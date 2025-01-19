Панды, Терракотовая армия и горы из «Аватара»: большое путешествие по Китаю
Увидеть радужные скалы, поплавать на бамбуковой лодке и побывать в древних китайских городах
Начало: Аэропорт Чэнду, время прибытия ваших рейсов
12 окт в 08:00
$2087 за человека
Мудрость веков и чудеса природы: захватывающее путешествие по Китаю
Переночевать в глэмпинге выше облаков, увидеть цветные горы и панд и погулять по солёным озёрам
Начало: Чэнду, 12:00
20 окт в 12:00
$2725 за человека
По земле богов: места силы и древние монастыри Тибета
Исследовать святыни, переночевать на склоне Эвереста и зайти в храм, где никогда не стихает молитва
Начало: Аэропорт Чэнду (Китай), точное время зависит от ва...
21 июн в 10:00
$2990 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана19 января 2025Всем огромное спасибо за совместно проведенное путешествие! Это было круто и незабываемо! Влад и Сергей, спасибо вам за тот адреналин, которым
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «История и архитектура»
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