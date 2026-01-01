Мои заказы

Мудрость веков и чудеса природы: захватывающее путешествие по Китаю с комфортом

Переночевать в глэмпинге выше облаков, увидеть цветные горы и панд и погулять по солёным озёрам
В этом путешествии вы окажетесь в самом сердце Поднебесной! Вас ждут уютные улочки Чэнду с ароматом специй и заснеженные вершины Ниубэй, где рассвет окрашивает горы в золото — здесь мы
читать дальшеуменьшить

проведём 2 ночи в панорамном глэмпинге.

Вы увидите редчайших панд и подниметесь к величественным буддийским храмам на священной горе Эмэйшань, где можно поймать редкое природное явление «Свет Будды».

Полюбуетесь озером Цинхай, в котором отражаются облака, и окажетесь на зеркальной глади соляного озера Чака, будто шагая по небу.

Увидите самую большую в мире каменную статую Будды, прогуляетесь по цветным горам Чжанъе Данься, признанным памятником ЮНЕСКО.

Мы пройдёмся по старинному Сианю и посмотрим на легендарную Терракотовую армию, одно из величайших чудес древнего мира. Осмотрим храм, вырубленный прямо в скале, и заглянем в лавки с тибетскими сокровищами. Из поездки вы вернётесь наполненными и вдохновлёнными!

Мудрость веков и чудеса природы: захватывающее путешествие по Китаю с комфортом
Мудрость веков и чудеса природы: захватывающее путешествие по Китаю с комфортом
Мудрость веков и чудеса природы: захватывающее путешествие по Китаю с комфортом

Описание тура

Организационные детали

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Питание. Включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Минивэн, скоростные поезда, самолёт.

Возраст участников. 20+.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, совместный ужин и вечерняя прогулка

Встречаемся в городе, где старина соседствует с современностью. Здесь уютные переулки, древние храмы и новые транспортные развязки формируют удивительный городской ландшафт, а почти на каждом шагу можно встретить изображение панды — символа Чэнду. В воздухе витает аромат специй, щебечут птицы и слышен стрёкот цикад.

Мы разместимся в аутентичном китайском особняке на спокойной улице недалеко от центра. После заселения нас ожидает общий ужин и обсуждение маршрута на ближайшие дни. Вечером прогуляемся по улице Цзиньли — её протяжённость составляет 350 метров, а возраст превышает 1800 лет. Улица находится в районе Ухоу и знаменита своей традиционной архитектурой, атмосферой древнего Китая, уличными театрами и множеством лавок с сувенирами.

Встреча, размещение, совместный ужин и вечерняя прогулкаВстреча, размещение, совместный ужин и вечерняя прогулкаВстреча, размещение, совместный ужин и вечерняя прогулка
2 день

Заповедник с пандами, водная прогулка к горе Линъюньшань, статуя Большого Будды

После завтрака отправимся в заповедник, где обитают большие панды — национальное достояние Китая. Эти очаровательные животные питаются исключительно бамбуком, а их неуклюжесть и повадки вызывают искреннюю улыбку.

Затем поедем к подножию горы Линъюньшань, где находится монументальная статуя Большого Будды — крупнейшее в мире каменное изображение божества. К месту доберёмся на кораблике, пересекающем место слияния трёх рек: Цинъи, Минь и Даду. Скалы рядом с изваянием украшены более чем 90 рельефами бодхисатв, а в пещерах Махао сохранились барельефы Будды и древние изображения колесниц.

Заповедник с пандами, водная прогулка к горе Линъюньшань, статуя Большого БуддыЗаповедник с пандами, водная прогулка к горе Линъюньшань, статуя Большого БуддыЗаповедник с пандами, водная прогулка к горе Линъюньшань, статуя Большого Будды
3 день

Священная гора Эмэйшань, храмы и монастыри

Утром выезжаем к горе Эмэйшань — дорога займёт около 2,5 часов. Эта вершина, покрытая густыми лесами, полноводными водопадами и извилистыми ручьями, входит в число десяти самых живописных горных районов Китая. Эмэйшань считается одной из четырёх священных буддийских гор страны. Здесь расположены храмы и монастыри, хранящие тысячелетнюю историю буддизма, пришедшего в Китай из Индии около 2000 лет назад.

Если повезёт, увидим редкое природное явление — «Свет Будды». Оно происходит около 14 раз в год: если в тумане взглянуть на свою тень, она окажется окружена светящимся ореолом всех цветов спектра. Для буддистов это символ духовного пробуждения. На вершине нас будет ждать позолоченная статуя бодхисаттвы Пусяня — самая высокогорная золотая скульптура Будды в мире.

