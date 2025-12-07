Мы посетим священные монастыри, где веками сохраняются тайны учений, и окажемся
Описание тура
Организационные детали
С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России и Беларуси могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Необходимые в Тибете разрешения входят в стоимость тура. Если вам нужна виза, поможем оформить.
С собой — вся необходимая экипировка в горы.
Рекомендуется взять с собой небольшой штурмовой рюкзак (25 л, можно отдать носильщикам за доплату) с минимально необходимым набором вещей на 3 ночёвки (остальные вещи будут с нашим водителем в транспорте в Дарчене).
Рекомендуем оформить страховку.
Программа тура по дням
Прибытие в Китай
Самостоятельный трансфер из аэропорта до отеля.
Переезд в Лхасу
Сегодня мы прилетаем в Лхасу, где нас встретит тибетский гид. В процессе поездки начнем адаптацию к высокогорью, наслаждаясь живописными видами. Наш путь лежит в город Цеданг, в окрестностях которого находятся три буддистских монастыря. По дороге мы посетим два из шести крупнейших монастырей школы Ньингма — Дордже Драк и Миндролинг.
Ночь в отеле в Цеданге (3100 м).
Долина Ямбуланганг
В долине Ямбуланганг, колыбели тибетской цивилизации, мы посетим дворец Ямбуланганг. Это место связано с легендой о первом тибетском царе Ньятри Ценпо. Мы также увидим гробницы царей Тубо, крупнейшее захоронение тибетской династии, и посетим храм Традрук — один из первых буддистских храмов в Тибете, построенный одновременно с Джокангом.
Ночь в отеле в Цеданге (3100 м).
Монастырь Самье и священная река Брахмапутра
Сегодня мы отправляемся в Лхасу, посетив монастырь Самье, первый буддистский монастырь в Тибете, основанный в 8 веке царем Трисонг Деценом. Монастырь строился в виде мандалы, отражающей буддийскую космологию. После осмотра монастыря мы продолжим путь в тибетскую столицу Лхасу.
Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).
Дворец Потала, храм Джоканг, площадь Баркор
Нас ждёт посещение дворца Потала, возведенного еще в 7 веке, и восстановленного в 17 веке Далай-Ламой V. Затем мы осмотрим храм Джоканг, «сердце Лхасы», где хранится священная статуя Будды Шакьямуни. На площади Баркор совершим кору.
Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).
Монастыри Ганден и Драк Йерпа
Посетим монастырь Ганден, важное место для последователей школы Гелуг, и монастырь Драк Йерпа, где буддистские мастера занимались практиками тантры
Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).
Озеро Ямдрок, Гьяндзе и монастырь Пелкор Чёде
Мы поедем в Шигадзе, сделав остановки у священного озера Ямдрок. Затем посетим Гьяндзе, старинный город, и монастырь Пелкор Чёде, где находится ступа Кумбум.
Ночь в отеле в Шигадзе (3850 м).
Монастыри Ташилунпо и Сакья
В этот день осмотрим монастырь Ташилунпо — резиденцию Панчен-Ламы, а также монастырь Сакья, центр политической жизни Тибета в прошлые века. Затем отправимся в Сагу.
Ночь в отеле в Саге (4200 м).
Озеро Манасаровар. Чиу Гомпа
Мы посетим священное озеро Манасаровар и монастырь Чиу Гомпа, с которого открывается захватывающий вид на озеро и гору Кайлас. Здесь находится статуя Падмасамбхавы, а ещё Гуру Ринпоче провёл в медитации последние семь дней земной жизни в этом месте.
Ночь в гостевом доме у Манасаровара (4600 м).
Переезд в Цапаранг. Национальный парк «Занда»
Сегодня мы отправимся в Цапаранг, по пути посетив национальный парк «Занда» с его уникальными геологическими образованиями. Затем мы узнаем историю древнего тибетского царства Гуге и его падения.
Ночь в отеле в Цапаранге (3800 м).
Пещерный город Цапаранг, монастырь Тхолинг
Первым делом посетим пещерный город Цапаранг, основанный в 9 веке. На высоких скалах мы увидим древние храмы с фресками, а также руины замка правителей царства. После этого отправимся в монастырь Тхолинг, важнейший духовный центр 10 века.
Ночь в отеле в Цапаранге (3800 м).
Пещерные храмы Дунгкар и Пиянг
Сегодня мы отправимся в менее известные уголки царства Гуге — Дунгкар и Пиянг. Дунгкар — пещерные храмы, которые украшены древними фресками 12 века. Эти росписи сохранились до наших дней и считаются одними из самых старых в провинции Нгари.
