Иссык-Кульские каньоны и живописное ущелье: двухдневный тур
Знакомство с природой и культурой Кыргызстана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 52 920 ₽ за человека
Кыргызстан: комфорт вокруг Иссык-Куля, все топ-локации - от гор до термальных спа
Горы, водопады, каньоны, каяки и горячие источники! Ждут тебя
3 окт в 10:00
17 сен в 10:00
от 86 900 ₽ за человека
Цветение маков в Киргизии
Цветущие маки, марсианские каньоны, водопады и ущелья - шикарная программа для ценителей красоты
25 апр в 10:00
от 106 078 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иссыку-Куль в категории «Популярные места»
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