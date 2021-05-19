Полезная информация о Чанше

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Местное время в Чанше
04:4455
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇳 Китай
Название городаЧанша
По-английскиChangsha
Столица регионаЧанша является столицей региона
Население города3 093 980 чел.
АэропортЧанша CSX
Часовой поясAsia/Shanghai
Средняя высота67 м. от уровня моря

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