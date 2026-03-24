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привычных улиц почти нет, переходишь с первого этажа одного здания на 22-й другого через эскалаторы и мосты. Потом поехали в Чэнду, и там увидели панд! На них можно смотреть на них бесконечно, это просто волшебно. В парке еще посетили чайные церемонии, которые самы по себе целое искусство, такое спокойное и красивое. А сычуаньская кухня просто бомба, даже если не любите острую еду, там точно найдется что-то вкусное для вас. Вся эта красота стала доступной благодаря нашему гиду, с которым мы познакомились – он долго живет в Китае, так что помогал со всеми нюансами, за что ему большое спасибо. Мы уже не в первый раз путешествуем, но Китай – это совсем не то, что привычные страны, и без гида там сложно, ведь большинство людей не говорит по-английски, да и внутри страны много разных диалектов, которые даже сами китайцы иногда с трудом понимают. Поэтому здорово, что рядом был тот, кто знает город и страну изнутри, потому что тогда можно просто расслабиться и наслаждаться этим удивительным путешествием по Китаю.