Мои заказы

Магия Сычуани: большое путешествие по природным достопримечательностям провинции

Полюбоваться «альпийскими» пейзажами, увидеть гигантского Будду и посетить логово Жёлтого дракона
Сычуань — край величественных гор, древних святынь и изысканной кухни! В этом путешествии мы погрузимся в атмосферу провинции, наслаждаясь её живописными уголками. Увидим статую Лэшаньского Будды, высеченную прямо в скале.

Посетим
читать дальше

горные деревушки, признанные одними из самых живописных в Китае, побываем в долине Цзючжайгоу и полюбуемся травертиновыми террасами Хуанлун, сверкающими бирюзой, — каждый день будет наполнен яркими красками. А визит к пандам в Дуцзянъяне добавит поездке нотку умиления.

Магия Сычуани: большое путешествие по природным достопримечательностям провинции
Магия Сычуани: большое путешествие по природным достопримечательностям провинции
Магия Сычуани: большое путешествие по природным достопримечательностям провинции
Ближайшие даты:
11
окт
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Особенности маршрута:
1. Это активный маршрут, на котором нам предстоит много ходить пешком, как по городу, так и в горах. Средний дневной километраж — 12–15 км. Во всех нацпарках проложены тропы, но есть весьма крутые подъемы и спуски. На севере и западе провинции в высокогорных районах могут ощущаться симптомы горной болезни (в Сыгуняншане и Хуанлуне будем находиться на высоте 3600+ метров). Рекомендуется иметь при себе средства от укачивания.
2. Расстояния вокзал — отель в пределах 1 км проходим пешком.
3. В программе есть поездка на лошадях. Она состоится при условии, если все участники смогут ездить верхом. Если кто-то в группе не умеет или боится верховой езды, вся группа поедет на транспорте.
4. Местное население почти не говорит по-английски, даже персонал гостиниц и ресторанов. Меню в кафе в основном только на китайском языке. В больших городах есть указатели на английском языке, в глубинке нет. Туристические карты тоже в основном на китайском.

Проживание. 2-местное размещение в 3-звёздочных отелях с удобствами в номерах. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки (кроме дня прилёта). Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми от 16 лет.

Уровень сложности. Средний. Это активный маршрут, на котором нам предстоит много ходить пешком, как по городу, так и в горах. Средний дневной километраж — 12–15 км. Во всех нацпарках проложены тропы, но есть весьма крутые подъёмы и спуски. На севере и западе провинции в высокогорных районах могут ощущаться симптомы горной болезни (в Сыгуняншане и Хуанлуне будем находиться на высоте 3600+ метров).

Виза. Требуется, помогаем с оформлением. Рекомендуем закладывать на процесс оформления визы не меньше месяца.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Чэнду

Наше приключение по живописной провинции Китая начнётся в её сердце — городе Чэнду. Мы встретимся в аэропорту до 14:00, познакомимся друг с другом и при необходимости приобретём местные SIM-карты, после чего отправимся в отель. Вечером прогуляемся по центру города и познакомимся с богатой и пряной кухней Сычуани.

Прибытие в ЧэндуПрибытие в ЧэндуПрибытие в ЧэндуПрибытие в Чэнду
2 день

Храмы Зелёной Козы и Ухоу, улица Цзиньли

Сегодня мы посетим знаменитые храмы Чэнду. Сначала отправимся в даосский храм Зелёной Козы, известный как место, куда приходят за здоровьем и гармонией. Затем исследуем конфуцианский храм Ухоу, посвящённый мудрецу и стратегу Чжугэ Ляну, символу ума и добродетели, чьё имя известно каждому китайцу.

Далее прогуляемся по улице Цзиньли, где можно заглянуть в чайные дома, ресторанчики и сувенирные лавки. Вечером нас ждёт шоу Сычуаньской оперы, знаменитой моментальной сменой масок, а также национальными сценическими искусствами.

