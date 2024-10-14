Панды, Терракотовая армия и горы из «Аватара»: большое путешествие по Китаю

Увидеть радужные скалы, поплавать на бамбуковой лодке и побывать в древних китайских городах
Отправляемся в Поднебесную, чтобы познакомиться и с классическим, и с совершенно неожиданным Китаем.

Мы полюбуемся старинной архитектурой и пагодами, прокатимся на велосипеде вдоль рисовых полей и осмотрим легендарную Терракотовую армию. А
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ещё побываем в месте, которое вдохновило режиссёра Д. Кэмерона на пейзажи планеты Пандора — в национальном лесном парке «Чжанцзяцзе».

Покажем и необычные локации: священную гору Хуашань, геопарк «Чжанъе Данься», центр разведения панд и город, построенный на водопаде. Возможно расширить программу и побывать в Пекине.

Панды, Терракотовая армия и горы из «Аватара»: большое путешествие по Китаю
Панды, Терракотовая армия и горы из «Аватара»: большое путешествие по Китаю
Панды, Терракотовая армия и горы из «Аватара»: большое путешествие по Китаю
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Прививки не требуются.

После бронирования места оплата производится в 3 этапа:

20% при заключении договора в рублях
40% за 2 месяца до поездки в рублях
остальные 40% при встрече с тур-лидером в аэропорту прилета в наличных юанях, либо в рублях перед вылетом
Оплата по курсу банка Тинькофф +2%.
На личные расходы можно купить наличных юаней, либо карту UnionPay, либо любую карту Visa/Mastercard иностранного банка.

Проживание. Будем жить в отелях 3-4* по маршруту, 2-местное размещение.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Участие возможно с 12 лет.

Сложность. Обязательна нормальная физическая форма: способность пройти в день 3-5 часов по лестницам и тропам вверх-вниз.

Виза. В Китай требуется виза. Получить её можно практически в любом городе РФ.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по Чэнду

Встретим вас в аэропорту Чэнду — столицы провинции Сычуань — и отвезём в отель. Оставим вещи и пойдём в древний буддистский монастырь Веншу. А на ужин заглянем в классический ресторан Xoro.

Встреча и прогулка по ЧэндуВстреча и прогулка по ЧэндуВстреча и прогулка по Чэнду
2 день

Панды и прогулка на лодке

С утра отправимся в центр разведения панд. Животные живут здесь в среде, максимально приближенной к естественной. Мы приедем ко времени, когда панд будут кормить. После этого они залягут спать, поэтому мы успеем посмотреть на них в самый активный период дня.

Ещё побываем в Лешане и осмотрим статую гигантского Будды. Её возраст — около 1300 лет! Пробиться через толпы людей в округе сложно, поэтому мы будем любоваться скульптурой с лодки.

Вечером вернёмся в Чэнду.

Панды и прогулка на лодкеПанды и прогулка на лодкеПанды и прогулка на лодкеПанды и прогулка на лодкеПанды и прогулка на лодке
3 день

Перелёт в Чжанъе

Перелетим в Чжанъе, после чего заселимся в отель в самом центре. Кстати, именно в этом регионе появилась легендарная китайская лапша. Если нам позволит время, мы обязательно побываем у храма Великого Будды и увидим лежащую статую длиной 35 метров.

Перелёт в ЧжанъеПерелёт в ЧжанъеПерелёт в ЧжанъеПерелёт в Чжанъе
4 день

Радужные горы и переезд в Сиань

Позавтракаем, соберём вещи и оставим их в отеле. На частном автобусе поедем в национальный геопарк «Чжанъе Данься», чтобы увидеть необычные горы. Склоны здесь будто радужные — они покрыты яркими разноцветными полосками. Прогуляемся по оборудованным деревянным дорожкам и сделаем эффектные снимки с обзорных точек. Между основными смотровыми площадками курсируют автобусы, так что не придётся много ходить и напрягаться.

На осмотр парка у нас будет около 3 часов. Затем заберём вещи из отеля и поедем на вокзал, а оттуда в 17:20 на скоростном поезде помчим в Сиань.

Если останется время перед выездом, посетим геопарк «Данься» с яркими оранжевыми скалами. Поздно вечером заселимся в отель в Сиане.

Радужные горы и переезд в СианьРадужные горы и переезд в СианьРадужные горы и переезд в СианьРадужные горы и переезд в СианьРадужные горы и переезд в СианьРадужные горы и переезд в Сиань
5 день

Священная гора Хуашань

Проснёмся рано и поедем к горе Хуашань, одной из пяти Священных Гор даосизма в Китае. Здесь есть экстремальная «тропа смерти» — узкая деревянная дорожка, проложенная на отвесной скале прямо над пропастью. Желающие смогут пройти по ней, а остальные — погулять в окрестностях, полюбоваться невероятными горными хребтами и пофотографироваться.

