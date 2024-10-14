Мы полюбуемся старинной архитектурой и пагодами, прокатимся на велосипеде вдоль рисовых полей и осмотрим легендарную Терракотовую армию. А
Описание тура
Организационные детали
Прививки не требуются.
После бронирования места оплата производится в 3 этапа:
20% при заключении договора в рублях
40% за 2 месяца до поездки в рублях
остальные 40% при встрече с тур-лидером в аэропорту прилета в наличных юанях, либо в рублях перед вылетом
Оплата по курсу банка Тинькофф +2%.
На личные расходы можно купить наличных юаней, либо карту UnionPay, либо любую карту Visa/Mastercard иностранного банка.
Проживание. Будем жить в отелях 3-4* по маршруту, 2-местное размещение.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Участие возможно с 12 лет.
Сложность. Обязательна нормальная физическая форма: способность пройти в день 3-5 часов по лестницам и тропам вверх-вниз.
Виза. В Китай требуется виза. Получить её можно практически в любом городе РФ.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Чэнду
Встретим вас в аэропорту Чэнду — столицы провинции Сычуань — и отвезём в отель. Оставим вещи и пойдём в древний буддистский монастырь Веншу. А на ужин заглянем в классический ресторан Xoro.
Панды и прогулка на лодке
С утра отправимся в центр разведения панд. Животные живут здесь в среде, максимально приближенной к естественной. Мы приедем ко времени, когда панд будут кормить. После этого они залягут спать, поэтому мы успеем посмотреть на них в самый активный период дня.
Ещё побываем в Лешане и осмотрим статую гигантского Будды. Её возраст — около 1300 лет! Пробиться через толпы людей в округе сложно, поэтому мы будем любоваться скульптурой с лодки.
Вечером вернёмся в Чэнду.
Перелёт в Чжанъе
Перелетим в Чжанъе, после чего заселимся в отель в самом центре. Кстати, именно в этом регионе появилась легендарная китайская лапша. Если нам позволит время, мы обязательно побываем у храма Великого Будды и увидим лежащую статую длиной 35 метров.
Радужные горы и переезд в Сиань
Позавтракаем, соберём вещи и оставим их в отеле. На частном автобусе поедем в национальный геопарк «Чжанъе Данься», чтобы увидеть необычные горы. Склоны здесь будто радужные — они покрыты яркими разноцветными полосками. Прогуляемся по оборудованным деревянным дорожкам и сделаем эффектные снимки с обзорных точек. Между основными смотровыми площадками курсируют автобусы, так что не придётся много ходить и напрягаться.
На осмотр парка у нас будет около 3 часов. Затем заберём вещи из отеля и поедем на вокзал, а оттуда в 17:20 на скоростном поезде помчим в Сиань.
Если останется время перед выездом, посетим геопарк «Данься» с яркими оранжевыми скалами. Поздно вечером заселимся в отель в Сиане.
Священная гора Хуашань
Проснёмся рано и поедем к горе Хуашань, одной из пяти Священных Гор даосизма в Китае. Здесь есть экстремальная «тропа смерти» — узкая деревянная дорожка, проложенная на отвесной скале прямо над пропастью. Желающие смогут пройти по ней, а остальные — погулять в окрестностях, полюбоваться невероятными горными хребтами и пофотографироваться.
Терракотовая армия и перелёт в Чжанцзяцзе
Сегодня увидим главную достопримечательность Сианя — Терракотовую армию Цинь Шихуанди, состоящую из 7000 солдат, стрелков и лошадей, охраняющих могилу императора Цинь. Ни одно лицо, одежда или причёска не повторяется! Каждый стрелок, лучник, пехотинец или офицер стоит строго на своём месте, как было принято в 210 году до н. э.
Пообедаем, погуляем по древним улицам Сианя, а вечером вылетим в Чжанцзяцзе. Заселимся в отель и отдохнём.
Гора Тяньмэньшань и «Небесные врата»
Сегодня поедем к горе Тяньмэньшань и прогуляемся по стеклянной тропе. С одной стороны от прозрачной дорожки — отвесная скала. С другой — пропасть. А ещё полюбуемся аркой Тяньмэнь, которую называют «Небесными вратами». Доберёмся до неё по дороге с 99 поворотами и лестнице с 999 ступенями. На горе желающие смогут зайти в буддистский храм.
Вечером на частном автобусе поедем к парку «Чжанцзяцзе».
Парящие горы в парке «Чжанцзяцзе»
Программа 8-9 дней зависит от погодных условий и пожеланий участников группы. Рано утром мы прибудем в национальный лесной парк «Чжанцзяцзе» и на самом высоком в мире внешнем лифте Байлун поднимемся на вершину. Виды отсюда открываются невероятные и напоминают другую планету.
Если пейзажи покажутся вам знакомыми — это неслучайно. Возможно, вы уже видели их в фильме «Аватар». Режиссёр картины Д. Кэмерон вдохновлялся этим местом при создании вымышленной планеты Пандоры.
