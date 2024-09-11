Индивидуальный тур в Чэнду, Лэшань и на гору Эмэй

Понаблюдать за жизнью панд, увидеть самую большую в мире статую Будды и погулять по священной горе
В этом мини-путешествии вас ждут увлекательные маршруты и интересный опыт! Мы побываем в научно-исследовательском центре в пригороде Чэнду, где живут гигантские и красные панды: вы сможете увидеть, как животные едят,
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отдыхают, играют, и узнаете, как их защищают от исчезновения. Прогуляемся по улице Цзиньли, занявшей первое место в рейтинге самых красивых улиц мира.

Поднимемся к гигантской статуе Будды, вырубленной в скале, и посмотрим на неё с воды во время речного круиза.

Посетим гору Эмэйшань, одну из самых известных в Китае, на которой расположено множество буддийских храмов и откуда открываются потрясающие виды.

Вы познакомитесь с традиционными чайными обычаями, попробуете сычуанский чай и сможете посмотреть местное театральное представление — Сычуанскую оперу.

Индивидуальный тур в Чэнду, Лэшань и на гору Эмэй
Индивидуальный тур в Чэнду, Лэшань и на гору Эмэй
Индивидуальный тур в Чэнду, Лэшань и на гору Эмэй
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. В отеле в Эмэйшане Hengmai hotel 5* либо в аналогичном такого же уровня. Размещение 2-местное. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Volkswagen, Buick, Ford, Hiace и др.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.

Программа тура по дням

1 день

Научно-исследовательский центр панд, улица Цзиньли, чаепитие в чайном доме

Встречаемся и отправляемся на экскурсию в научно-исследовательский центр панд, расположенный в пригороде Чэнду. Он является домом для гигантских и малых (красных) панд, а также некоторых других исчезающих видов. Вы сможете понаблюдать за животными и их жизнью: увидеть, как панды едят, отдыхают, играют — и узнать о программе их разведения. Парк располагает обширной благоустроенной территорией, здесь же есть озеро, в котором обитают чёрные лебеди, журавли и утки-мандаринки. А ещё вы сможете попробовать мороженое в виде панды.

После обеда в ресторане сычуаньской кухни (по желанию) прогуляемся по улице Цзиньли — одной из старейших и самых многолюдных улиц в Чэнду, бывшей центром торговли царства Шу. Сейчас она полностью восстановлена в традиционном стиле, а в 2019 году заняла первое место в рейтинге «Самые красивые улицы мира», опубликованном CNN Travel. Вы познакомитесь с местными искусствами и ремёслами, сможете купить национальные сувениры, продукты питания и деликатесы.

Во второй половине дня заглянем в чайный дом, пить чай в котором — настоящий обычай для китайского народа. Пенсионеры проводят там дни напролёт, общаясь и попивая ароматный напиток.

Научно-исследовательский центр панд, улица Цзиньли, чаепитие в чайном домеНаучно-исследовательский центр панд, улица Цзиньли, чаепитие в чайном домеНаучно-исследовательский центр панд, улица Цзиньли, чаепитие в чайном домеНаучно-исследовательский центр панд, улица Цзиньли, чаепитие в чайном доме
2 день

Статуя Будды в Лэшане, Сычуанская опера и ночь в Эмэйшане

После завтрака, в 9:00, начнём наше сегодняшнее путешествие в город Лэшань. В пути — около 2 часов. По приезде немного отдохнём и пообедаем (по желанию), а затем отправимся к гигантской статуе Будды, вырубленной в скале много веков назад и внесённой в список наследия ЮНЕСКО. До сих пор это самая большая буддийская статуя в мире. Вы увидите место, где сливаются реки Миньцзян, Дадухэ и Цинъицзян, и полюбуетесь живописными видами. Также вас ждёт речной круиз — вы посмотрите на статую с воды.

Затем переедем к горе Эмэйшань, в одноимённый национальный парк, где останемся в отеле на ночь. Вечером вы сможете посмотреть (за доплату) местное театральное представление — Сычуанскую оперу, уникальное шоу провинции Сычуань. Искусная актёрская игра, забавные сюжеты, яркие костюмы и смена раскрашенных масок, выразительная музыка и элементы акробатики — всё это под чашечку ароматного чая. Здесь же можно заказать услугу массажа и расслабиться после насыщенного дня.

Статуя Будды в Лэшане, Сычуанская опера и ночь в ЭмэйшанеСтатуя Будды в Лэшане, Сычуанская опера и ночь в ЭмэйшанеСтатуя Будды в Лэшане, Сычуанская опера и ночь в ЭмэйшанеСтатуя Будды в Лэшане, Сычуанская опера и ночь в ЭмэйшанеСтатуя Будды в Лэшане, Сычуанская опера и ночь в ЭмэйшанеСтатуя Будды в Лэшане, Сычуанская опера и ночь в ЭмэйшанеСтатуя Будды в Лэшане, Сычуанская опера и ночь в Эмэйшане
3 день

Гора Эмэйшань, возвращение в Чэнду

В этот день исследуем одну из самых известных гор Китая, на которой расположено множество буддийских храмов и откуда открываются потрясающие виды на громадные вековые деревья, впечатляющие водопады и прозрачные ручьи. Поднимемся к храму на основном пике — Золотой Вершине. Сначала проедем на автобусе (2 часа), затем полчаса прогуляемся до канатной дороги и на фуникулёре доберёмся до самого верха. У храма у вас будет час на осмотр и обед в местном ресторане (по желанию).

Затем, тоже по канатной дороге, доедем до высоты 1043 м над уровнем моря к храму Ваньнянь. Это самый старый из всех сохранившихся на горе храм, известный огромной бронзовой статуей Бодхисаттвы и Кирпичным залом с куполообразными потолками, построенным без единой балки.

После отправимся обратно в Чэнду, куда прибудем через 3 часа пути.

Гора Эмэйшань, возвращение в ЧэндуГора Эмэйшань, возвращение в ЧэндуГора Эмэйшань, возвращение в ЧэндуГора Эмэйшань, возвращение в ЧэндуГора Эмэйшань, возвращение в Чэнду

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$786
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в Эмэйшане
  • Завтраки в отеле
  • Все трансферы по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты и канатные дороги по программе
  • Местная страховка
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города до Чэнду и обратно
  • Проживание в Чэнду (поможем забронировать отель по запросу)
  • 1-местное размещение в Эмэйшане - $22
  • Обеды и ужины - $30 на человека в день
  • Сычуанская опера - $39
  • Личные расходы
  • Чаевые гиду и водителю
  • Международная страховка (советуем застраховаться в своей стране)
  • Стоимость тура указана за группу из 2-х человек и зависит от количества участников
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты и для большего количества человек - уточняйте в переписке заранее. Просьба бронировать тур не менее, чем за 2 дня до его начала
  • При группе из 10 и более человек цена составит $390 с человека. При группе из 9 человек цена составит $405 с человека. При 8 участниках - $422 с человека. При группе из 7 человек цена составит $445 с человека. При 6 участниках - $475 с человека. При 5 участниках - $517 с человека. При 4 участниках - $545 с человека. При 3 участниках - $638 с человека. При индивидуальном проведении - $1333
Где начинаем и завершаем?
Начало: Чэнду, в холле вашего отеля или другом месте по договорённости, 8:00
Завершение: Чэнду, у вашего отеля или другом месте по договорённости, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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