Священная гора ХуашаньСвященная гора ХуашаньСвященная гора ХуашаньСвященная гора ХуашаньСвященная гора Хуашань
6 день

Терракотовая армия и перелёт в Чжанцзяцзе

Сегодня увидим главную достопримечательность Сианя — Терракотовую армию Цинь Шихуанди, состоящую из 7000 солдат, стрелков и лошадей, охраняющих могилу императора Цинь. Ни одно лицо, одежда или причёска не повторяется! Каждый стрелок, лучник, пехотинец или офицер стоит строго на своём месте, как было принято в 210 году до н. э.

Пообедаем, погуляем по древним улицам Сианя, а вечером вылетим в Чжанцзяцзе. Заселимся в отель и отдохнём.

Терракотовая армия и перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия и перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия и перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия и перелёт в Чжанцзяцзе
7 день

Гора Тяньмэньшань и «Небесные врата»

Сегодня поедем к горе Тяньмэньшань и прогуляемся по стеклянной тропе. С одной стороны от прозрачной дорожки — отвесная скала. С другой — пропасть. А ещё полюбуемся аркой Тяньмэнь, которую называют «Небесными вратами». Доберёмся до неё по дороге с 99 поворотами и лестнице с 999 ступенями. На горе желающие смогут зайти в буддистский храм.

Вечером на частном автобусе поедем к парку «Чжанцзяцзе».

Гора Тяньмэньшань и «Небесные врата»Гора Тяньмэньшань и «Небесные врата»Гора Тяньмэньшань и «Небесные врата»Гора Тяньмэньшань и «Небесные врата»Гора Тяньмэньшань и «Небесные врата»Гора Тяньмэньшань и «Небесные врата»
8 день

Парящие горы в парке «Чжанцзяцзе»

Программа 8-9 дней зависит от погодных условий и пожеланий участников группы. Рано утром мы прибудем в национальный лесной парк «Чжанцзяцзе» и на самом высоком в мире внешнем лифте Байлун поднимемся на вершину. Виды отсюда открываются невероятные и напоминают другую планету.

Если пейзажи покажутся вам знакомыми — это неслучайно. Возможно, вы уже видели их в фильме «Аватар». Режиссёр картины Д. Кэмерон вдохновлялся этим местом при создании вымышленной планеты Пандоры.

Мы посетим район Юаньчжачже, где сосредоточены самые живописные горы и зелёные террасы. Поднимемся на вершину горы Тяньцзи-Шань, полюбуемся ручьём Золотой кнут.

Парящие горы в парке «Чжанцзяцзе»Парящие горы в парке «Чжанцзяцзе»Парящие горы в парке «Чжанцзяцзе»Парящие горы в парке «Чжанцзяцзе»Парящие горы в парке «Чжанцзяцзе»
9 день

Пещера Жёлтого дракона

Продолжим исследовать парк «Чжанцзяцзе». Сегодня мы посетим пещеру Жёлтого дракона. Вход в подземное царство «охраняет» скульптура в виде большой головы фантастического существа. Вместо пещеры можем отправиться на озеро Баофэн, спрятанное посреди покрытых зеленью гор.

Пещера Жёлтого драконаПещера Жёлтого драконаПещера Жёлтого драконаПещера Жёлтого драконаПещера Жёлтого дракона
10 день

Город на водопаде и старинные улочки Фэнхуана

Утром займём места в заказном автобусе и поедем в город Фуронг, построенный на водопаде. Виды здесь впечатляют: классические китайские домики с пагодами располагаются прямо на краю пропасти, куда падают водные потоки. Прогуляемся по улицам и продолжим путешествие. Нас уже ждёт древний город Фэнхуан, спрятанный от непогоды и бурь посреди гор.

Мы побываем на набережной и отведаем местную халву — её отбивают молотками прямо на улицах. Любители танцев, баров и караоке смогут пройтись по заведениям городка. Но помните, шум и веселье прекращается здесь ровно в 23:00.

Ночевать будем в отеле в Фэнхуане.

Город на водопаде и старинные улочки ФэнхуанаГород на водопаде и старинные улочки ФэнхуанаГород на водопаде и старинные улочки ФэнхуанаГород на водопаде и старинные улочки ФэнхуанаГород на водопаде и старинные улочки Фэнхуана
11 день

Рассвет над рекой и переезд в Гуйлинь

Пойдём гулять по Фэнхуану на рассвете и полюбуемся, как солнечные лучи будут пробиваться сквозь туман над рекой. Позавтракаем и на автобусе поедем в Гуйлинь. Переезд займёт 6 часов.

