблематично.
Поэтому сразу рассчитывайте объем наличных на всю поездку: рублей или долларов.
Какой связью пользоваться в поездке?
Рекомендуем по прилету, после получения багажа, прямо в аэропорту взять сим карту местного оператора, сразу установить в телефон и настроить в пункте связи. Тариф на две недели с безлимитным интернетом, около 500 Сом.
Входит ли питание в стоимость?
В стоимость входят:
- завтраки 2,3,4,5,6,7,8 (все дни кроме первого)
- обеды 3,4,5,6 день тура
- ужины 3,7 день тура
- чаепитие с дегустацией местных сортов мёда - ужин в дунганской семье. Приготовим собственное Хого (горячий котел), добавляя любимые ингредиенты в бульон из ароматных специй и соусов, познакомимся с дунганской культурой
- обеды в дни активных туров - ужин по дороге из Каракола в Бишкек Каттама — хлебобулочное изделие, представляющие собой слоёную лепешку, традиционную для казахской и киргизской кухонь.
Остальные ужины и обеды в местных кафе и ресторанах за свой счет.
Пожелания к путешественнику
Палатки и спальники не нужны — ночуем в гостевом доме. С собой только самое необходимое, часть вещей можно оставить в лагере, но просим вас ограничиться чемоданом размера (M средний) или небольшим рюкзаком.
Не берите много тяжелых вещей, вам все равно придется поднимать его, чтобы донести до машины или до лагеря. В г. Каракол и на побережье с конца мая и до середины сентября тепло и даже жарко (20-30 градусов), в горах и ущельях прохладней. Возьмите с собой легкие вещи и что-нибудь утеплиться на выездах на время выхода в горы + рекомендуем трекинговые ботинки, спортивный костюм и дождевик. Обязательно рюкзачок 35-40 л, в котором можно носить самое обходимое на время поездок и выходов в горы (фотоаппарат, водичку, перекус).
Необходимо взять с собой
Снаряжение
Накидка на рюкзак
Очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3)
Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)
Рюкзак/спортивная сумка/чемодан
Гермопакет для телефона/документов
Рюкзак штурмовой (35-40 литров)
Дождевик
Одежда
Нижнее бельё
Плавательный костюм (купальник, плавки)
Термобельё
Шорты
Носки или термоноски
Футболка
Термофутболка
Рубашка с длинным рукавом
Лёгкая кофта (тельник, термо)
Теплая флисовая кофта с горловиной
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Перчатки
Шапочка лёгкая
Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа)
Накидка от дождя с капюшоном
Треккинговые ботинки
Шлёпки/кроксы/сандалии
Пуховый жилет
Тапочки
Удобные штаны
Треккинговые кроссовки
Бафф
Личные вещи
Непромокаемые мешки
Паспорт
Страховка
Деньги
Многоразовая бутылка
Туалетная бумага
Солнцезащитный крем и гигиеническая помада
Предметы личной гигиены
Лёгкое полотенце
Спички
Телефон
Очки солнцезащитные
Рекомендуем добавить
Одежда для сна
Нижнее бельё
Термос
Многоразовая бутылка
Туалетная бумага
Индивидуальная аптечка
Пауэрбанк
Пуховик тонкий
Визы
Въезд в Киргизию для россиян осуществляется по внутреннему общегражданскому паспорту. Для поездки не нужно дополнительно оформлять разрешение на въезд (визу) или иметь загранпаспорт. Ограничений по срокам пребывания в стране нет, но те, кто хочет задержаться дольше 30 дней, должны зарегистрироваться.
Также можно заехать в Киргизию и по заграничному паспорту.
Что нужно для въезда в Киргизию с ребенком?
Удостоверение личности. Для детей старше 14 лет действуют такие же правила, как для взрослых: они могут въезжать в страну по внутреннему или заграничному паспорту.
Детям до 14 лет для въезда в страну понадобится загранпаспорт или свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве.
Таким образом, если у ребенка - гражданина Рф нет загранпаспорта, и он пересекает границу по свидетельству о рождении, в документе должна быть отметка о гражданстве. Без нее могут не выпустить за рубеж. Исключение - если ребенок вписан с печатью и подписью во внутренний или заграничный паспорт родителя.
Согласие на выезд. Если несовершеннолетний путешествует самостоятельно или его сопровождает взрослый, который не числится родителем, усыновителем, опекуном или попечителем, придется оформить согласие на выезд за границу. Например, такой документ нужен для поездки с бабушкой или братом.