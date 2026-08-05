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на целый день. И это получился незабываемый опыт!!! Это был наш первый визит в Китай, и благодаря Вэйи мы влюбились в него всей семьей!) Очень хочется приехать еще раз (там оказывается так много всего можно увидеть)!

Вэйи оказался очень ответственным и приветливым гидом👍 Встретил нас прям в аэропорту. В предварительной переписке посоветовал, где нам удобнее переночевать (отель в аэропорту оказался еще одной супер находкой, за что отдельное спасибо Вэйи🙏). С 13 дня и до 21 вечера мы успели посетить центр панд, погулять в центре города рядом с монастырем, увидеть знаменитую скульптуру панды, поужинать в невероятно вкусном местном ресторане и даже посмотреть на невероятные светящиеся фонтаны в новом районе!) В финале нашей экскурсии Вэйи любезно проводил нас буквально до вагона в метро (помог со всем разобраться), чтобы мы максимально удобно и быстро добрались в наш отель в аэропорту. И взрослым, и детям (10 лет и 4 года) понравилось невероятно!



Вэйи очень интересный собеседник и отлично владеет русским! 👍 Мы успели пообщаться не только по теме маршрута, но и о многих других вещах) Он идеально спланировал нашу экскурсию: заранее купил билеты в центр панд, провел нас там внутри удобным маршрутом (я вообще не представляю, что там может делать самостоятельный турист без помощи: территория огромная, панды активны не весь день, а в определенные часы, по жаре передвигаться очень тяжело, лучше использовать гольфкары, но нужно знать как). Благодаря Вэйи мы увидели и мам с малышами, и кормление, и взрослых мишек, и красных панд (хотя в жару они прячутся). Передвигались короткими перебежками от павильона к павильону, где прохладно, поэтому никто не устал))



Водит Вэйи очень аккуратно, машина комфортная. Отлично ориентируется в городе. Посоветовал нам ресторан местной кухни, от которого мы все остались просто в восторге!) И вообще было ощущение искренней заботы! ❤️ В конце путешествия Вэйи даже подарил детям подарки, что было очень мило🙏 Благодаря этому дню мы просто влюбились в Китай и очень хотим исследовать его дальше)



Вэйи, спасибо вам за этот чудесный день и вашу заботу от всей нашей семьи!) С радостью будем рекомендовать вас друзьям!) ❤️