По прибытии погуляем по парку, полюбуемся озером и старинными пагодами, особенно красивыми в свете фонарей.

Рассвет над рекой и переезд в ГуйлиньРассвет над рекой и переезд в ГуйлиньРассвет над рекой и переезд в ГуйлиньРассвет над рекой и переезд в ГуйлиньРассвет над рекой и переезд в ГуйлиньРассвет над рекой и переезд в ГуйлиньРассвет над рекой и переезд в ГуйлиньРассвет над рекой и переезд в Гуйлинь
12 день

Скала Слоновий хобот и подъём на гору Лаочжай

Сегодня отправимся к скале Слоновий хобот — каменная громада напоминает огромного слона. Дальше пересядем на плоты с мотором и устроим круиз по реке Ли. Будем любоваться горами с острыми вершинами, зарослями бамбука по берегам и бескрайними лугами, где бродят буйволы, работают крестьяне и рыбаки.

Пообедаем и поднимемся на гору Лаочжай. Восхождение займёт 30 минут в одну сторону и столько же обратно. С вершины нам откроются невероятные пейзажи. Сделаем фотографии и спустимся.

Вечером переедем в город Яншо и заселимся в отель.

Скала Слоновий хобот и подъём на гору ЛаочжайСкала Слоновий хобот и подъём на гору ЛаочжайСкала Слоновий хобот и подъём на гору ЛаочжайСкала Слоновий хобот и подъём на гору ЛаочжайСкала Слоновий хобот и подъём на гору Лаочжай
13 день

Велосипедная прогулка, катание на лодке и переезд в Гуанчжоу

Утром вас ждёт прогулка на велосипеде. Через рисовые поля доберёмся до реки Юлонг. Пересядем на бамбуковые лодки и прокатимся по речке, любуясь видами.

Вечером переедем на вокзал и сядем на скоростной поезд в Гуанчжоу. Заселимся в транзитный отель.

Велосипедная прогулка, катание на лодке и переезд в ГуанчжоуВелосипедная прогулка, катание на лодке и переезд в ГуанчжоуВелосипедная прогулка, катание на лодке и переезд в ГуанчжоуВелосипедная прогулка, катание на лодке и переезд в Гуанчжоу
14 день

Отъезд или продолжение программы

Рано утром отвезём вас в аэропорт.

По желанию и за доплату можем продолжить путешествие и провести 3 дня в Пекине. Тогда утром вылетим в Пекин, заселимся в отеле и отправимся в храм Неба, который отличается от других святынь круглой формой.

Отъезд или продолжение программыОтъезд или продолжение программыОтъезд или продолжение программы
15 день

Великая Китайская стена

Побывать в Китае и не увидеть Великую Китайскую стену — невозможно. И мы не просто увидим, а заберёмся на это грандиозное сооружение. Покажется, будто стена бесконечная! Мы поднимемся на не самый лёгкий участок, зато вокруг не будет множества туристов. После экскурсии вернёмся в Пекин и прогуляемся по знаменитой торговой улице.

Великая Китайская стенаВеликая Китайская стенаВеликая Китайская стенаВеликая Китайская стена
16 день

Запретный город

Сегодня увидим, как жили китайские императоры — держим курс в Запретный город, самый обширный дворцовый комплекс в мире. Затем переедем в Летний дворец, живописно расположенный посреди парка с озером. У нас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по мостикам, полюбоваться пагодами, сделать фотографии и насладиться особой атмосферой этого места.

По желанию группы и если будет время, можем посетить ещё один храм Пекина или погулять по старинным кварталам города.

Запретный городЗапретный городЗапретный городЗапретный город
17 день

Отъезд

Рано утром отвезём в аэропорт.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 887
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях по маршруту
  • Сопровождение русскоязычным турлидером с 10-летним стажем жизни и работы в Китае
  • Экскурсии по программе
  • Круизы на плотах по рекам Ли и Юлонг
  • Внутренние междугородние переезды по маршруту (на поездах, автобусах)
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в отель
Что не входит в цену
  • Международный авиаперелёт Москва-Чэнду + Гуанчжоу-Москва
  • Внутренний перелёт Чэнду-Чжанцзяцзе и Сиань-Чжанцзяцзе (ок. $ 200-300) ещё 1 внутренний перелёт Гуанчжоу-Пекин - $ 180-230 (если вы хотите продолжить тур в Пекине)
  • Питание (ок. $ 15-30 в день)
  • Входные билеты в национальные парки, на канатные дороги и лифты внутри парков (ок. $ 130) и еще + $ 40 в Пекине
  • Виза в Китай (консульский сбор 2500 руб.)
  • Дополнительные 3 дня в Пекине со всеми экскурсиями - $ 460
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чэнду, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Гуанчжоу, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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