3 дня
Индивидуальный тур в Чэнду, Лэшань и на гору Эмэй
Понаблюдать за жизнью панд, увидеть самую большую в мире статую Будды и погулять по священной горе
Начало: Чэнду, в холле вашего отеля или другом месте по до...
«В этот день исследуем одну из самых известных гор Китая, на которой расположено множество буддийских храмов и откуда открываются потрясающие виды на громадные вековые деревья, впечатляющие водопады и прозрачные ручьи»
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
$786 за человека
10 дней
Тур по необычным национальным паркам Китая: горы, водопады и разноцветные озёра
Понаблюдать за пандами, пройти под завесой водопада и погулять среди зарослей папоротника
Начало: Аэропорт Чэнду, утро
«Животные живут здесь в среде, максимально приближенной к естественной природе»
31 окт в 10:00
$1 565 за человека
12 дней
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
Переночевать в горном храме, посетить бесконечную библиотеку и увидеть гигантского Будду
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего пр...
«В этом путешествии мы прикоснёмся к истории, полюбуемся природой и найдём уголок гармонии и удовлетворения, ту самую Шангри-Ла, о которой писал Джеймс Хилтон»
2 сен в 10:00
30 окт в 10:00
$2 600 за человека
14 дней
Панды, Терракотовая армия и горы из «Аватара»: большое путешествие по Китаю
Увидеть радужные скалы, поплавать на бамбуковой лодке и побывать в древних китайских городах
Начало: Аэропорт Чэнду, время прибытия ваших рейсов
«Кэмерона на пейзажи планеты Пандора — в национальном лесном парке «Чжанцзяцзе»»
14 окт в 10:00
5 мая в 10:00
$1 887 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Чэнду
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Чэнду в июле 2024
Сейчас в Чэнду в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 тура от 786 до 2 600.
Туры на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», цены от $786. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь