Описание тура
Мы приглашаем вас отправиться с нами в приключение, объединяющее старые улицы Чэнду, футуристическую архитектуру Чунцина, завораживающие пейзажи гор Аватара в Чжанцзяцзе и, конечно, динамичный и космополитичный Шанхай. Это маршрут, где традиции встречаются с будущим, природная мистика - с мегаполисами, а каждый город раскрывает свою уникальную атмосферу Китая.
Программа тура по дням
Погружение в душу Сычуань - Чэнду
Начинаем наше путешествие в Чэнду - столице провинции Сычуань, известной своим неспешным ритмом и необычной кухней.
Отправляемся исследовать дух древнего Китая в Храм Ухоуцы -
комплекс, посвящённый полководцам эпохи Троецарствия.
Гуляем по улице Цзиньли и изучаем архитектуру старинного Чэнду.
Ужинаем в китайском ресторане, знакомимся ближе, пробуем различные сычуаньские блюда.
Финальный штрих — романтичный фотостоп на Девятиглазом
мосту, который красиво подсвечивается ночью.
Панды и тишина
Отправляемся в Исследовательский центр панд в Дуцзянъяне - один из лучших в мире центров по сохранению больших панд.
Здесь - наблюдаем за пандами в условиях, близких к естественным, возможно, застанем время их игр и кормления.
Если повезёт, посмотрим на красных панд - более редких и не менее очаровательных.
Едем в Чжуншугэ - теряться в лабиринтах из книг и зеркал. Чжуншугэ — один из самых фотогеничных книжных магазинов в мире.
Возвращаемся в Чэнду, чтобы прогуляться по Народной площади и погрузиться в интересную жизнь обычных китайцев.
Спешим на Куаньчжайсян — три атмосферных переулка в сердце старого города с кучей кофеен и бутиков.
Мегаполис на скалах - Чунцин
Утром выезжаем на скоростном поезде в Чунцин - один из самых необычных мегаполисов мира.
Сначала отправимся в очаровательный исторический горный квартал в Чунцине Сяхаоли, расположенный у подножия горы.
Заселяемся в отель и после небольшого отдыха выезжаем на площадь Цзефан Бэй (это чтото вроде Манхэттена в Западном Китае).
Посещаем знаменитый футуристический район Raffles City Chongqing.
После заката отправимся делать трендовые фото на фоне Хунъядуна - старинного квартала, расположившегося прямо на скале. Залипаем на многоярусные дома, фоткаемся и ловим чунцинский вайб.
От древних улиц к волшебным пейзажам
Проводим утро в Mountain City Walkway - уникальной системе пешеходных маршрутов на склонах гор, где среди старинных домов на сваях, древних городских стен и бомбоубежищ до сих пор чувствуется подлинная атмосфера старого Чунцина.
Погружаемся в традиции: идём на традиционную китайскую чайную церемонию и постигаем древнее искусство приготовления и питья чая.
Отправимся на знаменитую улицу Guanyinqiao, где сможем попробовать местную уличную еду и прочувствовать вайб настоящего Чунцина.
Увидим поезд, который проезжает прямо сквозь здание
Посетим Элин парк - один из старейших и самых живописных парков Чунцина, расположенный на вершине горного хребта. Полюбуемся захватывающими панорамными видами на слияние рек Янцзы и Цзялин и городской пейзаж..
Вечером будет время поехать на популярную гору для барбекю с живой музыкой и видом на ночной Чунцин или же отправиться на высотное здание для трендового фото в футуристичном стиле или же пройтись по краю здания.
Парящие горы Аватара
День, который изменит ваше представление о природе.
Отправляемся в Национальный лесной парк Чжанцзяцзе, вдохновивший создателей фильма Аватар.
Поднимаемся наверх на знаменитом Лифте 100 драконов и наблюдаем тысячи кварцитовых столбов-скал по пути. На смотровой площадке фоткаемся и залипаем на панораму.
Катаемся на канатной дороге между гор на огромной высоте.
Спускаемся вниз на эко-трамвайчике в долину Шили Хуалан.
По возвращении в отель отправляемся на массаж ног, который станет идеальным завершением после долгого и насыщенного дня.
