Найдено 3 экскурсии в категории « Горы » в Чэнду на русском языке, цены от $145. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная до 12 чел. Из Чэнду - к ирригационной системе Дуцзянъянь и на гору Цинчэн Открыть для себя древние инженерные достижения, живописные пейзажи и даосскую культуру «Поездка к подножию горы Цинчэн (30 мин)» от $580 за всё до 2 чел. На автобусе 9 часов Мини-группа до 10 чел. Ирригационная система Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн Провести день среди гор, храмов и древних традиций Сычуани - из Чэнду Начало: В центре Чэнду «В стоимость входит: трансфер, билеты в Дуцзянъянь и на гору Цинчэн, подъём и спуск на канатной дороге» Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00 $145 за человека 15 часов Групповая до 25 чел. Гора Сигунян: однодневное путешествие по долине Шуанцяо Начало: Трансфер от отеля «Погрузитесь в атмосферу Восточных Альп за один день Однодневная экскурсия в долину Шуанцяо у подножия горы Сигунян создана для тех, кто хочет увидеть первозданную красоту природы, не теряя времени на организацию» $568 за человека Другие экскурсии Чэнду

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