Сычуань — край величественных гор, древних святынь и изысканной кухни! В этом путешествии мы погрузимся в атмосферу провинции, наслаждаясь её живописными уголками. Увидим статую Лэшаньского Будды, высеченную прямо в скале.Посетим

горные деревушки, признанные одними из самых живописных в Китае, побываем в долине Цзючжайгоу и полюбуемся травертиновыми террасами Хуанлун, сверкающими бирюзой, — каждый день будет наполнен яркими красками. А визит к пандам в Дуцзянъяне добавит поездке нотку умиления.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Особенности маршрута:

1. Это активный маршрут, на котором нам предстоит много ходить пешком, как по городу, так и в горах. Средний дневной километраж — 12–15 км. Во всех нацпарках проложены тропы, но есть весьма крутые подъемы и спуски. На севере и западе провинции в высокогорных районах могут ощущаться симптомы горной болезни (в Сыгуняншане и Хуанлуне будем находиться на высоте 3600+ метров). Рекомендуется иметь при себе средства от укачивания.

2. Расстояния вокзал — отель в пределах 1 км проходим пешком.

3. В программе есть поездка на лошадях. Она состоится при условии, если все участники смогут ездить верхом. Если кто-то в группе не умеет или боится верховой езды, вся группа поедет на транспорте.

4. Местное население почти не говорит по-английски, даже персонал гостиниц и ресторанов. Меню в кафе в основном только на китайском языке. В больших городах есть указатели на английском языке, в глубинке нет. Туристические карты тоже в основном на китайском.