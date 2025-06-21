По земле богов: места силы и древние монастыри Тибета

Исследовать святыни, переночевать на склоне Эвереста и зайти в храм, где никогда не стихает молитва
Отправляемся в большое путешествие по Тибету — в край сотен святынь, где боги как нигде на Земле близки к людям. Мы объедем знаковые места силы, многовековые монастыри и храмы, сакральные
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природные уголки.

В этом туре будет многое: вы увидите, где до изгнания в Индию проживал Далай-лама, куда отправляются иностранцы, желающие стать тибетскими монахами, и как в высокогорье обустроен быт настоящих отшельников.

Одну ночь проведём у склонов Эвереста, где проводим закат и встретим рассвет, любуясь высочайшим пиком планеты.

По земле богов: места силы и древние монастыри Тибета
По земле богов: места силы и древние монастыри Тибета
По земле богов: места силы и древние монастыри Тибета
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.

Проживание. 2-местное размещение в отелях уровня «комфорт+». Точные названия мест проживания будут известны накануне поездки.

*Фото гостиниц представлены организатором для примера в 1-м дне программы

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы или минивэны.

Дети. Только 18+.

Уровень сложности. Лёгкий. Наши треккинги несложные и непродолжительные, основные перемещения по маршруту — на авто.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство (поможем с получением). Виза в Тибет выдаётся по прибытии на всю группу.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Китай, прогулка по Чэнду

Встретим вас у аэропорта Чэнду и доставим в отель. Сегодня состоится небольшая экскурсия по старому центру в компании русскоязычного и местного гидов. Будем рассматривать причудливое переплетенье исторической и современной архитектуры, храмы разных религий, буддийские статуи.

Прибытие в Китай, прогулка по ЧэндуПрибытие в Китай, прогулка по ЧэндуПрибытие в Китай, прогулка по ЧэндуПрибытие в Китай, прогулка по ЧэндуПрибытие в Китай, прогулка по ЧэндуПрибытие в Китай, прогулка по ЧэндуПрибытие в Китай, прогулка по ЧэндуПрибытие в Китай, прогулка по ЧэндуПрибытие в Китай, прогулка по ЧэндуПрибытие в Китай, прогулка по ЧэндуПрибытие в Китай, прогулка по ЧэндуПрибытие в Китай, прогулка по Чэнду
2 день

Перелёт в Тибет

Сегодня запланирован недолгий перелёт в Лхасу. Это столица и самый священный город Тибета со множеством древних святынь и атмосферных рынков. Здесь мы ненадолго задержимся, чтобы акклиматизироваться к высокогорью, и исследовать достопримечательности.

Перелёт в ТибетПерелёт в ТибетПерелёт в ТибетПерелёт в Тибет
3 день

Променад по Лхасе

Начнём знакомство с Лхасой с посещения монументального дворца Потала. Ранее здесь располагалась резиденция Далай-ламы, который сейчас нашёл прибежище в Индии.

Заедем в особо почитаемый верующими буддийский комплекс Джоканг, построенный в 7 веке и ныне охраняемый ЮНЕСКО. Заглянем во второй по значимости после Джоканга монастырь Рамоче, куда стекается множество паломников.

Променад по ЛхасеПроменад по ЛхасеПроменад по ЛхасеПроменад по ЛхасеПроменад по ЛхасеПроменад по ЛхасеПроменад по ЛхасеПроменад по Лхасе
4 день

Святыни Лхасы

Продолжим изучать религиозные жемчужины Лхасы. Отправимся в пригород, где раскинулся монастырь Дрепунг, в котором до возведения Поталы проживали Далай-ламы.

Побываем в Сэре — монастыре, куда отправляются китайцы, европейцы и американцы, желающие стать тибетскими монахами. Посетим Норбулинку — бывшую летнюю резиденцию Далай-лам, которая сильно отличается по архитектуре от остальных святынь.

Святыни ЛхасыСвятыни ЛхасыСвятыни ЛхасыСвятыни Лхасы
5 день

Глубинка Тибета

Утром поедем вглубь Тибета. Полюбуемся бирюзовой гладью священного озера Ямдрок Цо, вокруг которого принято совершать кору — ритуальное обхождение по часовой стрелке с целью освобождения от негативного опыта прошлого и духовного возрождения.