Пиянг — комплекс пещер, где медитировали монахи. Здесь также можно увидеть руины монастыря с действующим храмом.
Ночь в отеле в Цапаранге (3800 м).
Священная земля Тиртхапури. Дарчен
Тиртхапури (4310 м) — место, которое имеет большое значение для паломников в западном Тибете. Оно считается местом силы. Согласно легенде, здесь, в пещере Ваджраварахи, медитировали Гуру Падмасамбхава и его супруга Ёше Цогьял. Именно здесь Гуру Ринпоче оставил своё земное тело. Тиртхапури находится на северо-западе от горы Кайлаш, на северном берегу реки Сатледж.
В этом месте есть священные горячие источники и монастырь Тиртхапури. При желании можно пройти кору вокруг монастыря, которая займёт примерно час. По пути вы увидите другие пещеры и ступы. В конце вас ждёт «отверстие для проверки кармы». Тринадцать кор вокруг монастыря Тиртхапури считаются равными одной коре вокруг Кайласа по даруемым благам.
После посещения Тиртхапури мы отправимся в Дарчен.
Ночь в отеле в Дарчене (4700 м).
Первый день коры
Сегодня мы начнём священную кору, обход вокруг горы Кайлас, стартуем со ступы Тарпоче (Ворота Бога Смерти). Мы пройдём через них и посетим монастырь Чукку Гомпа. В конце дня мы достигнем монастыря Дира Пук.
Ночь в гостевом доме около монастыря Дира Пук (4950 м).
Набор высоты — 250 м, время в пути — 3-5 часов.
Продолжение коры
Направимся к Северному Лицу Кайласа. Здесь мы попробуем коснуться его основания, получив благословение.
Ночь в гостевом доме около монастыря Дира Пук (4950 м).
Небольшой набор высоты, время в пути — 2-4 часа.
Продолжение коры
Наш путь пройдёт через перевал Дромла Ла (5700 м), где открывается невероятный вид на озеро Гаури Кунд. По пути к перевалу мы пройдём через место, которое в народе называют Шива Цал. Здесь, по легенде, Бог Смерти оценивает карму паломников и вершит их судьбу. Паломники оставляют в Шива Цал что-то из своих вещей, чтобы избавиться от негативной кармы прошлого. Некоторые даже ложатся на землю, представляя себя мёртвыми. Тропа от Шива Цал до перевала Дромла Ла символизирует переход от смерти к новому рождению.
После перевала Дромла Ла мы начинаем спуск и завершаем свой путь в монастыре Зутул Пук.
Ночь в гостевом доме рядом с монастырем Зутул Пук (4910 м).
Набор высоты — 750 м, сброс — 790 м, время в пути — 6-9 часов (20 км).
Завершение коры
В первой половине дня мы отправимся в монастырь Зутул Пук, который принадлежит к традиции Кагью. Гора, возвышающаяся над монастырём, называется След учителя Будды. Здесь находится пещера, в которой великий йогин и поэт Миларепа провёл ночь перед состязанием с мастером бон. На потолке пещеры сохранились отпечатки его руки и головы. Также здесь можно увидеть отпечатки стоп Гуру Падмасамбхавы и Ёше Цогьял.
После этого мы завершим Кору и вернёмся к месту, с которого начали — Дарчен. Таким образом, мы совершим полный круг.
Во второй половине дня посетим монастыри Гьяндрак и Серлунг, которые находятся до начала маршрута внутренней коры (если разрешат местные власти).
Ночь в отеле в Дарчене (4700 м).
Сброс высоты — 210 м, время в пути — 3-5 часов.
Старый храм в Донгба и Лхадзе
По дороге в Лхадзе посетим старый храм в Донгба, где хранятся реликвии традиции Бон, древней религии Тибета.
Ночь в отеле в Лхадзе (4050 м).
Переезд Лхадзе - Лхаса
Отправляемся в Лхасу. Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$4950
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер по маршруту
- Трансфер из/до аэропорта
- Услуги русскоговорящего гида-турлидера и англоговорящего тибетского гида
- Необходимые разрешения для пребывания в Тибете
- Входные билеты в Тибете
Что не входит в цену
- Перелёт в Чэнду и обратно из Лхасы
- Перелёт Чэнду - Лхаса
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - $610
- Виза в Китай
- Купание в горячих источниках
- Лошади/яки/портеры во время коры
- Страховка
- Тур состоится при наборе группы от 5 человек. Если группа не наберётся, предоплата $500, внесённая при бронировании, возвращается