На кулинарном мастер-классе в Оше вы научитесь готовить настоящий плов. Сначала отправитесь на рынок, где узнаете, как выбирать узгенский рис и другие ингредиенты.Затем, под руководством семейного повара, примете участие в

процессе приготовления: нарезка, обжарка, варка и томление. Пока плов готовится, прогуляетесь по местной общине, познакомитесь с культурой и бытом. Завершится мастер-класс душевным застольем в уютном дворике с топчаном и очагом. В стоимость включены продукты и трансфер

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для участия в кулинарном мастер-классе в Оше - с мая по сентябрь. В это время вы сможете насладиться приятной атмосферой и свежими продуктами с рынка.

Сейчас август — это идеальное время.