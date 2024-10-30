Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая

Посетить бесконечную библиотеку, увидеть гигантского Будду и переночевать в горном храме
Очаровательные провинции, бамбуковые моря, уникальная архитектура — Китай знает, чем удивить! В этом путешествии мы прикоснёмся к истории, полюбуемся природой и найдём уголок гармонии и удовлетворения, ту самую Шангри-Ла, о
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которой писал Джеймс Хилтон.

Посетим даосские храмы и заглянем в тибетский монастырь Ганден Сумцелинг, побываем в национальном парке «Шунань Жухай» и погуляем по пещере Чжицзинь.

Заедем в города Дали и Шасижень, а ещё поднимемся высоко в горы, чтобы испытать тотальный восторг и насладиться окрестностями.

Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

С собой лучше взять свободную сумму денег в юанях из расчёта $50 в день.

Проживание. 2-местное размещение в 4- и 5-звёздочных отелях, а также в гостинице при монастыре в горах. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки (кроме завтрака в монастыре). Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Рекомендуем взять с собой немного привычной еды, если у вас есть проблемы с ЖКТ.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Транспорт. Будем передвигаться на автобусе или минивэне, а также скоростном поезде.

Уровень сложности. В программе предусмотрен набор высоты до 3200 метров.

Виза. Поможем оформить, не входит в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Чэнду. Храм Зелёной Козы

Встретим вас в аэропорту и поедем в отель, расположенный на одной из знаменитых улицах города. После размещения отправимся в даосский храм Зелёной Козы. Он был построен в 8 веке и является образцом древнего искусства. Вы увидите многочисленные фрески и уникальную резьбу, которая сохранилась неизменной.

В 18:00 поужинаем в ресторане сычуаньской кухни. Затем прогуляемся по торговым улицам Чэнду. Желающие посетят оперу в чайном доме (за доплату).

Прибытие в Чэнду. Храм Зелёной КозыПрибытие в Чэнду. Храм Зелёной КозыПрибытие в Чэнду. Храм Зелёной КозыПрибытие в Чэнду. Храм Зелёной Козы
2 день

Заповедник больших панд, Дуцзянъянь и бесконечная библиотека

Сегодня первым делом посетим заповедник больших панд — идеальное место, чтобы получить дозу умиления. Здесь вы сможете понаблюдать за неуклюжими забавными мишками в естественной среде обитания. Также вы увидите павлинов, озеро с карпами и чёрными лебедями.

Далее переместимся в город Дуцзянъянь. Он был основан во времена династии Цинь и играл важную роль в истории Китая. Здесь находится одна из самых ранних и наиболее хорошо сохранившихся ирригационных систем в мире — Дуцзянъяньские дамбы и каналы. Они были построены более 2200 лет назад и до сих пор используются для орошения полей и защиты от наводнений. Мы осмотрим мост и пройдёмся по старинной улице.

В завершении экскурсионной программы посетим бесконечную библиотеку. Это место по-настоящему завораживает, ведь внутри хранится более миллиона книг. Интерьер напоминает природу Китая и заставляет забыть обо всём.

Ночуем в отеле города Дуцзянъянь.

Заповедник больших панд, Дуцзянъянь и бесконечная библиотекаЗаповедник больших панд, Дуцзянъянь и бесконечная библиотекаЗаповедник больших панд, Дуцзянъянь и бесконечная библиотекаЗаповедник больших панд, Дуцзянъянь и бесконечная библиотека
3 день

Цинчэншань и ночь в горном монастыре

Отправляемся к Цинчэншань — горе в провинции Сычуань, известной своими живописными пейзажами и историческими достопримечательностями. Её высота составляет около 1000 метров над уровнем моря. На Цинчэншане расположено множество древних храмов и монастырей, которые привлекают туристов со всего мира. Здесь можно увидеть такие известные сооружения, как Байди-мэнь (Ворота Белого императора), Байхусы (Храм Белого тигра) и Байлусы (Храм Белой лошади). Мы будем долго гулять, а к вечеру заселимся в отель при храме.

Цинчэншань и ночь в горном монастыреЦинчэншань и ночь в горном монастыреЦинчэншань и ночь в горном монастыреЦинчэншань и ночь в горном монастыреЦинчэншань и ночь в горном монастыре
4 день

Лэшань: каменный Будда

Спустившись с гор, поедем в город Лэшань. Здесь находится гигантская статуя Будды, высеченная в скале. Статуя была создана во времена династии Тан и представляет собой сидящего Будду Вайрочану. Высота статуи составляет около 71 метра, а ширина плеч — более 25 метров. Для её создания потребовалось около 90 лет. Вокруг расположились храмы, которым мы также уделим время.

Сегодня переночуем в Лэшане.

Лэшань: каменный БуддаЛэшань: каменный БуддаЛэшань: каменный БуддаЛэшань: каменный Будда
5 день

Национальный парк «Шунань Жухай»

Садимся в скоростной поезд и едем в Сычуань, чтобы посетить национальный парк «Шунань Жухай». Именно здесь вы увидите бамбуковое море. Прогуляемся по зелёным зарослям, осмотрим фигуры Семи мудрецов.

Ночевать будем в отеле в форме бамбука, расположенном рядом с озером и горячими источниками.

