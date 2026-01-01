Билеты онлайн без очередей в Иссыке-Куль

Найдено 3 тура в категории «Билеты» в Иссыке-Куль на русском языке, цены от 98 697 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Древние тайны Иссык-Куля и Таш-Рабата: открытие духа Кыргызстана
Джиппинг
Конные прогулки
11 дней
Древние тайны Иссык-Куля и Таш-Рабата: открытие духа Кыргызстана
Дикий Кыргызстан за 11 дней! Кони, юрты, Шёлковый путь, каньоны и перевалы - 3900 м
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 150 191 ₽ за билет
Весна в Кыргызстане: топовые места вокруг Иссык-Куля
7 дней
Весна в Кыргызстане: топовые места вокруг Иссык-Куля
Приглашаем вас раскрыть все главы книги о красоте Кыргызстана
25 апр в 10:00
от 114 145 ₽ за билет
Цветение маков в Киргизии
7 дней
Цветение маков в Киргизии
Цветущие маки, марсианские каньоны, водопады и ущелья - шикарная программа для ценителей красоты
25 апр в 10:00
от 98 697 ₽ за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Иссыку-Куль в категории «Билеты»

Самые популярные туры этой рубрики в Иссыке-Куль
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Древние тайны Иссык-Куля и Таш-Рабата: открытие духа Кыргызстана;
  2. Весна в Кыргызстане: топовые места вокруг Иссык-Куля;
  3. Цветение маков в Киргизии.
Какие места ещё посмотреть в Иссыке-Куль
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Памятник коту Семену;
  3. Исторический музей;
  4. Форелевое хозяйство.
Сколько стоит тур в Иссыке-Куль в августе 2026
Сейчас в Иссыке-Куль в категории "Билеты" можно забронировать 3 тура от 98 697 до 150 191.
Туры на русском языке в Иссыке-Куль (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Билеты», цены от 98697₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь