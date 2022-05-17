Приглашаю вас приготовить настоящий ошский плов у нас дома, вместе с моей семьей! Вы раскроете, как правильно выбирать продукты на рынке, в чем преимущество узгенского риса, что делать с курдючным жиром и почему мы так любим желтую морковь. Насладитесь получившимся кулинарным шедевром и узнаете, что такое настоящее восточное застолье.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мастер-класс и дружеское застолье

Мы начнем с визита на местный рынок. Я расскажу, как отличить хороший узгенский рис, какую морковку выбрать и как сбивать цену по-ошски. Затем мы пойдем ко мне домой. Под руководством семейного повара вы поучаствуете в нарезке, обжарке, варке и томлении плова. Пока он готовится, прогуляетесь по нашей общине: погрузитесь в особенности местной культуры, быта и архитектуры. В завершение мы пригласим вас на душевное застолье в уютном зеленом дворике с топчаном и очагом.

Организационные детали

Продукты и трансфер к месту проведения мастер-класса включены в стоимость.