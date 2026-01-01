Древние тайны Иссык-Куля и Таш-Рабата: открытие духа Кыргызстана
Дикий Кыргызстан за 11 дней! Кони, юрты, Шёлковый путь, каньоны и перевалы - 3900 м
7 сен в 10:00
14 сен в 10:00
от 150 191 ₽ за билет
Весна в Кыргызстане: топовые места вокруг Иссык-Куля
Приглашаем вас раскрыть все главы книги о красоте Кыргызстана
25 апр в 10:00
от 114 145 ₽ за билет
Цветение маков в Киргизии
Цветущие маки, марсианские каньоны, водопады и ущелья - шикарная программа для ценителей красоты
25 апр в 10:00
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