Храмы Зелёной Козы и Ухоу, улица ЦзиньлиХрамы Зелёной Козы и Ухоу, улица ЦзиньлиХрамы Зелёной Козы и Ухоу, улица ЦзиньлиХрамы Зелёной Козы и Ухоу, улица Цзиньли
3 день

Статуя Будды Майтрейи в Лэшане

Ранним утром отправимся на вокзал, оставив вещи в отеле, чтобы провести день в Лэшане, где находится монументальный Будда, высеченный в скале. Этот объект ЮНЕСКО, созданный в эпоху Тан, достигает высоты 71 м. Начнём знакомство с ним с борта туристического кораблика, а затем поднимемся в парк над статуей и осмотрим местные достопримечательности: древние гробницы, храм Ую и каменную пагоду.

Вечером вернёмся в Чэнду.

Статуя Будды Майтрейи в ЛэшанеСтатуя Будды Майтрейи в ЛэшанеСтатуя Будды Майтрейи в ЛэшанеСтатуя Будды Майтрейи в Лэшане
4 день

Путь в округ Даньба

Ранним утром мы отправимся на автобусе на запад и север Сычуани, к тибетским народам, и в течение пути увидим, как зелёный ландшафт сменяется горным, осенним, с белоснежными вершинами и пастбищами яков. К вечеру прибудем в округ Даньба, на родину народа цзяжун. После заселения в отель нас ждёт ужин и отдых.

Путь в округ ДаньбаПуть в округ Даньба
5 день

Живописные деревни округа

Сегодня вы узнаете, почему National Geographic назвал деревни Цзяцзюй и Чжунлу в Даньба самыми красивыми в Китае. Среди осенних деревьев возвышаются красочные домики, а за ними — горы, некоторые из которых превышают 5000 м. Мы посетим деревню Сопо с ее высокими башнями, которые когда-то защищали племена. Вечером отдохнём в отеле и попробуем блюда тибетской кухни.

Живописные деревни округаЖивописные деревни округаЖивописные деревни округа
6 день

Дорога к Сыгуняншань

Мы отправимся к природному парку «Сыгуняншань», остановимся в городке Жилун у подножия горы Четырёх девиц. Сегодняшний день посвятим отдыху и адаптации перед восхождением.

Дорога к СыгуняншаньДорога к СыгуняншаньДорога к СыгуняншаньДорога к Сыгуняншань
7 день

Сыгуняншань - китайсике Альпы

Сыгуняншань известны как китайские Альпы — осенние горные панорамы напоминают виды Швейцарии. Нас ждёт Долина Двойного моста (Шуанцяо), любимое место фотографов. Мы увидим гору Четырёх Девиц, гору Солнца и Луны и гору Пяти цветов, а также насладимся видами лесов и чистых горных ручьёв. Обедаем на природе, а на ужин возвращаемся в Жилун.

Сыгуняншань - китайсике АльпыСыгуняншань - китайсике АльпыСыгуняншань - китайсике АльпыСыгуняншань - китайсике Альпы
8 день

Долина Долгого спокойствия

В этот день мы посетим долину Чанпин, полную тишины и гармонии, где нас ждут сине-зелёное озеро Кушу, старый ламаистский храм и солнечный альпийский луг. Мы будем передвигаться верхом или пешком, наслаждаясь спокойствием этих мест. На ужин вернёмся в Жилун.

Долина Долгого спокойствияДолина Долгого спокойствияДолина Долгого спокойствияДолина Долгого спокойствия
9 день

Переезд в Дуцзянъянь

Утром собираемся и отправляемся в город Дуцзянъянь. По прибытии мы осмотрим знаменитые богато украшенные мосты города и попробуем местные пельмени в остром бульоне.

Переезд в ДуцзянъяньПереезд в ДуцзянъяньПереезд в ДуцзянъяньПереезд в Дуцзянъянь
10 день

Центр панд и прогулка по Старому городу

Ранним утром отправимся на Dujiangyan Panda Base, где увидим гигантских и красных панд, а также редких медведей-бируангов. После обеда нас ждёт экскурсия по Старому городу и знакомство с древней ирригационной системой на реке Миньцзян, построенной более 2200 лет назад и включённой в список ЮНЕСКО.

