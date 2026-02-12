Описание тура
подарок при покупке июньского тура 10-19 июня!
поездка в древний город Гунтан на праздник драконьих лодок (на 2 ночи)
Древний город Гунтан (Gongtan Ancient Town) — это город с почти 2000-летней историей, построенный на скале (висячие дома) в среднем течении реки Уцзян с живописными видами на реку и каньон. Город с потрясающей атмосферой словно оживший исторический фильм о древнем Китае.
До города сложно добраться иностранцу, поэтому его редко посещают иностранные туристы. Но в Китае считается одной из туристических жемчужин.
Прздник драконьих лодок — древний традиционных праздник, во время котрого проходят ожни из самых ярких обрядов и фестивалей. Древний город Гунтан, расположенный на реке, идеально подход для праздника, во время которых принято проводить гонки на лодках.
Вы сможете увидеть традиционных празднования малых нарожов туцзя и насладиться атмосферой фестиваля в древнем городе.
Условия для получения подарка: приобретение и оплата тура до конца мая. В группу должно набраться не менее 5 человек.
В случае, если группа не набирает достаточного количества участников, предлагается замена подарка — доп. дни (2 ночи) в городе Чэнду или Чунцин.
Данный тур от эксперта по Азии, автора книги по истории и идеологии китайского кино, блогера и преподавателя.
Программа тура по дням
Приезд в Чэнду. Знакомство
Прилетаем в Чэнду, заселяемся в отель и идем гулять. Обедаем в ресторане сычуанской кухни рядом с отелем и едем гулять в центр города.
Город, который удивляет масштабом
Мы пойдем гулять в огромнейшему торговому центру, который поразит вас масштабом. Потом прогуляемся в парке рядом с Тц и прсмотрим на знаменитые бамбуковые фонтаны. После пешком прогуляемся до башень Chengdu Ifs и 3D-билборду. Рядом будет еще один торговый центр, в котором есть сеть магазин, известный тем, что продают миниатюры люксовых брендов косметики и парфюмерии, а также дисконтные товары.
Панды и магия китайского театра
Едем в пандам в 8 утра, ехать около получаса. Панды активны с 8 до 10 утра и если ехать позже, то мы увидим только спящих панд. Заповедник большой, поэтому мы долго гуляем, обедаем там и после обеда возвращаемся в город. Вечером идем в театр на Китайское шоу, на котором будет представлено по небольшому отрывку из нескольких видов традиционного китайского театра: Пекинская опера, Сычуаньский театр масок, кукольный театр, театра теней, китайская драма. Сычуанский театр масок знаменит тем, что актеры во время выступления меняют маски на лице под настроение персонажа, совершенно незаметно для зрителя, приводя в восторг публику.
Дуцзянъянь - древнее чудо инженерии
Завтракаем и выезжаем в 10-11 утра в Национальный парк. Гуляем там весь день. Dujiangyan Scenic Area - это ирригационная система, расположенная в китайской провинции Сычуань, которая является объектом Всемирного наследия Юнеско. Это выдающееся инженерное сооружение, построенное около 256 года до н. э. Помимо знаменитой ирригационной системы, в парке находятся гора Цинчэншань, Долина панд Дуцзянъянь и древний город Гуаньсянь. Китайцы часто называют это место голубые слезы за красивый голубой оттенок воды вечером под светом софитов и очень красивые фото на фоне этой воды и достопримечательностей
Музей и вечерний Чэнду
Сегодня мы посетим музей естественной истории (там скелеты диназавтров, мамонтов, много древностей и показаны почти все формы эволюции человека как вида) и вечером идем к красивому мосту фоткаться и кушать в окрестностях с прекрасным видом
Переезд в Чунцин - другой Китай
Едем на поезде в Чунцин. Выезд в 11-12 из Чэнду. Прибытие в 1:30-2.00 в Чунцин. После заселения, отдыхаем и идем гулять в окрестностях, знакомимся с городом, осознаем, что сычуанская кухня была не острая и восхищаемся видами как из киберпанка, а местами веет атмосферой мульфильмов Миядзаки
Three Natural Bridges - вау-день природы
Парк известен своими тремя естественными каменными арочными мостами — Тяньлунцян, Цинлунцян и Хэйлунцян, которые являются крупнейшим в Азии комплексом природных мостов. Он отличается величественностью, необычностью, опасностью, изяществом, уединённостью и уникальностью, пережив миллионы лет природных испытаний.
