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Экскурсии в Чэнду

Найдено 30 экскурсий в Чэнду на русском языке, цены от $72, скидки до 9%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
На машине
6.5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
Понаблюдать за чёрно-белым медведем - и увидеть город
Завтра в 12:00
10 авг в 08:00
от $430 за всё до 2 чел.
Чэнду: путешествие начинается с панд
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чэнду: путешествие начинается с панд
Трансфер к самым милым жителям Китая
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $410 за всё до 3 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
На машине
7 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $426 за всё до 5 чел.
Чэнду между рейсами
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чэнду между рейсами
Не скучать в транзитной зоне, а повидать панд, буддийский храм и попробовать сычуаньские закуски
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $399 за всё до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
Начало: В холле отеля, отель должен находится в центре гор...
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $677 за всё до 3 чел.
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды и в древний городок Хуанлунси
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды и в древний городок Хуанлунси
Увидеть 71-метрового Будду с земли и воды и древний город в традиционном архитектурном стиле
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $582 за всё до 5 чел.
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Пешая
4 часа
3 отзыва
Билеты
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Увидеть культовую инсталляцию «Панды взбираются по стене», оценить чай в гайвани и местный стритфуд
Начало: Возле Вэньшу Юань
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от $310 за всё до 2 чел.
Мастер-класс по сбору и приготовлению чая
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по сбору и приготовлению чая
В поездке из Чэнду к горным плантациям
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $460 за всё до 2 чел.
Гастропрогулка по улицам и рынкам Чэнду
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастропрогулка по улицам и рынкам Чэнду
С дегустацией 7 знаковых закусок - пикантных, солёных и сладких
Начало: У метро Фанцаоцзе
Завтра в 11:30
10 авг в 10:30
от $285 за всё до 2 чел.
Чудеса инженерной мысли: из Чэнду - к гидроузлу Дуцзянъянь
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Чудеса инженерной мысли: из Чэнду - к гидроузлу Дуцзянъянь
Изучить устройство древней дамбы - только камни, дерево и гениальный расчёт
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $500 за всё до 3 чел.
Из Чэнду в Лэшань к гигантской статуе Будды
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Чэнду в Лэшань к гигантской статуе Будды
Однодневное путешествие к памятнику ЮНЕСКО
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $535 за всё до 2 чел.
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
8 часов
9 отзывов
Билеты
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Заповедник, древний монастырь и прогулка по торговым улочкам
Начало: У вашего отеля или в указанном месте в центре горо...
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
12 сен в 08:30
13 сен в 08:30
$170 за билет
Чэнду летом: парк панд, площадь Тяньфу и термальные источники
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Чэнду летом: парк панд, площадь Тяньфу и термальные источники
Познакомиться с большими медведями, прогуляться по центру и попробовать сычуаньскую кухню
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от $320 за всё до 4 чел.
Сычуаньская кухня: готовим и едим
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Сычуаньская кухня: готовим и едим
Научиться готовить знаменитые азиатские блюда в пригороде Чэнду
Завтра в 12:00
10 авг в 10:00
от $240 за всё до 2 чел.
Живое наследие Шу: вечер традиционного театра в Чэнду
1.5 часа
-
9%
Индивидуальная
до 5 чел.
Живое наследие Шу: вечер традиционного театра в Чэнду
Увидеть знаменитую сычуаньскую оперу и шоу смены масок
Начало: На улице Циньтай
10 авг в 18:00
11 авг в 18:00
от $72$79 за всё до 5 чел.
Чэнду для всей семьи: панды, буддийский храм и уютная чайная
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду для всей семьи: панды, буддийский храм и уютная чайная
Увидеть смешных мишек, познакомиться с жизнью монастыря и проникнуться атмосферой города
14 авг в 07:00
15 авг в 07:00
от $433 за всё до 5 чел.
Из Чэнду - к ирригационной системе Дуцзянъянь и на гору Цинчэн
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Чэнду - к ирригационной системе Дуцзянъянь и на гору Цинчэн
