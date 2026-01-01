Встречаемся в городе, где старина соседствует с современностью. Здесь уютные переулки, древние храмы и новые транспортные развязки формируют удивительный городской ландшафт, а почти на каждом шагу можно встретить изображение панды — символа Чэнду. В воздухе витает аромат специй, щебечут птицы и слышен стрёкот цикад.

Мы разместимся в аутентичном китайском особняке на спокойной улице недалеко от центра. После заселения нас ожидает общий ужин и обсуждение маршрута на ближайшие дни. Вечером прогуляемся по улице Цзиньли — её протяжённость составляет 350 метров, а возраст превышает 1800 лет. Улица находится в районе Ухоу и знаменита своей традиционной архитектурой, атмосферой древнего Китая, уличными театрами и множеством лавок с сувенирами.