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Групповые экскурсии Чэнду

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Чэнду на русском языке, цены от $145. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
8 часов
8 отзывов
Билеты
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Заповедник, древний монастырь и прогулка по торговым улочкам
Начало: У вашего отеля или в указанном месте в центре горо...
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:30
10 сен в 09:00
11 сен в 09:00
$170 за билет
Ирригационная система Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
На автобусе
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Ирригационная система Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн
Провести день среди гор, храмов и древних традиций Сычуани - из Чэнду
Начало: В центре Чэнду
Расписание: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Завтра в 08:00
17 июл в 08:00
$145 за человека
Гора Сигунян: однодневное путешествие по долине Шуанцяо
15 часов
Групповая
до 25 чел.
Гора Сигунян: однодневное путешествие по долине Шуанцяо
Начало: Трансфер от отеля
$568 за человека

Последние отзывы на экскурсии

s
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Все было отлично.
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Е
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Сергей провел классную экскурсию! Очень отзывчивый и приятный собеседник! приятным бонусом бла чайная при монастыре, где мы не только насладились чаем, но и попробовали себя в каллиграфии!
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Артем
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Были на экскурсии у Сергея 04.05.2026 в г. Чэнду. Эксурсия началась со встречи у отеля и трансфером до заповедника. В
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заповедник к Пандам Сергей приобрел билеты для нас и начал экскурсию по заповеднику где полностью рассказал о каждой панде. И заповеднике в целом. Все было максимально информативно и интересно. Далее мы поехали в храмовый комплекс в центре г. Чэнду где максимально погрузились в местный колорит и историю места. И в целом культуры Китая. Самое важное хотелось бы отметить что Сергей Русский живущий в Китае с знанием Китайского языка,а не Китайский гид еле знающий Русский язык❗️❗️❗️

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Жанна
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы сложнее и дольше. Сергею
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однозначно ставлю 5 звезд, так как с учетом ограниченного времени (с 8ч до 14ч) мы успели насладиться парком, послушать факты от пандах, постоять в серьезных очередях среди китайцев, пообедать и даже купить сувениров. Сергей приятный собеседник, пунктуален, хорошо подкован о Китае, знает китайский, особенности культуры.
Все было комфортно, а это важно, когда путешествуешь с ребенком. Спасибо 🙏🏻

Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы+3
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы
Получилась отличная поездка в парк Панд. Хорошо, что решили взять гида, так как самостоятельно было бы
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Ольга
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park (показал ярмарку женихов и
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невест) и нескольким торговым центрам, я хотела посмотреть фигуру панды карабкающегося по зданию и зайти в магазин Gentle Monster.
Путешествие было комфортным, интересным и увлекательным.
Сергей порекомендовал попробовать бамбук, показал что местные грызут семячки в чайных и рассказал, что Сычуанская кухня самая острая в Китае

Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park+3
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park
Сергей провел мне классную экскурсию по основным интересным для меня местам Чэнду: Wenshu Monastery, People's Park
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J
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Благодарим за Экскурсию всё было на высшем уровне!!!
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А
День с пандами в Чэнду (билеты включены)
Экскурсия с Сергеем прошла великолепно!
Много интересного посмотрели: панд, старинный город, интересные рассказы, Спасибо за экскурсию, Всем советую!
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Всего 8 отзывов в Чэнду в категории "Групповые"

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Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чэнду
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. День с пандами в Чэнду (билеты включены);
  2. Ирригационная система Дуцзянъянь и колыбель даосизма на горе Цинчэн;
  3. Гора Сигунян: однодневное путешествие по долине Шуанцяо.
Какие места ещё посмотреть в Чэнду
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. База панд в Чэнду;
  2. Монастырь Вэньшу;
  3. База панд в Дуцзянъяне;
  4. Аллея Куаньчжай.
Сколько стоит экскурсия по Чэнду в июле 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 568. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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