Испытание высотой и возвращение в будущее
Этот день - настоящий вызов для смелых.
Отправляемся гулять по одному из самых высоких стеклянных мостов в мире и любуемся Великим Каньоном Чжанцзяцзе.
Спускаемся вниз, садимся в небольшие лодочки и плывём между скал по изумрудным водам Радужного озера.
Вечером - летим на самолёте в Шанхай.
Радужное озеро и дорога к горам
Сразу после завтрака садимся на скоростной поезд и мчим в Чжанцзяцзе.
Прибыв на место, отправляемся на озеро Баофэн.
Увидим, как в бирюзовой воде отражаются остроконечные вершины, поросшие соснами.
Прокатимся на лодке по водной глади, наслаждаясь видами.
Шанхай - аристократическое прошлое и футуризм
Поднимаемся в Шанхай Тауэр на самую высокую смотровую города и любуемся мегаполисом с высоты птичьего полёта.
Отправляемся в храм Цзинань - один из древнейших буддийских храмов, сделаем уникальные кадры, где тысячелетняя традиция встречается с футуристичным мегаполисом.
Гуляем по Нанкинской улице, видим тот самый корабль Lv.
Доходим до набережной Вайтань (Бунд) - именно отсюда открывается та самая панорама небоскрёбов Пудона.
Выезжаем к Храму Городского Бога, где особенно красиво после заката и можно отведать вкусные Шанхайские блюда
До новых встреч, Китай
Пакуем сувениры и впечатления от поездки, прощаемся и загружаемся в трансфер до аэропорта.
Летим домой после насыщенных дней, полных удивительных открытий от встречи с Поднебесной.
Наше путешествие подходит к концу, но если есть желание и время остаться дольше, мы поможем с рекомендацией мест и бронью дополнительных ночей в Шанхае.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в проверенных отелях 4-5 по 2 человека в номере
- Завтраки в отелях каждый день
- Ужин в Чэнду в первый день
- Весь транспорт по программе: внутренний перелёт из Чжанцзяцзе в Шанхай все билеты на скоростные поезда все групповые трансферы по программе
- Полная экскурсионная программа: все входные билеты в объекты посещений канатные дороги и лифты лодочные прогулки, указанные в программе тура
- Постоянное сопровождение русскоязычного гида, который отлично владеет китайским языком и понимает культуру Поднебесной
Что не входит в цену
- Международные авиаперелёты из/в Китай
- Обеды и ужины, не указанные в программе (наш гид с радостью порекомендует лучшие локальные рестораны и поможет с выбором блюд)
- Медицинская страховка для поездки в Китай на всё время пребывания в стране (можем помочь с выбором)
- Визовые расходы (путешественникам из Рф виза не нужна)
- Персональные расходы: сувениры, шопинг, походы в магазин и тд
О чём нужно знать до поездки
Этот тур мы создавали с особым вниманием к деталям - каждый город, каждый день продуманы так, чтобы вы увидели Китай не по шаблону, а таким, каким его любим мы. Мы сами жили в этой стране, говорим на языке и знаем, где настоящие вкусы, лучшие ракурсы и те самые места, которые остаются в сердце.
Нам важно, чтобы вы чувствовали себя не туристами, а гостями, которые заглянули в самую суть Поднебесной. Поэтому в программе нет случайных точек - только то, что действительно стоит вашего времени. Присоединяйтесь, будет душевно и по-настоящему.
Пожелания к путешественнику
Если вы боитесь высоты или имеете проблемы с вестибулярным аппаратом, учитывайте, что в программе есть канатные дороги, стеклянные мосты и горный серпантин. Рекомендуем взять с собой индивидуальные средства от укачивания.
Визы
Визовые требования зависят от гражданства и типа вашего загранпаспорта.
Для граждан Рф в настоящее время действует безвизовый режим для туристических поездок сроком до 30 дней. Для других граждан требуется оформление туристической визы.
После бронирования тура мы предоставляем полный пакет документов для визовой поддержки. Уточните ваш тип загранпаспорта нашему менеджеру, и мы сразу скажем, нужна ли виза именно в вашем случае.