Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести $990 непосредственно организатору. При отказе от участия менее чем за 30 дней до начала тура, выплаченная организатору сумма не возвращается.
Проживание. 2-местное размещение в отелях уровня «комфорт+». Точные названия мест проживания будут известны накануне поездки.
*Фото гостиниц представлены организатором для примера в 1-м дне программы
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Комфортабельные микроавтобусы или минивэны.
Дети. Только 18+.
Уровень сложности. Лёгкий. Наши треккинги несложные и непродолжительные, основные перемещения по маршруту — на авто.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство (поможем с получением). Виза в Тибет выдаётся по прибытии на всю группу.
Программа тура по дням
Прибытие в Китай, прогулка по Чэнду
Встретим вас у аэропорта Чэнду и доставим в отель. Сегодня состоится небольшая экскурсия по старому центру в компании русскоязычного и местного гидов. Будем рассматривать причудливое переплетенье исторической и современной архитектуры, храмы разных религий, буддийские статуи.
Перелёт в Тибет
Сегодня запланирован недолгий перелёт в Лхасу. Это столица и самый священный город Тибета со множеством древних святынь и атмосферных рынков. Здесь мы ненадолго задержимся, чтобы акклиматизироваться к высокогорью, и исследовать достопримечательности.
Променад по Лхасе
Начнём знакомство с Лхасой с посещения монументального дворца Потала. Ранее здесь располагалась резиденция Далай-ламы, который сейчас нашёл прибежище в Индии.
Заедем в особо почитаемый верующими буддийский комплекс Джоканг, построенный в 7 веке и ныне охраняемый ЮНЕСКО. Заглянем во второй по значимости после Джоканга монастырь Рамоче, куда стекается множество паломников.
Святыни Лхасы
Продолжим изучать религиозные жемчужины Лхасы. Отправимся в пригород, где раскинулся монастырь Дрепунг, в котором до возведения Поталы проживали Далай-ламы.
Побываем в Сэре — монастыре, куда отправляются китайцы, европейцы и американцы, желающие стать тибетскими монахами. Посетим Норбулинку — бывшую летнюю резиденцию Далай-лам, которая сильно отличается по архитектуре от остальных святынь.
Глубинка Тибета
Утром поедем вглубь Тибета. Полюбуемся бирюзовой гладью священного озера Ямдрок Цо, вокруг которого принято совершать кору — ритуальное обхождение по часовой стрелке с целью освобождения от негативного опыта прошлого и духовного возрождения.
Прогуляемся по Гьянгдзе. Посёлок небольшой, но имеет огромное значение для тибетцев: здесь расположены самая большая в стране ступа Кумбум и буддийский монастырь Пелкор-Чёде.
Доберёмся до Шигадзе и осмотрим один из крупнейших тибетских монастырей Ташилунпо. Он знаменит самой масштабной в государстве статуей Будды Майтреи, украшенной золотом и серебром и инкрустированной алмазами и жемчужинами. Здесь же находятся погребальные ступы с останками первого Далай-ламы.
К склонам Эвереста
Начнём день с переезда к базовому лагерю Эвереста, по прибытии разместимся в гостевом доме. Посетим самый высокогорный монастырь в мире — Ронгбук, который лидирует в списке «Великих мест для отшельников» от CNN. Будем любоваться впечатляющими панорамами самой масштабной вершины планеты и проводим у её склонов закат.
Отдых у Эвереста, возвращение в Шигадзе
Если будет желание, вы можете встать пораньше, чтобы встретить рассвет у Эвереста. Также можно заглянуть в медитационные пещеры и ощутить энергию этих намоленных мест. Затем мы покинем базовый лагерь и вернёмся в Шигадзе. У нас останется время, чтобы прогуляться по старой части городка.
Бонский монастырь Юнгдрунг Линг
На обратном пути в Лхасу заедем в крупный монастырь Юнгдрунг Линг, который с момента основания пользуется огромным влиянием и привлекает тысячи последователей религии бон. Ночевать сегодня останемся в городе Самье.
Святыни Самье
Утром поднимемся на священную гору Хепо Ри, с вершины которой открывается великолепная панорама долины. Здесь расположен храм, в котором никогда не стихает молитва.
Спустимся обратно в Самье и зайдём в одноимённый монастырь, первый буддийский монастырь Тибета. Он единственный в стране, построенный в форме мандалы. Если позволит время, посетим средневековый монастырь Миндроллинг, затем вернёмся в Лхасу.
Окончание тура
Попрощаемся с удивительным Тибетом и на самолёте вернёмся в Чэнду. На этом наше путешествие завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 990
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер от аэропорта в 1-й день
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение русско - и англоговорящим гидами
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Разрешение на посещение заповедной зоны
- Общая аптечка
- Портативные кислородные баллоны
- Виза в Тибет
- Туристические налоги
Что не входит в цену
- Перелёты в Чэнду и обратно в ваш город
- Перелёты Чэнду - Лхаса - Чэнду - $900-950
- Обеды и ужины - $40 ежедневно
- Виза в Китай
- Медицинская страховка
- Чаевые
- Разрешение на фото в монастырях