Открыть для себя древние инженерные достижения, живописные пейзажи и даосскую культуру
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $550 за всё до 2 чел.
Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
На автобусе
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
Провести день среди гор, храмов и древних традиций Сычуани - из Чэнду
Начало: В центре Чэнду
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$145 за человека
Историко-культурный Чэнду: храм Ухоу, улица Цзиньли и тибетский квартал
Пешая
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историко-культурный Чэнду: храм Ухоу, улица Цзиньли и тибетский квартал
Пройти по следам героев Троецарствия, заглянуть на оперу и завершить день китайским массажем
Начало: У храма Ухоу
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от $400 за всё до 4 чел.
Термальные источники рядом с Чэнду
8 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Термальные источники рядом с Чэнду
Подарить себе день отдыха среди природы и горячих минеральных источников
Начало: по договорённости
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от $300 за всё до 3 чел.
Из Чэнду - к Большому Будде в Лэшане
6 часов
Индивидуальная
Из Чэнду - к Большому Будде в Лэшане
Пройтись среди храмов и пагод у одной из величайших статуй Азии
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от $200 за человека
Гора Сигунян: однодневное путешествие по долине Шуанцяо
15 часов
Групповая
до 25 чел.
Гора Сигунян: однодневное путешествие по долине Шуанцяо
Начало: Трансфер от отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$568 за человека
Транзитный тур из аэропорта / с вокзала в Чэнду: 6-7 часов, включая панд
6 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Транзитный тур из аэропорта / с вокзала в Чэнду: 6-7 часов, включая панд
Начало: Чэнду
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
$400 за всё до 12 чел.
Панда-парк в Чэнду и Лэшаньский Будда
Пешая
10 часов
-
8%
Индивидуальная
до 12 чел.
Панда-парк в Чэнду и Лэшаньский Будда
Начало: Ваш личный гид встретит вас в вестибюле отеля, рас...
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$542.80$590 за всё до 12 чел.
Впечатляющий чэнду
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Впечатляющий чэнду
Начало: Чэнду, провинция Сычуань
10 авг в 11:30
11 авг в 07:30
$420 за всё до 5 чел.
Погружение в мир гигантских панд Чэнду
5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Погружение в мир гигантских панд Чэнду
Начало: Третье кольцо Чэнду
$599 за всё до 12 чел.
Большая панда и древний гидротехнический комплекс Дудзянъянь
8 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая панда и древний гидротехнический комплекс Дудзянъянь
Начало: Третье кольцо Чэнду
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$749 за всё до 12 чел.
Секреты Ченду - панды и чайные традиции
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Ченду - панды и чайные традиции
Начало: Чэнду, ваш отель
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$690 за всё до 4 чел.
Частный тур: База панд и Музей Сансиндуй из Чэнду
На автобусе
8 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Частный тур: База панд и Музей Сансиндуй из Чэнду
Начало: Выход С2 станции метро Синьань Цзяотун
$733 за всё до 12 чел.
Огни Ченду: ночной транзит-тур с погружением в местную жизнь
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни Ченду: ночной транзит-тур с погружением в местную жизнь
Начало: Чэнду, аэропорт
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$680 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Чэнду: путешествие начинается с панд
В Чэнду мы оказались благодаря стыковочному рейсу с пересадкой почти в сутки длинной. В связи с чем решили взять экскурсию
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на целый день. И это получился незабываемый опыт!!! Это был наш первый визит в Китай, и благодаря Вэйи мы влюбились в него всей семьей!) Очень хочется приехать еще раз (там оказывается так много всего можно увидеть)!
Вэйи оказался очень ответственным и приветливым гидом👍 Встретил нас прям в аэропорту. В предварительной переписке посоветовал, где нам удобнее переночевать (отель в аэропорту оказался еще одной супер находкой, за что отдельное спасибо Вэйи🙏). С 13 дня и до 21 вечера мы успели посетить центр панд, погулять в центре города рядом с монастырем, увидеть знаменитую скульптуру панды, поужинать в невероятно вкусном местном ресторане и даже посмотреть на невероятные светящиеся фонтаны в новом районе!) В финале нашей экскурсии Вэйи любезно проводил нас буквально до вагона в метро (помог со всем разобраться), чтобы мы максимально удобно и быстро добрались в наш отель в аэропорту. И взрослым, и детям (10 лет и 4 года) понравилось невероятно!

