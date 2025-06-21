Мы последуем их примеру, отправившись в большое путешествие по сакральным местам, объедем
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 4* и 5*. Точные названия мест проживания будут известны накануне поездки.
*Фото гостиниц представлены организатором для примера в 1-м дне программы
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и питьевая вода. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы или минивэны.
Дети. Только 18+.
Уровень сложности. 4 из 5 баллов. Маршрут подойдёт физически подготовленным людям, не имеющим проблем со здоровьем. Максимальный набор высоты во время коры — 5650 м, общий километраж, который мы преодолеем пешком за 3 дня, — 54 км. Для перевозки вещей во время обхождения будем использовать яков. В остальное время будем передвигаться по маршруту в основном на авто.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство (поможем с получением). Виза в Тибет выдаётся по прибытии на всю группу.
Программа тура по дням
Прибытие в Китай
Встретим вас у аэропорта Чэнду и доставим в отель. Сегодня состоится небольшая экскурсия по старому центру в компании русскоязычного и местного гидов. Будем рассматривать причудливое переплетенье исторической и современной архитектуры, храмы разных религий, буддийские статуи.
Перелёт в Тибет
Сегодня запланирован недолгий перелёт в Лхасу. Это столица и самый священный город Тибета со множеством древних святынь и атмосферных рынков. Здесь мы ненадолго задержимся, чтобы акклиматизироваться к высокогорью, и исследовать достопримечательности.
Святыни Лхасы
Начнём знакомство с Лхасой с посещения монументального дворца Потала. Ранее здесь располагалась резиденция Далай-ламы, который сейчас нашёл прибежище в Индии.
Заедем в особо почитаемый верующими буддийский комплекс Джоканг, построенный в 7 веке и ныне охраняемый ЮНЕСКО. Заглянем во второй по значимости после Джоканга монастырь Рамоче, куда стекается множество паломников.
Продолжение променада
Продолжим изучать религиозные жемчужины Лхасы. Отправимся в пригород, где раскинулся монастырь Дрепунг, в котором до возведения Поталы проживали Далай-ламы.
Побываем в Сэре — монастыре, куда отправляются китайцы, европейцы и американцы, желающие стать тибетскими монахами. Посетим Норбулинку — бывшую летнюю резиденцию Далай-лам, которая сильно отличается по архитектуре от остальных святынь.
Провинциальный Тибет
Утром поедем вглубь Тибета. Полюбуемся бирюзовой гладью священного озера Ямдрок Цо, вокруг которого принято совершать кору.
Прогуляемся по Гьянгдзе. Посёлок небольшой, но имеет огромное значение для тибетцев: здесь расположены самая большая в стране ступа Кумбум и буддийский монастырь Пелкор-Чёде.
Доберёмся до Шигадзе и осмотрим один из крупнейших тибетских монастырей Ташилунпо. Он знаменит самой масштабной в государстве статуей Будды Майтреи, украшенной золотом и серебром и инкрустированной алмазами и жемчужинами. Здесь же находятся погребальные ступы с останками первого Далай-ламы.
День у склонов Эвереста
Начнём день с переезда к базовому лагерю Эвереста. По прибытии разместимся в уютном и тёплом шатре из шерсти яка. Это аутентичное жилище, повторяющее традиционный стиль домов, в которых жили кочевые тибетцы.
Посетим самый высокогорный монастырь в мире — Ронгбук, который лидирует в списке «Великих мест для отшельников» от CNN. Будем любоваться впечатляющими панорамами самой масштабной вершины планеты и проводим у её склонов закат.
Переезд в сторону Кайласа
Если будет желание, вы можете встать пораньше, чтобы встретить рассвет у Эвереста. Затем поедем вдоль Гималайского хребта в Сагу, где сегодня останемся ночевать. Это последний город на пути к священному Кайласу.
Священное озеро
Этот день проведём у берегов озера Манасаровар. Оно считается самым священным в Тибете и, по поверью, смывает любые грехи. Верующие относятся к омовению в его водах как к ритуалу поклонения богам. Вы сможете последовать их примеру и, окунувшись в озеро, избавиться от тягот прошлого.
Начало коры
Сегодня — первый день нашей коры вокруг Кайласа. Проснёмся пораньше и на рассвете начнём двигаться вдоль западных склонов священной горы, любуясь головокружительными видами. Будем идти налегке: вещи понесут яки-портеры.
На нашем пути встретятся Врата Смерти: преодолевая их, мы будто хороним прошлое и возрождаемся. По дороге увидим монастырь Дирапхуг и к вечеру прибудем к северному склону, где останемся на ночёвку.
За день пройдём 18 км, что займёт около 8 часов. Начнём восхождение на высоте 4560 м и поднимемся на высоту 4999 м.
Продолжение коры
Выйдем ещё затемно и встретим рассветные лучи, поднимаясь на перевал Долма Ла (5650 м) — самую высокую точку коры. Мы пройдём «место небесных похорон», где можно оставить любую старую вещь, что символизирует избавление от прошлого. Встретим ручей, вода в котором, по поверью, смывает грехи.
Достигнув вершины перевала, повяжем тибетский флажок с мантрами и желаниями. Немного отдохнём, согреемся горячим чаем и начнём спускаться. Вечером прибудем в гостевой дом у монастыря Зутрулпхуг.
За день пройдём 22 км, что займёт около 11 часов. Начнём восхождение на высоте 4990 м, поднимемся на перевал Долма Ла (5650 м) и спустимся на высоту 4770 м.
Завершение коры
Начнём третий и завершающий день коры. Отправимся в путь ранним утром и будем двигаться по тропе вдоль живописного ущелья и реки. Прибудем в город, пообедаем, сделаем памятное фото на фоне величественного Кайласа. Автобус доставит нас к отелю в Саге, где мы сможем отдохнуть после продолжительного обряда.
За день пройдём 14 км, что займёт около 4-5 часов. Начнём спуск на высоте 4770 м и доберёмся к отметке 4560 м.
Переезд в Шигадзе
Вернёмся в Шигадзе. По пути будет несколько остановок, чтобы размяться и сфотографировать достопримечательности.
Переезд в Лхасу
Обратно в Лхасу вернёмся коротким путём. Остаток дня будет свободен.
Перелёт в Китай
Попрощаемся с удивительным Тибетом и на самолёте вернёмся в Чэнду. От аэропорта поедем в отель и отдохнём.
Возвращение домой
Утром освободим номера и поспешим на обратный рейс домой. На этом наше большое путешествие завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$3 790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, питьевая вода
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русско - и англоговорящим гидами
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Разрешение на посещение заповедной зоны
- Общая аптечка
- Портативные кислородные баллоны
- Виза в Тибет
- Туристические налоги
- Яки для перевозки вещей на коре
Что не входит в цену
- Перелёты в Чэнду и обратно в ваш город
- Перелёты Чэнду - Лхаса - Чэнду - $900-950
- Обеды и ужины - $40 ежедневно
- Виза в Китай
- Медицинская страховка
- Чаевые
- Разрешение на фото в монастырях