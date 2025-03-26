мар
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. 2-местное размещение в отелях по маршруту. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на скоростном поезде, автобусе или минивэне.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Поможем оформить.
Программа тура по дням
Прибытие в Чэнду
Встретим вас в аэропорту и направимся в отель, расположенный на одной из самых известных улиц Чэнду. Местоположение очень удачное — рядом торговые улицы и Народный парк, где вечером можно посетить чайный домик и насладиться сычуаньской оперой.
Цицикоу, наскальные рельефы Дацзу
После завтрака нас ждёт трансфер на вокзал и поездка на скоростном поезде — всего за час мы окажемся на месте. Первым делом осмотрим наскальные рельефы Дацзу, созданные в 8-10 веках. Эти уникальные изображения поразят своим масштабом и деталями.
Затем отправляемся в Цицикоу, древний город, который называют «фарфоровым портом». Этот городок с тысячелетней историей, расположенный на берегу реки Цзялин, был важным транспортным узлом в эпоху династии Сун. Уникальный ландшафт и сохранившиеся традиции делают его особенным местом: здесь можно увидеть, как до сих пор производят шёлк, прессованные масла и сахарное тесто. Не упустите возможность посмотреть сычуаньскую оперу и попробовать местные закуски!
Исследуем Чунцин
Утром после завтрака выезжаем в Чунцин. Это один из крупнейших мегаполисов Китая с населением более 32 миллионов человек. Здесь вас поразят фантастические инженерные решения: 5-уровневые развязки, метро, проходящее сквозь жилые здания, и знаменитая станция «Лицзыба», расположенная на трёх этажах небоскрёба. Чунцин выделяется своей китайской атмосферой, практически не подвергшейся влиянию Запада.
Фэнду: добро пожаловать в город духов
Позавтракав, отправляемся в загадочный Фэнду, который называют «городом духов». Этот древний город считается земным воплощением даосского ада. Легенда гласит, что даосы своей алхимией перенесли туда царство мёртвых. Мы осмотрим мосты, храмы и скульптуры, созданные ещё во времена династии Хань, которые воплощают демонов и духов — это по-настоящему уникальное место.
После прогулки вернёмся в Чунцин.
Чжуншань и Шаолинь
Завтракаем и отправляемся в древний город Чжуншань, где вас ждёт погружение в атмосферу прошлых эпох. Погуляем по старинным улицам, каждый уголок которых наполнен историей.
Далее нас ждёт поездка в Шаолинь, знаменитый своим уединённым горным монастырём. Прогулка по храму займёт около двух часов.
Три природных моста
Сегодня нас ждёт удивительная достопримечательность — Три природных моста, известные как Тяньлун, Цинлун и Хэйлун. Эти известняковые образования находятся в геопарке «Сяньнюшань», охраняемом ЮНЕСКО. Прогулка по живописным мостам и ущельям займёт 1-1,5 часа, и каждый шаг будет погружать вас в неповторимую атмосферу.
Чию Цзюли: центр народа Мяо
В этот день посетим город Чию Цзюли. Здесь можно погрузиться в культуру народа Мяо: от уникальной архитектуры до особенной кухни. Мяо славятся своим искусством и традициями, которые сохранились веками. Мы останемся на ночь в центре города.
Гунтань и прибытие в деревню Ялонг
Выезжаем в древний Гунтань, который находится на берегу реки Уцзян. Город перенесли после строительства плотины, но он сохранил свою уникальную архитектуру с домами на сваях и мощёными улицами. Здесь можно попробовать местные деликатесы, например, жареный горный папоротник и свиные ножки с редькой.
После обеда отправляемся к Персиковому источнику, где нас ждёт размещение в деревенском гостевом доме и прогулка по парку с пещерами, прудами и бамбуковыми рощами.
Каньон Тонгрен
Сегодня едем к каньону Тонгрен, одному из самых живописных мест нашего путешествия. Прогулка по его окрестностями займёт около 2-3 часов.
Путешествие к горе Фаньцзин
После завтрака можно отдохнуть или отправиться к горе Фаньцзин — священному буддийскому месту с уникальными храмами на вершинах скал. Увидим храмы Будды и Майтрейи, соединённые мостиком, а также храмы Чэнъэнь и Лунцюань. В последнем восседает статуя Будды, которая заражает спокойствием. Осмотрим королевский храм Хуго, построенный в 1126 году.
Вечером прибудем в Чэнду.
Окончание тура
Пришло время прощаться. Позавтракав, вы самостоятельно доберётесь до аэропорта. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2200
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Чэнду и обратно
- Остальное питание
- Трансфер до аэропорта
- 1-местное размещение
- Виза
- Медицинская страховка