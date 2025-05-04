От Чэнду до Гуанчжоу: увлекательная поездка по западной части Китая
Проплыть по реке Ли, посетить театр и шоу на воде, заглянуть в храмы и постоять на стеклянном мосту
Начало: Чэнду, аэропорт, 14:00
4 мая в 14:00
4 июл в 14:00
$2860 за человека
Индивидуальный тур в Чэнду, Лэшань и на гору Эмэй
Понаблюдать за жизнью панд, увидеть самую большую в мире статую Будды и погулять по священной горе
Начало: Чэнду, в холле вашего отеля или другом месте по до...
12 апр в 08:00
13 апр в 08:00
$786 за человека
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
Посетить бесконечную библиотеку, увидеть гигантского Будду и переночевать в горном храме
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего пр...
2 мая в 08:00
2 ноя в 08:00
$2600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «На 9 мая»
Самые популярные туры этой рубрики в Чэнду
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Чэнду в апреле 2025
Сейчас в Чэнду в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 786 до 2860.
Туры на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на 9 мая, цены от $786. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь