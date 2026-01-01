Магия Сычуани: большое путешествие по природным достопримечательностям провинции
Полюбоваться «альпийскими» пейзажами, увидеть гигантского Будду и посетить логово Жёлтого дракона
Начало: Аэропорт Тьянфу, до 14:00
10 окт в 08:00
$2090 за человека
В поисках духовных смыслов: большое паломничество по Тибету с корой вокруг Кайласа
Совершить ритуал вокруг священной горы, смыть грехи в озере и пройти через Врата Смерти
Начало: Аэропорт Чэнду (Китай), точное время зависит от ва...
26 апр в 08:00
31 мая в 08:00
$3990 за человека
Встреча с духовным наследием Тибета: паломнический тур с корой вокруг Кайласа (мини-группа)
Окунуться в атмосферу высокогорья и исследовать древние реликвии
Начало: Чэнду, время и место оговариваются индивидуально с...
15 авг в 12:00
$5000 за человека
