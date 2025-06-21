В поисках духовных смыслов: большое паломничество по Тибету с корой вокруг Кайласа

Совершить ритуал вокруг священной горы, смыть грехи в озере и пройти через Врата Смерти
Тибет — это удивительная страна, раскинувшаяся в предгорьях Гималаев, куда паломники со всего мира стекаются в поисках духовных смыслов.

Мы последуем их примеру, отправившись в большое путешествие по сакральным местам, объедем
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десятки древних монастырей и смоем грехи в священных водах озера Манасаровар, а также побываем у склонов величественного Эвереста. Главной нашей целью станет кора вокруг горы Кайлас.

Это ритуальное обхождение по часовой стрелке с целью освобождения от негативного опыта прошлого и возрождения, которое поменяло жизни многих людей.

В поисках духовных смыслов: большое паломничество по Тибету с корой вокруг Кайласа
В поисках духовных смыслов: большое паломничество по Тибету с корой вокруг Кайласа
В поисках духовных смыслов: большое паломничество по Тибету с корой вокруг Кайласа
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 4* и 5*. Точные названия мест проживания будут известны накануне поездки.

*Фото гостиниц представлены организатором для примера в 1-м дне программы

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и питьевая вода. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы или минивэны.

Дети. Только 18+.

Уровень сложности. 4 из 5 баллов. Маршрут подойдёт физически подготовленным людям, не имеющим проблем со здоровьем. Максимальный набор высоты во время коры — 5650 м, общий километраж, который мы преодолеем пешком за 3 дня, — 54 км. Для перевозки вещей во время обхождения будем использовать яков. В остальное время будем передвигаться по маршруту в основном на авто.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство (поможем с получением). Виза в Тибет выдаётся по прибытии на всю группу.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Китай

Встретим вас у аэропорта Чэнду и доставим в отель. Сегодня состоится небольшая экскурсия по старому центру в компании русскоязычного и местного гидов. Будем рассматривать причудливое переплетенье исторической и современной архитектуры, храмы разных религий, буддийские статуи.

Прибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в КитайПрибытие в Китай
2 день

Перелёт в Тибет

Сегодня запланирован недолгий перелёт в Лхасу. Это столица и самый священный город Тибета со множеством древних святынь и атмосферных рынков. Здесь мы ненадолго задержимся, чтобы акклиматизироваться к высокогорью, и исследовать достопримечательности.

Перелёт в ТибетПерелёт в ТибетПерелёт в ТибетПерелёт в Тибет
3 день

Святыни Лхасы

Начнём знакомство с Лхасой с посещения монументального дворца Потала. Ранее здесь располагалась резиденция Далай-ламы, который сейчас нашёл прибежище в Индии.

Заедем в особо почитаемый верующими буддийский комплекс Джоканг, построенный в 7 веке и ныне охраняемый ЮНЕСКО. Заглянем во второй по значимости после Джоканга монастырь Рамоче, куда стекается множество паломников.

Святыни ЛхасыСвятыни ЛхасыСвятыни ЛхасыСвятыни ЛхасыСвятыни ЛхасыСвятыни ЛхасыСвятыни Лхасы
4 день

Продолжение променада

Продолжим изучать религиозные жемчужины Лхасы. Отправимся в пригород, где раскинулся монастырь Дрепунг, в котором до возведения Поталы проживали Далай-ламы.

Побываем в Сэре — монастыре, куда отправляются китайцы, европейцы и американцы, желающие стать тибетскими монахами. Посетим Норбулинку — бывшую летнюю резиденцию Далай-лам, которая сильно отличается по архитектуре от остальных святынь.

Продолжение променадаПродолжение променадаПродолжение променадаПродолжение променадаПродолжение променада
5 день

Провинциальный Тибет

Утром поедем вглубь Тибета. Полюбуемся бирюзовой гладью священного озера Ямдрок Цо, вокруг которого принято совершать кору.

Прогуляемся по Гьянгдзе. Посёлок небольшой, но имеет огромное значение для тибетцев: здесь расположены самая большая в стране ступа Кумбум и буддийский монастырь Пелкор-Чёде.

Доберёмся до Шигадзе и осмотрим один из крупнейших тибетских монастырей Ташилунпо. Он знаменит самой масштабной в государстве статуей Будды Майтреи, украшенной золотом и серебром и инкрустированной алмазами и жемчужинами. Здесь же находятся погребальные ступы с останками первого Далай-ламы.

Провинциальный ТибетПровинциальный ТибетПровинциальный ТибетПровинциальный ТибетПровинциальный ТибетПровинциальный ТибетПровинциальный ТибетПровинциальный ТибетПровинциальный ТибетПровинциальный ТибетПровинциальный ТибетПровинциальный ТибетПровинциальный ТибетПровинциальный ТибетПровинциальный Тибет
6 день

День у склонов Эвереста

Начнём день с переезда к базовому лагерю Эвереста. По прибытии разместимся в уютном и тёплом шатре из шерсти яка. Это аутентичное жилище, повторяющее традиционный стиль домов, в которых жили кочевые тибетцы.

Посетим самый высокогорный монастырь в мире — Ронгбук, который лидирует в списке «Великих мест для отшельников» от CNN. Будем любоваться впечатляющими панорамами самой масштабной вершины планеты и проводим у её склонов закат.

День у склонов ЭверестаДень у склонов ЭверестаДень у склонов ЭверестаДень у склонов ЭверестаДень у склонов ЭверестаДень у склонов ЭверестаДень у склонов ЭверестаДень у склонов ЭверестаДень у склонов ЭверестаДень у склонов ЭверестаДень у склонов ЭверестаДень у склонов ЭверестаДень у склонов ЭверестаДень у склонов Эвереста
7 день

Переезд в сторону Кайласа

Если будет желание, вы можете встать пораньше, чтобы встретить рассвет у Эвереста. Затем поедем вдоль Гималайского хребта в Сагу, где сегодня останемся ночевать. Это последний город на пути к священному Кайласу.

Переезд в сторону КайласаПереезд в сторону КайласаПереезд в сторону КайласаПереезд в сторону КайласаПереезд в сторону КайласаПереезд в сторону КайласаПереезд в сторону КайласаПереезд в сторону КайласаПереезд в сторону Кайласа
8 день

Священное озеро

Этот день проведём у берегов озера Манасаровар. Оно считается самым священным в Тибете и, по поверью, смывает любые грехи. Верующие относятся к омовению в его водах как к ритуалу поклонения богам. Вы сможете последовать их примеру и, окунувшись в озеро, избавиться от тягот прошлого.

Священное озероСвященное озероСвященное озероСвященное озероСвященное озероСвященное озероСвященное озероСвященное озероСвященное озероСвященное озероСвященное озероСвященное озеро
9 день

Начало коры

Сегодня — первый день нашей коры вокруг Кайласа. Проснёмся пораньше и на рассвете начнём двигаться вдоль западных склонов священной горы, любуясь головокружительными видами. Будем идти налегке: вещи понесут яки-портеры.

На нашем пути встретятся Врата Смерти: преодолевая их, мы будто хороним прошлое и возрождаемся. По дороге увидим монастырь Дирапхуг и к вечеру прибудем к северному склону, где останемся на ночёвку.

За день пройдём 18 км, что займёт около 8 часов. Начнём восхождение на высоте 4560 м и поднимемся на высоту 4999 м.

Начало корыНачало корыНачало корыНачало корыНачало корыНачало корыНачало корыНачало корыНачало корыНачало корыНачало корыНачало корыНачало коры
10 день

Продолжение коры

Выйдем ещё затемно и встретим рассветные лучи, поднимаясь на перевал Долма Ла (5650 м) — самую высокую точку коры. Мы пройдём «место небесных похорон», где можно оставить любую старую вещь, что символизирует избавление от прошлого. Встретим ручей, вода в котором, по поверью, смывает грехи.

Достигнув вершины перевала, повяжем тибетский флажок с мантрами и желаниями. Немного отдохнём, согреемся горячим чаем и начнём спускаться. Вечером прибудем в гостевой дом у монастыря Зутрулпхуг.

За день пройдём 22 км, что займёт около 11 часов. Начнём восхождение на высоте 4990 м, поднимемся на перевал Долма Ла (5650 м) и спустимся на высоту 4770 м.

Продолжение корыПродолжение корыПродолжение корыПродолжение корыПродолжение корыПродолжение корыПродолжение корыПродолжение корыПродолжение корыПродолжение корыПродолжение корыПродолжение корыПродолжение корыПродолжение коры
11 день

Завершение коры

Начнём третий и завершающий день коры. Отправимся в путь ранним утром и будем двигаться по тропе вдоль живописного ущелья и реки. Прибудем в город, пообедаем, сделаем памятное фото на фоне величественного Кайласа. Автобус доставит нас к отелю в Саге, где мы сможем отдохнуть после продолжительного обряда.

За день пройдём 14 км, что займёт около 4-5 часов. Начнём спуск на высоте 4770 м и доберёмся к отметке 4560 м.

Завершение корыЗавершение корыЗавершение корыЗавершение коры
12 день

Переезд в Шигадзе

Вернёмся в Шигадзе. По пути будет несколько остановок, чтобы размяться и сфотографировать достопримечательности.

Переезд в ШигадзеПереезд в ШигадзеПереезд в ШигадзеПереезд в Шигадзе
13 день

Переезд в Лхасу

Обратно в Лхасу вернёмся коротким путём. Остаток дня будет свободен.

Переезд в ЛхасуПереезд в ЛхасуПереезд в ЛхасуПереезд в ЛхасуПереезд в Лхасу
14 день

Перелёт в Китай

Попрощаемся с удивительным Тибетом и на самолёте вернёмся в Чэнду. От аэропорта поедем в отель и отдохнём.

Перелёт в КитайПерелёт в КитайПерелёт в КитайПерелёт в Китай
15 день

Возвращение домой

Утром освободим номера и поспешим на обратный рейс домой. На этом наше большое путешествие завершено.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3 790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, питьевая вода
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русско - и англоговорящим гидами
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Разрешение на посещение заповедной зоны
  • Общая аптечка
  • Портативные кислородные баллоны
  • Виза в Тибет
  • Туристические налоги
  • Яки для перевозки вещей на коре
Что не входит в цену
  • Перелёты в Чэнду и обратно в ваш город
  • Перелёты Чэнду - Лхаса - Чэнду - $900-950
  • Обеды и ужины - $40 ежедневно
  • Виза в Китай
  • Медицинская страховка
  • Чаевые
  • Разрешение на фото в монастырях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чэнду (Китай), точное время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Чэнду (Китай), утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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