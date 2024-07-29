Даже просто наблюдать за милыми пандами — удовольствие. Но мы предлагаем более насыщенную программу, которая погрузит вас в рабочие будни научного центра по изучению и сохранению этих краснокнижных животных. Вы на день станете волонтёрами, научитесь готовить специальный хлеб для панд, поприсутствуете во время кормления, узнаете интересные факты и получите сертификат.

Описание экскурсии

Центр по сохранению и изучению большой панды Dujiangyan Panda Base расположен в 60 км, или 1,5 часах езды от города Чэнду. Именно здесь вы примете участие в волонтёрской программе:

07:00 — встреча с гидом в холле вашего отеля в Чэнду

08:30 — прибытие в Дуцзянъянь, регистрация и инструктаж. Вам выдадут форму, перчатки и карточку волонтёра. Гид познакомит вас с персоналом центра. Сотрудники говорят на простом английском языке, но ваш гид всегда будет рядом, поможет объясниться или сфотографироваться с очаровательными мишками.

09:00 — уборка павильона: три раза в день сотрудники центра дают пандам свежий бамбук. Панды обычно съедают только 30% бамбука, то есть 70% — отходы. Вам нужно будет вымести остатки бамбука и заменить свежим, а также убрать за пандами.

10:00 — перерыв и прогулка по центру под увлекательные истории о том, как живут панды. Также вы увидите озорных красных панд.

11:00 — наблюдение за кормлением панд на близком расстоянии

11:30 — обед, отдых, прогулка по долине

12:40 — просмотр фильма о больших пандах в Китае

14:00 — приготовление хлеба для панды: из чего делают этот корм? Узнаете во время мастер-класса. Ингредиенты будут подготовлены заранее, а вам останется только подключить воображение и придумать разные формы хлеба!

15:00 — выдача сертификатов волонтёра

17:30 — возвращение в Чэнду

Правила посещения центра и важная информация:

Волонтёрская программа может быть изменена без предварительного уведомления, поскольку она полностью зависит от распорядка дня в Центре панд. Мы не можем гарантировать, что все условия, перечисленные выше, будут обеспечены. Но мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы ваш день в Центре панд прошёл отлично.

Провинция Китая, где водятся панды, становится всё более популярной. Заботясь о больших пандах, центр в Дуцзянъянь установил максимальное количество волонтёров ежедневно: 60 человек. Мы советуем заблаговременно (минимум за 15 дней) бронировать этот волонтёрский тур.

Возрастное ограничение для участия в программе — от 8 до 70 лет. Хотя панды выглядят безвредными, это дикие животные. Родители должны следить за тем, чтобы дети не приближались слишком близко к пандам. Стоимость программы для детей от 8 лет и выше такая же, как и для взрослых. Вы можете взять с собой детей до 7 лет, но они не смогут войти в комнату, где находится клетка с пандой. При необходимости ваш гид будет рад помочь присмотреть за детьми.

Пол и дорожки в некоторых местах Центра большой панды могут быть скользкими. Не надевайте короткие шорты и выберите обувь, которая не скользит. Также помните, что у панд очень острое обоняние. Пожалуйста, не пользуйтесь духами или косметикой, которая сильно пахнет.

Организационные детали

Бронировать экскурсию рекомендуем за месяц до даты поездки. Позднее тоже можно, но заповедник вправе отклонить заявку

Позднее тоже можно, но заповедник вправе отклонить заявку Программа может быть проведена и для большего кол-ва людей, стоимость уточняйте в переписке

В программу включён китайский обед в столовой для сотрудников научного центра. Обычно он состоит из 2 мясных блюд и 1 овощного. К ним всегда предоставляются рис и каша. Но если вам не понравится обед в столовой, гид проводит вас в простой ресторан местных фермеров, расположенный неподалёку. Вы сможете заказать здесь еду за свой счёт.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из отеля в Чэнду (не на окраине города) и по окончании отвезём обратно

В стоимость включено: