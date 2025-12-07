Мои заказы

Встреча с духовным наследием Тибета: паломнический тур с корой вокруг Кайласа (мини-группа)

Окунуться в атмосферу высокогорья и исследовать древние реликвии
Этот тур — шанс погрузиться в мир древних тибетских традиций и святых мест, исследовать один из самых мистических уголков планеты.

Мы посетим священные монастыри, где веками сохраняются тайны учений, и окажемся
на берегах озёр, которые для тибетцев — символы жизни и силы.

Увидим величественные дворцы и гробницы, полюбуемся местной природой и, конечно, совершим кору вокруг горы Кайлас. Треккинги налегке, но путешествие подойдёт для людей с опытом и хорошей физической подготовкой.

Описание тура

Организационные детали

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России и Беларуси могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда). Необходимые в Тибете разрешения входят в стоимость тура. Если вам нужна виза, поможем оформить.

С собой — вся необходимая экипировка в горы.
Рекомендуется взять с собой небольшой штурмовой рюкзак (25 л, можно отдать носильщикам за доплату) с минимально необходимым набором вещей на 3 ночёвки (остальные вещи будут с нашим водителем в транспорте в Дарчене).

Рекомендуем оформить страховку.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Китай

Самостоятельный трансфер из аэропорта до отеля.

2 день

Переезд в Лхасу

Сегодня мы прилетаем в Лхасу, где нас встретит тибетский гид. В процессе поездки начнем адаптацию к высокогорью, наслаждаясь живописными видами. Наш путь лежит в город Цеданг, в окрестностях которого находятся три буддистских монастыря. По дороге мы посетим два из шести крупнейших монастырей школы Ньингма — Дордже Драк и Миндролинг.

Ночь в отеле в Цеданге (3100 м).

Переезд в Лхасу
3 день

Долина Ямбуланганг

В долине Ямбуланганг, колыбели тибетской цивилизации, мы посетим дворец Ямбуланганг. Это место связано с легендой о первом тибетском царе Ньятри Ценпо. Мы также увидим гробницы царей Тубо, крупнейшее захоронение тибетской династии, и посетим храм Традрук — один из первых буддистских храмов в Тибете, построенный одновременно с Джокангом.

Ночь в отеле в Цеданге (3100 м).

Долина Ямбуланганг
4 день

Монастырь Самье и священная река Брахмапутра

Сегодня мы отправляемся в Лхасу, посетив монастырь Самье, первый буддистский монастырь в Тибете, основанный в 8 веке царем Трисонг Деценом. Монастырь строился в виде мандалы, отражающей буддийскую космологию. После осмотра монастыря мы продолжим путь в тибетскую столицу Лхасу.

Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).

Монастырь Самье и священная река Брахмапутра
5 день

Дворец Потала, храм Джоканг, площадь Баркор

Нас ждёт посещение дворца Потала, возведенного еще в 7 веке, и восстановленного в 17 веке Далай-Ламой V. Затем мы осмотрим храм Джоканг, «сердце Лхасы», где хранится священная статуя Будды Шакьямуни. На площади Баркор совершим кору.

Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).

Дворец Потала, храм Джоканг, площадь Баркор
6 день

Монастыри Ганден и Драк Йерпа

Посетим монастырь Ганден, важное место для последователей школы Гелуг, и монастырь Драк Йерпа, где буддистские мастера занимались практиками тантры

Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).

Монастыри Ганден и Драк Йерпа
7 день

Озеро Ямдрок, Гьяндзе и монастырь Пелкор Чёде

Мы поедем в Шигадзе, сделав остановки у священного озера Ямдрок. Затем посетим Гьяндзе, старинный город, и монастырь Пелкор Чёде, где находится ступа Кумбум.

Ночь в отеле в Шигадзе (3850 м).

Озеро Ямдрок, Гьяндзе и монастырь Пелкор Чёде
8 день

Монастыри Ташилунпо и Сакья

В этот день осмотрим монастырь Ташилунпо — резиденцию Панчен-Ламы, а также монастырь Сакья, центр политической жизни Тибета в прошлые века. Затем отправимся в Сагу.

Ночь в отеле в Саге (4200 м).

Монастыри Ташилунпо и Сакья
9 день

Озеро Манасаровар. Чиу Гомпа

Мы посетим священное озеро Манасаровар и монастырь Чиу Гомпа, с которого открывается захватывающий вид на озеро и гору Кайлас. Здесь находится статуя Падмасамбхавы, а ещё Гуру Ринпоче провёл в медитации последние семь дней земной жизни в этом месте.

Ночь в гостевом доме у Манасаровара (4600 м).

Озеро Манасаровар. Чиу Гомпа
10 день

Переезд в Цапаранг. Национальный парк «Занда»

Сегодня мы отправимся в Цапаранг, по пути посетив национальный парк «Занда» с его уникальными геологическими образованиями. Затем мы узнаем историю древнего тибетского царства Гуге и его падения.

Ночь в отеле в Цапаранге (3800 м).

Переезд в Цапаранг. Национальный парк «Занда»
11 день

Пещерный город Цапаранг, монастырь Тхолинг

Первым делом посетим пещерный город Цапаранг, основанный в 9 веке. На высоких скалах мы увидим древние храмы с фресками, а также руины замка правителей царства. После этого отправимся в монастырь Тхолинг, важнейший духовный центр 10 века.

Ночь в отеле в Цапаранге (3800 м).

Пещерный город Цапаранг, монастырь Тхолинг
12 день

Пещерные храмы Дунгкар и Пиянг

Сегодня мы отправимся в менее известные уголки царства Гуге — Дунгкар и Пиянг. Дунгкар — пещерные храмы, которые украшены древними фресками 12 века. Эти росписи сохранились до наших дней и считаются одними из самых старых в провинции Нгари.

Пиянг — комплекс пещер, где медитировали монахи. Здесь также можно увидеть руины монастыря с действующим храмом.

Ночь в отеле в Цапаранге (3800 м).

Пещерные храмы Дунгкар и Пиянг
13 день

Священная земля Тиртхапури. Дарчен

Тиртхапури (4310 м) — место, которое имеет большое значение для паломников в западном Тибете. Оно считается местом силы. Согласно легенде, здесь, в пещере Ваджраварахи, медитировали Гуру Падмасамбхава и его супруга Ёше Цогьял. Именно здесь Гуру Ринпоче оставил своё земное тело. Тиртхапури находится на северо-западе от горы Кайлаш, на северном берегу реки Сатледж.

В этом месте есть священные горячие источники и монастырь Тиртхапури. При желании можно пройти кору вокруг монастыря, которая займёт примерно час. По пути вы увидите другие пещеры и ступы. В конце вас ждёт «отверстие для проверки кармы». Тринадцать кор вокруг монастыря Тиртхапури считаются равными одной коре вокруг Кайласа по даруемым благам.

После посещения Тиртхапури мы отправимся в Дарчен.

Ночь в отеле в Дарчене (4700 м).

Священная земля Тиртхапури. Дарчен
14 день

Первый день коры

Сегодня мы начнём священную кору, обход вокруг горы Кайлас, стартуем со ступы Тарпоче (Ворота Бога Смерти). Мы пройдём через них и посетим монастырь Чукку Гомпа. В конце дня мы достигнем монастыря Дира Пук.

Ночь в гостевом доме около монастыря Дира Пук (4950 м).

Набор высоты — 250 м, время в пути — 3-5 часов.

Первый день коры
15 день

Продолжение коры

Направимся к Северному Лицу Кайласа. Здесь мы попробуем коснуться его основания, получив благословение.

Ночь в гостевом доме около монастыря Дира Пук (4950 м).

Небольшой набор высоты, время в пути — 2-4 часа.

Продолжение коры
16 день

Продолжение коры

Наш путь пройдёт через перевал Дромла Ла (5700 м), где открывается невероятный вид на озеро Гаури Кунд. По пути к перевалу мы пройдём через место, которое в народе называют Шива Цал. Здесь, по легенде, Бог Смерти оценивает карму паломников и вершит их судьбу. Паломники оставляют в Шива Цал что-то из своих вещей, чтобы избавиться от негативной кармы прошлого. Некоторые даже ложатся на землю, представляя себя мёртвыми. Тропа от Шива Цал до перевала Дромла Ла символизирует переход от смерти к новому рождению.

После перевала Дромла Ла мы начинаем спуск и завершаем свой путь в монастыре Зутул Пук.

Ночь в гостевом доме рядом с монастырем Зутул Пук (4910 м).

Набор высоты — 750 м, сброс — 790 м, время в пути — 6-9 часов (20 км).

Продолжение коры
17 день

Завершение коры

В первой половине дня мы отправимся в монастырь Зутул Пук, который принадлежит к традиции Кагью. Гора, возвышающаяся над монастырём, называется След учителя Будды. Здесь находится пещера, в которой великий йогин и поэт Миларепа провёл ночь перед состязанием с мастером бон. На потолке пещеры сохранились отпечатки его руки и головы. Также здесь можно увидеть отпечатки стоп Гуру Падмасамбхавы и Ёше Цогьял.

После этого мы завершим Кору и вернёмся к месту, с которого начали — Дарчен. Таким образом, мы совершим полный круг.

Во второй половине дня посетим монастыри Гьяндрак и Серлунг, которые находятся до начала маршрута внутренней коры (если разрешат местные власти).

Ночь в отеле в Дарчене (4700 м).

Сброс высоты — 210 м, время в пути — 3-5 часов.

Завершение коры
18 день

Старый храм в Донгба и Лхадзе

По дороге в Лхадзе посетим старый храм в Донгба, где хранятся реликвии традиции Бон, древней религии Тибета.

Ночь в отеле в Лхадзе (4050 м).

Старый храм в Донгба и Лхадзе
19 день

Переезд Лхадзе - Лхаса

Отправляемся в Лхасу. Ночь в отеле в Лхасе (3600 м).

Переезд Лхадзе - Лхаса
20 день

Окончание тура

Наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$4950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Услуги русскоговорящего гида-турлидера и англоговорящего тибетского гида
  • Необходимые разрешения для пребывания в Тибете
  • Входные билеты в Тибете
Что не входит в цену
  • Перелёт в Чэнду и обратно из Лхасы
  • Перелёт Чэнду - Лхаса
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - $610
  • Виза в Китай
  • Купание в горячих источниках
  • Лошади/яки/портеры во время коры
  • Страховка
  • Тур состоится при наборе группы от 5 человек. Если группа не наберётся, предоплата $500, внесённая при бронировании, возвращается
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чэнду, время и место оговариваются индивидуально с организатором
Завершение: Аэропорт Лхасы, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 20 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Чэнду
Провела экскурсии для 34 туристов
Я организую авторские туры в Непал, Тибет, Бутан и Индию, а также провожу экскурсии по долине Катманду и священному городу Варанаси. Живу в Гималаях с 2019 года, глубоко изучаю индуистскую
и буддистскую традиции с йогинами, монахами и пандитами. Мои туры и экскурсии ценят, прежде всего, за глубину погружения в философию, традиции, ритуалы и уклад общественной жизни тех мест, которые мы посещаем.

