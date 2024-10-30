Описание тура
Организационные детали
С собой лучше взять свободную сумму денег в юанях из расчёта $50 в день.
Проживание. 2-местное размещение в 4- и 5-звёздочных отелях, а также в гостинице при монастыре в горах. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки (кроме завтрака в монастыре). Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Рекомендуем взять с собой немного привычной еды, если у вас есть проблемы с ЖКТ.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Транспорт. Будем передвигаться на автобусе или минивэне, а также скоростном поезде.
Уровень сложности. В программе предусмотрен набор высоты до 3200 метров.
Виза. Поможем оформить, не входит в стоимость.
Программа тура по дням
Прибытие в Чэнду. Храм Зелёной Козы
Встретим вас в аэропорту и поедем в отель, расположенный на одной из знаменитых улицах города. После размещения отправимся в даосский храм Зелёной Козы. Он был построен в 8 веке и является образцом древнего искусства. Вы увидите многочисленные фрески и уникальную резьбу, которая сохранилась неизменной.
В 18:00 поужинаем в ресторане сычуаньской кухни. Затем прогуляемся по торговым улицам Чэнду. Желающие посетят оперу в чайном доме (за доплату).
Заповедник больших панд, Дуцзянъянь и бесконечная библиотека
Сегодня первым делом посетим заповедник больших панд — идеальное место, чтобы получить дозу умиления. Здесь вы сможете понаблюдать за неуклюжими забавными мишками в естественной среде обитания. Также вы увидите павлинов, озеро с карпами и чёрными лебедями.
Далее переместимся в город Дуцзянъянь. Он был основан во времена династии Цинь и играл важную роль в истории Китая. Здесь находится одна из самых ранних и наиболее хорошо сохранившихся ирригационных систем в мире — Дуцзянъяньские дамбы и каналы. Они были построены более 2200 лет назад и до сих пор используются для орошения полей и защиты от наводнений. Мы осмотрим мост и пройдёмся по старинной улице.
В завершении экскурсионной программы посетим бесконечную библиотеку. Это место по-настоящему завораживает, ведь внутри хранится более миллиона книг. Интерьер напоминает природу Китая и заставляет забыть обо всём.
Ночуем в отеле города Дуцзянъянь.
Цинчэншань и ночь в горном монастыре
Отправляемся к Цинчэншань — горе в провинции Сычуань, известной своими живописными пейзажами и историческими достопримечательностями. Её высота составляет около 1000 метров над уровнем моря. На Цинчэншане расположено множество древних храмов и монастырей, которые привлекают туристов со всего мира. Здесь можно увидеть такие известные сооружения, как Байди-мэнь (Ворота Белого императора), Байхусы (Храм Белого тигра) и Байлусы (Храм Белой лошади). Мы будем долго гулять, а к вечеру заселимся в отель при храме.
Лэшань: каменный Будда
Спустившись с гор, поедем в город Лэшань. Здесь находится гигантская статуя Будды, высеченная в скале. Статуя была создана во времена династии Тан и представляет собой сидящего Будду Вайрочану. Высота статуи составляет около 71 метра, а ширина плеч — более 25 метров. Для её создания потребовалось около 90 лет. Вокруг расположились храмы, которым мы также уделим время.
Сегодня переночуем в Лэшане.
Национальный парк «Шунань Жухай»
Садимся в скоростной поезд и едем в Сычуань, чтобы посетить национальный парк «Шунань Жухай». Именно здесь вы увидите бамбуковое море. Прогуляемся по зелёным зарослям, осмотрим фигуры Семи мудрецов.
Ночевать будем в отеле в форме бамбука, расположенном рядом с озером и горячими источниками.
Провинция Гуйчжоу: пещера Чжицзинь
Утром стартуем в пещеру Чжицзинь. Пещера была открыта в 1982 году и с тех пор привлекает множество туристов со всего мира. Внутри пещеры можно увидеть сталактиты и сталагмиты причудливых форм, а также подземные озёра и реки. Огромные залы и коридоры точно запомнятся вам надолго.