Священная гора Эмэйшань, храмы и монастыриСвященная гора Эмэйшань, храмы и монастыриСвященная гора Эмэйшань, храмы и монастыри
4 день

Переезд к горе Ниубэй

Сегодня мы направимся к горе Ниубэй. Дорога займёт около 4 часов. Здесь мы проведём два дня, остановившись в глэмпинге с потрясающим видом на горные хребты. В 2009 году издание National Geographic назвало Ниубэй «самой впечатляющей смотровой площадкой Китая» благодаря круговому обзору в 360 градусов. Это место особенно любимо фотографами и астрономами за фантастические пейзажи и открытые горизонты.

Переезд к горе НиубэйПереезд к горе НиубэйПереезд к горе НиубэйПереезд к горе Ниубэй
5 день

Прогулка по окрестностям горы Ниубэй

На рассвете желающие смогут понаблюдать, как первые солнечные лучи окрашивают снежные вершины в тёплые золотистые оттенки.
После завтрака отправимся исследовать природные достопримечательности региона. Доступны разные направления: точка, откуда открывается вид на один из крупнейших ледников планеты; место с заснеженными вершинами, водопадами, цветущими азалиями, лугами и хвойными деревьями; подвесной мост, возведённый в эпоху династии Цин; смотровая площадка на горе, куда можно подняться по канатной дороге, чтобы полюбоваться ледником; деревня Моси у подножия горы с горячими источниками; уезд Инцзин, который славится традиционной гончарной продукцией и считается главным районом Китая по производству песчаных изделий.

Прогулка по окрестностям горы НиубэйПрогулка по окрестностям горы НиубэйПрогулка по окрестностям горы НиубэйПрогулка по окрестностям горы Ниубэй
6 день

Возвращение в Чэнду, перелёт в Синин

Утром вернёмся в Чэнду, а оттуда вылетим в город Синин, чтобы открыть для себя высокогорные озёра. По дороге из аэропорта нас встретят равнины и красочные сельские пейзажи. Мы проедем через мусульманские деревушки, где повозки, запряжённые лошадьми, встречаются чаще автомобилей. Здесь чувствуется, что регион остаётся в стороне от массового туризма. По мере приближения к Синину появляются черты развивающегося города, однако за внешней простотой скрывается удивительное культурное разнообразие, уникальное для Китая.

Заглянем в лавки с тибетскими товарами — здесь можно выгодно приобрести украшения, традиционные ножи и мечи, религиозную атрибутику, антиквариат и одежду. Это одно из лучших мест для покупки изделий с тибетским колоритом.

Возвращение в Чэнду, перелёт в СининВозвращение в Чэнду, перелёт в СининВозвращение в Чэнду, перелёт в Синин
7 день

Озёра Цинхай и Чака

После завтрака отправимся на экскурсию к двум знаменитым озёрам. Дорога займёт около 3 часов. Первым увидим Цинхай — крупнейшее солёное озеро Китая, кристально чистое и отражающее окружающий горный ландшафт.

Затем направимся к озеру Чака. Его название в переводе с тибетского означает «небесное зеркало». Соль в воде создаёт идеальную отражающую поверхность, поэтому ландшафт и небо словно дублируются в глади озера. Для прогулки нам выдадут красные резиновые сапоги, а по территории курсирует вагончик — отличная возможность сделать эффектные фотографии прямо в воде.

Озёра Цинхай и ЧакаОзёра Цинхай и ЧакаОзёра Цинхай и Чака
8 день

Переезд в Чжанъе, размещение в отеле, посещение храма Великого Будды

Встанем пораньше и отправимся в Чжанъе — дорога займёт около 5 часов. Этот город на севере провинции Ганьсу хоть и невелик, но стал точкой притяжения для путешественников со всего мира благодаря близости к уникальному геологическому памятнику.

По прибытии заселимся в отель и посетим храм Великого Будды, а вечером отдохнём перед встречей с природным чудом.

Переезд в Чжанъе, размещение в отеле, посещение храма Великого БуддыПереезд в Чжанъе, размещение в отеле, посещение храма Великого БуддыПереезд в Чжанъе, размещение в отеле, посещение храма Великого Будды
9 день

Цветные горы Чжанъе Данься

Сегодня нас ждут цветные горы Чжанъе Данься — те самые, ради которых люди едут в этот удалённый уголок страны. Скалы здесь переливаются множеством оттенков, создавая фантастическую картину.

