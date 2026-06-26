Билеты
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Заповедник, древний монастырь и прогулка по торговым улочкам
Начало: У вашего отеля или в указанном месте в центре горо...
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
$170 за билет
Мини-группа
до 10 чел.
Ирригационная система Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
Провести день среди гор, храмов и древних традиций Сычуани - из Чэнду
Начало: В центре Чэнду
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Завтра в 08:00
17 июл в 08:00
$145 за человека
Групповая
до 25 чел.
Гора Сигунян: однодневное путешествие по долине Шуанцяо
Начало: Трансфер от отеля
$568 за человека
Последние отзывы на экскурсии
s
Все было отлично.
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Е
Сергей провел классную экскурсию! Очень отзывчивый и приятный собеседник! приятным бонусом бла чайная при монастыре, где мы не только насладились чаем, но и попробовали себя в каллиграфии!
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Были на экскурсии у Сергея 04.05.2026 в г. Чэнду. Эксурсия началась со встречи у отеля и трансфером до заповедника. В
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Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы сложнее и дольше. Сергею
+3
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Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park (показал ярмарку женихов и
+3
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J
Благодарим за Экскурсию всё было на высшем уровне!!!
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А
Экскурсия с Сергеем прошла великолепно!
Много интересного посмотрели: панд, старинный город, интересные рассказы, Спасибо за экскурсию, Всем советую!
Много интересного посмотрели: панд, старинный город, интересные рассказы, Спасибо за экскурсию, Всем советую!
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Всего 8 отзывов в Чэнду в категории "Групповые"
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Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Групповые»
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Сколько стоит экскурсия по Чэнду в июле 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 568. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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