Прогуляемся по Гьянгдзе. Посёлок небольшой, но имеет огромное значение для тибетцев: здесь расположены самая большая в стране ступа Кумбум и буддийский монастырь Пелкор-Чёде.

Доберёмся до Шигадзе и осмотрим один из крупнейших тибетских монастырей Ташилунпо. Он знаменит самой масштабной в государстве статуей Будды Майтреи, украшенной золотом и серебром и инкрустированной алмазами и жемчужинами. Здесь же находятся погребальные ступы с останками первого Далай-ламы.

Глубинка ТибетаГлубинка ТибетаГлубинка ТибетаГлубинка ТибетаГлубинка ТибетаГлубинка ТибетаГлубинка ТибетаГлубинка ТибетаГлубинка ТибетаГлубинка ТибетаГлубинка ТибетаГлубинка ТибетаГлубинка ТибетаГлубинка Тибета
6 день

К склонам Эвереста

Начнём день с переезда к базовому лагерю Эвереста, по прибытии разместимся в гостевом доме. Посетим самый высокогорный монастырь в мире — Ронгбук, который лидирует в списке «Великих мест для отшельников» от CNN. Будем любоваться впечатляющими панорамами самой масштабной вершины планеты и проводим у её склонов закат.

К склонам ЭверестаК склонам ЭверестаК склонам ЭверестаК склонам ЭверестаК склонам ЭверестаК склонам ЭверестаК склонам ЭверестаК склонам ЭверестаК склонам ЭверестаК склонам ЭверестаК склонам ЭверестаК склонам Эвереста
7 день

Отдых у Эвереста, возвращение в Шигадзе

Если будет желание, вы можете встать пораньше, чтобы встретить рассвет у Эвереста. Также можно заглянуть в медитационные пещеры и ощутить энергию этих намоленных мест. Затем мы покинем базовый лагерь и вернёмся в Шигадзе. У нас останется время, чтобы прогуляться по старой части городка.

Отдых у Эвереста, возвращение в ШигадзеОтдых у Эвереста, возвращение в ШигадзеОтдых у Эвереста, возвращение в ШигадзеОтдых у Эвереста, возвращение в ШигадзеОтдых у Эвереста, возвращение в Шигадзе
8 день

Бонский монастырь Юнгдрунг Линг

На обратном пути в Лхасу заедем в крупный монастырь Юнгдрунг Линг, который с момента основания пользуется огромным влиянием и привлекает тысячи последователей религии бон. Ночевать сегодня останемся в городе Самье.

Бонский монастырь Юнгдрунг ЛингБонский монастырь Юнгдрунг ЛингБонский монастырь Юнгдрунг ЛингБонский монастырь Юнгдрунг Линг
9 день

Святыни Самье

Утром поднимемся на священную гору Хепо Ри, с вершины которой открывается великолепная панорама долины. Здесь расположен храм, в котором никогда не стихает молитва.

Спустимся обратно в Самье и зайдём в одноимённый монастырь, первый буддийский монастырь Тибета. Он единственный в стране, построенный в форме мандалы. Если позволит время, посетим средневековый монастырь Миндроллинг, затем вернёмся в Лхасу.

Святыни СамьеСвятыни СамьеСвятыни СамьеСвятыни Самье
10 день

Окончание тура

Попрощаемся с удивительным Тибетом и на самолёте вернёмся в Чэнду. На этом наше путешествие завершено.

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 990
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер от аэропорта в 1-й день
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русско - и англоговорящим гидами
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Разрешение на посещение заповедной зоны
  • Общая аптечка
  • Портативные кислородные баллоны
  • Виза в Тибет
  • Туристические налоги
Что не входит в цену
  • Перелёты в Чэнду и обратно в ваш город
  • Перелёты Чэнду - Лхаса - Чэнду - $900-950
  • Обеды и ужины - $40 ежедневно
  • Виза в Китай
  • Медицинская страховка
  • Чаевые
  • Разрешение на фото в монастырях
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чэнду (Китай), точное время зависит от вашего рейса
Завершение: Аэропорт Чэнду (Китай), вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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