Индивидуальная
до 12 чел.
Из аэропорта или вокзала Чэнду в питомник больших панд (билеты включены)
Понаблюдать за чёрно-белым медведем - и увидеть город
Завтра в 12:00
10 авг в 08:00
от $430 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чэнду: путешествие начинается с панд
Трансфер к самым милым жителям Китая
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $410 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $426 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чэнду между рейсами
Не скучать в транзитной зоне, а повидать панд, буддийский храм и попробовать сычуаньские закуски
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $399 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
Начало: В холле отеля, отель должен находится в центре гор...
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $677 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Чэнду в Лэшань - к гигантской статуе Будды и в древний городок Хуанлунси
Увидеть 71-метрового Будду с земли и воды и древний город в традиционном архитектурном стиле
Начало: У вашего отеля
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $582 за всё до 5 чел.
Билеты
Аутентичный Чэнду: храмы, шоу масок и повседневная жизнь
Увидеть культовую инсталляцию «Панды взбираются по стене», оценить чай в гайвани и местный стритфуд
Начало: Возле Вэньшу Юань
Завтра в 11:30
10 авг в 09:00
от $310 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по сбору и приготовлению чая
В поездке из Чэнду к горным плантациям
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $460 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастропрогулка по улицам и рынкам Чэнду
С дегустацией 7 знаковых закусок - пикантных, солёных и сладких
Начало: У метро Фанцаоцзе
Завтра в 11:30
10 авг в 10:30
от $285 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чудеса инженерной мысли: из Чэнду - к гидроузлу Дуцзянъянь
Изучить устройство древней дамбы - только камни, дерево и гениальный расчёт
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Чэнду в Лэшань к гигантской статуе Будды
Однодневное путешествие к памятнику ЮНЕСКО
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $535 за всё до 2 чел.
Билеты
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Заповедник, древний монастырь и прогулка по торговым улочкам
Начало: У вашего отеля или в указанном месте в центре горо...
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
12 сен в 08:30
13 сен в 08:30
$170 за билет
Индивидуальная
до 4 чел.
Чэнду летом: парк панд, площадь Тяньфу и термальные источники
Познакомиться с большими медведями, прогуляться по центру и попробовать сычуаньскую кухню
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от $320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Сычуаньская кухня: готовим и едим
Научиться готовить знаменитые азиатские блюда в пригороде Чэнду
Завтра в 12:00
10 авг в 10:00
от $240 за всё до 2 чел.
-
9%
Индивидуальная
до 5 чел.
Живое наследие Шу: вечер традиционного театра в Чэнду
Увидеть знаменитую сычуаньскую оперу и шоу смены масок
Начало: На улице Циньтай
10 авг в 18:00
11 авг в 18:00
от $72
$79 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду для всей семьи: панды, буддийский храм и уютная чайная
Увидеть смешных мишек, познакомиться с жизнью монастыря и проникнуться атмосферой города
14 авг в 07:00
15 авг в 07:00
от $433 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Чэнду - к ирригационной системе Дуцзянъянь и на гору Цинчэн
Открыть для себя древние инженерные достижения, живописные пейзажи и даосскую культуру
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $550 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Система ирригации Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
Провести день среди гор, храмов и древних традиций Сычуани - из Чэнду
Начало: В центре Чэнду
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$145 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Историко-культурный Чэнду: храм Ухоу, улица Цзиньли и тибетский квартал
Пройти по следам героев Троецарствия, заглянуть на оперу и завершить день китайским массажем
Начало: У храма Ухоу
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Термальные источники рядом с Чэнду
Подарить себе день отдыха среди природы и горячих минеральных источников
Начало: по договорённости
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от $300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Из Чэнду - к Большому Будде в Лэшане
Пройтись среди храмов и пагод у одной из величайших статуй Азии
12 сен в 10:00
13 сен в 10:00
от $200 за человека
Групповая
до 25 чел.
Гора Сигунян: однодневное путешествие по долине Шуанцяо
Начало: Трансфер от отеля
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
$568 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
$400 за всё до 12 чел.
-
8%
Индивидуальная
до 12 чел.
Панда-парк в Чэнду и Лэшаньский Будда
Начало: Ваш личный гид встретит вас в вестибюле отеля, рас...
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$542.80
$590 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Впечатляющий чэнду
Начало: Чэнду, провинция Сычуань
10 авг в 11:30
11 авг в 07:30
$420 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Погружение в мир гигантских панд Чэнду
Начало: Третье кольцо Чэнду
$599 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Большая панда и древний гидротехнический комплекс Дудзянъянь
Начало: Третье кольцо Чэнду
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$749 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Ченду - панды и чайные традиции
Начало: Чэнду, ваш отель
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$690 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Частный тур: База панд и Музей Сансиндуй из Чэнду
Начало: Выход С2 станции метро Синьань Цзяотун
$733 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни Ченду: ночной транзит-тур с погружением в местную жизнь
Начало: Чэнду, аэропорт
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$680 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
В Чэнду мы оказались благодаря стыковочному рейсу с пересадкой почти в сутки длинной. В связи с чем решили взять экскурсию
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К
Супер экскурсия, не смотря на непогоду отлично провели время, все очень понравилось. Гид Ксюша просто золото! Очень интересно все рассказала. Отличный водитель и авто. Спасибо!
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Это был мой первый опыт заказа индивидуальной экскурсии на Трипстере и он удался на все 100%!! У нас с подругой
+4
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С
Отлично съездили. С гидом довольно быстро прошли ключевые локации в заповеднике панд. Иначе там можно и на целый день застрять. Довольно легкая экскурсия и с погодой повезло.
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С
Экскурсия получилась очень шикарная. К сожалению у самого Сергея не получалось ее провести. Нам проводила местная девушка София. Все было
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С
Экскурсовод Ксюша (Ласточка). Супер! Очень душевно, масса положительных эмоций! Помимо парка с пандами попали еще и в буддийский храм. Все
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Вот исправленный вариант с более литературным, грамотным и структурированным текстом:
---
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Екатерине и замечательному водителю. Нас
---
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Екатерине и замечательному водителю. Нас
+5
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О
13.07.2026 были на экскурсии в Лэшане. нашим гидом была Ксюша - китаянка, говорящая на русском языке.
Переезд до места был около
Переезд до места был около
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Отличная организация экскурсии! У нас была долгая пересадка в Чэнду и мы решили не тратить время на самостоятельный маршрут, для
+5
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Т
Самые приятные впечатления остались от общения с Пэном и его командой (Ксюша, Ли, Лёша, Ян - всем привет и наилучшие
+4
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Всего 108 отзывов в Чэнду
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Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду
Самые популярные экскурсии в Чэнду
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
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