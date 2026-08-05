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Экскурсии в Оше

Найдено 5 экскурсий в Оше на русском языке, цены от €46. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать в Ош
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ош
Главные достопримечательности южной столицы Кыргызстана на обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от €50 за всё до 3 чел.
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от €46 за всё до 4 чел.
Ош: восхождение на Трон Соломона
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Ош: восхождение на Трон Соломона
Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Начало: У Огненных ворот
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от €60 за всё до 3 чел.
Ош: кулинарный мастер-класс
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ош: кулинарный мастер-класс
Приглашаем на кулинарный мастер-класс в Оше! Готовьте плов с местным поваром, посещайте рынок и наслаждайтесь восточным застольем
Начало: На центральной площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
от €120 за всё до 3 чел.
Ош - город хлебный
На машине
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ош - город хлебный
Узнайте секреты выпечки лепешек в традиционной печи тандыр и насладитесь ошским завтраком с горячим хлебом и свежим каймаком
Начало: В районе Араванского
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €60 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Александр
Добро пожаловать в Ош
Атабек прекрасный гид и человек. очень приятная энергетика. Он отлично оринтируется во всех вопросах и искренне любит свой город и свою работу. Мы с друзьями получили заряд энергии на весь день. Спасибо!
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А
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
полезная и интересная экскурсия! лучше, чем идти самим
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А
Добро пожаловать в Ош
если вы приехали в Ош, обязательно берите экскурсию Атабека! местный житель, влюбленный в свой город, увлеченный, любознательный!
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Е
Ош: восхождение на Трон Соломона
Огромное спасибо за подробную информацию, все очень понравилось!!
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Валерий
Ош: восхождение на Трон Соломона
Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством юмора. Вс едва часа не уставали его слушать. Умеет приковать внимание группы к самым интересным моментам. Все советую.
Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством
Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством
Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством
Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством+1
Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством
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Н
Добро пожаловать в Ош
очень круто провел экскурсию. спасибо
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Svetlana
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Спасибо!! ☺️ Прекрасная экскурсия, много интересных фактов про город Ош, про Шелковый путь и народы Кыргызстана и Узбекистана.
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Евгения
Добро пожаловать в Ош
Атабек очень интересно рассказывал про город, охотно отвечал на все наши многочисленные вопросы как про историю так и про современную
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жизнь в городе. Особенно понравились подготовленные им старинные фотографии, которые позволяют сравнить, как было и как сейчас выглядит то или иное место! Большая благодарность и самые лучшие пожелания успехов во всем!

Атабек очень интересно рассказывал про город, охотно отвечал на все наши многочисленные вопросы как про историю
Атабек очень интересно рассказывал про город, охотно отвечал на все наши многочисленные вопросы как про историю
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Оксана
Ош: восхождение на Трон Соломона
Кратко, лаконично.
Кратко, лаконично.
Кратко, лаконично.
Кратко, лаконично.
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Н
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Большое спасибо. Было очень интересно.
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Всего 69 отзывов в Оше

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Ответы на вопросы от путешественников по Ошу

Самые популярные экскурсии в Оше
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Добро пожаловать в Ош;
  2. Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо;
  3. Ош: восхождение на Трон Соломона;
  4. Ош: кулинарный мастер-класс;
  5. Ош - город хлебный.
Сколько стоит экскурсия по Ошу в августе 2026
Сейчас в Оше можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 46 до 120. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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