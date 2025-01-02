3 дня
Индивидуальный тур в Чэнду, Лэшань и на гору Эмэй
Понаблюдать за жизнью панд, увидеть самую большую в мире статую Будды и погулять по священной горе
Начало: Чэнду, в холле вашего отеля или другом месте по до...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
$786 за человека
12 дней
Навстречу Шангри-Ла: горы, храмы, панды и другие сокровища Китая
Посетить бесконечную библиотеку, увидеть гигантского Будду и переночевать в горном храме
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего пр...
2 мая в 08:00
2 ноя в 08:00
$2600 за человека
9 дней
Чудеса Китая: панды, скалы из «Аватара», город на водопаде и круиз по реке Ли
Побывать на масштабном шоу «Впечатление Лю Саньцзе», увидеть Небесные ворота и рисовые террасы
Начало: Аэропорт Чэнду, время прибытия ваших рейсов
14 апр в 10:00
19 мая в 10:00
$2700 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «В мае»
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