Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Индивидуальная экскурсия в Чэнду

Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам

Все любят панд! Даже если никогда не видели их вживую. А увидеть их не так-то просто: это очень редкие животные, на грани исчезновения.

Вам, гостям Чэнду, повезло, ведь здесь находится научно-исследовательский центр, где больших панд изучают и разводят. Вы полюбуетесь этими милыми животными и узнаете о них больше. После чего мы отправимся в старый район города на прогулку.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Ближайшие даты:
29
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30
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3
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5
янв
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Описание

Что вас ожидает

Дорога из Чэнду до заповедника панд займёт около 45 минут.

Научно-исследовательский центр панд

Большая панда — одно из самых редких животных в мире. В основном распространена в горных районах в провинциях Сычуань, Ганьсу, Шаньси. Большая панда — не только национальная эмблема Китая, но и ценное «живое ископаемое» для изучения биологической эволюции. Вы узнаете об особенностях этих мишек, наблюдая за ними в условиях, приближенных к их естественной среде обитания, а также раскроете, какие меры принимает Китай по восстановлению популяции.

Старый район Чэнду

К северо-западу от центра города расположены три переулка: «переулок Куаньсянцзы — свободная жизнь в старинном городе Чэнду, переулок Чжайсянцзы — неторопливая жизнь старого города, переулок Цзинсянцзы — новая жизнь города Чэнду». Вы побываете в этом аутентичном месте, полюбуетесь старинной архитектурой и сделаете атмосферные снимки.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из отеля в Чэнду (не на окраине города) и по окончании отвезём обратно
  • Дополнительно оплачиваются билеты в заповедник — 55 юаней/чел., а также обед (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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