Центр панд и прогулка по Старому городуЦентр панд и прогулка по Старому городуЦентр панд и прогулка по Старому городуЦентр панд и прогулка по Старому городу
11 день

Горы Куньлунь

Сегодня мы отправимся к хребту Миньшань, части горной системы Куньлунь, где скрыта долина Цзючжайгоу. Это невероятно красивое место, полное озёр и водопадов, здесь проведём ближайшие дни. Вечером остановимся в городке Чжанчжа.

Горы КуньлуньГоры КуньлуньГоры КуньлуньГоры Куньлунь
12 день

Исследуем долину Цзючжайгоу

Первый день прогулки по долине Цзючжайгоу, где горные озёра словно зеркала отражают золото осенних лесов. Мы будем передвигаться на парковых автобусах, чтобы увидеть самые отдалённые уголки, где природа сохраняет свою первозданную красоту.

Исследуем долину ЦзючжайгоуИсследуем долину ЦзючжайгоуИсследуем долину ЦзючжайгоуИсследуем долину Цзючжайгоу
13 день

Продолжение путешествия по долине

Сегодня мы исследуем самые укромные места долины, наслаждаясь тишиной и великолепием осенних пейзажей. Вечером нас ждёт переезд в городок Сунпань.

Продолжение путешествия по долинеПродолжение путешествия по долинеПродолжение путешествия по долинеПродолжение путешествия по долине
14 день

Источники Хуанлун - логово Жёлтого дракона

В этот день посетим источники Хуанлун, травертиновые каскады которых играют яркими бирюзовыми оттенками. При желании поднимемся к вершине по канатной дороге или пешком, наблюдая смену видов. После возвращения немного прогуляемся по древнему городу Сунпань.

Источники Хуанлун - логово Жёлтого драконаИсточники Хуанлун - логово Жёлтого драконаИсточники Хуанлун - логово Жёлтого драконаИсточники Хуанлун - логово Жёлтого дракона
15 день

Возвращение в Чэнду

Пора возвращаться в Чэнду, оставив горы позади. После заселения в отель у нас будет время для последних покупок и общего ужина.

Возвращение в ЧэндуВозвращение в ЧэндуВозвращение в ЧэндуВозвращение в Чэнду
16 день

Окончание тура

Мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2050
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Прогулка на корабле
  • Конная прогулка
  • Посещение Сычуаньской оперы
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Чэнду и обратно
  • Остальное питание
  • Виза
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тьянфу, до 14:00
Завершение: Аэропорт Тьянфу, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Чэнду
Я совладелец и инструктор одного из старейших в Москве туристических клубов. Влюблена в туризм с детства благодаря родителям, бравшим меня в походы с 6 лет. Книги о путешествиях, самостоятельные походы
читать дальше

по России, затем поездки за рубеж и планирование своих маршрутов… так я докатилась до работы в туризме! Любимый формат — сочетание природы и культурных достопримечательностей в одном туре. Мы постоянно ищем новые маршруты и хотим показывать вам самое интересное!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Чэнду

Похожие туры из Чэнду

Панды, Терракотовая армия и горы из «Аватара»: большое путешествие по Китаю
На машине
14 дней
3 отзыва
Панды, Терракотовая армия и горы из «Аватара»: большое путешествие по Китаю
Увидеть радужные скалы, поплавать на бамбуковой лодке и побывать в древних китайских городах
Начало: Аэропорт Чэнду, первая половина дня, точное время ...
12 окт в 08:00
$2087 за человека
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
12 дней
2 отзыва
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
Посетить бесконечную библиотеку, увидеть гигантского Будду и переночевать в горном храме
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего пр...
2 ноя в 08:00
2 сен в 08:00
$2600 за человека
Новые грани Китая: путешествие по Чунцину и окрестностям
11 дней
1 отзыв
Новые грани Китая: путешествие по Чунцину и окрестностям
Побывать в «городе духов», погрузиться в культуру народности Мяо и увидеть Три природных моста
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего пр...
29 мар в 10:00
$2200 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Чэнду
Все туры из Чэнду