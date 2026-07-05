Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
Все любят панд! Даже если никогда не видели их вживую. А увидеть их не так-то просто: это очень редкие животные, на грани исчезновения.
Вам, гостям Чэнду, повезло, ведь здесь находится научно-исследовательский центр, где больших панд изучают и разводят. Вы полюбуетесь этими милыми животными и узнаете о них больше. После чего мы отправимся в старый район города на прогулку.
Дорога из Чэнду до заповедника панд займёт около 1,5 часов.
Научно-исследовательский центр панд
Большая панда — одно из самых редких животных в мире. В основном распространена в горных районах в провинциях Сычуань, Ганьсу, Шаньси. Большая панда — не только национальная эмблема Китая, но и ценное «живое ископаемое» для изучения биологической эволюции. Вы узнаете об особенностях этих мишек, наблюдая за ними в условиях, приближенных к их естественной среде обитания, а также раскроете, какие меры принимает Китай по восстановлению популяции.
Старый район Чэнду
К северо-западу от центра города расположены три переулка: «переулок Куаньсянцзы — свободная жизнь в старинном городе Чэнду, переулок Чжайсянцзы — неторопливая жизнь старого города, переулок Цзинсянцзы — новая жизнь города Чэнду». Вы побываете в этом аутентичном месте, полюбуетесь старинной архитектурой и сделаете атмосферные снимки.
Организационные детали
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
Мы заберём вас из отеля в Чэнду (не на окраине города) и по окончании отвезём обратно
Дополнительно оплачиваются билеты в заповедник — 55 юаней/чел., а также обед (по желанию). Вы также оплачиваете билет для гида
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа
Провели экскурсии для 2650 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета.
Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Самые приятные впечатления остались от общения с Пэном и его командой (Ксюша, Ли, Лёша, Ян - всем привет и наилучшие пожелания🤗)! Высокий уровень организации и соблюдение абсолютно всех договорённостей! Открытость читать дальшеуменьшить
к общению и готовность помочь - это то, что мы ощущали на протяжении всего времени пребывания в Китае. Ксюша, ласточка, желаем тебе исполнения всего задуманного! Пэн, успехов и покорения новых вершин! Спасибо от нашей семьи🫶
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Alevtina
Большое спасибо Пэну. Очень оперативно выходил на связь. помогал с оформлением и оплатой. все четко!
Наш гид Ксюша - очень милая, добрая, влюбленная в свою страну и передала частичку этой любви читать дальшеуменьшить
к Китаю нам!
Нас встретили в аэропорту, показали больше чем мы планировали. Панды, старый город, храм! Очень комфортно на авто после перелетов) Большое спасибо нашему гиду Ксюше - очень заботливая и доброжелательная! и столько знает) а как вкусно и колоритно нас покормили обедом)
Однозначно всем рекомендуем такие экскурсии!
+7
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Лебедь
Чудесный день в Чэнду, так ожидаемый нами, состоялся! Замечательный гид Аня с хорошим русским языком и глубокими знаниями истории своего города и жизни панд сделала наш день просто волшебным! Встреча читать дальшеуменьшить
в аэропорту, прекрасная машина, пролетевший незаметно переезд в пар панд из аэропорта благодаря рассказам Ани и сам парк, больше похожий на ботанический сад, а потом прогулка по шумной и многолюдной Широкой и Узкой улице - все это было прекрасно и незабываемо! А еще была сладкая утка и вкуснейшая рыба в маленьком ресторанчике в Старом городе. Все мечты сбылись! Спасибо, Анечка!!!!
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Алексей
Экскурсия прошла просто отлично! Команда господина Пэна организовала все на высшем уровне: в аэропорту встретил водитель с табличкой (наш рейс задержался примерно на 1,5 часа, и еще около 1,5 часов читать дальшеуменьшить
мы проходили все формальности - заполняли миграционные карты и т. д.). Водитель отвез нас в отель, а на следующее утро ровно в назначенное время, в лобби отеля нас ждала Синьюэ (Софья) - наш гид. Дорога в "Панда-парк" не заняла много времени, с Софьей было очень удобно - заранее забронировала нам билеты, оплатила нам электроавтобусик, который развозит гостей парка между "станциями" (без него добираться до другого конца парка было бы очень долго и обременительно, т. к. мы путешествуем с 3мя маленькими детьми). Детей Софья угостила печеньем и вкусняшками, рассказывала всякие интересные факты про панд и т. п. После парка панд успели посетить еще буддистский монастырь, которому 1400 лет, и историческую торговую улочку. Между делом - пообедали в ресторанчике, где подают уличную еду, все было своеобразно, но очень вкусно. Затем забрали наши вещи в отеле, и довезли нас до аэропорта. Отдельная благодарность Софье, что научила нас говорить "спасибо" по-китайски, и миллион благодарностей за то, что помогла разобраться в правилах регистрации детской коляски на рейс (подсказка - порядок оформления детской коляски "до трапа" в аэропорту Чэнду - отличается от того порядка, к которому привыкли мы в других аэропортах). Большое спасибо, мы получили море впечатлений и остались очень довольны!
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Е
Екатерина
Экскурсия была организована хорошо, гид Ксюша была вовремя в отеле, она нам все рассказала и показала, отличный человек, ей 10 из 10. Но- заповедник не стоит прям уж такого пристального читать дальшеуменьшить
внимания- половина павильонов пустые, панды в основном спят, несмотря на то, что мы были около 11 утра. Порадовали красные панды, а также отсутствие толп))) монастырь и старая улица прекрасны. По цене экскурсии - я считаю, что завышена, не стоит таких денег, но это мое личное мнение. Были вопросы также по организационным моментам, но они были решены оперативно. Ещё раз большое спасибо Ксюше, очень интересный человек и собеседник.
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Л
Любовь
у нас был стыковочный рейс и 10 часов в Чэнду! потрясающая экскурсия. гид Софья💥💥💥 очень милая и приятная! съездили к пандам и в старый город!
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