Тибет. Лхаса - Кайлаш. Тур с корой вокруг Кайлаша. Гид-буддолог. Отели 4-5

Описание тура

Добро пожаловать в мир величественного и духовного Тибета! Если вы мечтаете о незабываемом путешествии, которое изменит вашу жизнь, то наш тур в Тибет - идеальный выбор для вас.
Столица Тибета, Лхаса, раскроет перед вами свою красоту и мистику. Вы окунетесь в атмосферу медитации и спокойствия, познаете тайны буддизма и индуизма. Тибет поможет обрести внутреннюю гармонию и найти свое истинное предназначение.
Главной жемчужиной нашего тура является Кайлаш - место силы, которое окутано легендами и преданиями. Пройдя Кору вокруг этой священной горы, вы почувствуете мощь ее энергии и проникнетесь величием природы. Великие духовные лидеры прошлого создали здесь особую атмосферу, которая поможет вам найти в себе смелость и совершить важный шаг вперед.

Программа тура по дням

1 день

Прилетаем в Ченду

Чэнду крупный экономический центр Китая в провинции Сычуань, и в то же время один из древнейших городов страны. Современность и история причудливо переплелись здесь друг с другом, создавая неповторимый колорит города. В Чэнду и в его окрестностях сохранилось множество памятников минувших эпох, среди которых храмы разных религий, буддийская скульптура и дом великого поэта Ду Фу, сложившего в нем более двухсот своих шедевров. Чэнду славится и как место, где можно отведать аутентичную сычуаньскую кухню, чьи великолепные по вкусовым качествам блюда приобретают все большую и большую популярность во всем Китае.

2 день

Ченду - Лхаса

Сегодня нам предстоит небольшой перелет в Лхасу — столицу и самый священный город Тибета. Здесь находится бывшая резиденция Далай Ламы, дворец Потала и сохранились древние монастыри. За дни пребывания в Лхасе мы посетим с вами самые важные из них, а так же погуляем по старому городу и местному аутентичному рынку.

3 день

Лхаса

Начинаем знакомится со столицей Тибета, в которой, для акклиматизации, мы проведем с вами два ближайших дня.
Экскурсии во дворец Потала — бывшая резиденция Далай Ламы и в монастыри Джоканг и Рамоче.
История монастыря Джоканг насчитывает уже 1400 лет! Он был построен в честь прибытия непальской принцессы - невесты царя Сронцзангамбо воротами на запад. Одновременно с монастырем Джоканг был построен монастырь Рамоче Малый Джоканг, монастырь строился воротами на восток в сторону Китая в честь прибытия китайской невесты царя танской принцессы Вэньчэн.

4 день

Лхаса

Второй экскурсионный день. Сегодня мы посетим еще несколько монастырей: Дрепунг - основанный в 1416 г. До постройки дворца Потала Дрепунг был резиденцией Далай-лам. Сера - один из крупнейших и старейших монастырей Лхасы. Сера получила свое название в честь цветущих диких цветов, похожих на розы, которые растут на горе за монастырской землей. Норбулингка - летняя резиденция Далай-лам. Имя Норбулингка означает по-тибетски Парк сокровищ. Комплекс очень отличается от большинства монастырей, которые вы увидите в Тибете. В этот день желающие смогут принять участие в фотосессии в традиционных тибецких нарядах.

5 день

Озеро Ямдрок - Гьянце - Шигатце

Озеро Ямдрок Цо священное озеро Тибета, вокруг него верующие обходят кору, как и вокруг Кайлаша. Озера меняет свой цвет в зависимости от освещения и говорят, что как в одну и ту же реку нельзя войти дважды, так же и озеро Ямдрок невозможно увидеть дважды одним и тем же.
Город Гьянце, где мы остановимся на небольшую экскурсию, третий по величине и важности в Тибете после Лхасы и Шигатце. Мы увидим монастырь Пелкор Чоде и самую большую ступа Тибета - Кумбум. Далее отправимся в Шигатце. Здесь была резиденция Панчан Лам, в монастыре Ташилунпо 15 века. В монастыре есть самая большая позолоченная статуя в мире, изображающая Будду Майтрею, следующего после Шакьямуни Будды. Здесь также очень уютная старая часть средневекового тибетского города.

