Утром поедем вглубь Тибета. Полюбуемся бирюзовой гладью священного озера Ямдрок Цо, вокруг которого принято совершать кору — ритуальное обхождение по часовой стрелке с целью освобождения от негативного опыта прошлого и духовного возрождения.

Прогуляемся по Гьянгдзе. Посёлок небольшой, но имеет огромное значение для тибетцев: здесь расположены самая большая в стране ступа Кумбум и буддийский монастырь Пелкор-Чёде.

Доберёмся до Шигадзе и осмотрим один из крупнейших тибетских монастырей Ташилунпо. Он знаменит самой масштабной в государстве статуей Будды Майтреи, украшенной золотом и серебром и инкрустированной алмазами и жемчужинами. Здесь же находятся погребальные ступы с останками первого Далай-ламы.