Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Сулейман-Тоо в Оше
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от €40 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ош: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Оша, прогуляйтесь по его улицам, посетите исторические места и попробуйте традиционные напитки. Узнайте город с душой
Начало: На центральной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от €50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Узгенский плов: мастер-класс и застолье в Оше
Приглашаем на кулинарный мастер-класс в Оше! Готовьте плов с местным поваром, посещайте рынок и наслаждайтесь восточным застольем
Начало: На центральной площади
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННурлан12 августа 2025Большое спасибо. Было очень интересно.
- ААлександр6 августа 2025Очень интересная экскурсия, нашей группе очень понравилось, все в восторге от Татьяны.
- ВВиктория28 июня 2025Прекрасная экскурсия, очень продуманный маршрут и отзывчивый экскурсовод.
- ЛЛилия1 мая 2025Спасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехала
из Словакии, чтобы познакомится с г. Ош. Мы узнали для себя много интересного и нового. Татьяна очень грамотно и не торопясь провела экскурсию. Рекомендуем!
- ЕЕлена29 апреля 2025Были на мастер-классе по приготовлению плова. Мероприятие огонь 🔥! Вы попадаете в атмосферу семьи Средней Азии со своими традициями, где
- ДДарья1 августа 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей об истории Оша и Кыргызстана.
- ННастя10 мая 2024Всё прошло отлично. Поднимались на гору по пологому подъем через музей, спускались по более крутому спуску со стороны центрального входа,
- ННаталья30 апреля 2024Все понравилось, перед экскурсией Татьяна напомнила о дне, времени и месте встречи. Вовремя начали экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Татьяна приятная и располагающая к себе, поэтому однозначно рекомендую
- ААндрей11 апреля 2023Интересно, познавательно, необычно и очень вкусно!
- EEvgeny5 октября 2022Рекомендую людям, интересующимся кулинарией и этнографией. Аутентичный рецепт местного плова, с привлечением гостей в качестве помощников при приготовлении. Пока плов
- ААнна17 августа 2022Очень рекомендуем этот мастер-класс и гида Атабека - душевная атмосфера, интересная беседа, новый взгляд на город, историю и традиции. Ну и сам плов был бесподобен! Уникальный нестандартный опыт
- ННадежда13 августа 2022Добрый день. Была на кулинарном мастер -классе. Все очень понравилось. Это возможность побывать и на местном рынке, пообщаться с разными
- РРоман20 июля 2022Чарующие горы, кристально чистые озёра, душевная и дешевая кухня, уникальные петроглифы, атмосферные базары и колоритные праздники — вот лишь некоторые
- ААлександр2 июля 2022У нас был только один день в Оше и когда встал вопрос какую экскурсию выбрать - решили попробовать этот мастер
