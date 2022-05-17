Ош: кулинарный мастер-класс

Побывать на душевном застолье в местной семье и раскрыть секреты традиционного ошского плова

Приглашаю вас приготовить настоящий ошский плов у нас дома, вместе с моей семьей! Вы раскроете, как правильно выбирать продукты на рынке, в чем преимущество узгенского риса, что делать с курдючным жиром и почему мы так любим желтую морковь.

Насладитесь получившимся кулинарным шедевром и узнаете, что такое настоящее восточное застолье.
Ош: кулинарный мастер-класс
Ош: кулинарный мастер-класс
Ош: кулинарный мастер-класс
Ош: кулинарный мастер-класс
Ош: кулинарный мастер-класс
Ош: кулинарный мастер-класс
Ош: кулинарный мастер-класс
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мастер-класс и дружеское застолье

Мы начнем с визита на местный рынок. Я расскажу, как отличить хороший узгенский рис, какую морковку выбрать и как сбивать цену по-ошски. Затем мы пойдем ко мне домой. Под руководством семейного повара вы поучаствуете в нарезке, обжарке, варке и томлении плова. Пока он готовится, прогуляетесь по нашей общине: погрузитесь в особенности местной культуры, быта и архитектуры. В завершение мы пригласим вас на душевное застолье в уютном зеленом дворике с топчаном и очагом.

Организационные детали

Продукты и трансфер к месту проведения мастер-класса включены в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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