Императорский ужин
Идем на императорский ужин. Почувствуйте себя важным гостем на званом ужине у китайского императора: вас накормят до отвала и развлекут танцами, музыкой и театральными выступлениями артистов. А перед всем этим мы переоденемся в традиционный китайский костюм, ханьфу. В общем, поживем один день как герой(героиня) китайской исторической дорамы
Буддийский храм и легендарный театр
Завтракаем и отправляемся в Буддийский храм. Храм архатов или храм Луохан. Основной буддийский храм Чунцина, построенный в 1067 году. После идем в знаменитый театр Чунцин 1949. Это уникальный иммерсивный спектакль с вращающейся на 360-градусной сценой, погружающий зрителей в самое сердце событий, происходящих в Чунцине в 1949 году во время революции. Это масштабное шоу с потрясающими декорациями и спецэффектами, которое считается обязательным к посещению в Чунцине. Возвращаемся около 7 вечера обратно в город. Ужинаем и идем отдыхать. Можно погулять в городе если будут силы
Финальный день. Отъезд
Завтракаем и отправляемся по интересным локациям. Нас ждет знаменитый поезд, который проходит прямо сквозь дом и точка перепада высоты. Вечером, после заката, гуляем по ночному городу.
Что включено
- Проживание
- Билеты на поезд в Чунцин
- Все входные билеты
- Сопровождение гида-эксперта по Китаю
- Китайская электронная симкарта
- Все переезды внутри тура
- Ужин с Китайским представлением
- Трансфер из/в аэропорт
- Видео-обзор как подготовиться к поездке. В Китае свои платежные системы, приложения и тд
- Консультация в покупке авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты (Из/В Москву в районе 30тыс прямой туда-обратно)
- Питание (около 20 тыс за поездку)
- Страховка (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Путешествие в сердце Сычуани: Загадочный Чэнду и Огненный Чунцин
Приглашаем вас в авторский тур, который раскроет душу самого колоритного и контрастного региона Китая. Это не просто поездка, а погружение в мир, где древние традиции переплетаются с бешеным ритмом мегаполисов, где невероятная кухня бьет рецепторами вглубь, а пейзажи заставляют замереть сердце. Наш путь лежит в два города-антипода, два брата, невероятно разных, но связанных одной могучей рекой Янцзы — умиротворенный Чэнду и дерзкий Чунцин.
Чэнду: Столица Безмятежности
Наше путешествие начнется в Чэнду — городе, который живет под девизом tian fu zhi guo (небесная обитель). Здесь время течет иначе, размеренно и с достоинством.
Искусство замедлять время. Мы почувствуем это в самом сердце города, в парках, где местные жители пьют чай, играют в маджонг и поют оперные арии. Мы посвятим этому целый ритуал — чайную церемонию по-сычуаньски, неторопливую и философскую.
В гостях у символа Китая. Мы отправимся в крупнейший питомник гигантских панд, где увидим этих бамбуковых медведей не на секунду, а на целое утро, наблюдая за их трогательной неуклюжестью во время кормления и игр.
Лицо древности. Руины Цзиньша перенесут нас на тысячи лет назад, в эпоху бронзы, а могущий Будда в Лешане впечатлит своим масштабом и умиротворяющим взглядом, которым он вот уже более тысячелетия взирает на слияние трех рек.
Чэнду — это мягкий шелк традиции, аромат жасминового чая и предвкушение гастрономического приключения.
Чунцин: Город-Мираж, Потроха и Огонь
А затем мы ворвемся в абсолютно другую реальность. Скоростной поезд умчит нас прямиком в будущее — в огненный, яростный и головокружительный Чунцин.
Лабиринт небоскребов. Чунцин — это город-гора, город-лес, пронзенный мостами и эстакадами. Мы поднимемся на смотровые площадки, чтобы увидеть, как ночь превращает его в море неоновых огней, и спустимся в его бурлящие подземные кварталы.
Сердце кулинарной вселенной. Здесь рождается знаменитый на весь мир Хого (Hot Pot). Мы не просто попробуем его, а погрузимся в этот ритуал с головой: выберем бульон ин-ян (огненный и мягкий), научимся готовить тончайшие кусочки мяса и понять магию сычуаньского перца, который не жжет, а вызывает приятное онемение — мала.
Великая река Янцзы. Мы совершим круиз по могучей реке, которая дала жизнь этим городам, и увидим, как из воды вырастают футуристические небоскребы Чунцина, создавая сюрреалистичный пейзаж, который невозможно забыть.
Этот тур — для тех, кто хочет не просто увидеть Китай, а прочувствовать его на вкус, на запах, на ощупь. Пройти путь от дзен-спокойствия Чэнду до безумного энергетического вихря Чунцина. Это история о контрастах, которые и составляют настоящую, многогранную и бесконечно завораживающую душу Поднебесной.
Присоединяйтесь. Откройте для себя Китай, о котором не пишут в путеводителях.
Пожелания к путешественнику
Готовность к новым ощущениям и действиям.
Хорошее настроение!
Открытость в общении.
Быть доброжелательным ко всем участникам тура.
Визы
Не требуется