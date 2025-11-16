Е Екатерина Спасибо большое Ольге за очень интересную экскурсию по Чэнду. Было действительно интересно и познавательно. Эта экскурсия останется приятным воспоминанием в у нашей семьи❤️❤️❤️

А Александр Великолепная экскурсия и прекрасный экскурсовод Ольга! Насыщенный маршрут, много интересной и полезной информации! Правильно и удобно построена логистика, и по дням(минуя большие скопления людей), и по таймингу, все получилось без спешки, не смотря на частые не запланированные остановки и временный уход с тропы) дети тоже в восторге, с огромным интересом слушали и положительными эмоциями зарядились. Однозначно рекомендуем!

Ирина читать дальше это было одно из ярких наших приключений. Мы четко, быстро передвигались по нужным локациям и увидели почти всех панд, плюс интересные рассказы о их жизни.

Далее было приключение в городе, которое тоже было грамотно спланировано, плюс наш шикарный обед в местном ресторане сычуаньской кухни. На протяжении всего маршрута Кристина была интересным, увлекательным собеседником. Рекомендуем Кристину. Она молодец! Нашим гидом была Кристина. Честно говоря, начитавшись отзывов о посещении панд (толпы людей, много времени) мы не сильно туда собирались, но Кристина сделала настолько интересным наше посещение заповедника панд, что

Л Лариса читать дальше грамотной речью, обладает обширными знаниями,охотно отвечает на все сопутствующие вопросы,доброжелательна и не навязчива. Будем рекомендовать ее своим друзьям и знакомым.

Выражаем огромную благодарность и желаем ей дальнейшего развития и хороших туристов

С уважением Лариса и Ольга Нам очень понравилась экскурсия, организованная Ольгой. По нашей просьбе она встретила нас в аэропорту, познакомила с историей города, показала знаковые локации, сопровождала в парк к пандам. Ольга очень эрудированная с

С Сергей Ольга прекрасно провела экскурсию, подстроилась под график, попутно помогла с техническими проблемами. Всё супер!

О Ольга Я очень довольна экскурсией с Ольгой.

Экскурсия посторена отлично, неутомительго, но успели увидеть много. Ольга интересный собеседник и хорошо понимает запрос гостя. Очень корректна, образована и просто милая и умная девушка.

Благодарю.

Татьяна читать дальше поверьте). Все отлично организовано даже с учетом праздника в Китае и большого количества людей. Чэнду нас поразил и это конечно заслуга Ольги. Мы засыпали ее кучей вопросов и она на все ответила. Всем всем рекомендую. А Ольге процветания и хороших путешественников Огромное преогромное спасибо от нашей мини группы Ольге за это чудо экскурсию по Чэнду. Были всего один день. Но это было незабываемо. Ольга настоящий профессионал. Мне есть с чем сравнивать

И Инна Ольга замечательный экскурсовод, в 21 млн. городе так сложно все посмотреть и успеть, к тому же если ты ограничен во времени. Всегда была на связи, посоветовала с оптимальным размещением, дала подсказки по свободному времени как и где его провести в Ченгду. Спасибо

Т Татьяна читать дальше вокруг себя атмосферу лёгкости и непринужденности. За время экскурсии нам были показаны самые реликтовые и красивые места в Чэнду. Нам очень не хотелось расставаться и Ольга нам рекомендовала ещё список мест для самостоятельного посещения с адресами и схемами проезда на русском, английском и китайском языках. За всю эту заботу большое спасибо от нас. И мы рекомендуем её всем, кто хочет приятно и увлекательно ознакомиться с г. Чэнду. Экскурсия, которую провела Ольга оказалась не просто интересной, и логично выстроенной но и познавательной и увлекательной. Мы задавали много разнообразных вопросов и получали полные, компетентные ответы знающего профессионала. Ольга создает

В Влада читать дальше день оставил самые позитивные впечатления, мы узнали много интересного о Китае и его жителях, о Чэнду и его особенностях, о жизни иностранцев в стране и, конечно, о пандах))

Всегда нравились проводники по различным городам с Трипстера, но Ольга, не побоюсь признаться, лучший гид за порядка 10 лет использования сервиса. Спасибо, Оля, Вы оставили самые теплые воспоминания о нашей поездке🫰🏼 Если бы можно было поставить семь звезд из пяти, они бы были поставлены. Ольга - невероятная девушка: милая, интеллигентная, грамотная, позитивная, и прекраснейший гид и рассказчик. Проведенный в ее компании

С Светлана Ольга-волшебница!

Это была сказочная экскурсия по Чэнду в самый разгар Золотой недели!

Буду рекомендовать друзьям.

М Мария Ольга, спасибо за экскурсию!!! Вы с такой любовью все рассказали и показали! Мы все надолго запомним!

Были в Китае транзитом на полдня. Благодаря Ольге познакомились с культурой и жизнью Поднебесной, сэкономили массу времени да и просто замечательно провели читать дальше время в приятной компании. Ольга полностью владеет информацией по стране и городу, учла наши пожелания к маршруту и помогла с общими фотографиями.

Если Вы еще сомневаетесь, бронировать или нет - бронируйте, не пожалеете. Наша семья выражает огромную благодарность Ольге за проведенную экскурсию.

О Олег Гид отработал хорошо,

Все вопросы решались оперативно.

Порекомендую своим знакомым.

Спасибо за поддержку.