Описание тура
Организационные детали
С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Питание. Включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Минивэн, скоростные поезда, самолёт.
Возраст участников. 20+.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, совместный ужин и вечерняя прогулка
Встречаемся в городе, где старина соседствует с современностью. Здесь уютные переулки, древние храмы и новые транспортные развязки формируют удивительный городской ландшафт, а почти на каждом шагу можно встретить изображение панды — символа Чэнду. В воздухе витает аромат специй, щебечут птицы и слышен стрёкот цикад.
Мы разместимся в аутентичном китайском особняке на спокойной улице недалеко от центра. После заселения нас ожидает общий ужин и обсуждение маршрута на ближайшие дни. Вечером прогуляемся по улице Цзиньли — её протяжённость составляет 350 метров, а возраст превышает 1800 лет. Улица находится в районе Ухоу и знаменита своей традиционной архитектурой, атмосферой древнего Китая, уличными театрами и множеством лавок с сувенирами.
Заповедник с пандами, водная прогулка к горе Линъюньшань, статуя Большого Будды
После завтрака отправимся в заповедник, где обитают большие панды — национальное достояние Китая. Эти очаровательные животные питаются исключительно бамбуком, а их неуклюжесть и повадки вызывают искреннюю улыбку.
Затем поедем к подножию горы Линъюньшань, где находится монументальная статуя Большого Будды — крупнейшее в мире каменное изображение божества. К месту доберёмся на кораблике, пересекающем место слияния трёх рек: Цинъи, Минь и Даду. Скалы рядом с изваянием украшены более чем 90 рельефами бодхисатв, а в пещерах Махао сохранились барельефы Будды и древние изображения колесниц.
Священная гора Эмэйшань, храмы и монастыри
Утром выезжаем к горе Эмэйшань — дорога займёт около 2,5 часов. Эта вершина, покрытая густыми лесами, полноводными водопадами и извилистыми ручьями, входит в число десяти самых живописных горных районов Китая. Эмэйшань считается одной из четырёх священных буддийских гор страны. Здесь расположены храмы и монастыри, хранящие тысячелетнюю историю буддизма, пришедшего в Китай из Индии около 2000 лет назад.
Если повезёт, увидим редкое природное явление — «Свет Будды». Оно происходит около 14 раз в год: если в тумане взглянуть на свою тень, она окажется окружена светящимся ореолом всех цветов спектра. Для буддистов это символ духовного пробуждения. На вершине нас будет ждать позолоченная статуя бодхисаттвы Пусяня — самая высокогорная золотая скульптура Будды в мире.
Переезд к горе Ниубэй
Сегодня мы направимся к горе Ниубэй. Дорога займёт около 4 часов. Здесь мы проведём два дня, остановившись в глэмпинге с потрясающим видом на горные хребты. В 2009 году издание National Geographic назвало Ниубэй «самой впечатляющей смотровой площадкой Китая» благодаря круговому обзору в 360 градусов. Это место особенно любимо фотографами и астрономами за фантастические пейзажи и открытые горизонты.
Прогулка по окрестностям горы Ниубэй
На рассвете желающие смогут понаблюдать, как первые солнечные лучи окрашивают снежные вершины в тёплые золотистые оттенки.
После завтрака отправимся исследовать природные достопримечательности региона. Доступны разные направления: точка, откуда открывается вид на один из крупнейших ледников планеты; место с заснеженными вершинами, водопадами, цветущими азалиями, лугами и хвойными деревьями; подвесной мост, возведённый в эпоху династии Цин; смотровая площадка на горе, куда можно подняться по канатной дороге, чтобы полюбоваться ледником; деревня Моси у подножия горы с горячими источниками; уезд Инцзин, который славится традиционной гончарной продукцией и считается главным районом Китая по производству песчаных изделий.
Возвращение в Чэнду, перелёт в Синин
Утром вернёмся в Чэнду, а оттуда вылетим в город Синин, чтобы открыть для себя высокогорные озёра. По дороге из аэропорта нас встретят равнины и красочные сельские пейзажи. Мы проедем через мусульманские деревушки, где повозки, запряжённые лошадьми, встречаются чаще автомобилей. Здесь чувствуется, что регион остаётся в стороне от массового туризма. По мере приближения к Синину появляются черты развивающегося города, однако за внешней простотой скрывается удивительное культурное разнообразие, уникальное для Китая.
Заглянем в лавки с тибетскими товарами — здесь можно выгодно приобрести украшения, традиционные ножи и мечи, религиозную атрибутику, антиквариат и одежду. Это одно из лучших мест для покупки изделий с тибетским колоритом.
Озёра Цинхай и Чака
После завтрака отправимся на экскурсию к двум знаменитым озёрам. Дорога займёт около 3 часов. Первым увидим Цинхай — крупнейшее солёное озеро Китая, кристально чистое и отражающее окружающий горный ландшафт.
Затем направимся к озеру Чака. Его название в переводе с тибетского означает «небесное зеркало». Соль в воде создаёт идеальную отражающую поверхность, поэтому ландшафт и небо словно дублируются в глади озера. Для прогулки нам выдадут красные резиновые сапоги, а по территории курсирует вагончик — отличная возможность сделать эффектные фотографии прямо в воде.
Переезд в Чжанъе, размещение в отеле, посещение храма Великого Будды
Встанем пораньше и отправимся в Чжанъе — дорога займёт около 5 часов. Этот город на севере провинции Ганьсу хоть и невелик, но стал точкой притяжения для путешественников со всего мира благодаря близости к уникальному геологическому памятнику.
По прибытии заселимся в отель и посетим храм Великого Будды, а вечером отдохнём перед встречей с природным чудом.
Цветные горы Чжанъе Данься
Сегодня нас ждут цветные горы Чжанъе Данься — те самые, ради которых люди едут в этот удалённый уголок страны. Скалы здесь переливаются множеством оттенков, создавая фантастическую картину.
Это природное образование возникло около 100 миллионов лет назад. В ту эпоху здесь находилось внутреннее озеро, в которое реки приносили разноцветные осадки. После того как водоём высох, слои начали разрушаться под действием ветра, воды и кислорода. Благодаря этим процессам возникли горы, напоминающие марсианские пейзажи. В 2010 году геопарк вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм Матисы
В этот день посетим храм Матисы, известный также как «храм лошадиного копыта». Этот буддийский монастырь высечен прямо в отвесной скале. Его возраст превышает 1600 лет, а архитектура поражает своими формами и символикой.
Переезд в Сиань, прогулка по городу
Сядем на скоростной поезд и отправимся в Сиань — один из самых древних городов Китая, история которого насчитывает более 3000 лет. Долгое время он служил столицей государства. По приезде прогуляемся по старинным улицам, сохранившим очарование прошлых веков.
Терракотовая армия
Сегодня отправимся к мавзолею Цинь Шихуанди, первого императора объединённого Китая. Здесь расположено уникальное захоронение — Терракотовая армия. Оно включает не менее 8100 скульптур в полный рост, изображающих воинов, офицеров и лошадей. Это одно из величайших археологических открытий 20 века и подлинное чудо света.
Отъезд
Сегодня отправимся домой, увозя с собой воспоминания о величии Китая, его истории, культуре и невероятной природе.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$3333
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер между городами и в указанные локации
- Перелёт Чэнду - Синин
- Билеты на скоростные поезда
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Перелёты до Чэнду и обратно из Сианя в ваш город
- Обеды и ужины
- Входные билеты на достопримечательности - 10 000 ₽