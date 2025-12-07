Вы отправитесь на чайную плантацию, скрытую в горах. Полюбуетесь видами террас и погрузитесь в спокойный мир китайской чайной культуры: научитесь собирать свежие листья, увидите процессы их завяливания, скручивания и сушки. Приготовите чай собственными руками и заберёте домой результат своего мастерства.

Описание мастер-класса

Дорога из Чэнду в одну сторону займёт около 1,5 ч.

Чайные плантации (30 мин). Вы встретитесь с профессиональными чайными фермерами, которые проведут вас через весь процесс сбора чая. Прогуляетесь по пышным чайным полям, научитесь определять самые свежие листья и попробуете себя в традиционном сборе чая.

Мастер-класс по приготовлению чая (1,5 ч). Вы разберётесь в ключевых этапах — завяливании, фиксации, скручивании и сушке листьев. Приготовите небольшую партию чая из листьев, собранных собственноручно — и сможете забрать её домой как уникальный сувенир.

Организационные детали