Встречаемся и отправляемся на экскурсию в научно-исследовательский центр панд, расположенный в пригороде Чэнду. Он является домом для гигантских и малых (красных) панд, а также некоторых других исчезающих видов. Вы сможете понаблюдать за животными и их жизнью: увидеть, как панды едят, отдыхают, играют — и узнать о программе их разведения. Парк располагает обширной благоустроенной территорией, здесь же есть озеро, в котором обитают чёрные лебеди, журавли и утки-мандаринки. А ещё вы сможете попробовать мороженое в виде панды.

После обеда в ресторане сычуаньской кухни (по желанию) прогуляемся по улице Цзиньли — одной из старейших и самых многолюдных улиц в Чэнду, бывшей центром торговли царства Шу. Сейчас она полностью восстановлена в традиционном стиле, а в 2019 году заняла первое место в рейтинге «Самые красивые улицы мира», опубликованном CNN Travel. Вы познакомитесь с местными искусствами и ремёслами, сможете купить национальные сувениры, продукты питания и деликатесы.

Во второй половине дня заглянем в чайный дом, пить чай в котором — настоящий обычай для китайского народа. Пенсионеры проводят там дни напролёт, общаясь и попивая ароматный напиток.