Посетите базу гигантских панд в Чунхуа и древний гидротехнический комплекс Дудзянъянь, объект ЮНЕСКО.
Узнайте о сохранении панд, древних инженерных решениях и культуре Сычуани в сопровождении русскоязычного гида.
Описание экскурсии
Знакомство с большими пандами
Тур начинается с посещения базы гигантских панд в Чунхуа, расположенной у подножия горы Цинчэн. Здесь вы увидите панд в условиях, приближенных к естественной среде, и узнаете о программах сохранения и разведения этих животных.
Древний город Дудзянъянь
Далее программа продолжается в старом городе Дудзянъянь, где вы познакомитесь с культурным наследием Сычуани. Особое внимание уделяется теневому театру с использованием современных технологий, который рассказывает историю строительства ирригационной системы.
Гидротехнический комплекс
Завершает тур посещение гидротехнического комплекса Дудзянъянь — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы увидите инженерные сооружения III века до н. э: Бопинкоу, Фэйшайянь, Гуаньюйчжуй, а также подвесной мост Аньланьцзяо и храм Эрванмяо. Важная информация:
- Тур проводится в индивидуальном формате для частных групп.
- При себе необходимо иметь действующий паспорт.
- Трансфер осуществляется в пределах третьего транспортного кольца Чэнду.
- Рекомендуется удобная обувь для пеших прогулок.
- Тур не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Дети и пожилые туристы должны быть в сопровождении.
06:00 – Встреча и трансфер от отеля в пределах 3-го кольца Чэнду. 06:30 – Переезд в Базу панд в Дуцзяньяне. 08:00–10:30 – Осмотр вольеров, родильных домов и павильонов красных панд с русскоязычным гидом. 11:00–12:00 – Обед по желанию. 12:00–13:30 – Древний город Дуцзянъянь и теневой театр. 14:30–16:00 – Ирригационная система Дуцзянъянь, плотины, мосты и храм Эрван. 17:30 – Возвращение в Чэнду, высадка у музея Цзиньша или отеля.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- База гигантских панд в Чунхуа
- Старый город Дудзянъянь
- Гидротехнический комплекс Дудзянъянь
- Храм Эрванмяо
- Подвесной мост Аньланьцзяо
Что включено
- Индивидуальный трансфер
- Входные билеты
- Русскоязычный лицензированный гид
- Базовая страховка
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Третье кольцо Чэнду
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10.5 часов
Экскурсия длится около 10.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
