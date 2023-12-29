Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
Вам, гостям Чэнду, повезло, ведь здесь находится научно-исследовательский центр, где больших панд изучают и разводят. Вы полюбуетесь этими милыми животными и узнаете о них больше. После чего мы отправимся в старый район города на прогулку.
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Описание
Что вас ожидает
Дорога из Чэнду до заповедника панд займёт около 45 минут.
Научно-исследовательский центр панд
Большая панда — одно из самых редких животных в мире. В основном распространена в горных районах в провинциях Сычуань, Ганьсу, Шаньси. Большая панда — не только национальная эмблема Китая, но и ценное «живое ископаемое» для изучения биологической эволюции. Вы узнаете об особенностях этих мишек, наблюдая за ними в условиях, приближенных к их естественной среде обитания, а также раскроете, какие меры принимает Китай по восстановлению популяции.
Старый район Чэнду
К северо-западу от центра города расположены три переулка: «переулок Куаньсянцзы — свободная жизнь в старинном городе Чэнду, переулок Чжайсянцзы — неторопливая жизнь старого города, переулок Цзинсянцзы — новая жизнь города Чэнду». Вы побываете в этом аутентичном месте, полюбуетесь старинной архитектурой и сделаете атмосферные снимки.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из отеля в Чэнду (не на окраине города) и по окончании отвезём обратно
- Дополнительно оплачиваются билеты в заповедник — 55 юаней/чел., а также обед (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.