Национальный парк «Шунань Жухай»Национальный парк «Шунань Жухай»Национальный парк «Шунань Жухай»Национальный парк «Шунань Жухай»Национальный парк «Шунань Жухай»
6 день

Провинция Гуйчжоу: пещера Чжицзинь

Утром стартуем в пещеру Чжицзинь. Пещера была открыта в 1982 году и с тех пор привлекает множество туристов со всего мира. Внутри пещеры можно увидеть сталактиты и сталагмиты причудливых форм, а также подземные озёра и реки. Огромные залы и коридоры точно запомнятся вам надолго.

Разместимся в отеле в Гуйяне.

Провинция Гуйчжоу: пещера ЧжицзиньПровинция Гуйчжоу: пещера ЧжицзиньПровинция Гуйчжоу: пещера ЧжицзиньПровинция Гуйчжоу: пещера Чжицзинь
7 день

Дали

Сегодня познакомимся с городом Дали. Он расположен в горах и окружён живописными пейзажами: озёрами, реками и рисовыми полями. Город известен своей богатой историей и культурой. Здесь можно увидеть древние храмы и монастыри, а также познакомиться с традициями местных народов. В Дали проживают представители таких этнических групп, как бай, хани и другие. Они сохраняют свои уникальные обычаи и традиции. Одной из основных достопримечательностей являются Три пагоды, построенные в 9 веке. Они выполнены из кирпича и камня и украшены резьбой и росписью.

Переночуем в отеле в стиле архитектуры этноса бай.

ДалиДалиДалиДали
8 день

Шасижень

Остановимся в городке Шасижень, который находится на высоте 2200 метров. Наполнимся умиротворением по время прогулки, дойдём до моста и осмотрим алтарь духов реки. Пересечём рапсовое поле, чтобы добраться до окрестных деревень, лишённых толп туристов.

Переночуем в гостевом доме в исторической части города.

ШасиженьШасиженьШасиженьШасижень
9 день

«Шангри-Ла» и монастырь Ганден Сумценлинг

Шангри-Ла — это вымышленная страна, описанная в романе Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». Она расположена в Тибете и представляет собой закрытое от внешнего мира поселение, где люди живут в гармонии с природой и обладают секретом долголетия. Это место, где время как будто остановилось, а жители наслаждаются спокойствием и безмятежностью. Впоследствии Шангри-Ла стала символом утопического места, где царят мир, счастье и гармония. Сегодня мы как раз окунёмся в эту атмосферу, приблизившись к Тибету, в городе Дечен.

Во время прогулки посетим монастырь Ганден Сумценлинг. Он был основан в 17 веке и является одним из самых известных монастырей этой школы. Здесь проживают более 300 монахов, которые изучают буддизм и практикуют медитацию. В монастыре есть несколько храмов, посвящённых различным божествам, а также библиотека, где хранятся древние рукописи и книги по буддизму. Попробуем тибесткую кухню и заночуем в местном отеле.

«Шангри-Ла» и монастырь Ганден Сумценлинг«Шангри-Ла» и монастырь Ганден Сумценлинг«Шангри-Ла» и монастырь Ганден Сумценлинг«Шангри-Ла» и монастырь Ганден Сумценлинг
10 день

Ущелье Прыгающего тигра, Лицзянь

Переезжаем в Лицзянь, но по пути заглянем в ущелье Прыгающего тигра. Оно получило своё название благодаря легенде о тигре, который перепрыгнул через реку, спасаясь от охотников. По другой версии, название связано с тем, что местные жители использовали ущелье как место для охоты на тигров. Длина ущелья составляет около 15 километров, а глубина — более 2000 метров. Ущелье окружено высокими скалами, которые создают впечатляющий пейзаж. Здесь можно увидеть водопады, пещеры и горные тропы.

По прибытии в Лицзянь посетим Старый город Даянь, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он сочетает в себе традиционную китайскую архитектуру и элементы культуры народа наси. Также мы осмотрим старинную деревню Байша, чтобы полюбоваться буддийскими фресками.

Ущелье Прыгающего тигра, ЛицзяньУщелье Прыгающего тигра, ЛицзяньУщелье Прыгающего тигра, ЛицзяньУщелье Прыгающего тигра, Лицзянь
11 день

Долина Голубой Луны

Предпоследний день путешествия вы сможете провести в Долине Голубой Луны. Она получила своё название из-за того, что в полнолуние вода в реках и озёрах долины приобретает голубой оттенок. На территории заповедной зоны есть также водопад Белой реки, Нефритовое и зеркальное озёра и озеро Голубой Луны. При желании можно посетить шоу (за доплату).

Долина Голубой ЛуныДолина Голубой ЛуныДолина Голубой ЛуныДолина Голубой Луны
12 день

Окончание тура

Пришло время прощаться. Вы доедете до аэропорта Лицзяня, откуда доберётесь до Чэнду, чтобы улетать домой.

До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 600
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Билеты на фуникулёр в одну сторону
Что не входит в цену
  • Перелёт до Китая и обратно
  • Обеды и ужины, завтрак в монастыре
  • Трансфер до аэропорта
  • Доплата за одноместное размещение - $370
  • Доп. билеты на фуникулёры
  • Доп. экскурсии, массаж, опера, Долина Голубой Луны
  • Медицинская страховка
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Лицзяна, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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