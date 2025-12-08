Однодневный тур из Чэнду в живописную долину Шуанцяо подарит встречу с красотой «Восточных Альп». Вас ждут альпийские луга, снежные вершины, уютный обед и сопровождение профессионального гида. Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть Сигунян во всей её природной мощи — за один день.
Описание экскурсииПогрузитесь в атмосферу Восточных Альп за один день Однодневная экскурсия в долину Шуанцяо у подножия горы Сигунян создана для тех, кто хочет увидеть первозданную красоту природы, не теряя времени на организацию. Из Чэнду вы отправитесь на комфортабельном транспорте в сопровождении профессионального гида, который откроет для вас всё очарование этого легендарного региона. Живописные пейзажи и прогулки среди вершин Долина Шуанцяо — самая доступная и разнообразная из четырёх долин Сигуняна. Здесь вас ждут заснеженные пики, альпийские луга, яркие леса и бурные ручьи. За 6 часов прогулки вы увидите панораму горы Усе, пика Хантерс-Пик, скалы Игл-Маус, пастбища Нюпэнцзы и сияющий Красный лес. Кульминацией станет просторный луг Дацаоба — идеальное место для отдыха и фотографий на фоне снежных вершин. Важная информация:
- Не допускается: употребление алкоголя и наркотиков.
- Не подходит для: беременных женщин и людей старше 70 лет.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный туннель Баланг
- Долина реки Миньцзян
- Город Рилун
- Долина Шуанцяо
- Долина Иньян
- Гора Усе
- Пик Хантерс-Пик и скала Игл-Маус
- Пастбища в Нюпэнцзы и Мулуоцзы
Что включено
- Трансфер туда и обратно
- Входной билет в долину Шуанцяо
- Внутренний трансфер на маршрутных автобусах по долине Шуанцяо
- Обед в ресторане Yunduan Shanyu
- Услуги гида
- Помощь гида в фотосъёмке
- Туристическая страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные развлечения вне программы
- Ужин в городе Рилун или по пути обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
