Знакомство с большими пандами

Тур начинается с посещения базы гигантских панд в Чунхуа, расположенной у подножия горы Цинчэн. Здесь вы увидите панд в условиях, приближенных к естественной среде, и узнаете о программах сохранения и разведения этих животных.

Древний город Дудзянъянь

Далее программа продолжается в старом городе Дудзянъянь, где вы познакомитесь с культурным наследием Сычуани. Особое внимание уделяется теневому театру с использованием современных технологий, который рассказывает историю строительства ирригационной системы.

Гидротехнический комплекс

Завершает тур посещение гидротехнического комплекса Дудзянъянь — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите инженерные сооружения III века до н. э: Бопинкоу, Фэйшайянь, Гуаньюйчжуй, а также подвесной мост Аньланьцзяо и храм Эрванмяо. Важная информация: