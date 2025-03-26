Новые грани Китая: путешествие по Чунцину и окрестностям

Побывать в «городе духов», погрузиться в культуру народности Мяо и увидеть Три природных моста
Откройте для себя потаённые уголки Китая, где можно насладиться величием природы и истории без лишней суеты и толп туристов! В этом путешествии вы увидите множество удивительных локаций: от шумных мегаполисов
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до мистических древних городов и священных гор.

Прогуляетесь по старинным улочкам, где время остановилось, исследуете наскальные рельефы и узнаете тайны «города духов» Фэнду.

Почувствуете атмосферу настоящего Китая, не тронутого влиянием Запада, а ещё погрузитесь в культуру малых народов. Вас ждут мосты Тяньлун, Цинлун и Хэйлун, каньон Тонгрен и горные храмы, парящие в облаках.

Новые грани Китая: путешествие по Чунцину и окрестностям
Новые грани Китая: путешествие по Чунцину и окрестностям
Новые грани Китая: путешествие по Чунцину и окрестностям
Ближайшие даты:
26
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. 2-местное размещение в отелях по маршруту. Возможно 1-местное размещение за доплату.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на скоростном поезде, автобусе или минивэне.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Поможем оформить.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Чэнду

Встретим вас в аэропорту и направимся в отель, расположенный на одной из самых известных улиц Чэнду. Местоположение очень удачное — рядом торговые улицы и Народный парк, где вечером можно посетить чайный домик и насладиться сычуаньской оперой.

Прибытие в ЧэндуПрибытие в ЧэндуПрибытие в ЧэндуПрибытие в ЧэндуПрибытие в ЧэндуПрибытие в ЧэндуПрибытие в ЧэндуПрибытие в Чэнду
2 день

Цицикоу, наскальные рельефы Дацзу

После завтрака нас ждёт трансфер на вокзал и поездка на скоростном поезде — всего за час мы окажемся на месте. Первым делом осмотрим наскальные рельефы Дацзу, созданные в 8-10 веках. Эти уникальные изображения поразят своим масштабом и деталями.

Затем отправляемся в Цицикоу, древний город, который называют «фарфоровым портом». Этот городок с тысячелетней историей, расположенный на берегу реки Цзялин, был важным транспортным узлом в эпоху династии Сун. Уникальный ландшафт и сохранившиеся традиции делают его особенным местом: здесь можно увидеть, как до сих пор производят шёлк, прессованные масла и сахарное тесто. Не упустите возможность посмотреть сычуаньскую оперу и попробовать местные закуски!

Цицикоу, наскальные рельефы ДацзуЦицикоу, наскальные рельефы ДацзуЦицикоу, наскальные рельефы ДацзуЦицикоу, наскальные рельефы ДацзуЦицикоу, наскальные рельефы Дацзу
3 день

Исследуем Чунцин

Утром после завтрака выезжаем в Чунцин. Это один из крупнейших мегаполисов Китая с населением более 32 миллионов человек. Здесь вас поразят фантастические инженерные решения: 5-уровневые развязки, метро, проходящее сквозь жилые здания, и знаменитая станция «Лицзыба», расположенная на трёх этажах небоскрёба. Чунцин выделяется своей китайской атмосферой, практически не подвергшейся влиянию Запада.

Исследуем ЧунцинИсследуем ЧунцинИсследуем Чунцин
4 день

Фэнду: добро пожаловать в город духов

Позавтракав, отправляемся в загадочный Фэнду, который называют «городом духов». Этот древний город считается земным воплощением даосского ада. Легенда гласит, что даосы своей алхимией перенесли туда царство мёртвых. Мы осмотрим мосты, храмы и скульптуры, созданные ещё во времена династии Хань, которые воплощают демонов и духов — это по-настоящему уникальное место.

После прогулки вернёмся в Чунцин.

Фэнду: добро пожаловать в город духовФэнду: добро пожаловать в город духовФэнду: добро пожаловать в город духовФэнду: добро пожаловать в город духов
5 день

Чжуншань и Шаолинь

Завтракаем и отправляемся в древний город Чжуншань, где вас ждёт погружение в атмосферу прошлых эпох. Погуляем по старинным улицам, каждый уголок которых наполнен историей.

Далее нас ждёт поездка в Шаолинь, знаменитый своим уединённым горным монастырём. Прогулка по храму займёт около двух часов.

Чжуншань и ШаолиньЧжуншань и ШаолиньЧжуншань и ШаолиньЧжуншань и Шаолинь
6 день

Три природных моста

Сегодня нас ждёт удивительная достопримечательность — Три природных моста, известные как Тяньлун, Цинлун и Хэйлун. Эти известняковые образования находятся в геопарке «Сяньнюшань», охраняемом ЮНЕСКО. Прогулка по живописным мостам и ущельям займёт 1-1,5 часа, и каждый шаг будет погружать вас в неповторимую атмосферу.

Три природных мостаТри природных мостаТри природных мостаТри природных моста
7 день

Чию Цзюли: центр народа Мяо

В этот день посетим город Чию Цзюли. Здесь можно погрузиться в культуру народа Мяо: от уникальной архитектуры до особенной кухни. Мяо славятся своим искусством и традициями, которые сохранились веками. Мы останемся на ночь в центре города.

Чию Цзюли: центр народа МяоЧию Цзюли: центр народа МяоЧию Цзюли: центр народа МяоЧию Цзюли: центр народа Мяо
8 день

Гунтань и прибытие в деревню Ялонг

Выезжаем в древний Гунтань, который находится на берегу реки Уцзян. Город перенесли после строительства плотины, но он сохранил свою уникальную архитектуру с домами на сваях и мощёными улицами. Здесь можно попробовать местные деликатесы, например, жареный горный папоротник и свиные ножки с редькой.

После обеда отправляемся к Персиковому источнику, где нас ждёт размещение в деревенском гостевом доме и прогулка по парку с пещерами, прудами и бамбуковыми рощами.

Гунтань и прибытие в деревню ЯлонгГунтань и прибытие в деревню Ялонг
9 день

Каньон Тонгрен

Сегодня едем к каньону Тонгрен, одному из самых живописных мест нашего путешествия. Прогулка по его окрестностями займёт около 2-3 часов.

Каньон ТонгренКаньон ТонгренКаньон ТонгренКаньон Тонгрен
10 день

Путешествие к горе Фаньцзин

После завтрака можно отдохнуть или отправиться к горе Фаньцзин — священному буддийскому месту с уникальными храмами на вершинах скал. Увидим храмы Будды и Майтрейи, соединённые мостиком, а также храмы Чэнъэнь и Лунцюань. В последнем восседает статуя Будды, которая заражает спокойствием. Осмотрим королевский храм Хуго, построенный в 1126 году.

Вечером прибудем в Чэнду.

Путешествие к горе ФаньцзинПутешествие к горе ФаньцзинПутешествие к горе ФаньцзинПутешествие к горе Фаньцзин
11 день

Окончание тура

Пришло время прощаться. Позавтракав, вы самостоятельно доберётесь до аэропорта. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2200
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Чэнду и обратно
  • Остальное питание
  • Трансфер до аэропорта
  • 1-местное размещение
  • Виза
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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