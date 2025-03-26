После завтрака нас ждёт трансфер на вокзал и поездка на скоростном поезде — всего за час мы окажемся на месте. Первым делом осмотрим наскальные рельефы Дацзу, созданные в 8-10 веках. Эти уникальные изображения поразят своим масштабом и деталями.

Затем отправляемся в Цицикоу, древний город, который называют «фарфоровым портом». Этот городок с тысячелетней историей, расположенный на берегу реки Цзялин, был важным транспортным узлом в эпоху династии Сун. Уникальный ландшафт и сохранившиеся традиции делают его особенным местом: здесь можно увидеть, как до сих пор производят шёлк, прессованные масла и сахарное тесто. Не упустите возможность посмотреть сычуаньскую оперу и попробовать местные закуски!