Это природное образование возникло около 100 миллионов лет назад. В ту эпоху здесь находилось внутреннее озеро, в которое реки приносили разноцветные осадки. После того как водоём высох, слои начали разрушаться под действием ветра, воды и кислорода. Благодаря этим процессам возникли горы, напоминающие марсианские пейзажи. В 2010 году геопарк вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Цветные горы Чжанъе ДаньсяЦветные горы Чжанъе ДаньсяЦветные горы Чжанъе Данься
10 день

Храм Матисы

В этот день посетим храм Матисы, известный также как «храм лошадиного копыта». Этот буддийский монастырь высечен прямо в отвесной скале. Его возраст превышает 1600 лет, а архитектура поражает своими формами и символикой.

Храм МатисыХрам МатисыХрам Матисы
11 день

Переезд в Сиань, прогулка по городу

Сядем на скоростной поезд и отправимся в Сиань — один из самых древних городов Китая, история которого насчитывает более 3000 лет. Долгое время он служил столицей государства. По приезде прогуляемся по старинным улицам, сохранившим очарование прошлых веков.

Переезд в Сиань, прогулка по городуПереезд в Сиань, прогулка по городуПереезд в Сиань, прогулка по городу
12 день

Терракотовая армия

Сегодня отправимся к мавзолею Цинь Шихуанди, первого императора объединённого Китая. Здесь расположено уникальное захоронение — Терракотовая армия. Оно включает не менее 8100 скульптур в полный рост, изображающих воинов, офицеров и лошадей. Это одно из величайших археологических открытий 20 века и подлинное чудо света.

Терракотовая армияТерракотовая армияТерракотовая армия
13 день

Отъезд

Сегодня отправимся домой, увозя с собой воспоминания о величии Китая, его истории, культуре и невероятной природе.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$3333
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер между городами и в указанные локации
  • Перелёт Чэнду - Синин
  • Билеты на скоростные поезда
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Перелёты до Чэнду и обратно из Сианя в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на достопримечательности - 10 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр Чэнду, 12:00
Завершение: Отель в Сиане, выселение до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Чэнду
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 2 туристов
Доброе время добрым людям! Меня зовут Настасья. Уже более 3 лет я путешествую и организую женские ретриты и звуковые сессии со смыслом. В них вы становитесь ближе к вашей душе,
читать дальшеуменьшить

соединяетесь с самыми сокровенными мечтами, и они начинают исполняться. Путешествия, в которых вы не перестаёте удивляться чудесам и магии, которая происходит вокруг вас. Я художник, музыкант, мастер медитаций и проводник в тонкие миры чувств. Провожу авторские медитации с аурафоном — уникальным инструментом, который гармонизирует и повышает ваши вибрации — на соединение с «высшим Я» для получения ответов на глубинные вопросы. Также я автор практик потоково-интуитивного рисования и духовных танцев, травница и фитотерапевт. Буду рада видеть вас на своих ретритах и сессиях, вместе мы будем создавать наше счастливое «Сейчас». С любовью, Настасья.

Тур входит в следующие категории Чэнду

Похожие туры на «Мудрость веков и чудеса природы: захватывающее путешествие по Китаю с комфортом»

Комфорт-тур по Чэнду, Чунцину и Чжанцзяцзе в мини-группе: парки, святыни, панды и гастровпечатления
На машине
8 дней
3 отзыва
Комфорт-тур по Чэнду, Чунцину и Чжанцзяцзе в мини-группе: парки, святыни, панды и гастровпечатления
Понаблюдать за пандами, увидеть гигантского Будду и удивиться красоте скал Аватара в
Начало: Аэропорт Чэнду, 10:00
13 июн в 09:00
12 сен в 10:00
165 000 ₽ за человека
В поисках духовных смыслов: большое паломничество по Тибету с корой вокруг Кайласа
15 дней
5 отзывов
В поисках духовных смыслов: большое паломничество по Тибету с корой вокруг Кайласа
Совершить ритуал вокруг священной горы, смыть грехи в озере и пройти через Врата Смерти
Начало: Аэропорт Чэнду (Китай), точное время зависит от ва...
21 июн в 08:00
6 сен в 08:00
$3990 за человека
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
12 дней
2 отзыва
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
Посетить бесконечную библиотеку, увидеть гигантского Будду и переночевать в горном храме
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего пр...
2 сен в 08:00
$4025 за человека
Магия Сычуани: большое путешествие по природным достопримечательностям провинции
Пешая
16 дней
1 отзыв
Магия Сычуани: большое путешествие по природным достопримечательностям провинции
Полюбоваться «альпийскими» пейзажами, увидеть гигантского Будду и посетить логово Жёлтого дракона
Начало: Аэропорт Тьянфу, до 14:00
10 окт в 08:00
$2090 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Чэнду
Все туры из Чэнду
$3333 за человека