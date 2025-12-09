Знакомство с пандами

Экскурсия включает посещение Чэндуской базы разведения гигантских панд, где созданы условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Вы сможете наблюдать за поведением животных в бамбуковых рощах и у водоемов.

Изучение программы сохранения

Во время тура вы узнаете о биологических особенностях панд, их питании и этапах жизни. Особое внимание уделяется научным программам по охране и разведению этих животных, а также значению природоохранных проектов в Сычуани.

Организация посещения

Тур проводится в утреннее или дневное время с приватным трансфером в пределах третьего транспортного кольца Чэнду. Программа включает осмотр основных зон базы: вольеров для содержания животных и территорий, воссоздающих природную среду обитания. Важная информация: