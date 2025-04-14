9 дней
Чудеса Китая: панды, скалы из «Аватара», город на водопаде и круиз по реке Ли
Побывать на масштабном шоу «Впечатление Лю Саньцзе», увидеть Небесные ворота и рисовые террасы
Начало: Аэропорт Чэнду, время прибытия ваших рейсов
14 апр в 10:00
19 мая в 10:00
$2700 за человека
14 дней
Панды, Терракотовая армия и горы из «Аватара»: большое путешествие по Китаю
Увидеть радужные скалы, поплавать на бамбуковой лодке и побывать в древних китайских городах
Начало: Аэропорт Чэнду, время прибытия ваших рейсов
12 окт в 08:00
$2087 за человека
3 дня
Индивидуальный тур в Чэнду, Лэшань и на гору Эмэй
Понаблюдать за жизнью панд, увидеть самую большую в мире статую Будды и погулять по священной горе
Начало: Чэнду, в холле вашего отеля или другом месте по до...
31 дек в 08:00
1 янв в 08:00
$786 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «На машине»
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