Вэйи очень интересный собеседник и отлично владеет русским! 👍 Мы успели пообщаться не только по теме маршрута, но и о многих других вещах) Он идеально спланировал нашу экскурсию: заранее купил билеты в центр панд, провел нас там внутри удобным маршрутом (я вообще не представляю, что там может делать самостоятельный турист без помощи: территория огромная, панды активны не весь день, а в определенные часы, по жаре передвигаться очень тяжело, лучше использовать гольфкары, но нужно знать как). Благодаря Вэйи мы увидели и мам с малышами, и кормление, и взрослых мишек, и красных панд (хотя в жару они прячутся). Передвигались короткими перебежками от павильона к павильону, где прохладно, поэтому никто не устал))

Водит Вэйи очень аккуратно, машина комфортная. Отлично ориентируется в городе. Посоветовал нам ресторан местной кухни, от которого мы все остались просто в восторге!) И вообще было ощущение искренней заботы! ❤️ В конце путешествия Вэйи даже подарил детям подарки, что было очень мило🙏 Благодаря этому дню мы просто влюбились в Китай и очень хотим исследовать его дальше)

Вэйи, спасибо вам за этот чудесный день и вашу заботу от всей нашей семьи!) С радостью будем рекомендовать вас друзьям!) ❤️

В Чэнду мы оказались благодаря стыковочному рейсу с пересадкой почти в сутки длинной. В связи с
В Чэнду мы оказались благодаря стыковочному рейсу с пересадкой почти в сутки длинной. В связи с
В Чэнду мы оказались благодаря стыковочному рейсу с пересадкой почти в сутки длинной. В связи с
В Чэнду мы оказались благодаря стыковочному рейсу с пересадкой почти в сутки длинной. В связи с
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К
Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
Супер экскурсия, не смотря на непогоду отлично провели время, все очень понравилось. Гид Ксюша просто золото! Очень интересно все рассказала. Отличный водитель и авто. Спасибо!
Супер экскурсия, не смотря на непогоду отлично провели время, все очень понравилось. Гид Ксюша просто золото!
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Ольга
Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
Это был мой первый опыт заказа индивидуальной экскурсии на Трипстере и он удался на все 100%!! У нас с подругой
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была длительная дневная стыковка в Чэнду и хотелось успеть увидеть все самое интересное, а именно питомник панд, прогуляться по городу, попробовать местную кухню. И все получилось с помощью замечательного гида Ксюши! Очень приятная милая девушка, с хорошим знанием русского языка. Было очень жарко и Ксюша провела кратчайшим путем по питомнику панд, я увидела всех, кого хотела, хоть животные и были не на улице, а в помещениях. Однозначно сами без гида, без знания парка мы бы потратили гораздо больше времени, потому что парк огромный. Ксюша рассказала интересную информацию о жизни современного Китая, отвезла в ресторан, где мы попробовали очень вкусные местные блюда. Это была очень комфортная, именно душевная экскурсия в обществе доброжелательного человека, искренне любящего туристов) И самое главное - четко и вовремя забрали из аэропорта и так же доставили обратно в аэропорт. Перемещения между локациями в городе также были на авто и в жару это было настоящим спасением! Я сама являюсь туристическим агентом и однозначно буду рекомендовать эту экскурсию своим туристам, если у них будет такая же стыковка в Чэнду!

