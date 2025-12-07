Вы отправитесь на чайную плантацию, скрытую в горах.
Полюбуетесь видами террас и погрузитесь в спокойный мир китайской чайной культуры: научитесь собирать свежие листья, увидите процессы их завяливания, скручивания и сушки. Приготовите чай собственными руками и заберёте домой результат своего мастерства.
Описание мастер-класса
Дорога из Чэнду в одну сторону займёт около 1,5 ч.
Чайные плантации (30 мин). Вы встретитесь с профессиональными чайными фермерами, которые проведут вас через весь процесс сбора чая. Прогуляетесь по пышным чайным полям, научитесь определять самые свежие листья и попробуете себя в традиционном сборе чая.
Мастер-класс по приготовлению чая (1,5 ч). Вы разберётесь в ключевых этапах — завяливании, фиксации, скручивании и сушке листьев. Приготовите небольшую партию чая из листьев, собранных собственноручно — и сможете забрать её домой как уникальный сувенир.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном седане или минивэне, детские кресла — по запросу
- В стоимость включены трансфер, мастер-класс, печенье, свежие фрукты и бутилированная питьевая вода
- Обед оплачивается дополнительно (по желанию). Средний чек — от $10 за чел.
- Рекомендуем выбирать раннее время начала поездки
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чэнду
Провёл экскурсии для 14 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
