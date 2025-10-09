Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ош: индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу Оша, прогуляйтесь по его улицам, посетите исторические места и попробуйте традиционные напитки. Узнайте город с душой
Начало: На центральной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €40 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия на Сулайман-Тоо
Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Начало: У Огненных ворот
Сегодня в 09:30
Завтра в 15:00
от €50 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Сулейман-Тоо в Оше
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €40 за всё до 10 чел.
