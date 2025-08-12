Мои заказы

Активности – экскурсии в Оше

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Оше на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Сулейман-Тоо в Оше
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €40 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Ош
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ош: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Оша, прогуляйтесь по его улицам, посетите исторические места и попробуйте традиционные напитки. Узнайте город с душой
Начало: На центральной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от €50 за всё до 10 чел.
Ош: кулинарный мастер-класс
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Узгенский плов: мастер-класс и застолье в Оше
Приглашаем на кулинарный мастер-класс в Оше! Готовьте плов с местным поваром, посещайте рынок и наслаждайтесь восточным застольем
Начало: На центральной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нурлан
    12 августа 2025
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Большое спасибо. Было очень интересно.
  • А
    Александр
    6 августа 2025
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Очень интересная экскурсия, нашей группе очень понравилось, все в восторге от Татьяны.
  • В
    Виктория
    28 июня 2025
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Прекрасная экскурсия, очень продуманный маршрут и отзывчивый экскурсовод.
  • Л
    Лилия
    1 мая 2025
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Спасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехала
    из Словакии, чтобы познакомится с г. Ош. Мы узнали для себя много интересного и нового. Татьяна очень грамотно и не торопясь провела экскурсию. Рекомендуем!
    Спасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехалаСпасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехалаСпасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехала
  • Е
    Елена
    29 апреля 2025
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Были на мастер-классе по приготовлению плова. Мероприятие огонь 🔥! Вы попадаете в атмосферу семьи Средней Азии со своими традициями, где
    читать дальше

    каждый член семьи привносит немножко своего тепла в приготовление плова. На протяжении всего вечера вас сопровождает искрометный юмор Атабека и его семьи. Вниманием организатора были окружены от момента выбора продуктов до окончания ужина. На любые вопросы мы получали развернутые ответы. Много интересного узнали о правилах выбора ингредиентов для плова и технологии его приготовления. Всем однозначно рекомендуем посетить мастер-класс. Вы точно останетесь довольны😊

    Были на мастер-классе по приготовлению плова. Мероприятие огонь 🔥! Вы попадаете в атмосферу семьи Средней АзииБыли на мастер-классе по приготовлению плова. Мероприятие огонь 🔥! Вы попадаете в атмосферу семьи Средней Азии
  • Д
    Дарья
    1 августа 2024
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей об истории Оша и Кыргызстана.
    читать дальше

    Программа охватывает не только посещение музея, но также посещение интересных локаций на горе. Ставлю твёрдую «отлично» и горячо рекомендую экскурсию всем, кто приезжает в Ош!

    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей обОчень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей обОчень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей обОчень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей обОчень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей об
  • Н
    Настя
    10 мая 2024
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Всё прошло отлично. Поднимались на гору по пологому подъем через музей, спускались по более крутому спуску со стороны центрального входа,
    читать дальше

    от этого сильно не устали, не смотря на жару. Татьяна родилась в Оше, с любовью рассказывает про свой город. Рекомендую гида и экскурсию!

  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Все понравилось, перед экскурсией Татьяна напомнила о дне, времени и месте встречи. Вовремя начали экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Татьяна приятная и располагающая к себе, поэтому однозначно рекомендую
  • А
    Андрей
    11 апреля 2023
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Интересно, познавательно, необычно и очень вкусно!
  • E
    Evgeny
    5 октября 2022
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Рекомендую людям, интересующимся кулинарией и этнографией. Аутентичный рецепт местного плова, с привлечением гостей в качестве помощников при приготовлении. Пока плов
    читать дальше

    настаивается, предлагается небольшая прогулка по району (есть термин «махалля» - община) Все заканчивается трапезой в прекрасном узбекском доме с соблюдением всех местных обычаев. Погружение в незнакомую для обычных россиян культуру. Атабек - приятный и образованный собеседник с прекрасным знанием истории Ошского региона

  • А
    Анна
    17 августа 2022
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Очень рекомендуем этот мастер-класс и гида Атабека - душевная атмосфера, интересная беседа, новый взгляд на город, историю и традиции. Ну и сам плов был бесподобен! Уникальный нестандартный опыт
  • Н
    Надежда
    13 августа 2022
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Добрый день. Была на кулинарном мастер -классе. Все очень понравилось. Это возможность побывать и на местном рынке, пообщаться с разными
    читать дальше

    людьми. Также Атабек может ответить на любые ваши вопросы и по истории города Ош, и по тому, как люди живут сейчас. И, конечно же, возможность побывать в доме жителей города Ош, приготовить вместе с хозяевами плов, попробовать вкуснейшие местные фрукты,чай.

  • Р
    Роман
    20 июля 2022
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Чарующие горы, кристально чистые озёра, душевная и дешевая кухня, уникальные петроглифы, атмосферные базары и колоритные праздники — вот лишь некоторые
    читать дальше

    причины отправиться в отпуск в Киргизию. Атабек безусловно дополнить Ваши впечатления. Яркий, харизматичный, вовлечённый в процесс гид. Плов и правда был вкусным. Экскурсия по дому добавила колорита. Смело обращайтесь и передавайте Атабеку пламенным привет от Романа. В том числе благодаря ему эта поездка будет жить в моих воспоминаниях еще очень долго.

    Чарующие горы, кристально чистые озёра, душевная и дешевая кухня, уникальные петроглифы, атмосферные базары и колоритные праздникиЧарующие горы, кристально чистые озёра, душевная и дешевая кухня, уникальные петроглифы, атмосферные базары и колоритные праздникиЧарующие горы, кристально чистые озёра, душевная и дешевая кухня, уникальные петроглифы, атмосферные базары и колоритные праздники
  • А
    Александр
    2 июля 2022
    Ош: кулинарный мастер-класс
    У нас был только один день в Оше и когда встал вопрос какую экскурсию выбрать - решили попробовать этот мастер
    читать дальше

    класс по приготовлению плова и это был отличный выбор: Атабек очень приятный молодой человек, который отлично знает свой город и погружение в город через культуру и местные обычаи было очень интересно! Ну и конечно сам плов и его история бесподобны!

Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Оше
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
  2. Добро пожаловать в Ош
  3. Ош: кулинарный мастер-класс
Сколько стоит экскурсия по Ошу в декабре 2025
Сейчас в Оше в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 120. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Оше (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 42 ⭐ отзыва, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль