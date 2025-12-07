Этот тур — шанс погрузиться в мир древних тибетских традиций и святых мест, исследовать один из самых мистических уголков планеты.Мы посетим священные монастыри, где веками сохраняются тайны учений, и окажемся

на берегах озёр, которые для тибетцев — символы жизни и силы. Увидим величественные дворцы и гробницы, полюбуемся местной природой и, конечно, совершим кору вокруг горы Кайлас. Треккинги налегке, но путешествие подойдёт для людей с опытом и хорошей физической подготовкой.

Описание тура

Организационные детали

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России и Беларуси могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Необходимые в Тибете разрешения входят в стоимость тура. Если вам нужна виза, поможем оформить.

С собой — вся необходимая экипировка в горы.

Рекомендуется взять с собой небольшой штурмовой рюкзак (25 л, можно отдать носильщикам за доплату) с минимально необходимым набором вещей на 3 ночёвки (остальные вещи будут с нашим водителем в транспорте в Дарчене).

Рекомендуем оформить страховку.