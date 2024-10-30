С собой лучше взять свободную сумму денег в юанях из расчёта $50 в день.

Проживание. 2-местное размещение в 4- и 5-звёздочных отелях, а также в гостинице при монастыре в горах. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки (кроме завтрака в монастыре). Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Рекомендуем взять с собой немного привычной еды, если у вас есть проблемы с ЖКТ.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Транспорт. Будем передвигаться на автобусе или минивэне, а также скоростном поезде.

Уровень сложности. В программе предусмотрен набор высоты до 3200 метров.

Виза. Поможем оформить, не входит в стоимость.