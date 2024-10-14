Позавтракаем, соберём вещи и оставим их в отеле. На частном автобусе поедем в национальный геопарк «Чжанъе Данься», чтобы увидеть необычные горы. Склоны здесь будто радужные — они покрыты яркими разноцветными полосками. Прогуляемся по оборудованным деревянным дорожкам и сделаем эффектные снимки с обзорных точек. Между основными смотровыми площадками курсируют автобусы, так что не придётся много ходить и напрягаться.

На осмотр парка у нас будет около 3 часов. Затем заберём вещи из отеля и поедем на вокзал, а оттуда в 17:20 на скоростном поезде помчим в Сиань.

Если останется время перед выездом, посетим геопарк «Данься» с яркими оранжевыми скалами. Поздно вечером заселимся в отель в Сиане.