6 день

Базовый лагерь Эвереста

Сегодня мы едем к одной из самых значимых точек нашего маршрута - Базовому лагерю Эвереста. Если с Непальской стороны до базового лагеря можно дойти только пешком или долетететь на вертолете, то с китайской стороны туда можно доехать и на автобусе. Так же мы посетим монастырь Ронгбук — самый высокогорный монастырь в мире, он находится у подножья Эвереста и от него открываются потрясающие виды на самую высокую гору мира.
Когда-то давным-давно здесь было множество пещер, в которых медетировали тибетские Райогини. Сейчас здесь постоянно проживают около 30 монахов и монахинь.
Заселяемся в гесхаус в базовом лагере, провожаем закат у Эвереста.

7 день

Сага

Желающие могут встать пораньше и встретить рассвет у Эвереста. Сегодня наша дорога будет проходить вдоль Гимайского хребта и если будет ясное небо, то мы еще насладимся видами вершин восьмитысячников: Шишабагма 8027м и Манаслу 8163м.
Ночуем в городе Сага, название которого в переводе означает - Счастливая Земля.
Сага раскинулась по реке Даргье Цангпо над ее слиянием с рекой Брахмапутра. Город стратегически расположенный на стыке трех дорог - дороги Лхарце, идущей с востока, дороги с юга и Пуранг и дороги с запада, является важным местом остановки на пути к Кайласу, и последним городом на маршруте.

8 день

Озеро Манасаровар

Переезд из Саги до озера Манасаровар. Это самое священное из пяти святых озер Тибета. Считается, что омовение в его водах смывает все грехи.
В русских сказках упоминается живая и мертвая вода — чтобы воскреснуть, нужно сначала омыться мертвой водой, а потом живой. Кажется, истоки этого сюжета лежат здесь, в Тибете — здесь есть озеро и с мертвой водой - Ракшас Тал, где не водится даже рыба, а озеро с живой водой — Манасаровар. Индуисты относятся к омовению, как к части ритуала поклонения. Мы последуем их примеру и смоем все свои грехи в священном озере

9 день

Первый день Коры

Переход до монастыря Дирапхуг который был основан Готсампой в 13 веке.
Выход на рассвете. Проходим из Дарчен на начало Коры. Мы начинаем движение вдоль Западного Лика Кайлаша. Вскоре появляются ворота, получившие название Врата Смерти — заходя на Кору мы как будто бы рождаемся, пережив смерть нашего прошлого. Дорога сделает поворот, и нашему взору откроется необыкновенный вид на Кайлаш. Мы продолжаем двигаться вдоль Восточного Лика по пологому ущелью, и Могучий Гесар и его Волшебный Конь провожают нас своим взглядом. К вечеру мы доходим до Северного Лика и останавливается там на ночевку.

10 день

Второй день Коры

Сегодня нас ждет переход через перевал Долма Ла - самую высокую точку во время коры (5669 м).
Утром мы выходим затемно и рассвет встречаем на подъеме. Сегодня у нас самый сложный день — нас ждет самая высокая точка на маршруте, перевал Долма-Ла (5669 м). Мы проходим так называемое место небесных похорон, где можно оставить любую свою старую вещь в качестве символа отпускания прошлого. Впереди течет ручеек, омыв руки в котором, можно смыть с себя даже смертный грех. И вот, наконец-то заветный Перевал! Мы вешаем Лунг-Та (тибетские флажки) с мантрами и нашими пожеланиями, пьем горячий чай из термоса и начинаем спуск вниз. К вечеру приходим к монастырю Зутрулпхуг и ночуем в гест-хаусе. Это самая уютная ночевка на Коре.

11 день

Третий день Коры

Ранним утром мы собираем вещи и снова отправляемся в путь. Тропа идет по ущелью вдоль красивой реки. Навстречу нам попадаются тибетцы, идущие Кору по традиции Бон — против часовой стрелки. С приветствием Таши Делек мы завершаем свой путь. В городе нас ждет наш автобус. После праздничного обеда и завершающего группового фото на фоне Кайлаша мы отправляемся в обратный путь к нашей обычной жизни, которая уже никогда не будет такой, как прежде!