Мы посетим район Юаньчжачже, где сосредоточены самые живописные горы и зелёные террасы. Поднимемся на вершину горы Тяньцзи-Шань, полюбуемся ручьём Золотой кнут.
Пещера Жёлтого дракона
Продолжим исследовать парк «Чжанцзяцзе». Сегодня мы посетим пещеру Жёлтого дракона. Вход в подземное царство «охраняет» скульптура в виде большой головы фантастического существа. Вместо пещеры можем отправиться на озеро Баофэн, спрятанное посреди покрытых зеленью гор.
Город на водопаде и старинные улочки Фэнхуана
Утром займём места в заказном автобусе и поедем в город Фуронг, построенный на водопаде. Виды здесь впечатляют: классические китайские домики с пагодами располагаются прямо на краю пропасти, куда падают водные потоки. Прогуляемся по улицам и продолжим путешествие. Нас уже ждёт древний город Фэнхуан, спрятанный от непогоды и бурь посреди гор.
Мы побываем на набережной и отведаем местную халву — её отбивают молотками прямо на улицах. Любители танцев, баров и караоке смогут пройтись по заведениям городка. Но помните, шум и веселье прекращается здесь ровно в 23:00.
Ночевать будем в отеле в Фэнхуане.
Рассвет над рекой и переезд в Гуйлинь
Пойдём гулять по Фэнхуану на рассвете и полюбуемся, как солнечные лучи будут пробиваться сквозь туман над рекой. Позавтракаем и на автобусе поедем в Гуйлинь. Переезд займёт 6 часов.
По прибытии погуляем по парку, полюбуемся озером и старинными пагодами, особенно красивыми в свете фонарей.
Скала Слоновий хобот и подъём на гору Лаочжай
Сегодня отправимся к скале Слоновий хобот — каменная громада напоминает огромного слона. Дальше пересядем на плоты с мотором и устроим круиз по реке Ли. Будем любоваться горами с острыми вершинами, зарослями бамбука по берегам и бескрайними лугами, где бродят буйволы, работают крестьяне и рыбаки.
Пообедаем и поднимемся на гору Лаочжай. Восхождение займёт 30 минут в одну сторону и столько же обратно. С вершины нам откроются невероятные пейзажи. Сделаем фотографии и спустимся.
Вечером переедем в город Яншо и заселимся в отель.
Велосипедная прогулка, катание на лодке и переезд в Гуанчжоу
Утром вас ждёт прогулка на велосипеде. Через рисовые поля доберёмся до реки Юлонг. Пересядем на бамбуковые лодки и прокатимся по речке, любуясь видами.
Вечером переедем на вокзал и сядем на скоростной поезд в Гуанчжоу. Заселимся в транзитный отель.
Отъезд или продолжение программы
Рано утром отвезём вас в аэропорт.
По желанию и за доплату можем продолжить путешествие и провести 3 дня в Пекине. Тогда утром вылетим в Пекин, заселимся в отеле и отправимся в храм Неба, который отличается от других святынь круглой формой.
Великая Китайская стена
Побывать в Китае и не увидеть Великую Китайскую стену — невозможно. И мы не просто увидим, а заберёмся на это грандиозное сооружение. Покажется, будто стена бесконечная! Мы поднимемся на не самый лёгкий участок, зато вокруг не будет множества туристов. После экскурсии вернёмся в Пекин и прогуляемся по знаменитой торговой улице.
Запретный город
Сегодня увидим, как жили китайские императоры — держим курс в Запретный город, самый обширный дворцовый комплекс в мире. Затем переедем в Летний дворец, живописно расположенный посреди парка с озером. У нас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по мостикам, полюбоваться пагодами, сделать фотографии и насладиться особой атмосферой этого места.
По желанию группы и если будет время, можем посетить ещё один храм Пекина или погулять по старинным кварталам города.
Отъезд
Рано утром отвезём в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 887
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях по маршруту
- Сопровождение русскоязычным турлидером с 10-летним стажем жизни и работы в Китае
- Экскурсии по программе
- Круизы на плотах по рекам Ли и Юлонг
- Внутренние междугородние переезды по маршруту (на поездах, автобусах)
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в отель
Что не входит в цену
- Международный авиаперелёт Москва-Чэнду + Гуанчжоу-Москва
- Внутренний перелёт Чэнду-Чжанцзяцзе и Сиань-Чжанцзяцзе (ок. $ 200-300) ещё 1 внутренний перелёт Гуанчжоу-Пекин - $ 180-230 (если вы хотите продолжить тур в Пекине)
- Питание (ок. $ 15-30 в день)
- Входные билеты в национальные парки, на канатные дороги и лифты внутри парков (ок. $ 130) и еще + $ 40 в Пекине
- Виза в Китай (консульский сбор 2500 руб.)
- Дополнительные 3 дня в Пекине со всеми экскурсиями - $ 460