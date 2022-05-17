Мы начнем с визита на местный рынок. Я расскажу, как отличить хороший узгенский рис, какую морковку выбрать и как сбивать цену по-ошски. Затем мы пойдем ко мне домой. Под руководством семейного повара вы поучаствуете в нарезке, обжарке, варке и томлении плова. Пока он готовится, прогуляетесь по нашей общине: погрузитесь в особенности местной культуры, быта и архитектуры. В завершение мы пригласим вас на душевное застолье в уютном зеленом дворике с топчаном и очагом.
Продукты и трансфер к месту проведения мастер-класса включены в стоимость.