Это был мой первый опыт заказа индивидуальной экскурсии на Трипстере и он удался на все 100%!!
Это был мой первый опыт заказа индивидуальной экскурсии на Трипстере и он удался на все 100%!!
Это был мой первый опыт заказа индивидуальной экскурсии на Трипстере и он удался на все 100%!!
Это был мой первый опыт заказа индивидуальной экскурсии на Трипстере и он удался на все 100%!!+4
Это был мой первый опыт заказа индивидуальной экскурсии на Трипстере и он удался на все 100%!!
Это был мой первый опыт заказа индивидуальной экскурсии на Трипстере и он удался на все 100%!!
Это был мой первый опыт заказа индивидуальной экскурсии на Трипстере и он удался на все 100%!!
Это был мой первый опыт заказа индивидуальной экскурсии на Трипстере и он удался на все 100%!!
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С
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Отлично съездили. С гидом довольно быстро прошли ключевые локации в заповеднике панд. Иначе там можно и на целый день застрять. Довольно легкая экскурсия и с погодой повезло.
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С
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Экскурсия получилась очень шикарная. К сожалению у самого Сергея не получалось ее провести. Нам проводила местная девушка София. Все было
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полностью организовано от встречи на жд вокзале до посадки на обратный поезд. Вообще она молодец! Нас поразило её желание знать Русский язык можно сказать что в совершенстве и конечно китайское гостеприимство. Она строила маршрут под наши пожелания, замечательно рассказывала о Своем Городе. Грамотно провела нас по Парку с Пандами . показав все самое главное и при этом нам удалось везде всё посмотреть без особой толпы. Самостоятельно у нас бы конечно на это парк ушла бы уйма времени. учитывая его размеры. да и не понятно ничего бы было. Буддийский храмовый комплекс тоже знаковое место в этом городе просто впечатляет. И конечно парк с аллей объявлений женихов и невест нечто удивительное и к тому же место очень красивое. В общем день получился очень насыщенным и оставил много впечатлений. Удивительный Пандовый городок!

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С
Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
Экскурсовод Ксюша (Ласточка). Супер! Очень душевно, масса положительных эмоций! Помимо парка с пандами попали еще и в буддийский храм. Все
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успели. Четко забрали, привезли четко ко времени обратно в аэропорт. Ксюша пела и играла на инструменте. Мы довольны (группа 4 человека). Рекомендуем.

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Елена
Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
Вот исправленный вариант с более литературным, грамотным и структурированным текстом:

---

Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Екатерине и замечательному водителю. Нас
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встретили на Tesla прямо у отеля, и уже в дороге мы почувствовали тёплую, дружелюбную атмосферу — общение было лёгким и приятным.

Искренняя заслуга гида в том, что мы по-настоящему влюбились в этот город. Особое впечатление произвёл заповедник панд— однозначно рекомендую его к посещению. Мы, словно дети, не сдерживали слёз радости, когда увидели живых панд вживую.
Плюс мы посмотрели самую знаменитую улицу, купили разные китайские ништяки, именные чашечки, коллекционный чай и много всего интересного. Успели всё!

Признаюсь, я немного переживала перед поездкой, но все опасения оказались напрасны — оно действительно стоит каждого потраченного рубля. В конце концов, ради таких эмоций мы и работаем: чтобы смотреть на мир, наполняться новыми красками и уезжать с переполненным сердцем. Наш 17-часовой транзит превратился в полноценный второй отпуск, и это было сказочно.

Отдельное спасибо Екатерине за прекрасный русский язык и душевную подачу материала. Огромное спасибо всей команде за этот незабываемый день!

Вот исправленный вариант с более литературным, грамотным и структурированным текстом:
Вот исправленный вариант с более литературным, грамотным и структурированным текстом:
Вот исправленный вариант с более литературным, грамотным и структурированным текстом:
Вот исправленный вариант с более литературным, грамотным и структурированным текстом:+5
Вот исправленный вариант с более литературным, грамотным и структурированным текстом:
Вот исправленный вариант с более литературным, грамотным и структурированным текстом:
Вот исправленный вариант с более литературным, грамотным и структурированным текстом:
Вот исправленный вариант с более литературным, грамотным и структурированным текстом:
Вот исправленный вариант с более литературным, грамотным и структурированным текстом:
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О
Из Чэнду в Лэшань к гигантской статуе Будды
13.07.2026 были на экскурсии в Лэшане. нашим гидом была Ксюша - китаянка, говорящая на русском языке.
Переезд до места был около
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2 часов в одну сторону, но машина была настолько комфортной и дорогой гид делилась полезной информацией о Китае, что время прошло быстро.
На протяжении всего пути гид старалась сделать нашу поездку максимально интересной, атмосфера была очень дружелюбной, никаких неприятных моментов в пути не возникло - все было организовано на высшем уровне!
Мы чувствовали заботу со стороны гида и были очарованы разнообразием её увлечений. Она даже играла для нас музыку на старинном музыкальном инструменте, который принесла с собой!

