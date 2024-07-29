Но мы предлагаем более насыщенную программу, которая погрузит вас в рабочие будни научного центра по изучению и сохранению этих краснокнижных животных.
Вы на день станете волонтёрами, научитесь готовить специальный хлеб для панд, поприсутствуете во время кормления, узнаете интересные факты и получите сертификат.
Описание экскурсии
Центр по сохранению и изучению большой панды Dujiangyan Panda Base расположен в 60 км, или 1,5 часах езды от города Чэнду. Именно здесь вы примете участие в волонтёрской программе:
07:00 — встреча с гидом в холле вашего отеля в Чэнду
08:30 — прибытие в Дуцзянъянь, регистрация и инструктаж. Вам выдадут форму, перчатки и карточку волонтёра. Гид познакомит вас с персоналом центра. Сотрудники говорят на простом английском языке, но ваш гид всегда будет рядом, поможет объясниться или сфотографироваться с очаровательными мишками.
09:00 — уборка павильона: три раза в день сотрудники центра дают пандам свежий бамбук. Панды обычно съедают только 30% бамбука, то есть 70% — отходы. Вам нужно будет вымести остатки бамбука и заменить свежим, а также убрать за пандами.
10:00 — перерыв и прогулка по центру под увлекательные истории о том, как живут панды. Также вы увидите озорных красных панд.
11:00 — наблюдение за кормлением панд на близком расстоянии
11:30 — обед, отдых, прогулка по долине
12:40 — просмотр фильма о больших пандах в Китае
14:00 — приготовление хлеба для панды: из чего делают этот корм? Узнаете во время мастер-класса. Ингредиенты будут подготовлены заранее, а вам останется только подключить воображение и придумать разные формы хлеба!
15:00 — выдача сертификатов волонтёра
17:30 — возвращение в Чэнду
Правила посещения центра и важная информация:
- Волонтёрская программа может быть изменена без предварительного уведомления, поскольку она полностью зависит от распорядка дня в Центре панд. Мы не можем гарантировать, что все условия, перечисленные выше, будут обеспечены. Но мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы ваш день в Центре панд прошёл отлично.
- Провинция Китая, где водятся панды, становится всё более популярной. Заботясь о больших пандах, центр в Дуцзянъянь установил максимальное количество волонтёров ежедневно: 60 человек. Мы советуем заблаговременно (минимум за 15 дней) бронировать этот волонтёрский тур.
- Возрастное ограничение для участия в программе — от 8 до 70 лет. Хотя панды выглядят безвредными, это дикие животные. Родители должны следить за тем, чтобы дети не приближались слишком близко к пандам. Стоимость программы для детей от 8 лет и выше такая же, как и для взрослых. Вы можете взять с собой детей до 7 лет, но они не смогут войти в комнату, где находится клетка с пандой. При необходимости ваш гид будет рад помочь присмотреть за детьми.
- Пол и дорожки в некоторых местах Центра большой панды могут быть скользкими. Не надевайте короткие шорты и выберите обувь, которая не скользит. Также помните, что у панд очень острое обоняние. Пожалуйста, не пользуйтесь духами или косметикой, которая сильно пахнет.
Организационные детали
- Бронировать экскурсию рекомендуем за месяц до даты поездки. Позднее тоже можно, но заповедник вправе отклонить заявку
- Программа может быть проведена и для большего кол-ва людей, стоимость уточняйте в переписке
- В программу включён китайский обед в столовой для сотрудников научного центра. Обычно он состоит из 2 мясных блюд и 1 овощного. К ним всегда предоставляются рис и каша. Но если вам не понравится обед в столовой, гид проводит вас в простой ресторан местных фермеров, расположенный неподалёку. Вы сможете заказать здесь еду за свой счёт.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из отеля в Чэнду (не на окраине города) и по окончании отвезём обратно
В стоимость включено:
- Входные билеты
- Обед в столовой
- Волонтёрская программа
- Трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
- Медицинская страховка