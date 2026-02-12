подарок при покупке июньского тура 10-19 июня!

поездка в древний город Гунтан на праздник драконьих лодок (на 2 ночи)

Древний город Гунтан (Gongtan Ancient Town) — это город с почти 2000-летней историей, построенный на скале (висячие дома) в среднем течении реки Уцзян с живописными видами на реку и каньон. Город с потрясающей атмосферой словно оживший исторический фильм о древнем Китае.

До города сложно добраться иностранцу, поэтому его редко посещают иностранные туристы. Но в Китае считается одной из туристических жемчужин.

Прздник драконьих лодок — древний традиционных праздник, во время котрого проходят ожни из самых ярких обрядов и фестивалей. Древний город Гунтан, расположенный на реке, идеально подход для праздника, во время которых принято проводить гонки на лодках.

Вы сможете увидеть традиционных празднования малых нарожов туцзя и насладиться атмосферой фестиваля в древнем городе.

Условия для получения подарка: приобретение и оплата тура до конца мая. В группу должно набраться не менее 5 человек.

В случае, если группа не набирает достаточного количества участников, предлагается замена подарка — доп. дни (2 ночи) в городе Чэнду или Чунцин.

Путешествие в сердце Сычуани: Загадочный Чэнду и Огненный Чунцин

Данный тур от эксперта по Азии, автора книги по истории и идеологии китайского кино, блогера и преподавателя.

Приглашаем вас в авторский тур, который раскроет душу самого колоритного и контрастного региона Китая. Это не просто поездка, а погружение в мир, где древние традиции переплетаются с бешеным ритмом мегаполисов, где невероятная кухня бьет рецепторами вглубь, а пейзажи заставляют замереть сердце. Наш путь лежит в два города-антипода, два брата, невероятно разных, но связанных одной могучей рекой Янцзы — умиротворенный Чэнду и дерзкий Чунцин.

Чэнду: Столица Безмятежности

Наше путешествие начнется в Чэнду — городе, который живет под девизом tian fu zhi guo (небесная обитель). Здесь время течет иначе, размеренно и с достоинством.

Искусство замедлять время. Мы почувствуем это в самом сердце города, в парках, где местные жители пьют чай, играют в маджонг и поют оперные арии.

В гостях у символа Китая. Мы отправимся в крупнейший питомник гигантских панд, где увидим этих бамбуковых медведей не на секунду, а на целое утро, наблюдая за их трогательной неуклюжестью во время кормления и игр.

Лицо древности. Дуцзянъянь перенесут нас на тысячи лет назад и впечатлит своим масштабом и красотой, заставляя восхищаться мастерством инжинеров древнего Китая.

Чэнду — это родина панд, мягкий шелк традиции, аромат жасминового чая и предвкушение гастрономического приключения.

Чунцин: Город-Мираж и Огонь

А затем мы ворвемся в абсолютно другую реальность. Скоростной поезд умчит нас прямиком в будущее — в огненный, яростный и головокружительный Чунцин.

Лабиринт небоскребов. Чунцин — это город-гора, город-лес, пронзенный мостами и эстакадами. Мы поднимемся на смотровые площадки, чтобы увидеть, как ночь превращает его в море неоновых огней, и спустимся в его бурлящие подземные кварталы.

Сердце кулинарной вселенной. Здесь рождается знаменитый на весь мир Хого (Hot Pot) . Мы не просто попробуем его, а погрузимся в этот ритуал с головой: выберем бульон ин-ян (огненный и мягкий), научимся готовить тончайшие кусочки мяса и понять магию сычуаньского перца, который не жжет, а вызывает приятное онемение — мала .

Великая река Янцзы. Мы окажемся на берегу могучей реке, которая дала жизнь многим городам, и стала колыбелью древней китайской культуры. Увидим, как из воды вырастают футуристические небоскребы Чунцина, создавая сюрреалистичный пейзаж, который невозможно забыть.

Этот тур — для тех, кто хочет не просто увидеть Китай, а прочувствовать его на вкус, на запах, на ощупь. Пройти путь от дзен-спокойствия Чэнду до безумного энергетического вихря Чунцина. Это история о контрастах, которые и составляют настоящую, многогранную и бесконечно завораживающую душу Поднебесной.

Присоединяйтесь. Откройте для себя Китай, о котором не пишут в путеводителях.