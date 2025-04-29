На кулинарном мастер-классе в Оше вы научитесь готовить настоящий плов. Сначала отправитесь на рынок, где узнаете, как выбирать узгенский рис и другие ингредиенты.
Затем, под руководством семейного повара, примете участие в
Затем, под руководством семейного повара, примете участие в
6 причин купить этот мастер-класс
- 🍚 Приготовление настоящего ошского плова
- 🛒 Посещение местного рынка
- 👨🍳 Обучение от семейного повара
- 🏡 Прогулка по местной общине
- 🍽 Восточное застолье в уютном дворике
- 🚗 Включены продукты и трансфер
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для участия в кулинарном мастер-классе в Оше - с мая по сентябрь. В это время вы сможете насладиться приятной атмосферой и свежими продуктами с рынка.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Местный рынок
- Местная община
Описание мастер-класса
Мастер-класс и дружеское застолье
Мы начнем с визита на местный рынок. Я расскажу, как отличить хороший узгенский рис, какую морковку выбрать и как сбивать цену по-ошски. Затем мы пойдем ко мне домой. Под руководством семейного повара вы поучаствуете в нарезке, обжарке, варке и томлении плова. Пока он готовится, прогуляетесь по нашей общине: погрузитесь в особенности местной культуры, быта и архитектуры. В завершение мы пригласим вас на душевное застолье в уютном зеленом дворике с топчаном и очагом.
Организационные детали
Продукты и трансфер к месту проведения мастер-класса включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Атабек — ваш гид в Оше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 315 туристов
Привет всем! Меня зовут Атабек, я коренной ошанин и ярый фанат своего города. По образованию политолог-международник, но решил посвятить себя туризму. Я стараюсь быть не просто гидом, а настоящим сказителем. Помогаю гостям раскрыть душу Кыргызстана и увидеть его изнутри.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на мастер-классе по приготовлению плова. Мероприятие огонь 🔥! Вы попадаете в атмосферу семьи Средней Азии со своими традициями, где каждый член семьи привносит немножко своего тепла в приготовление плова.
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Чарующие горы, кристально чистые озёра, душевная и дешевая кухня, уникальные петроглифы, атмосферные базары и колоритные праздники — вот лишь некоторые причины отправиться в отпуск в Киргизию. Атабек безусловно дополнить Ваши
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Рекомендую людям, интересующимся кулинарией и этнографией. Аутентичный рецепт местного плова, с привлечением гостей в качестве помощников при приготовлении. Пока плов настаивается, предлагается небольшая прогулка по району (есть термин «махалля» -
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Н
Добрый день. Была на кулинарном мастер -классе. Все очень понравилось. Это возможность побывать и на местном рынке, пообщаться с разными людьми. Также Атабек может ответить на любые ваши вопросы и по истории города Ош, и по тому, как люди живут сейчас. И, конечно же, возможность побывать в доме жителей города Ош, приготовить вместе с хозяевами плов, попробовать вкуснейшие местные фрукты,чай.
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А
У нас был только один день в Оше и когда встал вопрос какую экскурсию выбрать - решили попробовать этот мастер класс по приготовлению плова и это был отличный выбор: Атабек очень приятный молодой человек, который отлично знает свой город и погружение в город через культуру и местные обычаи было очень интересно! Ну и конечно сам плов и его история бесподобны!
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А
Очень рекомендуем этот мастер-класс и гида Атабека - душевная атмосфера, интересная беседа, новый взгляд на город, историю и традиции. Ну и сам плов был бесподобен! Уникальный нестандартный опыт
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