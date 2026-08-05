Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Ош
Главные достопримечательности южной столицы Кыргызстана на обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от €50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
от €46 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Ош: восхождение на Трон Соломона
Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Начало: У Огненных ворот
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от €60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ош: кулинарный мастер-класс
Приглашаем на кулинарный мастер-класс в Оше! Готовьте плов с местным поваром, посещайте рынок и наслаждайтесь восточным застольем
Начало: На центральной площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
от €120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ош - город хлебный
Узнайте секреты выпечки лепешек в традиционной печи тандыр и насладитесь ошским завтраком с горячим хлебом и свежим каймаком
Начало: В районе Араванского
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €60 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Атабек прекрасный гид и человек. очень приятная энергетика. Он отлично оринтируется во всех вопросах и искренне любит свой город и свою работу. Мы с друзьями получили заряд энергии на весь день. Спасибо!
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А
полезная и интересная экскурсия! лучше, чем идти самим
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А
если вы приехали в Ош, обязательно берите экскурсию Атабека! местный житель, влюбленный в свой город, увлеченный, любознательный!
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Е
Огромное спасибо за подробную информацию, все очень понравилось!!
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Атабек - отличный экскурсовод. Детально знает историю Оша. Его легенды и верования. Очень эрудирован, с чувством юмора. Вс едва часа не уставали его слушать. Умеет приковать внимание группы к самым интересным моментам. Все советую.
+1
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Н
очень круто провел экскурсию. спасибо
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Спасибо!! ☺️ Прекрасная экскурсия, много интересных фактов про город Ош, про Шелковый путь и народы Кыргызстана и Узбекистана.
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Атабек очень интересно рассказывал про город, охотно отвечал на все наши многочисленные вопросы как про историю так и про современную
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Кратко, лаконично.
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Н
Большое спасибо. Было очень интересно.
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Всего 69 отзывов в Оше
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Ответы на вопросы от путешественников по Ошу
Самые популярные экскурсии в Оше
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
Сколько стоит экскурсия по Ошу в августе 2026
Сейчас в Оше можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 46 до 120. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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