Н Нурлан Большое спасибо. Было очень интересно.

А Александр Очень интересная экскурсия, нашей группе очень понравилось, все в восторге от Татьяны.

В Виктория Прекрасная экскурсия, очень продуманный маршрут и отзывчивый экскурсовод.

Л Лилия Спасибо большое Татьяне за экскурсию на гору Сулейман -Тоо. Наша группа из 5 человек приехала

из Словакии, чтобы познакомится с г. Ош. Мы узнали для себя много интересного и нового. Татьяна очень грамотно и не торопясь провела экскурсию. Рекомендуем!

Е Елена каждый член семьи привносит немножко своего тепла в приготовление плова. На протяжении всего вечера вас сопровождает искрометный юмор Атабека и его семьи. Вниманием организатора были окружены от момента выбора продуктов до окончания ужина. На любые вопросы мы получали развернутые ответы. Много интересного узнали о правилах выбора ингредиентов для плова и технологии его приготовления. Всем однозначно рекомендуем посетить мастер-класс. Вы точно останетесь довольны😊 Были на мастер-классе по приготовлению плова. Мероприятие огонь 🔥! Вы попадаете в атмосферу семьи Средней Азии со своими традициями, где

Д Дарья Программа охватывает не только посещение музея, но также посещение интересных локаций на горе. Ставлю твёрдую «отлично» и горячо рекомендую экскурсию всем, кто приезжает в Ош! Очень интересная и насыщенная экскурсия. Татьяна - великолепная гид, которая расскажет очень много интересных вещей об истории Оша и Кыргызстана.

Н Настя от этого сильно не устали, не смотря на жару. Татьяна родилась в Оше, с любовью рассказывает про свой город. Рекомендую гида и экскурсию! Всё прошло отлично. Поднимались на гору по пологому подъем через музей, спускались по более крутому спуску со стороны центрального входа,

Н Наталья Все понравилось, перед экскурсией Татьяна напомнила о дне, времени и месте встречи. Вовремя начали экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Татьяна приятная и располагающая к себе, поэтому однозначно рекомендую

А Андрей Интересно, познавательно, необычно и очень вкусно!

E Evgeny настаивается, предлагается небольшая прогулка по району (есть термин «махалля» - община) Все заканчивается трапезой в прекрасном узбекском доме с соблюдением всех местных обычаев. Погружение в незнакомую для обычных россиян культуру. Атабек - приятный и образованный собеседник с прекрасным знанием истории Ошского региона Рекомендую людям, интересующимся кулинарией и этнографией. Аутентичный рецепт местного плова, с привлечением гостей в качестве помощников при приготовлении. Пока плов

А Анна Очень рекомендуем этот мастер-класс и гида Атабека - душевная атмосфера, интересная беседа, новый взгляд на город, историю и традиции. Ну и сам плов был бесподобен! Уникальный нестандартный опыт

Н Надежда людьми. Также Атабек может ответить на любые ваши вопросы и по истории города Ош, и по тому, как люди живут сейчас. И, конечно же, возможность побывать в доме жителей города Ош, приготовить вместе с хозяевами плов, попробовать вкуснейшие местные фрукты,чай. Добрый день. Была на кулинарном мастер -классе. Все очень понравилось. Это возможность побывать и на местном рынке, пообщаться с разными

Р Роман причины отправиться в отпуск в Киргизию. Атабек безусловно дополнить Ваши впечатления. Яркий, харизматичный, вовлечённый в процесс гид. Плов и правда был вкусным. Экскурсия по дому добавила колорита. Смело обращайтесь и передавайте Атабеку пламенным привет от Романа. В том числе благодаря ему эта поездка будет жить в моих воспоминаниях еще очень долго. Чарующие горы, кристально чистые озёра, душевная и дешевая кухня, уникальные петроглифы, атмосферные базары и колоритные праздники — вот лишь некоторые