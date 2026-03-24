Комфорт-тур по Чэнду, Чунцину и Чжанцзяцзе в мини-группе: парки, святыни, панды и гастровпечатления
Понаблюдать за пандами, увидеть гигантского Будду и удивиться красоте скал Аватара в
Приглашаем вас исследовать Китай, который часто остаётся за рамками популярных туристических маршрутов.
Это путешествие позволит познакомиться с большими пандами в Чэнду, насладиться природными достопримечательностями и святыми местами страны. В округе Лэйшань читать дальшеуменьшить
осмотрим гигантскую статую Будды и посетим представление Сычуаньской оперы. На обзорной экскурсии по Чунцину обойдём наиболее интересные места города.
Парк «Дацзу» с тысячелетними наскальными рельефами и деревня с самобытными улочками погрузят в культурное наследие региона.
«Чжанцзяцзе» удивит стеклянным мостом и знаменитой «Лестницей в небо», а ещё увидим парящие горы Аватара и прокатимся на лифте «Ста драконов». И обязательно попробуем местные блюда в традиционных ресторанах!
Встреча группы в аэропорту Чэнду и трансфер на комфортабельном автомобиле к древнему монастырю. В классической чайной состоится знакомство участников. Прогуляемся по территории монастыря и прилегающим торговым улочкам, поужинаем в традиционном ресторане китайской кухни.
Вечером — заселение в отель.
2 день
Заповедник больших панд и городок у реки
После завтрака — трансфер в заповедник больших панд в пригороде Чэнду. Здесь будет возможность познакомиться с милыми обитателями, сделать фотографии и понаблюдать за привычкой животных медленно жевать бамбук. После поедем в небольшой городок у горной реки, где запланированы прогулка по торговым улочкам, осмотр местных пагод, обед и посещение сувенирных лавок.
Вечером — прогулка вдоль реки и совместный ужин.
3 день
Лэйшань и гигантский Будда
Поездка в Лэйшань, известный гигантской статуей Будды. Прогуляемся по парку вдоль реки и осмотрим статую, а потом пообедаем в местном ресторане. После — возвращение в Чэнду и посещение представления Сычуаньской оперы.
Вечером — трансфер на железнодорожный вокзал Чэнду и переезд в Чунцин.
4 день
Обзорная экскурсия по Чунцину
Обзорная экскурсия по Чунцину включает в себя осмотр старых кварталов и современных стеклянных небоскрёбов, старинных монастырей и уникальных архитектурных объектов, таких как метро, проходящее через жилой дом. Обойдём самые интересные места и поужинаем в ресторане с видом на город.
5 день
Парк «Дацзу» и деревня
После завтрака поедем в парк «Дацзу» с наскальными рельефами возрастом более 1000 лет, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом располагается деревня с самобытными улочками и кафе, где вы сможете пообедать.
После возвращения в Чунцин предусмотрено свободное время для отдыха, покупки сувениров и ужина. По желанию возможен визит на смотровую площадку на крыше небоскрёба.
6 день
Национальный парк «Чжанцзяцзе»
Утром после завтрака отправимся на скоростном поезде в национальный парк «Чжанцзяцзе», известный как прототип пейзажей планеты Пандора в фильме «Аватар». Прогулка включает стеклянный мост над каньоном и знаменитую «Лестницу в небо». Обед и ужин проходят в ресторанах китайской кухни.
7 день
Парящие скалы Аватара
Во второй день посещения парка запланирована прогулка по территории с парящими скалами Аватара. Маршрут займёт большую часть дня, включая подъём на лифте «Ста драконов» — самом большом внешнем лифте. Предстоит увидеть знаменитые пейзажи гор, привлекающие путешественников со всего мира.
Вечером — возвращение в Чунцин и заключительный ужин.
8 день
Окончание тура
После завтрака в отеле — трансфер на комфортабельном автомобиле в аэропорт. При необходимости возможен переезд в аэропорт Чэнду на скоростном поезде. Организаторы помогут оформить и купить билеты.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
165 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, 5 ужинов и 2 обеда
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту, билеты на поезд
Услуги гида
Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
Перелёт до Чэнду и обратно из Чунцина
Питание вне программы
1-местное размещение - 25 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чэнду, 10:00
Завершение: Аэропорт Чунцина, 12:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 52 туристов
С 2015 года я живу в Китае и изучаю китайскую культуру. За это время я посетил почти все провинции, самые крупные города и деревни с уникальными архитектурными, природными и культурными объектами. Накопив огромный опыт путешествий и общения с местными, я готов поделиться им с вами. Приглашаю вас увидеть самые запоминающиеся и красивые места этой страны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елена
Мы начали нашу поездку с Чунцина. Это город, где футуристические высотки смешались с древними храмами, а перепады по высоте настолько крутые, что чувствуешь себя будто в фильме "Начало". Там вообще читать дальшеуменьшить
привычных улиц почти нет, переходишь с первого этажа одного здания на 22-й другого через эскалаторы и мосты. Потом поехали в Чэнду, и там увидели панд! На них можно смотреть на них бесконечно, это просто волшебно. В парке еще посетили чайные церемонии, которые самы по себе целое искусство, такое спокойное и красивое. А сычуаньская кухня просто бомба, даже если не любите острую еду, там точно найдется что-то вкусное для вас. Вся эта красота стала доступной благодаря нашему гиду, с которым мы познакомились – он долго живет в Китае, так что помогал со всеми нюансами, за что ему большое спасибо. Мы уже не в первый раз путешествуем, но Китай – это совсем не то, что привычные страны, и без гида там сложно, ведь большинство людей не говорит по-английски, да и внутри страны много разных диалектов, которые даже сами китайцы иногда с трудом понимают. Поэтому здорово, что рядом был тот, кто знает город и страну изнутри, потому что тогда можно просто расслабиться и наслаждаться этим удивительным путешествием по Китаю.
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М
Михаил
Отпуск в Китае оставил очень сильное впечатление, будто перенеслись в совсем другой мир. Если хотите сделать свое путешествие действительно особенным, то советую искать помощника, который говорит на китайском — нам читать дальшеуменьшить
очень помог Сергей. Во-первых, с ним было проще общаться с местными, заказывать еду и даже торговаться на рынках. Во-вторых, мы не ходили в туристические места, а ели там, где обычно питаются сами китайцы. Сергей не боялся выбирать необычные блюда, и каждый раз это было настоящее вкусовое открытие. В-третьих, все вопросы с транспортом, билетами и прочим были организованы отлично — мы ни о чем не переживали. Поездка вышла намного лучше, чем мы ожидали. Это было не просто посещение разных мест, а полное погружение в жизнь, ароматы и вкусы Китая. Огромное спасибо Сергею!
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А
Алексей
Спасибо Сергею за такую классную поездку! Он столько всего рассказал и куда только не отвез, показал много интересного и дал хорошие советы. Очень доволен, советую всем! 👍
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Тур входит в следующие категории Чэнду
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