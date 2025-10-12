Посетим
Описание тура
Организационные детали
Особенности маршрута:
1. Это активный маршрут, на котором нам предстоит много ходить пешком, как по городу, так и в горах. Средний дневной километраж — 12–15 км. Во всех нацпарках проложены тропы, но есть весьма крутые подъемы и спуски. На севере и западе провинции в высокогорных районах могут ощущаться симптомы горной болезни (в Сыгуняншане и Хуанлуне будем находиться на высоте 3600+ метров). Рекомендуется иметь при себе средства от укачивания.
2. Расстояния вокзал — отель в пределах 1 км проходим пешком.
3. В программе есть поездка на лошадях. Она состоится при условии, если все участники смогут ездить верхом. Если кто-то в группе не умеет или боится верховой езды, вся группа поедет на транспорте.
4. Местное население почти не говорит по-английски, даже персонал гостиниц и ресторанов. Меню в кафе в основном только на китайском языке. В больших городах есть указатели на английском языке, в глубинке нет. Туристические карты тоже в основном на китайском.
Проживание. 2-местное размещение в 3-звёздочных отелях с удобствами в номерах. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки (кроме дня прилёта). Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми от 16 лет.
Виза. Требуется, помогаем с оформлением. Рекомендуем закладывать на процесс оформления визы не меньше месяца.
Программа тура по дням
Прибытие в Чэнду
Наше приключение по живописной провинции Китая начнётся в её сердце — городе Чэнду. Мы встретимся в аэропорту до 14:00, познакомимся друг с другом и при необходимости приобретём местные SIM-карты, после чего отправимся в отель. Вечером прогуляемся по центру города и познакомимся с богатой и пряной кухней Сычуани.
Храмы Зелёной Козы и Ухоу, улица Цзиньли
Сегодня мы посетим знаменитые храмы Чэнду. Сначала отправимся в даосский храм Зелёной Козы, известный как место, куда приходят за здоровьем и гармонией. Затем исследуем конфуцианский храм Ухоу, посвящённый мудрецу и стратегу Чжугэ Ляну, символу ума и добродетели, чьё имя известно каждому китайцу.
Далее прогуляемся по улице Цзиньли, где можно заглянуть в чайные дома, ресторанчики и сувенирные лавки. Вечером нас ждёт шоу Сычуаньской оперы, знаменитой моментальной сменой масок, а также национальными сценическими искусствами.
Статуя Будды Майтрейи в Лэшане
Ранним утром отправимся на вокзал, оставив вещи в отеле, чтобы провести день в Лэшане, где находится монументальный Будда, высеченный в скале. Этот объект ЮНЕСКО, созданный в эпоху Тан, достигает высоты 71 м. Начнём знакомство с ним с борта туристического кораблика, а затем поднимемся в парк над статуей и осмотрим местные достопримечательности: древние гробницы, храм Ую и каменную пагоду.
Вечером вернёмся в Чэнду.
Путь в округ Даньба
Ранним утром мы отправимся на автобусе на запад и север Сычуани, к тибетским народам, и в течение пути увидим, как зелёный ландшафт сменяется горным, осенним, с белоснежными вершинами и пастбищами яков. К вечеру прибудем в округ Даньба, на родину народа цзяжун. После заселения в отель нас ждёт ужин и отдых.
Живописные деревни округа
Сегодня вы узнаете, почему National Geographic назвал деревни Цзяцзюй и Чжунлу в Даньба самыми красивыми в Китае. Среди осенних деревьев возвышаются красочные домики, а за ними — горы, некоторые из которых превышают 5000 м. Мы посетим деревню Сопо с ее высокими башнями, которые когда-то защищали племена. Вечером отдохнём в отеле и попробуем блюда тибетской кухни.
Дорога к Сыгуняншань
Мы отправимся к природному парку «Сыгуняншань», остановимся в городке Жилун у подножия горы Четырёх девиц. Сегодняшний день посвятим отдыху и адаптации перед восхождением.
Сыгуняншань - китайсике Альпы
Сыгуняншань известны как китайские Альпы — осенние горные панорамы напоминают виды Швейцарии. Нас ждёт Долина Двойного моста (Шуанцяо), любимое место фотографов. Мы увидим гору Четырёх Девиц, гору Солнца и Луны и гору Пяти цветов, а также насладимся видами лесов и чистых горных ручьёв. Обедаем на природе, а на ужин возвращаемся в Жилун.
Долина Долгого спокойствия
В этот день мы посетим долину Чанпин, полную тишины и гармонии, где нас ждут сине-зелёное озеро Кушу, старый ламаистский храм и солнечный альпийский луг. Мы будем передвигаться верхом или пешком, наслаждаясь спокойствием этих мест. На ужин вернёмся в Жилун.
Переезд в Дуцзянъянь
Утром собираемся и отправляемся в город Дуцзянъянь. По прибытии мы осмотрим знаменитые богато украшенные мосты города и попробуем местные пельмени в остром бульоне.
Центр панд и прогулка по Старому городу
Ранним утром отправимся на Dujiangyan Panda Base, где увидим гигантских и красных панд, а также редких медведей-бируангов. После обеда нас ждёт экскурсия по Старому городу и знакомство с древней ирригационной системой на реке Миньцзян, построенной более 2200 лет назад и включённой в список ЮНЕСКО.
Горы Куньлунь
Сегодня мы отправимся к хребту Миньшань, части горной системы Куньлунь, где скрыта долина Цзючжайгоу. Это невероятно красивое место, полное озёр и водопадов, здесь проведём ближайшие дни. Вечером остановимся в городке Чжанчжа.
Исследуем долину Цзючжайгоу
Первый день прогулки по долине Цзючжайгоу, где горные озёра словно зеркала отражают золото осенних лесов. Мы будем передвигаться на парковых автобусах, чтобы увидеть самые отдалённые уголки, где природа сохраняет свою первозданную красоту.
Продолжение путешествия по долине
Сегодня мы исследуем самые укромные места долины, наслаждаясь тишиной и великолепием осенних пейзажей. Вечером нас ждёт переезд в городок Сунпань.
Источники Хуанлун - логово Жёлтого дракона
В этот день посетим источники Хуанлун, травертиновые каскады которых играют яркими бирюзовыми оттенками. При желании поднимемся к вершине по канатной дороге или пешком, наблюдая смену видов. После возвращения немного прогуляемся по древнему городу Сунпань.
Возвращение в Чэнду
Пора возвращаться в Чэнду, оставив горы позади. После заселения в отель у нас будет время для последних покупок и общего ужина.
Окончание тура
Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2050
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Прогулка на корабле
- Конная прогулка
- Посещение Сычуаньской оперы
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Перелёт до Чэнду и обратно
- Остальное питание
- Виза
- Медицинская страховка