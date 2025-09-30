Новые грани Китая: путешествие по Чунцину и окрестностям
Побывать в «городе духов», погрузиться в культуру народности Мяо и увидеть Три природных моста
Начало: Аэропорт Чэнду, время зависит от времени вашего пр...
29 мар в 10:00
$2200 за человека
Индивидуальный тур в Чэнду, Лэшань и на гору Эмэй
Понаблюдать за жизнью панд, увидеть самую большую в мире статую Будды и погулять по священной горе
Начало: Чэнду, в холле вашего отеля или другом месте по до...
3 окт в 08:00
7 окт в 08:00
$786 за человека
Когда цветёт сакура: комфорт-тур по весеннему Китаю в мини-группе, главные и неизведанные места
Исследовать пещеру Чжицзинь, познакомиться с культурой хакка и сделать фото в нежно-розовой дымке
Начало: Аэропорт Чэнду, время встречи по договорённости, з...
21 мар в 10:00
$2100 за человека
