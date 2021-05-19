Полезная информация о Чанчуни
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Местное время в Чанчуни
02:0812
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Чанчунь
|По-английски
|Changchun
|Столица региона
|Чанчунь является столицей региона
|Население города
|4 193 073 чел.
|Аэропорт
|Чанчунь CGQ
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|206 м. от уровня моря
Где находится Чанчунь на карте
Чанчунь
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