Хочется поблагодарить организаторов за возможность взаимодействия туристов с таким квалифицированным персоналом!

13.07.2026 были на экскурсии в Лэшане. нашим гидом была Ксюша - китаянка, говорящая на русском языке.
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Марина
Гастропрогулка по улицам и рынкам Чэнду
Отличная организация экскурсии! У нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили не тратить время на самостоятельный маршрут, для
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нас всё было новое и неизвестное, и обратились в Трипстер. Мы обговорили, что нам нужен трансфер и сами уточнили что мы хотим увидеть за 6 часов свободного времени. Все вопросы обговорили в переписке, все наши пожелания были учтены. И вот нас встречает в аэропорту София, ведет к комфортабельному автомобилю и наше приключение начинается! Можно сказать кратко: мы остались очень довольны! София была очень внимательная, заботливая, угощала нас разными вкусняшками, подарила подарочки! Мы были в восторге! Жаль, что нам нечего было подарить Софии, но мы надеемся, что наше общество ей тоже понравилось. . Чэнду очень разнообразен! Мы были в Народном парке, очень интересно посмотреть на местных жителей: они танцуют, поют, занимаются спортом, столько у них энергии! В чайном доме мы увидели шоу смены лиц - это было здорово! Посетили Переулки Куаньчжай, улицу Цзиньли, монастырь Вэньшу! Обязательно вернёмся чтобы посмотреть панд в заповеднике, но это в следующий раз. .)

Отличная организация экскурсии! У нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили не тратить время
Отличная организация экскурсии! У нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили не тратить время
Отличная организация экскурсии! У нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили не тратить время
Отличная организация экскурсии! У нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили не тратить время+5
Отличная организация экскурсии! У нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили не тратить время
Отличная организация экскурсии! У нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили не тратить время
Отличная организация экскурсии! У нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили не тратить время
Отличная организация экскурсии! У нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили не тратить время
Отличная организация экскурсии! У нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили не тратить время
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Т
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Самые приятные впечатления остались от общения с Пэном и его командой (Ксюша, Ли, Лёша, Ян - всем привет и наилучшие
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пожелания🤗)! Высокий уровень организации и соблюдение абсолютно всех договорённостей! Открытость к общению и готовность помочь - это то, что мы ощущали на протяжении всего времени пребывания в Китае. Ксюша, ласточка, желаем тебе исполнения всего задуманного! Пэн, успехов и покорения новых вершин! Спасибо от нашей семьи🫶

Самые приятные впечатления остались от общения с Пэном и его командой (Ксюша, Ли, Лёша, Ян -
Самые приятные впечатления остались от общения с Пэном и его командой (Ксюша, Ли, Лёша, Ян -
Самые приятные впечатления остались от общения с Пэном и его командой (Ксюша, Ли, Лёша, Ян -
Самые приятные впечатления остались от общения с Пэном и его командой (Ксюша, Ли, Лёша, Ян -+4
Самые приятные впечатления остались от общения с Пэном и его командой (Ксюша, Ли, Лёша, Ян -
Самые приятные впечатления остались от общения с Пэном и его командой (Ксюша, Ли, Лёша, Ян -
Самые приятные впечатления остались от общения с Пэном и его командой (Ксюша, Ли, Лёша, Ян -
Самые приятные впечатления остались от общения с Пэном и его командой (Ксюша, Ли, Лёша, Ян -
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Всего 108 отзывов в Чэнду

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду

Самые популярные экскурсии в Чэнду
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены);
  2. Чэнду: путешествие начинается с панд;
  3. Чэнду: старый район + заповедник больших панд;
  4. Чэнду между рейсами;
  5. Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд.
Что посмотреть в Чэнду
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. База панд в Чэнду;
  2. Монастырь Вэньшу;
  3. База панд в Дуцзянъяне.
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в августе 2026
Сейчас в Чэнду можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 72 до 749 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 30 экскурсий на 2026 год, 108 ⭐ отзывов, цены от $72. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь