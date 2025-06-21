После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 4* и 5*. Точные названия мест проживания будут известны накануне поездки.

*Фото гостиниц представлены организатором для примера в 1-м дне программы

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и питьевая вода. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы или минивэны.

Дети. Только 18+.

Уровень сложности. 4 из 5 баллов. Маршрут подойдёт физически подготовленным людям, не имеющим проблем со здоровьем. Максимальный набор высоты во время коры — 5650 м, общий километраж, который мы преодолеем пешком за 3 дня, — 54 км. Для перевозки вещей во время обхождения будем использовать яков. В остальное время будем передвигаться по маршруту в основном на авто.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство (поможем с получением). Виза в Тибет выдаётся по прибытии на всю группу.