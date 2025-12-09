Посетите Чэндускую базу разведения гигантских панд и познакомьтесь с этими уникальными животными.
Вы увидите панд разных возрастов в условиях, приближенных к естественной среде, и узнаете о программах их сохранения.
Вы увидите панд разных возрастов в условиях, приближенных к естественной среде, и узнаете о программах их сохранения.
Описание экскурсии
Знакомство с пандами
Экскурсия включает посещение Чэндуской базы разведения гигантских панд, где созданы условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Вы сможете наблюдать за поведением животных в бамбуковых рощах и у водоемов.
Изучение программы сохранения
Во время тура вы узнаете о биологических особенностях панд, их питании и этапах жизни. Особое внимание уделяется научным программам по охране и разведению этих животных, а также значению природоохранных проектов в Сычуани.
Организация посещения
Тур проводится в утреннее или дневное время с приватным трансфером в пределах третьего транспортного кольца Чэнду. Программа включает осмотр основных зон базы: вольеров для содержания животных и территорий, воссоздающих природную среду обитания. Важная информация:
- При себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности.
- Трансфер осуществляется в пределах третьего кольца Чэнду.
- Рекомендуется сопровождение для детей и пожилых туристов.
- Тур не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями.
- Экскурсия включает пешие прогулки по территории базы.
08:20 / 12:40 – Сбор и трансфер Ваш гид и водитель свяжутся с вами накануне вечером (20:00–22:00) для подтверждения времени трансфера. Пожалуйста, держите телефон включенным. 09:00 / 13:00 – Посещение базы пандПосещение Чэндуской базы разведения гигантских панд. Туристы смогут наблюдать за пандами в естественной среде, включая бамбуковые рощи, пруды и “пандам виллы”.11:00 / 15:00 – Возвращение в ЧэндуПриватный трансфер доставит туристов обратно в отель в пределах третьего кольца Чэнду.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чэндуская база разведения гигантских панд
- Вольеры с пандами разных возрастов
- Территории с бамбуковыми рощами
- Зоны содержания красных панд
Что включено
- Трансфер
- Входной билет
- Услуги русскоязычного гида
- Страхование от несчастных случаев
Что не входит в цену
- Аудиогид - 30 юаней с человека
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Третье кольцо Чэнду
Когда и сколько длится?
Когда: 08:20 / 12:40 – Сбор и трансфер Ваш гид и водитель свяжутся с вами накануне вечером (20:00–22:00) для подтверждения времени трансфера. Пожалуйста, держите телефон включенным. 09:00 / 13:00 – Посещение базы пандПосещение Чэндуской базы разведения гигантских панд. Туристы смогут наблюдать за пандами в естественной среде, включая бамбуковые рощи, пруды и “пандам виллы”.11:00 / 15:00 – Возвращение в ЧэндуПриватный трансфер доставит туристов обратно в отель в пределах третьего кольца Чэнду.
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- При себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности
- Трансфер осуществляется в пределах третьего кольца Чэнду
- Рекомендуется сопровождение для детей и пожилых туристов
- Тур не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями
- Экскурсия включает пешие прогулки по территории базы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Чэнду
Индивидуальная
до 5 чел.
Чэнду: старый район + заповедник больших панд
Понаблюдать за чёрно-белыми мишками, которым грозит вымирание, а ещё погулять по атмосферным улочкам
9 дек в 11:00
10 дек в 08:00
$420 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город контрастов: Чэнду в ритме традиций и технологий
Отправиться в гости к пандам и раскрыть секрет самого счастливого города
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка из Чэнду со смыслом: волонтёрство в заповеднике панд
Увидеть чёрно-белых мишек вблизи, приготовить их любимое лакомство, помочь убрать вольер и не только
Начало: В холле отеля, отель должен находится в центре гор...
10 дек в 07:00
11 дек в 07:00
$492 за всё до 3 чел.