Полезная информация о Чанше
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Местное время в Чанше
04:4455
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇳 Китай
|Название города
|Чанша
|По-английски
|Changsha
|Столица региона
|Чанша является столицей региона
|Население города
|3 093 980 чел.
|Аэропорт
|Чанша CSX
|Часовой пояс
|Asia/Shanghai
|Средняя высота
|67 м. от уровня моря
Где находится Чанша на карте
Чанша
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