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Полезная информация о Чанчуни

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Местное время в Чанчуни
02:0812
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаЧанчунь
По-английскиChangchun
Столица регионаЧанчунь является столицей региона
Население города4 193 073 чел.
АэропортЧанчунь CGQ
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота206 м. от уровня моря

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