В Чэнду высокие технологии соседствуют с древними храмами, а шумные торговые районы сменяются тихими парками. Вы проведёте время с пандами и узнаете, что делается для их спасения. Прогуляетесь по старинным улочкам и современным шопинг-центрам. А я возьму на себя все языковые барьеры и сделаю вашу экскурсию комфортной.
Описание экскурсии
- Исследовательская база Чэнду по разведению гигантских панд (1,5–2 часа). Вы понаблюдаете, как эти очаровательные существа играют, едят бамбук и растут в естественной обстановке.
- Народный парк Чэнду (30 минут). Мы прогуляемся по одному из самых популярных парков города, рассмотрим красочных карпов в пруду. А ещё можем увидеть уникальный в своём роде рынок невест и женихов и попробовать традиционный чай.
- Площадь Тяньфу (30 минут). На центральной площади города современные небоскрёбы контрастируют с историческими памятниками. Не забудьте сделать фото на фоне символа города — величественной статуи Мао Цзэдуна.
- Торговый район Chunxilu и торговый центр Taikooli (30 минут). На улицах Chunxilu смешались традиционные рынки с современными бутиками и известными ресторанами. А стильный Taikooli поражает своей архитектурой и атмосферой.
- Храм Daci (30 минут). В древнем буддийском храме время будто остановилось. Вы рассмотрите уникальные архитектурные элементы и утончённые статуи, погрузитесь в атмосферу умиротворения и гармонии.
- Пешеходная улочка Kuanzhai (1 час). Яркие фонари создают сказочную атмосферу на узких улочках. Здесь можно выбрать необычные сувениры и попробовать местные деликатесы.
Вы узнаете:
- Почему панды находятся на грани исчезновения и какие меры принимает правительство для решения этой проблемы.
- В чём заключается секрет долголетия китайцев и чем необычен их стиль жизни.
- Почему Чэнду — это самый счастливый город Поднебесной.
Организационные детали
- Маршрут подойдёт активным путешественникам и детям от 10 лет.
- Между локациями большие расстояния, для перемещения можем использовать такси или метро (либо арендовать автомобиль за дополнительную плату — 1000–2000 юаней, обсудите это в переписке). В самих локациях вам предстоит много ходить.
- Возьмите с собой наличные в местной валюте, либо привяжите свою карту (не российскую) к платёжной системе Alipay.
Дополнительные расходы
- Исследовательская база — 55 юаней с чел. (билеты для гида являются финансовой ответственностью гостей).
- Такси: средний чек поездки на такси — до 50 юаней, маршрут предусматривает три поездки.
- Обед и личные расходы.
Экскурсия длится около 6 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Чэнду
Провела экскурсии для 191 туриста
С 2020 года я живу в Чэнду. Опытный гид с глубокой страстью к этому городу. Владею китайским и английским языками, обладаю пониманием местной культуры и истории. После окончания Дипломатической академии РФ продолжаю обучение в докторантуре Сычуаньского университета. Работаю гидом с 2023 года. Моя цель — поделиться любовью к Чэнду с путешественниками, сделав их приключение незабываемым и комфортным.
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
16 ноя 2025
Спасибо большое Ольге за очень интересную экскурсию по Чэнду. Было действительно интересно и познавательно. Эта экскурсия останется приятным воспоминанием в у нашей семьи❤️❤️❤️
А
Александр
14 ноя 2025
Великолепная экскурсия и прекрасный экскурсовод Ольга! Насыщенный маршрут, много интересной и полезной информации! Правильно и удобно построена логистика, и по дням(минуя большие скопления людей), и по таймингу, все получилось без спешки, не смотря на частые не запланированные остановки и временный уход с тропы) дети тоже в восторге, с огромным интересом слушали и положительными эмоциями зарядились. Однозначно рекомендуем!
Ирина
8 ноя 2025
Нашим гидом была Кристина. Честно говоря, начитавшись отзывов о посещении панд (толпы людей, много времени) мы не сильно туда собирались, но Кристина сделала настолько интересным наше посещение заповедника панд, что
Л
Лариса
4 ноя 2025
Нам очень понравилась экскурсия, организованная Ольгой. По нашей просьбе она встретила нас в аэропорту, познакомила с историей города, показала знаковые локации, сопровождала в парк к пандам. Ольга очень эрудированная с
С
Сергей
31 окт 2025
Ольга прекрасно провела экскурсию, подстроилась под график, попутно помогла с техническими проблемами. Всё супер!
О
Ольга
23 окт 2025
Я очень довольна экскурсией с Ольгой.
Экскурсия посторена отлично, неутомительго, но успели увидеть много. Ольга интересный собеседник и хорошо понимает запрос гостя. Очень корректна, образована и просто милая и умная девушка.
Благодарю.
Благодарю.
Экскурсия посторена отлично, неутомительго, но успели увидеть много. Ольга интересный собеседник и хорошо понимает запрос гостя. Очень корректна, образована и просто милая и умная девушка.
Благодарю.
Татьяна
23 окт 2025
Огромное преогромное спасибо от нашей мини группы Ольге за это чудо экскурсию по Чэнду. Были всего один день. Но это было незабываемо. Ольга настоящий профессионал. Мне есть с чем сравнивать
И
Инна
20 окт 2025
Ольга замечательный экскурсовод, в 21 млн. городе так сложно все посмотреть и успеть, к тому же если ты ограничен во времени. Всегда была на связи, посоветовала с оптимальным размещением, дала подсказки по свободному времени как и где его провести в Ченгду. Спасибо
Т
Татьяна
16 окт 2025
Экскурсия, которую провела Ольга оказалась не просто интересной, и логично выстроенной но и познавательной и увлекательной. Мы задавали много разнообразных вопросов и получали полные, компетентные ответы знающего профессионала. Ольга создает
В
Влада
8 окт 2025
Если бы можно было поставить семь звезд из пяти, они бы были поставлены. Ольга - невероятная девушка: милая, интеллигентная, грамотная, позитивная, и прекраснейший гид и рассказчик. Проведенный в ее компании
С
Светлана
4 окт 2025
Ольга-волшебница!
Это была сказочная экскурсия по Чэнду в самый разгар Золотой недели!
Буду рекомендовать друзьям.
Буду рекомендовать друзьям.
Это была сказочная экскурсия по Чэнду в самый разгар Золотой недели!
Буду рекомендовать друзьям.
М
Мария
7 сен 2025
Ольга, спасибо за экскурсию!!! Вы с такой любовью все рассказали и показали! Мы все надолго запомним!
Ю
Юлия
18 июл 2025
Наша семья выражает огромную благодарность Ольге за проведенную экскурсию.
Были в Китае транзитом на полдня. Благодаря Ольге познакомились с культурой и жизнью Поднебесной, сэкономили массу времени да и просто замечательно провели
Были в Китае транзитом на полдня. Благодаря Ольге познакомились с культурой и жизнью Поднебесной, сэкономили массу времени да и просто замечательно провели
О
Олег
12 июл 2025
Гид отработал хорошо,
Все вопросы решались оперативно.
Порекомендую своим знакомым.
Спасибо за поддержку.
Все вопросы решались оперативно.
Порекомендую своим знакомым.
Спасибо за поддержку.
Мария
20 июн 2025
Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Были проездом, времени было мало. Но она организовала все лучшим образом! Мы с мужем в полном восторге. Спасибо!!!!!