12 день

Перелет в Лхасу

Сегодня утром нас ждет один из самых красивых перелетов с видом на гряду Гималаев и уже таким знакомым Кайлашем. Аэропорт Нгири Гунса является не только одним из самых высокогорных в мире, но и с одной из самых длинных взлетно-посадочных полос с впечатляющей длиной 4500м. Такая необычайная длина необходима из-за большой высоты расположения аэропорта - 4274 м

13 день

Возвращение домой

Трансфер в аэропорт

14 день

Горячие источники - озеро Ракшас Тал

Сегодня утром у нас будет достаточно времени насладиться видом на озеро Манасаровар, а также посетить горячие источники. Согласно индуистской и буддийской традициям, омовение в горячих источниках считается особо мощным очистителем. Горячая вода, бьющая из недр земли, символизирует внутренний огонь, сжигающий загрязненную карму и очищающий паломника на тонком уровне. Считается, что проходить кору вокруг Кайлаша нужно в состоянии максимальной чистоты, а омовение в источниках — это финальный и самый мощный акт подготовки. После купания мы посетим озеро с мертвой водой - Ракшас Тал -творение демона индуистской мифологии Раваны. Изогнутое озеро символ силы ночи. Ракшас значит демон, Ракшас Тал - значит озеро демонов. Его часто штормит, в нем не водится рыба и нет водорослей. Далее нас ждет короткий переезд в Дарчен, откуда, на следующий день начнется наша с вами Кора вокруг Кайлаша

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе: автобус бизнес класса с одноместным размещением в удобных откидывающихся креслах
  • Англоговорящие и русскоговорящие гиды - специалисты по буддизму
  • Размещение в отелях 4-5
  • Завтраки в отелях
  • Медитации
  • Лекции по буддизму
  • Минеральная вода
  • Портативные кислородные баллоны
  • Посещение достопримечательностей по программе
  • Основная общая аптечка
  • Разрешение на нахождение в Тибете
  • Туристические налоги
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Лхасы и обратно
  • Перелет Нгари - Лхаса
  • Медицинская страховка для активного отдыха
  • Портеры на коре 130$
  • Обеды и ужины 40$ в день
  • Чаевые гидам и водителю
  • Одноместное проживание - 990$
О чём нужно знать до поездки

Путешествие уровня комфорт, перемещения на джипах, отели 4-5, для тех, кто решит не идти на кору, будет организована программа в Королевство Гуге

Пожелания к путешественнику

От 14 до 70 лет.

Визы
Мы помогаем с оформлением китайской визы, и делаем разрешение в Тибет
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Павел
Павел — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Павел. Много лет я путешествую по Непалу и Тибету, изучаю эти прекрасные страны. Несколько лет назад я начал организовывать путешествия. В моей команде работают профессиональные гиды из Непала,
Тибета, Бутана, Индии и России. Наша задача не только показать вам эти удивительные страны, но и сделать ваше путешествие максимально комфортным. Мы организуем путешествия в такие гималайские страны как Непал, Бутан, Тибет и Индию (Сикким). Мы детально прорабатываем каждый маршрут, выбираем лучшие отели и гестхаусы, обеспечиваем необходимым снаряжением, осуществляем только авиаперелёты между городами (без многочасовых переездов в автобусах). В путешествии с вами всегда будет русскоговорящий гид со знанием буддизма и истории местности. Мы посвятили большое количество времени изучению маршрутов в Гималаях и прошли их самостоятельно по нескольку раз, выбирая самые интересные направления, лучшие локации и отели, предусмотрев все моменты, которые важны для тех, кто путешествует с нами. Программы отличаются от обычных удалённостью от больших скоплений людей и предоставляют возможность по-настоящему насладиться красотой Гималайских гор. Выбирайте удобное для себя время и наслаждайтесь отдыхом вместе с нами! И в завершении - Путешествуйте! Ведь путешествия - это единственная в жизни вещь, покупая которою, становишься богаче.

