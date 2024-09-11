Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. В отеле в Эмэйшане Hengmai hotel 5* либо в аналогичном такого же уровня. Размещение 2-местное. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Volkswagen, Buick, Ford, Hiace и др.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.
Программа тура по дням
Научно-исследовательский центр панд, улица Цзиньли, чаепитие в чайном доме
Встречаемся и отправляемся на экскурсию в научно-исследовательский центр панд, расположенный в пригороде Чэнду. Он является домом для гигантских и малых (красных) панд, а также некоторых других исчезающих видов. Вы сможете понаблюдать за животными и их жизнью: увидеть, как панды едят, отдыхают, играют — и узнать о программе их разведения. Парк располагает обширной благоустроенной территорией, здесь же есть озеро, в котором обитают чёрные лебеди, журавли и утки-мандаринки. А ещё вы сможете попробовать мороженое в виде панды.
После обеда в ресторане сычуаньской кухни (по желанию) прогуляемся по улице Цзиньли — одной из старейших и самых многолюдных улиц в Чэнду, бывшей центром торговли царства Шу. Сейчас она полностью восстановлена в традиционном стиле, а в 2019 году заняла первое место в рейтинге «Самые красивые улицы мира», опубликованном CNN Travel. Вы познакомитесь с местными искусствами и ремёслами, сможете купить национальные сувениры, продукты питания и деликатесы.
Во второй половине дня заглянем в чайный дом, пить чай в котором — настоящий обычай для китайского народа. Пенсионеры проводят там дни напролёт, общаясь и попивая ароматный напиток.
Статуя Будды в Лэшане, Сычуанская опера и ночь в Эмэйшане
После завтрака, в 9:00, начнём наше сегодняшнее путешествие в город Лэшань. В пути — около 2 часов. По приезде немного отдохнём и пообедаем (по желанию), а затем отправимся к гигантской статуе Будды, вырубленной в скале много веков назад и внесённой в список наследия ЮНЕСКО. До сих пор это самая большая буддийская статуя в мире. Вы увидите место, где сливаются реки Миньцзян, Дадухэ и Цинъицзян, и полюбуетесь живописными видами. Также вас ждёт речной круиз — вы посмотрите на статую с воды.
Затем переедем к горе Эмэйшань, в одноимённый национальный парк, где останемся в отеле на ночь. Вечером вы сможете посмотреть (за доплату) местное театральное представление — Сычуанскую оперу, уникальное шоу провинции Сычуань. Искусная актёрская игра, забавные сюжеты, яркие костюмы и смена раскрашенных масок, выразительная музыка и элементы акробатики — всё это под чашечку ароматного чая. Здесь же можно заказать услугу массажа и расслабиться после насыщенного дня.
Гора Эмэйшань, возвращение в Чэнду
В этот день исследуем одну из самых известных гор Китая, на которой расположено множество буддийских храмов и откуда открываются потрясающие виды на громадные вековые деревья, впечатляющие водопады и прозрачные ручьи. Поднимемся к храму на основном пике — Золотой Вершине. Сначала проедем на автобусе (2 часа), затем полчаса прогуляемся до канатной дороги и на фуникулёре доберёмся до самого верха. У храма у вас будет час на осмотр и обед в местном ресторане (по желанию).
Затем, тоже по канатной дороге, доедем до высоты 1043 м над уровнем моря к храму Ваньнянь. Это самый старый из всех сохранившихся на горе храм, известный огромной бронзовой статуей Бодхисаттвы и Кирпичным залом с куполообразными потолками, построенным без единой балки.
После отправимся обратно в Чэнду, куда прибудем через 3 часа пути.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$786
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в Эмэйшане
- Завтраки в отеле
- Все трансферы по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты и канатные дороги по программе
- Местная страховка
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города до Чэнду и обратно
- Проживание в Чэнду (поможем забронировать отель по запросу)
- 1-местное размещение в Эмэйшане - $22
- Обеды и ужины - $30 на человека в день
- Сычуанская опера - $39
- Личные расходы
- Чаевые гиду и водителю
- Международная страховка (советуем застраховаться в своей стране)
- Стоимость тура указана за группу из 2-х человек и зависит от количества участников
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты и для большего количества человек - уточняйте в переписке заранее. Просьба бронировать тур не менее, чем за 2 дня до его начала
- При группе из 10 и более человек цена составит $390 с человека. При группе из 9 человек цена составит $405 с человека. При 8 участниках - $422 с человека. При группе из 7 человек цена составит $445 с человека. При 6 участниках - $475 с человека. При 5 участниках - $517 с человека. При 4 участниках - $545 с человека. При 3 участниках - $638 с человека. При индивидуальном проведении - $1333