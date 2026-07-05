Все любят панд! Даже если никогда не видели их вживую. А увидеть их не так-то просто: это очень редкие животные, на грани исчезновения. Вам, гостям Чэнду, повезло, ведь здесь находится научно-исследовательский центр, где больших панд изучают и разводят. Вы полюбуетесь этими милыми животными и узнаете о них больше. После чего мы отправимся в старый район города на прогулку.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога из Чэнду до заповедника панд займёт около 1,5 часов.

Научно-исследовательский центр панд

Большая панда — одно из самых редких животных в мире. В основном распространена в горных районах в провинциях Сычуань, Ганьсу, Шаньси. Большая панда — не только национальная эмблема Китая, но и ценное «живое ископаемое» для изучения биологической эволюции. Вы узнаете об особенностях этих мишек, наблюдая за ними в условиях, приближенных к их естественной среде обитания, а также раскроете, какие меры принимает Китай по восстановлению популяции.

Старый район Чэнду

К северо-западу от центра города расположены три переулка: «переулок Куаньсянцзы — свободная жизнь в старинном городе Чэнду, переулок Чжайсянцзы — неторопливая жизнь старого города, переулок Цзинсянцзы — новая жизнь города Чэнду». Вы побываете в этом аутентичном месте, полюбуетесь старинной архитектурой и сделаете атмосферные снимки.

Организационные детали