Разместимся в отеле в Гуйяне.
Дали
Сегодня познакомимся с городом Дали. Он расположен в горах и окружён живописными пейзажами: озёрами, реками и рисовыми полями. Город известен своей богатой историей и культурой. Здесь можно увидеть древние храмы и монастыри, а также познакомиться с традициями местных народов. В Дали проживают представители таких этнических групп, как бай, хани и другие. Они сохраняют свои уникальные обычаи и традиции. Одной из основных достопримечательностей являются Три пагоды, построенные в 9 веке. Они выполнены из кирпича и камня и украшены резьбой и росписью.
Переночуем в отеле в стиле архитектуры этноса бай.
Шасижень
Остановимся в городке Шасижень, который находится на высоте 2200 метров. Наполнимся умиротворением по время прогулки, дойдём до моста и осмотрим алтарь духов реки. Пересечём рапсовое поле, чтобы добраться до окрестных деревень, лишённых толп туристов.
Переночуем в гостевом доме в исторической части города.
«Шангри-Ла» и монастырь Ганден Сумценлинг
Шангри-Ла — это вымышленная страна, описанная в романе Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». Она расположена в Тибете и представляет собой закрытое от внешнего мира поселение, где люди живут в гармонии с природой и обладают секретом долголетия. Это место, где время как будто остановилось, а жители наслаждаются спокойствием и безмятежностью. Впоследствии Шангри-Ла стала символом утопического места, где царят мир, счастье и гармония. Сегодня мы как раз окунёмся в эту атмосферу, приблизившись к Тибету, в городе Дечен.
Во время прогулки посетим монастырь Ганден Сумценлинг. Он был основан в 17 веке и является одним из самых известных монастырей этой школы. Здесь проживают более 300 монахов, которые изучают буддизм и практикуют медитацию. В монастыре есть несколько храмов, посвящённых различным божествам, а также библиотека, где хранятся древние рукописи и книги по буддизму. Попробуем тибесткую кухню и заночуем в местном отеле.
Ущелье Прыгающего тигра, Лицзянь
Переезжаем в Лицзянь, но по пути заглянем в ущелье Прыгающего тигра. Оно получило своё название благодаря легенде о тигре, который перепрыгнул через реку, спасаясь от охотников. По другой версии, название связано с тем, что местные жители использовали ущелье как место для охоты на тигров. Длина ущелья составляет около 15 километров, а глубина — более 2000 метров. Ущелье окружено высокими скалами, которые создают впечатляющий пейзаж. Здесь можно увидеть водопады, пещеры и горные тропы.
По прибытии в Лицзянь посетим Старый город Даянь, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он сочетает в себе традиционную китайскую архитектуру и элементы культуры народа наси. Также мы осмотрим старинную деревню Байша, чтобы полюбоваться буддийскими фресками.
Долина Голубой Луны
Предпоследний день путешествия вы сможете провести в Долине Голубой Луны. Она получила своё название из-за того, что в полнолуние вода в реках и озёрах долины приобретает голубой оттенок. На территории заповедной зоны есть также водопад Белой реки, Нефритовое и зеркальное озёра и озеро Голубой Луны. При желании можно посетить шоу (за доплату).
Окончание тура
Пришло время прощаться. Вы доедете до аэропорта Лицзяня, откуда доберётесь до Чэнду, чтобы улетать домой.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Билеты на фуникулёр в одну сторону
Что не входит в цену
- Перелёт до Китая и обратно
- Обеды и ужины, завтрак в монастыре
- Трансфер до аэропорта
- Доплата за одноместное размещение - $370
- Доп. билеты на фуникулёры
- Доп. экскурсии, массаж, опера, Долина Голубой Луны
- Медицинская страховка
- Виза