Индивидуальная
до 12 чел.
Из Чэнду - к ирригационной системе Дуцзянъянь и на гору Цинчэн
Открыть для себя древние инженерные достижения, живописные пейзажи и даосскую культуру
«Поездка к подножию горы Цинчэн (30 мин)»
17 июл в 08:30
18 июл в 08:30
от $580 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Ирригационная система Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
Провести день среди гор, храмов и древних традиций Сычуани - из Чэнду
Начало: В центре Чэнду
«В стоимость входит: трансфер, билеты в Дуцзянъянь и на гору Цинчэн, подъём и спуск на канатной дороге»
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Завтра в 08:00
17 июл в 08:00
$145 за человека
Групповая
до 25 чел.
Гора Сигунян: однодневное путешествие по долине Шуанцяо
Начало: Трансфер от отеля
«Погрузитесь в атмосферу Восточных Альп за один день Однодневная экскурсия в долину Шуанцяо у подножия горы Сигунян создана для тех, кто хочет увидеть первозданную красоту природы, не теряя времени на организацию»
$568 за человека
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